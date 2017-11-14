Премьерный показ силы

Приведет ли кризис в Ливане к войне

В Ливане продолжается кризис, вызванный заявлением об отставке, сделанным премьером Харири из Саудовской Аравии. Наблюдатели не исключают, что он удерживается в Эр-Рияде силой, что чревато проблемами вплоть до гражданской войны

Плакат с изображением ​Саада Харири на одной из улиц Бейрута, Ливан (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Исчезновение премьера

В воскресенье, 12 ноября, премьер-министр Ливана Саад Харири впервые выступил на публике после объявления о своей отставке и опроверг информацию о том, что власти Саудовской Аравии держат его под арестом. Он также пообещал вернуться в Ливан «очень скоро». «Речь не о месяцах <...> Я говорю только о днях, и я вернусь в Ливан», — сказал Харири (цитата по Reuters). Президент Ливана Мишель Аун 13 ноября заявил, что согласится принять отставку премьер-министра, только если тот прилетит обратно в Ливан. Аун также заверил, что Харири «оставил двери открытыми» и при желании может сохранить за собой должность, которую занимает с декабря 2016 года.

3 ноября Харири вылетел в Саудовскую Аравию c официальным визитом. На следующий день, находясь в Эр-Рияде, он позвонил Мишелю Ауну и сообщил о намерении уволиться. Свое решение Харири, обладающий двойным гражданством (Ливана и Саудовской Аравии), мотивировал «вмешательством Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболла» во внутренние дела» Ливана. Он также заявил, что опасается за свою жизнь, так как атмосфера в Ливане напоминает ту, что была в 2005 году, когда был убит его отец Рафик Харири, также занимавший пост премьера.

В заявлении Харири о том, что он волен распоряжаться собой, поверили не все. «Взятие в заложники, если так можно сказать, премьер-министра Ливана совершенно не приветствуется», — заявил 13 ноября министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Его коллега из ФРГ Зигмар Габриэль указал на странный выбор места, который сделал Харири для объявления об отставке. «Тот факт, что премьер-министр уходит в отставку и объявляет об этом в другой стране, ведет к дестабилизации обстановки в Ливане, где мы и так наблюдаем много факторов нестабильности», — заявил Габриэль (цитаты по ТАСС).

О том, что власти королевства удерживают Харири насильно, ранее писало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных ливанских чиновников. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее выступили с практически одинаковыми заявлениями, в которых призвали страны региона уважать независимость и суверенитет Ливана. Впрочем, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал «нонсенсом» обвинения в том, что Эр-Рияд силой удерживает Харири.

Саудовский интерес

7 ноября государственный министр Саудовской Аравии по делам Персидского залива Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которое объявило королевству войну, сообщал телеканал Al Arabiya. Он обвинил Ливан в том, что правительство страны закрывает глаза на действия «Хезболлы», которая ведет террористическую пропаганду среди молодежи и стоит за незаконной торговлей наркотиками.

Заявление Аль-Сабхана ​последовало после того, как 4 ноября повстанцы-хуситы запустили с территории Йемена баллистическую ракету по международному аэропорту в Эр-Рияде. Ракета была сбита саудовской ПРО. Ливанская группировка «Хезболла» уже несколько лет участвует в конфликте в Йемене на стороне шиитов-хуситов, которых также поддерживает Иран. Саудовская Аравия в конфликте поддерживает суннитские правительственные силы Йемена.

Протесты сторонников «Хезболлы» в Бейруте, Ливан (Фото: Hussein Malla / AP)

Эр-Рияд не ограничился заявлениями о враждебном характере действий Бейрута и 9 ноября призвал всех своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть страну. Вслед за королевством с аналогичным призывом к своим гражданам обратились ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.

История «Хезболлы» В 1975–1990 годах в Ливане шла гражданская война, в которой также принимали участие другие государства региона — Сирия, Израиль, Иран. Конфликт унес жизни по меньшей мере 144 тыс. человек. В 1982 году Израиль оккупировал территории на юге Ливана. В том же году при поддержке Корпуса стражей Исламской революции (элитное подразделение иранской армии) была создана группировка «Хезболла». Целью своей борьбы «Хезболла» в 1985 году назвала выдворение иностранных сил из страны и установление исламского режима. У «Хезболлы» есть и политическое крыло — одноименная партия, участвующая в парламентских выборах в Ливане с 1992 года. Группировка контролирует территории на юге страны и границу с Израилем, депутаты «Хезболлы» занимают 12-е из 128 мест в парламенте Ливана. С 2011 года «Хезболла» участвует в сирийской войне на стороне правительства Башара Асада, несмотря на официальный нейтралитет Бейрута. Боевики «Хезболлы», как пишет Jerusalem Post, хорошо вооружены, армия группировки насчитывает несколько тысяч человек и располагает тяжелым вооружением.

Ливан — один из центров многолетнего противостояния Саудовской Аравии и Ирана, указывал в обзоре отношений двух стран Брюс Ридль из Брукингского института. В последнее время Саудовская Аравия, Израиль и США все активнее говорят о недопустимости расширения влияния Ирана в регионе, указывая на значительное присутствие проиранских вооруженных группировок в Сирии, Йемене и Ливане. 3 ноября во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы Иран закрепился в Сирии, как он сделал это в Ливане.

«Ни у кого не вызывает сомнений, что Иран выстраивает непрерывную линию влияния до Средиземного моря через Сирию и Ливан. И очень мощным военным подразделением Ирана в этом регионе является «Хезболла», — сказал РБК экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин. Учитывая общность интересов, сотрудничество между Тель-Авивом и Эр-Риядом в вопросе противостояния «Хезболле» выглядит вполне объяснимо. По словам Брискина, правительство Израиля уже на многих уровнях сотрудничает с королевством, однако саудовские руководители не могут официально признать его «из-за общеарабской солидарности».

Ситуация с ливанским премьер-министром является продолжением экспансионистской, в меру агрессивной внешней политики Саудовской Аравии после того, как новым наследным принцем стал Мухаммед бен Салман аль-Сауд, говорит эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. Стремясь повысить роль страны в мире, он делает ходы, которые не всегда просчитывает, указывает Бармин. Эксперты называют принца ​вдохновителем саудовского вмешательства в гражданскую войну в Йемене в 2015 году.

В конфликте с Ливаном до войны, об опасности которой предупреждали европейские министры иностранных дел, может не дойти. По мнению Бармина, сейчас сложно прогнозировать развитие ситуации, многое будет зависеть от того, вернется ли Харири в Ливан. По словам Брискина, никому в регионе, в том числе ослабленной сирийским конфликтом «Хезболле», война сейчас не нужна. Однако эксперт не исключает военную развязку кризиса: «Как это всегда происходит на Ближнем Востоке, военные действия может спровоцировать маленькая искра».

Учитывая последнее интервью Харири о его готовности вернуться в Ливан и то, что Израиль, Египет и другие региональные игроки не показали готовности к активным действиям на ливанском фронте, ситуация может разрешиться мирно — Саудовская Аравия, осознав, что ее расчет на поддержку региональных игроков не оправдался, отступится, и Харири сможет вернуться в Ливан, прогнозирует Руслан Мамедов, программный координатор Российского совета по международным делам.