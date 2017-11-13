Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 59,14 EUR Нал. 69,33 68,76 USD Бирж. 59,22 -0,07 EUR Бирж. 69,08 +0,03 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5975,21 +82,14 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 63,64 +0,06% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7432,99 -0,68%
Насосы подкачали «Мир»
Лента новостей
Медведеву предложили подключить к нормотворчеству искусственный интеллект 03:14, Общество CNN узнал о попытке продолжить «Карточный домик» без Спейси 02:40, Общество В Словении лидером президентской гонки стал действующий глава страны 02:07, Политика В Иране жертвами землетрясения стали более 60 человек 01:36, Общество Убийство на обочине: в чем обвиняют бизнесмена Тельмана Исмаилова 01:26, Общество Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом 00:55, Спорт СМИ узнали об угрозе WADA отстранить Россию от Олимпиады-2018 00:52, Общество Хоккеист Евгений Малкин объявил о вступлении в «Команду Путина» 00:44, Общество Хорватия вышла на чемпионат мира по футболу 00:42, Спорт В Северной Ирландии полицейские обнаружили бомбу 00:07, Общество В Кремле задумались о переносе президентского послания на 2018 год 00:05, Политика Саакашвили пообещал украинцам отпраздновать Новый год без Порошенко 12 ноя, 23:55, Политика В Минобороны назвали пропагандой ИГ сообщения о захвате Абу-Кемаля 12 ноя, 23:40, Политика Власти сообщили о жертвах в результате землетрясения в Ираке 12 ноя, 23:34, Общество Полиция Киева обнаружила машину с 6,5 кг готовой к применению взрывчатки 12 ноя, 23:10, Общество Стыковой матч ЧМ-2018. Греция — Хорватия. Онлайн 12 ноя, 22:45, Спорт Минфин США рассказал о секретной оценке российского влияния на выборы 12 ноя, 22:40, Политика Сборная Швейцарии стала участником ЧМ-2018 12 ноя, 22:02, Спорт На границе Ирака и Ирана произошло мощное землетрясение 12 ноя, 21:56, Общество Emirates приобретет лайнеры Boeing 787 Dreamliner за $15 млрд 12 ноя, 21:40, Бизнес Одна из гитар Боба Дилана ушла с молотка почти за $400 тыс. в США 12 ноя, 20:41, Общество Стыковой матч ЧМ-2018. Швейцария — Северная Ирландия. Онлайн 12 ноя, 20:00, Спорт В Брюсселе призвали готовиться к провалу переговоров по Brexit 12 ноя, 19:44, Политика На севере Москвы в жилом доме произошел пожар 12 ноя, 19:41, Общество Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 12 ноя, 19:30, РБК и Phillips Глава Абхазии предложил лоббировать интересы страны в Тихом океане 12 ноя, 19:17, Политика Премьер Испании впервые после проведения референдума посетил Каталонию 12 ноя, 19:07, Политика ИГ выбила сирийскую армию из Абу-Кемаля 12 ноя, 18:43, Политика
Насосы подкачали «Мир»
Газета № 194 (2691) (1311) Бизнес, 10 ноя, 18:06
0
Насосы подкачали «Мир»
Ростехнадзор назвал причины аварии на алмазном руднике
Глава Ростехнадзора рассказал о причинах, которые привели к аварии в августе этого года на руднике «Мир» алмазодобывающей компании АЛРОСА. Директор проектировавшего рудник «Якутнипроалмаза» Александр Чаадаев ушел в отставку
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии ​на руднике «Мир» компании АЛРОСА, произошедшей летом этого года и ставшей причиной гибели восьми шахтеров. Об его итогах в пятницу, 10 ноября, журналистам рассказал глава Ростехнадзора Алексей Алешин. По его словам, основными причинами аварии стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности.

По его словам, комиссии удалось определить 16 должностных лиц, ответственных за аварию. Их имена глава Ростехнадзора не назвал, но добавил, что выводы расследования будут переданы заинтересованным ведомствам, в том числе Следственному комитету. В АЛРОСА также сначала не называли фамилии этих должностных лиц и затруднились сообщить, работают ли они сейчас в компании. Президент АЛРОСА Сергей Иванов обещал принять кадровые решения, сообщил представитель компании.

