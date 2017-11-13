Футбол победившего коммунизма

Сколько КПРФ тратит на свой профессиональный клуб

Мини-футбольный клуб «КПРФ» в год столетия Октябрьской революции укрепил состав игроками сборной России и Испании и громит соперников по суперлиге. РБК изучил причины взлета единственного в мире партийного профессионального клуба

Команда МФК «КПРФ» (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«У нас зарплата всей команды ниже, чем у одного бразильца из клуба суперлиги», — рассказывал в 2012 году президент клуба, сын первого зампреда ЦК КПРФ Иван Мельников-младший в интервью «Огоньку». Однако с тех пор многое изменилось.

Зал в спорткомплексе «Юность» в подмосковном Климовске, где принимает гостей МФК «КПРФ», сразу дает понять, кто здесь хозяин. В фойе всем желающим раздают бесплатные надувные палки с символикой компартии для шумовой поддержки и цветные программки со статьей Геннадия Зюганова об уроках Великого Октября. Зал украшен кумачовыми баннерами, приветствующими юбилей революции 1917 года, и рекламой интернет-сайтов партийных газет «Правда» и «Советская Россия». На поле команды выходят не под традиционный «Футбольный марш» Блантера, а под инструментальную версию «И вновь продолжается бой».

Клуб организовывает видеотрансляции со всех домашних игр на своем интернет-сайте, а в паузах зрителей, вход для которых абсолютно бесплатный, развлекает шоу-группа чирлидерш в платьях с революционными звездами.

Фото: Владислав Шатило / РБК

В стартовом составе коммунистов на игру с удмуртским «Прогрессом» 2 ноября на поле вышли три легионера: игроки сборной Испании Лин и Адри и бразилец Паулиньо с капитанской повязкой на рукаве. Единственный россиянин из полевых игроков — экс-нападающий сборной России Сирило. Он тоже родился в бразильском Сан-Паулу, но в интересах российской сборной был натурализован. Во второй четверке — россияне, трое из которых — кандидаты на поездку на чемпионат Европы по мини-футболу в Словению в составе сборной России в ближайшем январе. Еще один «сборник» — вратарь Георгий Замтарадзе.

«С таким составом «КПРФ» обязан брать медали», — не сомневаются опрошенные РБК представители других мини-футбольных клубов. Иван Мельников-младший подтверждает уровень амбиций: «Задача перед МФК «КПРФ» на сезон была поставлена — быть в тройке по итогам чемпионата и попытаться побороться за Кубок России. Мы уже хотим больших побед в суперлиге», — говорит он.

Главным соперником «КПРФ» в нынешнем первенстве страны эксперты называют «Газпром-Югру». «У них сильный опытный коллектив и​​ в отличие от «КПРФ», где много новичков, давно сыгранный», — считает экс-гендиректор подмосковного «Динамо» Галина Данилкина. «Газпром» и в самом деле главный фаворит сезона, а его конкурент определится в противостоянии «Сибиряка», «Тюмени», «КПРФ» и «Синары», — согласен президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

По словам Ивана Мельникова-младшего, в противостоянии коммунистов и «Газпрома» на мини-футбольных площадках есть и дополнительный подтекст. «Нам приятно обыграть «Газпром» и «Норильский никель» — тут есть и спортивная, и политическая составляющие», — рассказал он РБК.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Большой кризис в мини-футболе

В российской мини-футбольной суперлиге выступает 12 команд, большинство из них финансируют либо крупные промышленные компании — «Газпром», «Норильский никель», «Синара», «Сибур» (футбольные клубы из Югорска, Норильска, Екатеринбурга и Тюмени соответственно), либо региональные власти. На их фоне выделяются партийный клуб «КПРФ» и частный Императорский спортивный клуб «Дина» бизнесмена Сергея Козлова.

Российская лига входит в число сильнейших национальных лиг мира, а сборная России занимает третье место в рейтинге Международной федерации мини-футбола после Бразилии и Испании.

В отличие от большого футбола, где бюджеты ведущих клубов исчисляются сотнями миллионов долларов, в мини-футболе таких денег нет. «Турбулентность в экономике отражается и на финансировании спортивных проектов, — рассказал РБК президент АМФР Эмиль Алиев. — Еще пять—семь лет назад годовые бюджеты ведущих российских клубов превышали 300 млн руб., сейчас цифры скромнее. Проблемы в банковской сфере в этом году привели к краху двух признанных флагманов отечественного мини-футбола».

Флагманы, упомянутые президентом, — это подмосковные «Динамо» и «Дина». За 25 сезонов в российском мини-футболе они на двоих взяли 20 титулов (11 и 9 соответственно). «В этих клубах всегда были самые высокие зарплаты, — рассказывает РБК менеджер одного из клубов российской суперлиги. — До девальвации рубля в 2014 году ведущие игроки получали в месяц $20–30 тыс. — по меркам нашего вида спорта очень хорошие деньги, сейчас зарплата $10 тыс. считается отличным вариантом».

