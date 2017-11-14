Михаил Полунин приглядит за деньгами «Роснефти»

В правление Московского кредитного банка перейдет глава «Пересвета»

Михаил Полунин, возглавляющий банк «Пересвет», а до этого работавший в подконтрольном «Роснефти» ВБРР, переходит в Московский кредитный банк. Так «Роснефть» может усиливать свои позиции в нем, отмечают эксперты

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Президент и председатель правления банка «Пересвет» Михаил Полунин перейдет в правление Московского кредитного банка (МКБ). Об этом РБК рассказали три источника, близкие к обоим банкам.

После публикации этой новости в МКБ подтвердили, что достигнуты договоренности о переходе Полунина в банк. Он будет заниматься отношениями со стратегическими клиентами, а также отвечать за взаимодействие между дирекциями банка, работающими с корпоративными клиентами, говорится в поступившем в РБК сообщении МКБ. «Данное решение принято в рамках стратегии расширения и укрепления действующей команды банка», — отметили в банке.

«Сейчас Михаил Полунин займет позицию советника, а после согласования с ЦБ станет зампредом правления банка, эти назначения уже согласованы со мной как акционером», — пояснил ​контролирующий акционер МКБ Роман Авдеев (владеет долей в банке через концерн «Россиум»). «Михаил Полунин станет одним из моих заместителей», — подтвердил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

В «Пересвете» информацию об уходе Михаила Полунина не прокомментировали.

Михаил Полунин (Фото: Ковалев Петр / PhotoXPress)

Михаил Полунин до прихода в «Пересвет» работал в подконтрольном «Роснефти» Всероссийском банке развития регионов (ВБРР; компании группы «Роснефть» контролируют 98,61% банка, согласно информации на сайте ЦБ от 29 августа) в должности вице-президента и, в частности, занимался мониторингом контрагентов «Роснефти», а также развитием бизнеса дочерних компаний банка — ЗАО «Гудзон» и ООО «ВестИнвест», говорится на сайте «Пересвета». Полунин перешел в «Пересвет» вскоре после того, как в феврале 2017 года функции временной администрации банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В апреле Банк России ​принял решение санировать банк «Пересвет» с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал), а санатором был выбран ВБРР. Полунин сначала возглавлял временную администрацию банка, функции которой были досрочно прекращены 10 августа, и после этого возглавил банк.

В «Роснефти» не стали комментировать информацию о переходе Полунина в МКБ.

Перевод из «Роснефти»

В октябре стало известно, что «Роснефть» в июле перевела из банка «ФК Открытие» в МКБ 200 млрд руб. Также в октябре структуры «Роснефти» — «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» — разместили 22 млрд руб. в этом банке на 49 лет. Как писал РБК, эта сумма значительно больше привлеченных банком в ходе SPO 14,4 млрд руб.

Банк с упоминанием МКБ наряду с Бинбанком, «ФК Открытие» и Промсвязьбанком фигурировал в письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова клиентам; он называл их наиболее рисковыми. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова. Однако инвесторы успели отреагировать на него — в конце сентября они стали распродавать бонды МКБ. Чтобы поддержать бумаги, концерн «Россиум» объявил о начале их выкупа с рынка. На момент объявления о выкупе цена вечного бонда МКБ была на уровне 81,44%, доходность к погашению — 11,042%. После этого цена бумаг росла, но до 100% номинала так и не дошла. К 25 октября цена достигла 94,87%, а доходность опустилась до уровня 9,59%. Однако после этого цены бумаг снова стали снижаться, по состоянию на 13 ноября цена вечных бондов составляла 88,65%, а доходность 10,29%. Как признавал сам банк, одной из целей привлечения дополнительного капитала в рамках прошедшего в конце октября SPO было поддержание еврооблигаций МКБ. В настоящее время, по данным Rusbonds, в обращении находятся 6 выпусков еврооблигаций МКБ, в числе которых бессрочные бонды на сумму $700 млн.

По состоянию на 1 октября нормативы Н1.1 (базовый), Н1.2 (основной) и Н1.0 (общий) у МКБ составляли, согласно информации на сайте ЦБ, 6,9%, 10,2% и 17,5% соответственно. МКБ включен в состав системно-значимых банков, и с 1 января 2018 года его коэффициенты базового, основного и общего капитала МКБ должны быть не менее чем 7,025% и 8,525% и 10,525% соответственно. «SPO дает около 1,2% ко всем трем коэффициентам капитала, а субординированные депозиты около 1,8% к нормативу общего капитала. Как видно, наиболее остро вопрос стоял с базовым нормативом, но с учетом SPO банк сможет соблюдать его с запасом даже с учетом роста надбавок со следующего года», — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов».

Усиление позиций

«Роснефть» усиливает свои позиции в банке после того, как разместила там свои средства, считают опрошенные РБК эксперты.

Вполне вероятно, что решение о переходе топ-менеджера из «Пересвета» в МКБ было принято владельцем одного из банков и крупнейшим кредитором другого — компанией «Роснефть», допускает заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Вместе с тем источник в «Роснефти» подчеркнул, что назначение Полунина — «это нормальное карьерное движение, когда менеджер востребован банком, имевшим серьезный опыт работы с ним».

Сейчас МКБ является вторым частным банком по величине активов после Альфа-банка (по этому показателю он занимает девятое место в российской банковской системе, по версии «Интерфакс-ЦЭА»). Контролирующим акционером банка (55,65%) является миллиардер Роман Авдеев.

Банк «Пересвет» занимает 39-е место в российской банковской системе, по версии «Интерфакс-ЦЭА». Подконтрольный «Роснефти» ВБРР получил 99,9% акций этого банка по итогам дополнительной эмиссии в июне 2017 года.