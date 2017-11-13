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Лосось ушел на север
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Лосось ушел на север
Газета № 194 (2691) (1311) Бизнес, 11 ноя, 12:07
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Лосось ушел на север
Цены на красную рыбу и икру взлетели после неудачной путины
Из-за снижения вылова лососевых на Сахалине и в Хабаровском крае в этом году красная рыба из этих регионов уже подорожала примерно на 30%, утверждают рыбаки и переработчики. Цены на красную икру вырастут еще больше
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Глобальное потепление

В этом году лососевая путина оказалась неудачной сразу для двух регионов Дальнего Востока. Из-за аномального потепления воды лосось переместился к северу, что негативно сказалось на добыче в Хабаровском крае и на Сахалине. В 2015–2016 годах два эти региона обеспечивали больше 44% всего вылова лососевых на Дальнем Востоке, по данным Росрыболовства. В этом году их доля снизилась до 28% — на Сахалине и в Хабаровском крае было добыто всего 99,9 тыс. т лососевых.

Недостаток улова в этих регионах был компенсирован ростом добычи на севере: на Камчатке вылов лососевых стал рекордным, превысив уровень 2015 года (вылов сравнивается по четным и нечетным годам) на 25,5%, до 241,5 тыс. т. Всего, по данным Росрыболовства, в 2017 году на Дальнем Востоке было выловлено 350,8 тыс. т лосося — лишь на 3% меньше, чем в 2015 году. В 2016-м на Дальнем Востоке было выловлено 432,7 тыс. т лососевых.

Воспользовались ситуацией

Дефицита красной рыбы в рознице в связи с недоловом не ожидается, но ее может быть труднее найти, предупреждает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр Фомин. По его словам, пока рыбаки в ожидании свежего улова продавали остатки прошлого года, существенного роста цен не было. Но в конце лета (сезон вылова лосося на Дальнем Востоке длится с августа по октябрь) рыбаки резко повысили отпускные цены.

«Как только стало ясно, что на Сахалине рыбы в этом году будет мало, рыбаки на Камчатке сразу взвинтили цены на 30%, хотя у них с уловом все в порядке. Сейчас 1 кг горбуши, например, стоит 180 руб., хотя в прошлом году он стоил всего 130 руб.», — объясняет Фомин.

После переработки и транспортировки с Дальнего Востока стоимость рыбы в магазинах Центральной России возрастает еще больше. В Москве розничные цены на горбушу сейчас на 25–30% выше, чем годом ранее, и начинаются от 300 руб. за 1 кг, уточняет Фомин. Дальнейшего роста цен он не ожидает.

Снижение вылова лососевых не является драматичным, подобные провалы были и раньше, говорит Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот», одного из крупнейших в стране рыбопереработчиков. Но высококачественная сахалинская рыба, которая относится к высокому ценовому сегменту и идет в том числе на экспорт, дорожает, цены могут вырасти на 30%, подтверждает Ефремов. Более дешевый лосось, добываемый на Камчатке, подорожает не так сильно — на 5–10% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует эксперт. По его оценке, в целом рост цен может составить 15–20%.

Ситуацию осложняет то, что, по оценке Рыбной ассоциации, минимум треть добытых в этом году на Дальнем Востоке лососевых пойдет на экспорт. На начало октября уже вывезено около 70 тыс. т, в том числе 25 тыс. т самого ценного вида — нерки.

Икра по-крупному

Более драматично складывается ситуация с ценами на красную икру. На фоне ажиотажного спроса со стороны Японии, где собственный вылов лососевых также снизился из-за потепления воды на 40%, цены на этот продукт растут, говорит Ефремов. По его словам, сейчас оптовая цена на икру начинается от 3,3–3,5 тыс. руб. за 1 кг против 2,2–2,5 тыс. руб. годом ранее. Отпускная цена в этом году может достичь и 4 тыс. руб. за килограмм, допускает Ефремов. В Москве розничная цена уже составляет ​5,5–6 тыс. руб., утверждает исполнительный директор Рыбной ассоциации Алексей Аронов.

В розничных сетях «Дикси», «Лента» и «Ашан» не смогли оперативно ответить на вопрос о ценах на лососевых и красную икру.

«Существенного дефицита продукции из лососевых рыб и, как следствие, ощутимых колебаний цен не ожидается», — сообщили в Росрыболовстве.

В 2016 году потребление охлажденной красной рыбы в России составило, по оценкам компании «Русская аквакультура», 60 тыс. т, что почти в три раза меньше, чем в рекордном 2013-м (167 тыс. т​).

Авторы: Елена Сухорукова, Наталья Новопашина.
При участии: Анастасия Демидова.
Теги: Сахалин , рост цен , лосось , Росрыболовство
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