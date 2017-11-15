Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,56 59,94 EUR Нал. 71,37 70,28 USD Бирж. 59,35 +0,13 EUR Бирж. 69,29 +0,20 USD ЦБ. 59,62 +0,44 EUR ЦБ. 69,68 +0,76 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6784,75 +177,91 ММВБ 2166,83 -0,04% РТС 1136,86 -1,04% Brent 61,48 -0,07% DJIA 23409,47 -0,13% Nasdaq 6737,87 -0,29% FTSE 7414,42 -0,01%
Репост сдал
Лента новостей
Гендиректор Новороссийского порта покинет свой пост 03:50, Экономика Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза в Диснейленде 03:37, Общество Вратарь сборной России прокомментировал травму после матча с Испанией 03:10, Общество В Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве 02:49, Общество Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» заподозрили в крупной растрате 02:34, Бизнес Госдеп США призвал стороны конфликта в Зимбабве мирно урегулировать споры 02:31, Политика Россельхознадзор заподозрил Metro в продаже санкционного сыра с плесенью 01:52, Бизнес ВТБ24 решил отправить Михаила Задорнова в отставку под Новый год 01:38, Финансы Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов 01:25, Общество Жертвами стрельбы в школе на севере Калифорнии стали пять человек 01:06, Общество В МИДе назвали сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии 00:48, Политика Определились все европейские участники ЧМ-2018 по футболу 00:41, Спорт Вратаря сборной России Лунева отправили в больницу после матча с Испанией 00:33, Спорт В СПЧ назвали законопроект о СМИ-иноагентах «написанным на коленке» 00:18, Политика Создатель Gunship Simulator ответил на показ Минобороны кадра из игры 00:11, Технологии и медиа Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения языка в школах 00:03, Политика Жителей Южной Осетии с российским гражданством включат в систему ОМС 00:02, Общество «ВКонтакте» остался в числе популярных ресурсов Украины после блокировки 00:02, Технологии и медиа Российские компании увидели признаки «банковского кризиса» 00:00, Экономика На белорусском направлении МЖД столкнулись поезд и «КамАЗ» 14 ноя, 23:48, Общество Сборная России забила три гола испанцам и закончила матч без вратаря 14 ноя, 23:44, Спорт Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму 14 ноя, 23:27, Политика В Сбербанк Абхазии ввели временную администрацию 14 ноя, 22:57, Финансы Биржевой курс евро вырос до 71 руб. впервые с августа 14 ноя, 22:55, Экономика Стыковой матч ЧМ-2018 по футболу. Ирландия — Дания. Онлайн 14 ноя, 22:45, Спорт Главнокомандующий армией Зимбабве предъявил президенту четыре требования 14 ноя, 22:33, Политика «Ростех» объяснил получение квартиры сыном Чемезова 14 ноя, 22:19, Политика Сенаторы предложили запретить иноагентам проекты без российских партнеров 14 ноя, 22:08, Политика
Репост сдал
Газета № 196 (2693) (1511) Технологии и медиа, 00:02
0
Репост сдал
Российские соцсети на Украине остаются популярными, несмотря на блокировку
Властям Украины за полгода так и не удалось полностью заблокировать доступ к российским соцсетям и сервисам. Хотя число их пользователей снизилось, они по-прежнему популярны: «ВКонтакте» входит в топ-10 самых посещаемых ресурсов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Под эти ограничения, в частности, попали и работавшие на территории страны популярные сервисы холдинга Mail.Ru Group (включая страницу Mail.ru и популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники») и «Яндекса» (включая агрегатор новостей, сервис переводов и «Яндекс.Такси»). По версии самого Порошенко, эти интернет-ресурсы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды». Ограничить доступ к этим ресурсам украинские провайдеры должны на три года.

При этом украинские чиновники и местные ИТ-специалисты предупреждали, что полностью заблокировать доступ к российским сайтам и сервисам, подпавшим под санкции, при текущем устройстве информационной инфраструктуры Украины технически невозможно. «По состоянию на сегодня это невозможно выполнить, — пояснял ​председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. — Для глобальной блокировки на территории Украины требуются капиталовложения в районе миллионов долларов и изменения инфраструктуры сетей».

За прошедшие полгода с момента начала блокировки полностью перекрыть доступ к российским сайтам властям Украины так и не удалось, хотя их посещаемость значительно снизилась, свидетельствуют данные SimilarWeb (подготовлены для РБК; учитывают страну происхождения трафика с десктопа, даже если человек использует VPN).

Пользуются ли жители Украины запрещенными ресурсами?

