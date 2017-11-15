С чувством глубокой кризисности

Как проблемы банковского сектора повлияли на бизнес

Более половины российских компаний считают происходящее в банковском секторе кризисом, следует из опроса Института Адизеса, проведенного по просьбе РБК. Бизнесу стало сложнее получить кредит и в частных банках, и в государственных

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В банковском секторе России наблюдается кризис — такого мнения придерживается большинство представителей отечественных компаний, следует из опроса Международного института Ицхака Адизеса (консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного по просьбе РБК.

На вопрос «согласны ли вы с тем, что в банковском секторе наблюдается кризис», респондентам предлагалось ответить по шкале от 1 до 5, где 1 означает категорическое несогласие, а 5 — абсолютную поддержку такой точки зрения. 22% опрошенных полностью согласны с наличием в России банковского кризиса, еще 31% скорее поддерживают такой тезис (оценка 4) — таким образом, в целом о наличии банковского кризиса говорят 53% компаний. Оставшаяся доля разделилась между вариантами 2 и 3, и никто из респондентов не заявил, что абсолютно не согласен с наличием кризиса в банковской системе.

То, что компании расценивают ситуацию с банками как кризис, может стать причиной замедления экономической активности, говорит вице-президент Института Адизеса по операционной деятельности Питер Штром. Предприятия испытывают затруднения с займами, они не могут вкладывать деньги в развитие — это массовая ситуация, и в конечном итоге страдает вся экономика в целом, отмечает он.

Опрос проводился с 10 октября по 10 ноября анкетным способом, в нем приняли участие 49 компаний из Центрального федерального округа, а также из городов-миллионников в других округах страны. Респондентами стали генеральные директора и собственники крупного бизнеса, отмечают в Институте Адизеса. 34% из них работают в сфере торговли, 28% — в строительстве, 12% — в транспортной отрасли, 10% занимаются медициной, 9% — страхованием, 7% — информационными технологиями.

Россия серьезно отстает в развитии финансовых рынков согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. По этому показателю она заняла 107-е место, а доступность финансирования вошла в тройку главных проблем для ведения бизнеса в России, по оценке ВЭФ.

Влияние на компании

55% компаний чувствуют влияние банковского кризиса на свой бизнес (чуть более 44% его не видят), по данным Института Адизеса. По мнению большинства опрошенных (63%), ситуация в банковском секторе оказывает влияние на рынок корпоративных облигаций.

Предвестником обострения в банковской сфере, с точки зрения бизнеса, могут стать дальнейшая монополизация отрасли в пользу банков с государственным участием и сокращение небольших региональных банков в целом, говорит вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. «У нас и так неразвитая финансовая система в стране. Если остается несколько крупнейших банков, абсолютно точно снижается доступность услуг для малого и среднего бизнеса», — отмечает она.

57% респондентов, согласно опросу Института Адизеса, чувствуют влияние банковского кризиса на доступность получения заемных денежных средств. 63% полагают, что получить кредит в госбанках стало сложнее, а по мнению 55%, больше трудностей появилось и при займах в частных банках.

В России нарождается новый кредитный цикл, говорил министр экономического развития Максим Орешкин, и способствует этому, в частности, очистка банковского сектора от неэффективных игроков. Однако «важно не допустить повторения ошибки 2011–2012 годов, когда кредитная экспансия практически вся ушла в необеспеченное потребление», подчеркивал Орешкин. По его мнению, основную кредитную активность нужно сосредоточить в ипотечных продуктах и инвестициях. Для роста последних правительство запустило программу по льготному кредитованию малых и средних компаний «6,5», а также «фабрику проектного финансирования» на базе ВЭБа, указывал министр.

Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Поддержка при недовольстве

Несмотря на появившиеся сложности, бизнес в основном считает эффективной политику Центробанка. Компании и эксперты в этом году неоднозначно оценивали механизм санации двух крупных банков — «ФК «Открытие» и Бинбанка, а также медленное по сравнению с темпами замедления инфляции снижение ключевой ставки (ЦБ снизил ее до 8,25% в конце октября, в начале года она составляла 10%; в то же время инфляция опустилась ниже таргета регулятора в 4%, составив 2,7% по итогам октября). Однако респонденты Института Адизеса на вопрос, насколько правильной они считают политику Центробанка в решении банковских проблем (по пятибалльной шкале), ответили в пользу регулятора. 14% сочли ее «абсолютно правильной», 29% — скорее правильной, в то время как неверной ее считают в совокупности лишь 16% (41% выбрали нейтральный вариант ответа).

Индикатор «взаимоотношения с банками и финансовыми институтами», который рассчитывает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на основе опросов бизнеса, в октябре составил 50,3 пункта, на 0,3 меньше, чем месяцем ранее (50 баллов означает нулевой уровень, результат выше этого значения говорит о положительных настроениях). В последние месяцы он колеблется в районе нулевой отметки. В положительную плоскость настроения предпринимателей, связанные с банковским сектором, вышли в августе, а до этого, с апреля по июль включительно, соответствующий индикатор составлял менее 50 баллов. О схеме санации «Открытия», которая не предусматривает отзыв лицензии, а значит, и потерю незастрахованных средств клиентов банка, ЦБ объявил как раз в конце августа.