Репост сдал

Российские соцсети на Украине остаются популярными, несмотря на блокировку

Властям Украины за полгода так и не удалось полностью заблокировать доступ к российским соцсетям и сервисам. Хотя число их пользователей снизилось, они по-прежнему популярны: «ВКонтакте» входит в топ-10 самых посещаемых ресурсов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Под эти ограничения, в частности, попали и работавшие на территории страны популярные сервисы холдинга Mail.Ru Group (включая страницу Mail.ru и популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники») и «Яндекса» (включая агрегатор новостей, сервис переводов и «Яндекс.Такси»). По версии самого Порошенко, эти интернет-ресурсы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды». Ограничить доступ к этим ресурсам украинские провайдеры должны на три года.

При этом украинские чиновники и местные ИТ-специалисты предупреждали, что полностью заблокировать доступ к российским сайтам и сервисам, подпавшим под санкции, при текущем устройстве информационной инфраструктуры Украины технически невозможно. «По состоянию на сегодня это невозможно выполнить, — пояснял ​председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. — Для глобальной блокировки на территории Украины требуются капиталовложения в районе миллионов долларов и изменения инфраструктуры сетей».

За прошедшие полгода с момента начала блокировки полностью перекрыть доступ к российским сайтам властям Украины так и не удалось, хотя их посещаемость значительно снизилась, свидетельствуют данные SimilarWeb (подготовлены для РБК; учитывают страну происхождения трафика с десктопа, даже если человек использует VPN).

Пользуются ли жители Украины запрещенными ресурсами?

По данным на май 2017 года, до начала блокировки число украинских пользователей сети «ВКонтакте» составляло 11,6 млн уникальных пользователей. Сразу после введения запрета этот показатель упал до 6,9 млн. Последующие месяцы посещаемость «ВКонтакте» варьировалась в диапазоне 5–6 млн пользователей. Но меньше «сидеть» в российской соцсети украинцы не стали: среднее время одного визита в мае составляло 24 минуты, в октябре — 23 минуты.

«Одноклассники» также потеряли половину своей аудитории на Украине: до блокировок сайта в стране насчитывалось 7,7 млн уникальных пользователей, в последующие месяцы их было уже от 3,7 млн до 3,3 млн. На октябрь 2017 года аудитория «Одноклассников» на Украине составила 3,6 млн уникальных пользователей.

Число пользователей страницы yandex.ua в мае — 9,5 млн человек, в октябре — 3,7 млн. Максимальное количество пользователей «Яндекса» в эти месяцы после блокировок достигало 4,7 млн человек.

Страницу Mail.Ru посещали в октябре 6 млн человек, в мае — 11 млн.

В рейтинге самых популярных сайтов по итогам октября 2017 года (по числу уникальных пользователей) «ВКонтакте» переместилась на десятое место (в апреле, до блокировок, — второе место). Ее опережают Mail.Ru с восьмым местом (ранее — четвертое) и Facebook с четвертым (в апреле — восьмое). «Яндекс» и «Одноклассники» в октябре оказались на 18-м и 19-м местах соответственно (в апреле — шестое и девятое).

Появилась ли альтернатива российским сервисам?

На фоне падения показателей «ВКонтакте» и остальных российских сервисов заметен рост пользователей Facebook. Если на начало апреля у американской сети было 7,5 млн пользователей на Украине, на начало июня — 9 млн, в октябре — 8,4 млн.

Стали появляться локальные версии социальных сетей. Группа из 30 разработчиков-энтузиастов запустила социальную сеть Ukrainians. Регистрация в ней открылась уже 17 мая — на следующий день после указа Порошенко; через пять дней в новой соцсети зарегистрировались более 100 тыс. пользователей. Но уже в сентябре компания объявила, что Ukrainians закрывается.

Получится ли заблокировать окончательно?