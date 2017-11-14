Грант не по зубам

«Ночные волки» вновь останутся без президентского финансирования

Эксперты Фонда президентских грантов невысоко оценили три заявки, поданные «Ночными волками», — это практически не оставляет байкерам шансов получить финансирование. Всего в финал конкурса вышли 2,4 тыс. проектов на 4,5 млрд руб.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Без «Волков»

Все три заявки, поданные юрлицами мотоклуба «Ночные волки» на второй этап конкурса Фонда президентских грантов, скорее всего, не пройдут конкурсный отбор. Об этом РБК рассказали два источника, близких к руководству фонда.

Подача заявок на второй этап конкурса президентских грантов началась 16 августа этого года и закончилась 29 сентября. Итоги первого этапа конкурса Фонда президентских грантов​ были подведены 31 июля. В ходе его 970 некоммерческих организаций из 79 российских регионов получили гранты на общую сумму 2,25 млрд руб. Тогда три заявки «Ночных волков» — на проведение детской елки, на создание «Карты туристической истории» и на межнациональный фестиваль путешественников «Побратим» — не прошли конкурс. До этого байкеры получали гранты в ходе каждого конкурса фонда с 2012 года.

Все проекты от некоммерческих организаций (НКО), которые претендовали на получение финансирования из Кремля, оценивались по 100-балльной шкале. По предварительной оценке экспертов фонда, заявки «Ночных волков» получили от 30 до 56 баллов, отметили собеседники РБК. Проходной балл на первом этапе конкурса заявок составлял 60, 65 и 70 баллов и на втором этапе он будет выше, отметил один из собеседников РБК. «А значит, «Ночные волки» гранты не получат», — добавил он. Заявки подавались по конкретным направлениям, которых всего 12. «Вряд ли в какой-либо группе будет проходной балл ниже 60, даже в самой маленькой по количеству заявок, так что [у «Ночных волков»] практически нет шансов [получить гранты]», — подтвердил РБК второй источник.

Проходной балл на втором этапе конкурса повысился по сравнению с предыдущим, рассказал РБК сенатор Валерий Рязанский, член координационного комитета Фонда президентских грантов. «Заявок в этот раз пришло гораздо больше, и они гораздо лучше по качеству, — сказал он. — Поэтому естественно, что [проходной] балл будет заметно выше».

На второй этап конкурса местная общественная организация «Мотоклуб «Ночные волки» Измайлово г. Москвы» подала заявку на создание «Карты туристической истории» (они запросили 2,8 млн руб.), межрегиональная общественная организация «Ночные волки» — на детский новогодний спектакль (6,2 млн руб.), а молодежная автономная НКО «Ночные волки» — на международное байк-шоу (4,9 млн руб.).

На этот раз байкеры серьезно доработали документацию по своим проектам, сообщила РБК член координационного комитета Фонда президентских грантов, сенатор Екатерина Лахова. То, что, несмотря на это, заявки байкеров получили низкие оценки, свидетельствует о смене приоритетов в выборе победителей, добавил один из источников РБК в фонде. «Теперь в фонде [президентских грантов] предпочитают менее политизированные, более нейтральные заявки — здравоохранение, дети-инвалиды, социальные темы», — пояснил он.

Также в этот раз гранты не достанутся и НКО, включенным в реестр иностранных агентов. На первом этапе конкурса гранты​ выиграли три организации-иноагента — Левада-центр, «Самарская губерния» и Центр развития НКО.

Пресс-секретарь «Ночных волков» Александр Бульдог заявил РБК, что в организации об оценках их заявок на гранты ничего не знают.

То, что «Ночные волки» во второй раз не получат финансовую поддержку, объясняется стремлением Кремля к максимальной прозрачности работы фонда, заявил РБК политолог Андрей Колядин. «Если раньше можно было позвонить и попросить включить такую-то организацию в список грантополучателей, то теперь, когда есть стремление к прозрачности, такое не получится», — считает он. Политконсультант Дмитрий Фетисов предлагает не спешить с выводом, что Кремль перестал делать ставку на «Ночных волков». «У «Волков» был ряд совместных акций лично с Путиным, а после такого подобных персон просто так не списывают. К тому же «Волки» активно работают в регионах, и их не забывают федеральные СМИ. Скорее всего, они получают финансирование от одного из лояльных администрации президента бизнесменов или зарабатывают сами, а Кремль просто убрал их из [системы выдачи] грантов», — рассуждает эксперт. Накануне президентских выборов может быть открыт вопрос, как использовать организацию в президентской кампании, прогнозирует Фетисов.

Второй этап

Во вторник, 14 ноября, представители фонда расскажут о предварительных итогах второго этапа конкурса. Сейчас прием заявок закрыт, и эксперты уже отобрали 2,4 тыс. проектов из 12 тыс. заявленных на общую сумму около 4,5 млрд руб., рассказали РБК два близких к фонду собеседника. «Но в этом объеме есть по несколько проектов от одних и тех же организаций, так что им в период между 14 и 22 ноября необходимо будет выбрать проект, на который они запрашивают грант, — рассказал один из них. — Подавать на конкурс можно несколько проектов — не более одного по каждому из 12 направлений, но грант можно получить только один».

По предварительным оценкам экспертов фонда, среди победителей конкурса окажутся Благотворительный фонд Елены Исинбаевой с проектом «Всероссийский фестиваль уличного спорта» (4,6 млн руб.) и НКО «Центр социально-трудовых прав», который представил проект «Трудовые права для всех»: знать и защищать свои права в кризисных ситуациях». Эта организация ранее была в реестре иностранных агентов, но 29 июня 2017 года Минюст исключил ее из этого списка.

​При оценке эксперты принимали во внимание не только их общественную полезность, но и соответствие запрошенной суммы реальной стоимости проекта. Завышенные денежные требования — едва ли не самая частая причина, по которой эксперты отклоняли проекты, рассказал РБК Рязанский. По его словам, больше всего проектов по предварительным оценкам получат гранты в социальной сфере и сфере здравоохранения. «Но тут здравоохранение нельзя понимать узко — это и физическая культура, и какие-то спортивные вещи», — отметил эксперт.

В координационный комитет фонда входят 33 эксперта, в основном они главы НКО. Состав комитета определяет его председатель, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Поданные заявки на гранты члены комитета оценивали по десяти критериям — от актуальности проекта до информационной открытости организации, которая его подала. По этим параметрам проектам начислялись баллы — от 0,5 до 2 по каждому из параметров. Каждую из заявок оценивали двое экспертов; если они серьезно расходились в оценках, то фонд назначал третью экспертизу. Всего на втором этапе конкурса работали 693 эксперта.