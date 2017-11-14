Не дождались

Почему Игорь Сечин не явился на суд над Алексеем Улюкаевым

Игорь Сечин, который не явился в суд по делу Улюкаева, не сможет проигнорировать вызов на допрос по делу экс-министра. Суд по закону обязан обеспечить его явку, в том числе применив принудительный привод, указывают эксперты

Игорь Сечин (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Вызов Сечина

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в понедельник, 13 ноября, не явился на заседание по делу экс-министра Алексея Улюкаева о взятке в $2 млн. Об этом объявила судья Лариса Семенова. Повестку Сечину отправили на рабочий адрес (в офис «Роснефти» на Софийской набережной) несколькими способами, в том числе почтой и на электронный ящик. Сотрудники компании отказались принять повестку у судебного приста​ва, лично доставившего ее в офис, уточнила судья. В понедельник Семенова постановила повторно направить повестку Сечину.

О вызове Сечина на допрос ранее ходатайствовали обе стороны: и гособвинитель Борис Непорожный, и один из трех адвокатов Улюкаева Тимофей Гриднев. Глава «Роснефти» является главным свидетелем по делу: именно он написал на Улюкаева заявление о вымогательстве взятки за положительное решение по вопросу об участии компании в приватизации «Башнефти» и он же передал Улюкаеву сумку с $2 млн в офисе компании 14 ноября прошлого года.​

Глава «Роснефти» в день заседания находился в Сочи, где принимал участие в российско-турецких переговорах, заявил «Ведомостям» после заседания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сечин не получал повестку, заявил утром понедельника пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев; находится ли он в Москве, Леонтьев сказать затруднился.

О том, что Сечин заявлен в качестве свидетеля на процессе, стало известно после предварительных слушаний по делу 8 августа. Леонтьев тогда заявил, что Сечин готов явиться на процесс, однако суду придется считаться с его плотным графиком.

Другим ключевым свидетелем по делу является экс-глава службы безопасности «Роснефти» и экс-замначальника Управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов, подписавший вместе с Сечиным заявление об вымогательстве Улюкаевым взятки на имя главы спецслужбы Александра Бортникова. Источники РБК называли Феоктистова одним из самых влиятельных силовиков России. Генерал, курировавший ранее оперативную разработку губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и Вячеслава Гайзера, генерала МВД Дениса Сугробова и миллиардера Дмитрия Михальченко, приехал в суд и дал показания в закрытом режиме. Суд, решая вопрос о закрытии заседания, сослался на возможную угрозу безопасности генерала в случае его открытого выступления в суде.

Сечин возражал против публичного оглашения материалов дела Улюкаева, в том числе стенограммы бесед между главой «Роснефти» и экс-министром. «Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

Требования закона

Обычно явку свидетелей в суд обеспечивают стороны процесса — гособвинители и защитники. Они самостоятельно приглашают в суд лица, чьи показания подтверждают их позицию, и затем ходатайствуют перед судом об их допросе. Если вызвать свидетеля в суд прокуроры или адвокаты по той или иной причине не могут, они вправе ходатайствовать, чтобы явку нужного свидетеля обеспечил суд.

Уважительными причинами для неявки в суд могут быть болезнь самого свидетеля или члена его семьи, стихийное бедствие, несвоевременное получение повестки и иные обстоятельства, говорится в одном из постановлений пленума Верховного суда. О наличии таких обстоятельств необходимо заранее уведомить суд.

Проигнорировать повестку суда без уважительной причины свидетель не может, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса. В этом случае суд может подвергнуть его приводу. Подписанное судьей определение о приводе передается в орган Федеральной службы судебных приставов. С этого момента сотрудники ФССП в праве проходить на территорию или в помещение, где предположительно скрывается свидетель. Если приставы убеждаются, что уважительных причин для неявки в суд у свидетеля нет, они принудительно доставляют его на процесс; при этом они вправе применять к нему по необходимости физическую силу и оружие, следует из приказа Минюста.

Алексей Улюкаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лимита на количество неявок для свидетелей не существует; на практике суд может откладывать заседания многократно, уточнил в беседе с РБК руководитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев: «Тем более что в данном случае речь идет об уважительной причине — Сечин в командировке, а повестка так и не была вручена». Привод обычно оформляется, если речь идет о грубом уклонении от явки, уточнил адвокат: «Это встречается сплошь и рядом, может быть, не для таких значимых фигур, но привод — это вполне распространенное явление. Хотя бывшему министру обороны [Павлу] Грачеву оформляли привод, когда он внаглую не являлся [на процесс по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова]», — сказал Князев.

Ответственность суда

«Обеспечение явки свидетеля Сечина на судебное заседание — ответственность председательствующего, и у него для этого есть все полномочия. Его готовность этими полномочиями воспользоваться — не право, а обязанность. Нет разговора о том, явится свидетель или нет, есть разговор о том, обеспечит суд явку или не обеспечит», — заявил РБК руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, возможный отказ Сечина от допроса может иметь существенные последствия для дела — если не в первой, второй, кассационной или надзорной инстанциях, то в Европейском суде по правам человека. «Страсбург неоднократно в своих решениях по делам против России указывал, что отсутствие возможности допросить ключевого свидетеля нарушает право на справедливое судебное разбирательство», — отметил правозащитник.

При этом суд может и не подписывать привод, уточнил Чиков. «Но каждый раз, когда суд будет откладывать заседание в связи с неявкой свидетеля, авторитет судебной власти в России будет снижаться», — убежден он. По его словам, никакого влияния на ход судебного процесса у Сечина «нет и не может быть»: «Признание влияния отдельного гражданина на судебный процесс означало бы отсутствие в стране какого бы то ни было права и процедур. На данный момент ситуация выглядит так, что вызванный надлежащим образом свидетель просто не явился на заседание».

Обойтись в процессе без ключевого свидетеля суд уже не сможет, убежден Князев. «Я думаю, [явка Сечина] это вопрос времени. Такая причина неявки, как командировка, и любому другому гражданину была бы засчитана как уважительная, — полагает Князев. — Суд уже поставил себя в определенные условия, согласившись вызвать Сечина. А как он оценивает процесс — это совсем не относится к делу».