Авария ​на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. Произошел прорыв воды в момент, когда под землей находился 151 шахтер. 142 шахтера удалось поднять на поверхность, один вышел сам, остальных не нашли. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы затопления, рудник был остановлен.

11 ноября пресс-служба АЛРОСА сообщила, что в отставку подал директор проектировавшего рудник института «Якутнипроалмаз» Александр Чаадаев, который также занимал должность вице-президента компании по инновациям. Его место занял Андрей Зельберг, который возглавлял техническое управление АЛРОСА.

«Первое — добыча на руднике «Мир» проводилась в аномально сложных горно-геологических условиях, опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов ранее не было. Проектанты не смогли учесть все эти сложности. Поэтому в самих проектах наши эксперты нашли ошибки <...> Также не обошлось и без того, что были нарушены правила промышленной безопасности», — сказал Алешин. В числе технических ошибок комиссия обнаружила, что проект «сухой консервации» карьера, реализованный в начале 2000-х годов, не учитывал возможности размыва руды и пород. В нем не было предусмотрено длительное поддержание работоспособности насосов, установленных на дне карьера для откачивания поступающей воды.

Алешин пояснил, что основу для аварии положило событие, произошедшее еще в 2011 году: тогда из строя вышли два насоса, которые откачивают воду из карьера, и в течение шести месяцев был превышен критический уровень рассола в карьере — практически в десять раз. Вследствие этого вода размывала породу, отметил глава Ростехнадзора.

В интервью агентству «Прайм» в 2012 году исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев говорил: «Мы заменили насосы, заказали новые, при поставке они еще задержались на таможне — в общем, решение этой проблемы заняло около пяти месяцев, до октября». Но когда насосы наконец привезли и воду в карьере откачали до нужного уровня, приток воды, по его словам, все равно не упал. Пока карьер был затоплен, вода размыла соляные включения в породах, из-за которых возникли большие трещины. «Сейчас скорость водопритока в рудник порядка 170 куб. м в час, то есть в четыре раза больше предусмотренного проектом», — тогда признавал он.

Разработка кимберлитового месторождения трубки «Мир» велась открытым способом с 1957 по 2001 год, к тому времени глубина карьера достигла 535 м. Чтобы продолжать добычу алмазов в подземных выработках, в выработанном карьере реализовали проект «сухой консервации», подготовленный институтом «Якутнипроалмаз». На дно законсервированного карьера в 2004 году уложили водонепроницаемую пленку, дренажную насыпь, рядом установили насосы, чтобы предотвратить приток воды из него в подземные выработки. Проектные решения по защите от затопления рудника разработал НТЦ «НОВОТЭК».

Другая гидрогеологическая компания «Гидек» в 2012 году предупреждала АЛРОСА о возникших рисках после поломки насосов и усиления притока воды: «На месторождении алмазов «Мир», отрабатываемом с 2009 года подземным способом, к июлю 2012 года сложилась критическая обстановка в части безопасного и эффективного ведения горных добычных работ, обусловленная недостаточностью реализованных мероприятий по защите подземного рудника от водопритоков, которые проникли в подземные выработки и к середине 2012 года достигли величины 250–270 куб. м в час». Компания рекомендовала улучшить систему дренажа, максимально исключающую контакт рассолов с вмещающими солями в зоне, прилегающей к рудному телу.

Экономический ущерб от аварии комиссия Ростехнадзора оценила в 10,216 млрд руб. Похожие оценки ранее приводил президент АЛРОСА Иванов. Он отметил, что компания работает над проектным решением дальнейшего освоения рудника «Мир» и надеется в течение нескольких лет после его утверждения возобновить добычу на карьере. АЛРОСА рассчитывает в первом полугодии следующего года получить страховое возмещение в связи с аварией.

«Закурили трубку мира»: как живут в алмазной столице России Еще 12 фото
Фотогалерея

Авторы: Мария Бондаренко, Светлана Бурмистрова.
Теги: авария , Якутия , Ростехнадзор , Мир , алмаз , АК «АЛРОСА» , Рудник
Материалы по теме
АЛРОСА списала из-за аварии на руднике «Мир» 9 млрд руб. Бизнес
Якутия ухудшила прогноз добычи АЛРОСА на три года Бизнес
Ростехнадзор наказал 45 менеджеров компании АЛРОСА Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав