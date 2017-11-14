Биткоин свалился в кеш

Курс самой дорогой криптовалюты упал на 30%

Курс биткоина, обновивший в минувшую среду исторический максимум, за выходные упал на 10%. Общее падение самой дорогой криптовалюты менее чем за неделю составило 29%. По одной из версий, против него играли апологеты биткоин-кеша

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник утром курс биткоина снизился до $5605, что на 29% ниже исторического максимума в $7882, зафиксированного 8 ноября. К 10 ноября падение уже составляло $1000 от этой отметки, а за выходные оно усилилось.

Аналитики Bloomberg объясняют происходящее на рынке тем, что инвесторы переключились на альтернативную криптовалюту — биткоин-кеш. Она отделилась от биткоина в августе, подорожала с пятницы на 40%, а в воскресенье стоила уже $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник ее курс, как и биткоина, упал — до $1379.

Как объясняет Bloomberg, на биткоин-кеш инвесторы переключились из-за большего размера блока этой криптовалюты. Технически это позволяет быстрее производить транзакции и понизить размер комиссионных. В то же время сторонники биткоина выступали против увеличения размера блока, поскольку опасались, что это подорвет децентрализованную природу криптовалюты и уничтожит идею, которая лежала в ее основе.

«Происходит накачка биткоин-кеша, — заявил главный исполнительный директор базирующейся в Гонконге биржи криптовалют BitMEX Артур Хейз. — Это, очевидно, скоординированные действия определенных лиц, лично заинтересованных в биткоин-кеше».

Как заявил Bloomberg Майк Кайамори, глава компании Quoine, активно действующей на рынке криптовалют, происходящее на рынке можно охарактеризовать как панику. По его словам, наилучшим выходом для инвесторов стало бы вложение как в биткоин, так и в биткоин-кеш.

По мнению редактора портала Happy Coin Club Валерия Смаля, падение биткоина было вызвано спланированной атакой на эту криптовалюту. «Была совершена атака на биткоин, целью которой было личное обогащение нескольких господ. Это обычная спекулятивная махинация, сделанная сторонниками биткоин-кеша», — сказал он РБК.

По его словам, известный криптовалютный инвестор Роджер Вер в субботу перевел около 25 тыс. биткоинов на биржу, где их продал. «Огромная масса биткоинов в продаже на свободном рынке снизила цену», — сказал он. Кроме массивной продажи биткоинов на снижение курса этой криптовалюты также повлияла DDoS-атака на сеть: сотни тысяч мелких непроведенных транзакций забили сеть, замедлив обработку транзакций пользователей. «Это была спланированная атака», — полагает эксперт.

Роджер Вер и основатель майнинговой компании Bitmain Джихан Ву являются идеологами биткоин-кеша и направляют усилия на то, чтобы повысить его статус. Именно они играли против биткоина и спекулятивно сыграли на биткоин-кеше, полагает эксперт. Купив биткоин-кеш, пока монеты стоили дешево, а затем взвинтив на них цену, эти инвесторы начали продавать биткоин-кеш, в результате чего сейчас его котировки упали вдвое.

Управляющий директор eToro в России и СНГ Георгий Вербицкий полагает, что падение классического биткоина и перетекание средств в биткоин-кеш связано в том числе с недавней отменой хардфорка биткоина SegWit2x. «Последнее время биткоин рос, потому что планировалось разделение сети — хардфорк SegWit2x. При этом появляются две отдельные ветки, и люди покупали биткоин, потому что хотели получить бесплатно вторую монету, которая бы появилась при разделении. Но потом те, кто планировал хардфорк, отменили эту историю из-за того, что побоялись, что это может навредить биткоину. Когда же хардфорк отменили, все стали скидывать биткоины», — поясняет эксперт.

Также, по его мнению, на ситуацию повлияло то, что апгрейд SegWit2x, которого ждали, должен был увеличить производительность сети биткоина (через увеличение размера блока с 1 до 2 Мб). Но так как этого обновления не произошло, биткоин внезапно стал восприниматься хуже, чем биткоин-кеш, у которого уже есть блок размером 8 Мб, это и вызвало рост биткоин-кеша.

«Кроме того, за биткоин-кеш выступают активно китайские майнеры, обладающие значительными мощностями. Они стали накачивать биткоин-кеш и сбрасывать в сеть комментарии о том, что биткоин-кеш лучше и что он — настоящий биткоин, то есть идет такой передел влияния в биткоине», — добавляет Вербицкий.

Сооснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев считает, что после отмены SegWit2x часть сторонников увеличения блока стали поддерживать биткоин-кеш, сделав его реальным противовесом биткоина. Это стало одним из главных факторов роста его курса.

В то же время Валерий Смаль не склонен связывать снижение биткоина с отменой хардфорка SegWit2x. Когда на прошлой неделе стало известно об отмене хардфорка, биткоин, напротив, подорожал с $7,2 тыс. до $7,8 тыс.

Резко падать, а затем расти криптовалюты будут еще не раз, уверен основатель агентства по оценке цифровых активов Digrate Арсений Поярков. «Рынок криптовалют очень маленький и молодой, и любой игрок, обладающий достаточным объемом ликвидности (от $5 млн), может в любой момент обеспечить как падение, так и взлет валюты. То, что мы видим, можно привязать к отмене хардфорка или каким-то другим событиям, но фактически мы будем что-то подобное наблюдать еще много раз, до тех пор пока рынок не вырастет и не перестанет быть подвержен влиянию отдельных игроков», — говорит он.