  • По данным на май 2017 года, до начала блокировки число украинских пользователей сети «ВКонтакте» составляло 11,6 млн уникальных пользователей. Сразу после введения запрета этот показатель упал до 6,9 млн. Последующие месяцы посещаемость «ВКонтакте» варьировалась в диапазоне 5–6 млн пользователей. Но меньше «сидеть» в российской соцсети украинцы не стали: среднее время одного визита в мае составляло 24 минуты, в октябре — 23 минуты.
  • «Одноклассники» также потеряли половину своей аудитории на Украине: до блокировок сайта в стране насчитывалось 7,7 млн уникальных пользователей, в последующие месяцы их было уже от 3,7 млн до 3,3 млн. На октябрь 2017 года аудитория «Одноклассников» на Украине составила 3,6 млн уникальных пользователей.
  • Число пользователей страницы yandex.ua в мае — 9,5 млн человек, в октябре — 3,7 млн. Максимальное количество пользователей «Яндекса» в эти месяцы после блокировок достигало 4,7 млн человек.
  • Страницу Mail.Ru посещали в октябре 6 млн человек, в мае — 11 млн.
  • В рейтинге самых популярных сайтов по итогам октября 2017 года (по числу уникальных пользователей) «ВКонтакте» переместилась на десятое место (в апреле, до блокировок, — второе место). Ее опережают Mail.Ru с восьмым местом (ранее — четвертое) и Facebook с четвертым (в апреле — восьмое). «Яндекс» и «Одноклассники» в октябре оказались на 18-м и 19-м местах соответственно (в апреле — шестое и девятое).

Появилась ли альтернатива российским сервисам?

  • На фоне падения показателей «ВКонтакте» и остальных российских сервисов заметен рост пользователей Facebook. Если на начало апреля у американской сети было 7,5 млн пользователей на Украине, на начало июня — 9 млн, в октябре — 8,4 млн.
  • Стали появляться локальные версии социальных сетей. Группа из 30 разработчиков-энтузиастов запустила социальную сеть Ukrainians. Регистрация в ней открылась уже 17 мая — на следующий день после указа Порошенко; через пять дней в новой соцсети зарегистрировались более 100 тыс. пользователей. Но уже в сентябре компания объявила, что Ukrainians закрывается.

Получится ли заблокировать окончательно?

  • В сентябре президент Украины в ежегодном послании к парламенту пообещал активизировать борьбу с российскими интернет-сервисами. «Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому будем и дальше пристально следить и сокращать их присутствие», — заявил Порошенко. Он также заверил депутатов, что принятые меры уже привели к тому, что «российские пропагандистские сайты выпали из десятки наиболее посещаемых веб-ресурсов Украины».
  • Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников подчеркнул, что блокировка соцсети на территории Украины — это «удар по пользователям», однако они ее благополучно обходят. «Статистика посещений «ВКонтакте» украинцами за последние месяцы лишь подтверждает высокий уровень компьютерной грамотности в стране», — сказал он РБК.
  • «Мы видим, что украинцы не хотят терять связи с друзьями и родными, поэтому с помощью различных способов продолжают пользоваться сервисами социальной сети», — отметил, в свою очередь, в разговоре с РБК представитель «Одноклассников».
  • О возможности обхода заявили и «ВКонтакте», и «Одноклассники». Обе соцсети внедрили в свои приложения Proxy-сервер, позволяющий пользоваться сервисами на территории Украины. Так же поступил и «Яндекс» в своем одноименном браузере.
  • Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что статистика по итогам первого полугодия показывает, что заблокировать ресурсы в интернете до конца невозможно. «Как и предсказывали все эксперты, люди продолжат пользоваться привычными сервисами с помощью VPN и других инструментов, которые с легкостью позволяют обходить блокировки. Вероятнее всего, власти Украины решат перенять «передовой» российский опыт и примут очередной неэффективный закон о запрете VPN-сервисов», — сказала она РБК.
  • С 1 ноября в России действует закон, регулирующий анонимайзеры, в том числе частные VPN-сервисы. Теперь тех, кто предоставляет доступ к технологиям обхода блокировок, обяжут закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных.
Автор: Ирина Ли.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: Украина , Facebook , «ВКонтакте» , блокировка сайта , ​«Яндекс»
Материалы по теме
Украина ввела санкции против 18 российских компаний Политика
Глава Минкомсвязи признал неэффективность блокировки в интернете Общество
В Петербурге осудили мужчину за разжигание вражды к украинцам в соцсети Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав