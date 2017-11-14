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Игры на рельсах
Газета № 195 (2692) (1411) Бизнес, 13 ноя, 14:43
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Игры на рельсах
РЖД и Москва готовы инвестировать в две детские железные дороги 5 млрд руб.
«Российские железные дороги» и правительство Москвы планируют построить две детские железные дороги в Измайловском парке и Новой Москве. Этим проектам стоимостью 5 млрд руб. предстоит конкурировать с тематическими детскими парками
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

РЖД планируют построить две детские железные дороги общей стоимостью 5 млрд руб., следует из долгосрочной программы развития компании, имеющейся в распоряжении РБК. Сейчас идет подготовка проектных решений, говорится в документе. Согласно программе, проекты разрабатываются совместно с правительством Москвы.

Представитель РЖД подтвердил РБК эту информацию. В московской мэрии на запрос РБК пока не ответили.

РЖД и правительство Москвы прорабатывают возможность создания в столице детских железных дорог, говорит представитель госкомпании. Сроки реализации проекта он не назвал. По его словам, сейчас на территории столицы нет ни одной детской железной дороги, а ближайшая находится в 20 км — в Кратово.

Железные дороги планируется построить на территории парка «Измайлово», в Восточном административном округе, и между поселением Московский и деревней Саларьево (территория Новой Москвы).

Заместитель гендиректора строящегося в Нагатинской пойме тематического парка «Остров мечты» Александр Сафонов позитивно оценивает перспективы таких проектов, но отмечает ряд сложностей. Так, например, парк «Измайлово» «имеет хорошую доступность и существующий поток посетителей», а вот район Саларьево — новая локация «без сложившегося прогнозируемого потока».

Сафонов отмечает, что целевая аудитория детских железных дорог — 8–13 лет, это «достаточно активный» школьный возраст, но все-таки «это узкий сегмент рынка».

В целом, отмечает эксперт, концепция edutaiment, то есть education and entertainment («обучение в ходе игры»), является достаточно популярной, однако «в этом сегменте в Москве уже присутствует большое количество конкурирующих проектов, таких как «Кидзания», «Кидбург», не говоря уже про небольшие локальные игровые зоны».

Большую роль играет также сезонность, отмечает Сафонов. «Предварительно мы предполагаем возможность эксплуатации подобного аттракциона в течение восьми месяцев в году (за исключением зимы), что безусловно отражается на окупаемости», — говорит эксперт.

«Размер инвестиций в размере 2,5 млрд руб. на каждую дорогу в целом выглядит вполне приемлемым, сюда в первую очередь войдут траты на приобретение подвижного состава — скорее всего, речь будет идти о 3–6 составах на каждую дорогу, а также на обустройство инфраструктуры — путей, зданий, линий электропередачи, а также расходы на старт и развитие проекта», — говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

Эксперт говорит, что билет на аттракцион в Кратово стоит 120 руб. и вряд ли на новых объектах цена будет выше. «Окупаться дорога будет явно за счет рекламодателей и арендаторов, но очевидно, что 100% окупаемости это не принесет», — отмечает он, добавляя, что, «скорее всего, проекты будут дополнительно субсидироваться из бюджета правительства Москвы и иметь поддержку РЖД».

Кроме детских железных дорог РЖД совместно со столичным правительством планируют инвестировать и в развитие московской железнодорожной сети. Согласно долгосрочной программе развития, президент РЖД Олег Белозеров и мэр Сергей Собянин на совещании 25 сентября решили сформировать программу «Глазами пассажира». Она предусматривает инвестиции в размере 41,5 млрд руб. на реконструкцию и модернизацию пассажирских зон, а также тоннелей и прилегающих к железным дорогам Москвы территорий. Средства на эту программу будут инвестированы на паритетных началах.

Представитель департамента транспорта Москвы пока не ответил на запрос РБК.

Самым крупным совместным проектом РЖД и Москвы стало строительство Московского центрального кольца (МЦК) — круговой железнодорожной линии. Строительство МЦК длилось с 2014 по 2016 год. Инвестиции составили более 100 млрд руб., из которых 74 млрд руб. потратили РЖД. Транспортное обслуживание пассажиров осуществляет Дирекция скоростного сообщения (филиал РЖД), по МЦК курсируют электропоезда «Ласточка».

Автор: Василий Маринин.
Теги: Новая Москва , РЖД , Сергей Собянин , правительство Москвы , Олег Белозеров
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