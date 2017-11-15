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Автономный аванс
Газета № 196 (2693) (1511) Бизнес, 14 ноя, 11:18
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Автономный аванс
«Роснефть» сообщила о выданных Иракскому Курдистану $1,3 млрд
«Роснефть» в отчете раскрыла аванс на $1,3 млрд, выданный властям Иракского Курдистана в рамках контракта на поставку нефти. Однако конфликт автономии с центральными властями Ирака ставит под вопрос исполнение этого соглашения
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Плата за поставки и разработку​​

В 2017 году «Роснефть» выплатила правительству Иракского Курдистана $1,3 млрд, что по курсу ЦБ на момент выплаты составляло 75 млрд руб., следует из отчета компании за третий квартал 2017 года по МСФО. Согласно документу, деньги были выплачены властям иракского автономного региона в качестве аванса в рамках контракта на поставку нефти.

«Роснефть» заключила контракт на покупку нефти в Курдистане
Бизнес

В феврале 2017 года «Роснефть» объявила о подписании с правительством Курдистана контракта на покупку и продажу нефти в 2017−2019 годах. Сумма сделки и объемы закупок тогда раскрыты не были, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил лишь, что контракт с курдами «позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть» нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) компании.

Позднее министр природных ресурсов Курдистана Ашти Хаврами сообщил, что в рамках соглашений, заключенных с крупными нефтетрейдерами и компанией «Роснефть», власти автономии получат около $3 млрд.

«Роснефть» и трейдеры заплатят за нефть Курдистана $3 млрд
Бизнес

В начале ноября 2017 года глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента Курдистана Иззат Сабер сообщил в интервью «РИА Новости», что общая сумма контрактов с «Роснефтью» превышает $3 млрд, из которых $1 млрд власти региона уже получили. По словам парламентария, деньги были потрачены на погашение долга перед компанией Dana Gas из ОАЭ. «Второй миллиард долларов будет инвестирован в строительство трубопровода по перекачке природного газа из Эрбиля в турецкий порт Джейхан. Это пока не было оплачено, и работы по нему еще не начинались», — сказал Сабер.

В октябре 2017 года «Роснефть» договорилась с властями Курдистана и о разработке пяти добычных нефтяных блоков. «Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП (cоглашениям о разделе продукции) в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями», — говорится в пояснении к отчету компании за третий квартал. Совокупные запасы нефти в этих материалах оцениваются в 670 млн барр. минимум.

Вмешалась независимость

Теперь исполнение обоих контрактов между российской госкомпанией и иракской автономией — и о поставках нефти, и о разработке месторождений — под вопросом из-за резкого обострения отношений между Багдадом и властями Курдистана.

Сейчас Багдад восстановил военный контроль над провинцией Киркук, где расположены крупнейшие нефтяные месторождения севера страны. При этом три из пяти блоков, обещанных «Роснефти», перешли под контроль иракских военных, говорил ранее Сабер. Прежде в течение трех лет район Киркука контролировался курдскими в​оенизированными формированиями пешмерга, и центральные власти не препятствовали работе иностранных промышленных компаний в регионе, включая добычу нефти.

Причиной радикального изменения обстановки стало то, что в конце сентября Иракский Курдистан провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад плебисцит не одобрил и его итоги не признал. ​В середине октября 2017 года пешмерга была вытеснена из нефтеносного района подразделениями иракской армии и союзных ей отрядов шиитского ополчения. Восстановив контроль над Киркуком и близлежащими нефтяными месторождениями, центральные власти заявили о намерении начать разрабатывать их совместно с британской BP.

Ирак назвал сделку «Роснефти» с властями Иракского Курдистана незаконной
Политика

Договариваться заново

Министерство нефти Ирака также объявило, что, согласно Конституции страны, заключать с иностранцами контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений и инвестициями в них, могут только центральные власти, а все иные документы власти Ирака считают необязательными к соблюдению. «Заявления иностранных компаний по поводу их намерений заключить нефтяные контракты с той или иной стороной в пределах Ирака без уведомления федерального правительства или Министерства нефти считаются грубым вмешательством во внутренние дела Ирака, нарушением его национального суверенитета и явным нарушением международных норм», — заявил РБК 19 октября министр нефти Джаббар аль-Луэйби.

Желание «Роснефти» закрепиться в стратегически важном регионе понятно, говорит старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Однако время выбрано неудачно, отметил он. Причем, по его мнению, риски тут были даже более предсказуемы, чем в Венесуэле («Роснефть» выдала авансы Венесуэле на $6 млрд). Нестеров также добавляет, что помимо того, что «Роснефти», вероятно, придется теперь договариваться с центральным правительством Ирака, добыча и экспорт нефти в Курдистане упали, что тоже затруднит выполнение соглашений с российской компанией.

Согласно опубликованному во вторник отчету, «Роснефть» также выплатила аванс в $1 млрд (57 млрд руб.) в рамках контракта на поставку нефти с венесуэльской госкомпанией PDVSA. 8 ноября агентство Fitch снизило рейтинг этой компании с уровня СС (возможен дефолт) до С (дефолт неизбежен). «Роснефть» не видит особых рисков в погашении долга со стороны Венесуэлы, заявил во вторник первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе телеконференции. «Мы видим продолжение платежей со стороны Венесуэлы», — добавил он.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова.
Теги: Ирак , «Роснефть» , Иракский Курдистан
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