Тельмана Исмаилова обвинили в двойном убийстве

Бывший владелец Черкизовского рынка арестован заочно

Тельман Исмаилов, в прошлом один из самых состоятельных столичных бизнесменов, обвинен в убийстве и заочно арестован. Если обвинение убедит суд в том, что его доводы обоснованы, Исмаилову грозит пожизненное лишение свободы

Тельман Исмаилов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российский бизнесмен Тельман Исмаилов заочно арестован по подозрению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом​ сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Постановление о мере пресечения для Исмаилова суд вынес еще 30 октября.

«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Исмаилова на территорию России либо с момента его задержания на территории России», — сказала РБК Царева. Она добавила, что суду неизвестно, где находится Исмаилов.

Тельмана Исмаилова обвиняют по трем пунктам ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц с особой жестокостью в составе группы), а также ч. 3 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), следует из материалов суда.

Исмаилов, состояние которого Forbes в 2012 году оценивал в $800 млн, в 2015 году признанный банкротом, с обвинениями и заочным арестом не согласен, заявила РБК его адвокат Марина Русакова. По ее словам, ни самого бизнесмена, ни его защиту не известили о предъявлении обвинения и суде по избранию меры пресечения; в итоге на заседании от его имени присутствовал адвокат, назначенный государством. «Как любой гражданин России, он мог рассчитывать на то, что на него тоже распространяются законы России. Этого не произошло», — сказала Русакова.

Информация, что Исмаилов скрывается от следствия, недостоверна, указала также адвокат: «Тельман представлял следствию данные о том, где он находится, по какому адресу». Однако именно этим утверждением представителей СКР Басманный суд мотивировал решение о заочном аресте Исмаилова, добавила Русакова. Это постановление уже обжаловано.

Помощник Исмаилова в беседе с РБК также назвал обвинения «глупостями».

Убийство на обочине

По словам адвоката Русаковой, Тельману Исмаилову​ вменяют двойное заказное убийство, произошедшее в мае 2016 года в Подмосковье. Тогда в районе 32-го километра Новорижского шоссе были обнаружены тела двух бизнесменов — Юрия Брылева и Владимира Савкина, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. Учредитель торгового центра «Строймаркет» Савкин и учредитель «Люблино-Моторс» Брылев были застрелены во внедорожнике Toyota Land Cruiser.

По подозрению в убийстве оперативники в ноябре 2016 года задержали Мехмана Керимова и Рафика Исмаилова, брата Тельмана Исмаилова. «Керимов сразу стал давать признательные показания и рассказал, что совершил двойное убийство на почве коммерческих взаимоотношений», — говорит источник РБК.

«Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова», — утверждает адвокат Русакова. Она считает, что следствие не располагает другими доказательствами, кроме «оговора».

«Если сторона обвинения убедит суд в том, что ее доводы обоснованы, то Тельману Исмаилову грозит пожизненное лишение свободы, — поясняет адвокат Александр Молохов. — При самом либеральном подходе за убийство с отягчающими обстоятельствами бизнесмена могут приговорить к десяти годам тюремного заключения». В случае с Исмаиловым приговор также может быть заочным, считает адвокат.

Расцвет и закат бизнеса Тельмана Исмаилова Тельман Исмаилов родился в 1956 году в Баку, начал заниматься торговлей еще в конце 1980-х годов, до 2008 года был одним из крупнейших московских бизнесменов. В 1993 году открыл Черкизовский рынок, который вскоре стал крупнейшим в Москве. В 1989 году основал группу АСТ. В середине 1990-х годов бизнес Исмаилова начал стремительно разрастаться: среди прочего его структуры открыли в столице несколько текстильных фабрик, фирму такси, типографию, рестораны и кафе. Группа АСТ вкладывалась также в ювелирное дело и сельскохозяйственное производство. В 2007 году 31 компания, которой напрямую владела головная АСТ, имела годовой оборот около $2 млрд. Стоимость активов АСТ сам Исмаилов оценивал в $3 млрд. Самыми прибыльными были строительные активы. Совладельцами группы компаний АСТ были сыновья Тельмана Исмаилова — Алекпер и Сархан. Часть акций группы АСТ также принадлежала племяннику Зауру Мурданову. До 2015 года Исмаилов входил в список Forbes — тогда журнал оценил его состояние в $600 млн. Однако после обнаружения в 2009 году на Черкизовском рынке контрафактной продукции на $2 млрд он был закрыт и снесен. В этом же году еще один актив Исмаилова — «Военторг» — был продан структурам Сулеймана Керимова. Сам Исмаилов уехал из страны. Первый раз он был признан банкротом в декабре 2015 года. В марте 2017 года подмосковный арбитраж своим постановлением начал продажу его собственности. В сентябре 2017 года Алекпер и Сархан Исмаиловы вышли из состава учредителей компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт», одного из крупнейших дистрибьюторов алкоголя в России.

Неподеленные паи

«В материалах уголовного дела находится видеозапись с камеры наружного наблюдения, которую оперативники изъяли на автозаправочной станции, расположенной недалеко от места убийства. На ней четко видно, что в день убийства Мехман Керимов и Рафик Исмаилов встречались на АЗС», — говорит источник РБК в Следственном комитете России.

Когда они были задержаны по подозрению в причастности к убийству Савкина и Брилева, Исмаилов признать вину отказался, и первоначально его отпустили. Это возмутило родственников Владимира Савкина, которые изложили свою версию на приеме у главы СКР Александра Бастрыкина, как писал «Коммерсантъ». По их словам, причиной убийства стал финансовый конфликт между Владимиром Савкиным и Рафиком Исмаиловым. Бизнесмены владели на паях крупным торгово-развлекательным комплексом в Москве, утверждали родственники. По данным издания, после его продажи все средства получил Рафик Исмаилов, который остался должен своему экс-партнеру $5,5 млн, поэтому он заказал убийство Савкина и контролировал его исполнение.

Когда следователи собрали достаточную доказательную базу, Рафика Исмаилова также арестовали. ​Ему, как и Керимову, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Обыски у тёщи племянника

В сентябре у родственников Тельмана Исмаилова прошли обыски по 12 адресам. По данным источника РБК, близкого к следствию, они были связаны с делом о мошенничестве в отношении одной из кредитных организаций. Следственные действия проводились в восьми квартирах по четырем адресам, принадлежащим семье Исмаилова. «У меня дети, внуки дома. Непонятно, с чем они связаны», — рассказывал Исмаилов. Он отмечал, что обыски проходили в том числе «по адресу племянника и по адресу тещи племянника» бизнесмена.

Тельман Исмаилов (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Как писал РБК, после закрытия Черкизовского рынка у Тельмана Исмаилова начались серьезные финансовые проблемы. Чтобы расплачиваться со старыми долгами, пришлось брать новые кредиты. В числе кредиторов Исмаилова и его структур оказался БМ-банк (бывший Банк Москвы) и др. В 2014 году кредиторы стали обращаться в суды для взыскания задолженности: в частности, БМ-банк требовал 17,4 млрд руб. Когда Исмаилова признали банкротом, выяснилось, что в его прямой собственности почти ничего не осталось. Постепенно в распоряжение БМ-банка перешли бывшие у него в залоге ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикана» и торговый центр АСТ.

К концу 2015 года общая сумма исковых требований к основателю АСТ превысила 160 млрд руб. В мае 2017 года суд начал реализацию активов Исмаилова. По данным федерального реестра сведений о банкротстве, предположительная стоимость имущества бизнесмена в январе 2017 года составляла 695 млн руб., а сумма требований кредиторов — 31 млрд руб.