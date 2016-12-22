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Навыки вместо профессий: как изменится российский рынок труда
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Навыки вместо профессий: как изменится российский рынок труда
Бизнес, 18:20
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Роберт Уразов Навыки вместо профессий: как изменится российский рынок труда
Большинству сегодняшних учеников младших классов придется осваивать несуществующие сейчас профессии. Чтобы подготовить общество к быстрым переменам, нужно дать вузам и техникумам гораздо больше свободы

РБК продолжает публикацию совместных материалов с проектом «Россия будущего: 2017–2035». Цель проекта, который реализуется Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с Министерством экономического развития, — очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить.

В грядущем десятилетии цифровизация создаст и уничтожит сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Спрос на квалифицированные кадры резко возрастет. Компьютерные системы способны выполнять все больше задач, требующих рутинных действий: заполнение ведомостей, вычислительные процессы, ведение отчетности и прочее. Такие технологии, как big data и машинное обучение, уже замещают ряд профессий, которые до недавнего времени казались защищенными: от управления транспортом до написания журналистских текстов. Простой физический труд также модернизируется.

Профессии: новые и умирающие

Важный фактор — скорость изменений. Еще 10 лет назад в мире не существовало некоторых из наиболее востребованных ныне профессий: разработчик мобильных приложений, специалист по продвижению в социальных медиа (SMM), специалист по облачным вычислениям, создатель контента для YouTube-канала, оператор дронов. В ближайшее десятилетие могут исчезнуть и они. Исследователи прогнозируют, что 65% учеников младших классов в итоге своей карьеры будут владеть несуществующими сегодня профессиями. Такими, например, как юрист по вопросам применения искусственного интеллекта или биолог, выращивающий искусственные органы…

Вместе с появлением принципиально новой занятости произойдет общее усложнение всех профессий. Автоматизация простых процессов высвободит часть времени сотрудника для более сложных задач, исчезнет привычный всем принцип «один человек — одна задача». Окажется востребована многопрофильность: бывший тракторист, например, должен будет освоить все виды сельскохозяйственной техники.

Уже сейчас все больше компаний вертикальным иерархиям предпочитают горизонтальные взаимосвязи. Во главу угла ставятся умения формировать и мотивировать команды, формулировать задачи, адекватно планировать работу и управлять ресурсами. Критически важными навыками становятся не только личные достоинства, но и умение работать в команде, так называемые soft skills. От специалистов требуется не только реализовать поставленную задачу, но и способность красиво презентовать результаты.

Ожидаемая нехватка высококвалифицированных кадров в ближайшее десятилетие достигнет в мире 50 млн человек. Причем наиболее востребованные IT-специалисты будут, как и сейчас, тяготеть к определенным развитым странам, делая кадровый голод в остальном мире еще более острым.

Кто же останется за бортом? Принято думать, что легче всего заменить роботами базовое звено, например, сотрудников склада. Но под еще большим риском увольнения окажутся представители среднего звена — бухгалтеры, юристы, аналитики. Они обходятся работодателю дороже, чем «базовый персонал», но алгоритмизировать умственный труд дешевле, чем роботизировать физический.

«Сквозные» навыки

В то же время человечество достаточно быстро приспосабливается к технологическим укладам. С одной стороны, создается новое качество жизни, с другой — рождаются новые виды деятельности. Однако в этом контексте имеет смысл вести речь не столько о профессиях, в которые можно будет «сбежать» и «надежно спрятаться», сколько о наборе конкретных навыков, освоив которые, работники смогут закрепиться в той или иной деятельности будущего и быть востребованными.

Уже можно говорить о том, что многие навыки станут «сквозными». Умение работать с блокчейн-технологиями, дополненной и виртуальной реальностью, навыки программирования — все это будет востребовано в ближайшее десятилетие в самых разных областях.

Понятие прикладного труда изменится. Рабочие специальности ждет перевоплощение — они станут совсем другими, но по-прежнему будут востребованы. То, что токарей с каждым годом нужно все меньше, это свершившийся факт. Зато все больше нужно специалистов, которые работают на станках с числовым программным управлением.

Модернизация образования

Одной из ключевых проблем российского рынка труда стал массовый запрос на высшее образование. Сейчас в наших вузах обучается около 5 млн человек. Это вдвое больше, чем в техникумах и колледжах. Но, по сути, образованность подменена дипломированностью. В России существует целая армия невостребованных экономистов и юристов при том, что существует большой дефицит высококвалифицированной рабочей силы.

За последние годы удалось сместить крен в сторону среднего специального образования — в 2017 году примерно 59% девятиклассников предпочли колледжи школам. На наш взгляд, пропорция в идеале должна быть 80 на 20, высшее образование необходимо только 20% населения.

Есть еще одна проблема. Несмотря на то, что технологический уклад меняется все стремительнее, сфера образования и подготовки кадров остается одной из наиболее консервативных. Нередко программы подготовки остаются «в заморозке» десятилетиями. Если посмотреть перечень профессий, по которым готовят в системе среднего профессионального образования, то окажется, что многие из них будут востребованы на горизонте максимум пяти лет. Потом на них неизбежно пропадет спрос и людям придется переподготавливаться.

Можно идти по пути подготовки новых нормативных актов, придумывания стандартов и образовательных программ, утверждения экзаменов, но на раскрутку этого «движка» уйдет немало времени.

Выход в том, чтобы давать больше свободы в образовательных программах самим учебным заведениям, внедрять инструменты, которые помогут быстро напитывать новыми навыками преподавателей, которые, в свою очередь, смогут эти навыки быстро передавать ученикам.

И еще один важный момент — образовательные учреждения должны обучать не только будущего работника. В сотрудничестве с предприятиями им нужно повышать квалификацию уже работающих специалистов, а при необходимости помогать им переподготавливаться. Сейчас даже на продвинутых предприятиях технологические циклы устаревают за два-три года, и образовательные учреждения должны быть готовы ответить на этот вызов.

Об авторах
Роберт Уразов генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: образование , мнение , рынок труда
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