«Динамо» подкосили проблемы генерального спонсора — банка «Югра» (его лицензия отозвана ЦБ в июле 2017 года). По данным собеседника РБК, бюджет «Динамо» последние сезоны составлял 350–380 млн руб., из них большую часть обеспечивал спонсорский контракт с «Югрой». Как рассказал РБК бывший менеджер «Югры», знакомый с деталями этого контракта, с 2013 по 2016 год банк перечислил «Динамо» 755 млн руб. (более 250 млн руб. в год). В прошлом сезоне финансирование сократилось до 74 млн, что не помешало клубу выиграть последний чемпионат России.

Проблемы «Дины» также связаны с ситуацией в банковской сфере, в которой работает учредитель клуба Сергей Козлов. В отличие от «Динамо», «Дина» не стала сниматься с чемпионата суперлиги, однако, по данным нескольких источников РБК, в клубе серьезно задерживают зарплату игрокам и персоналу. Проблемами недавних лидеров и воспользовались руководители коммунистов.

Как появился МФК «КПРФ» В 2003 году перед очередными выборами в Госдуму представители крупнейших партий провели любительский мини-футбольный турнир, победу в котором одержала команда «КПРФ». Под впечатлением от разгрома оппонентов из ЛДПР и «Единой России» команда под партийным брендом по инициативе Геннадия Зюганова заявилась в любительское первенство Москвы. Поворотным в истории партийного клуба стал 2008 год, когда Мельников-младший познакомился с Аркадием Белым — завершившим профессиональную карьеру нападающим сборной России по мини-футболу. Мельников предложил Белому поиграть за любителей-коммунистов, а тот пригласил в команду своих друзей — еще четырех бывших футболистов сборной. С таким составом у команды не было конкурентов в чемпионате Москвы: не потерпев ни одного поражения, она заняла уверенное первое место по итогам сезона. Руководство партии устроило чемпионам торжественный прием в Госдуме, на котором было объявлено о создании профессионального футбольного клуба на базе команды. С 2012 года МФК «КПРФ» выступает в российской суперлиге. Первые четыре сезона команда завершала чемпионат внизу турнирной таблицы, но в сезоне 2016/17 состав «КПРФ»​ укрепили несколько сильных игроков, что позволило ей занять четвертое место в первенстве и впервые выйти в плей-офф, из которого «КПРФ» вылетел в первом раунде. Перед сезоном 2017/18 в МФК «КПРФ» перешли еще восемь топовых игроков, в том числе пять футболистов с опытом выступлений за сборную России, что позволило экспертам причислить коммунистов к числу главных фаворитов чемпионата. Помимо команды суперлиги в структуру клуба входят также «КПРФ-2», выступающий в высшей лиге (второй по силе профессиональный дивизион) и молодежная «Красная Гвардия». Всего в системе клубов «КПРФ» 60 футболистов.

Иван Мельников-младший (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Красные миллионы

Сколько же тратит КПРФ на свой флагманский спортивный клуб? Президент МФК «КПРФ» Мельников-младший отказался назвать конкретные цифры клубного бюджета, отметив лишь, что основным источником финансирования команды и других спортивных проектов под брендом «КПРФ» является сама компартия. Кроме того, спортклуб участвует в различных социальных программах и получает субсидии из региональных бюджетов, а также пожертвования от частных лиц, которым нравится «возрождение традиций советского спорта». Имена жертвователей Мельников не назвал и отметил, что это незначительные суммы по сравнению с партийным финансированием.

В пресс-службе КПРФ также не ответили на запрос РБК о суммах, которые партия тратит на содержание футболистов. По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, в 2016 году КПРФ перечислила спортивному клубу из своего бюджета 36,82 млн руб.

Опрошенные РБК эксперты говорят, что подобной суммы не хватит даже на зарплаты всех футболистов, находящихся на контракте в коммунистическом клубе.

По словам Мельникова, бюджет клуба по-прежнему существенно меньше, чем у конкурентов, а топовые игроки, в том числе и иностранные, выбирают МФК «КПРФ» за хорошую репутацию (в клубе не бывает скандалов и задержек зарплат), а также за то, что команда базируется в столице, где после проблем у «Динамо» и «Дины» не осталось надежных платежеспособных клубов.

«Это действительно плюс «КПРФ», — соглашается глава АМФР Алиев. — Чтобы пригласить игрока в тот же «Норильский никель», ему надо предложить более высокую зарплату, так как спортсмену придется переезжать в заполярный город с не самыми благополучными погодными условиями».

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Игроки, покинувшие «Динамо», переходили в «КПРФ», согласившись на существенное сокращение зарплаты, плюс КПРФ не пришлось платить их бывшим клубам за права на этих игроков, — утверждает Галина Данилкина из «Динамо». — Летом, когда стало ясно, что проблемы двух ведущих клубов суперлиги («Дины» и «Динамо») критичны, на рынке оказалось много квалифицированных футболистов, при том что вариантов для трудоустройства у них было не так много, и этим грамотно воспользовалась КПРФ».

По мнению топ-менеджера одного из клубов суперлиги, пожелавшего остаться неназванным, бюджет «КПРФ» за последний год вырос в два-три раза.

Эмиль Алиев говорит, что федерация не располагает данными о размере бюджетов клубов суперлиги. «Есть лишь общее понимание, что для борьбы за самые высокие места клуб должен иметь бюджет 200–250 млн руб. в год, — уверен глава АМФР. — Середняки располагают средствами 100–150 млн руб., клубы, борющиеся за выживание, — 50–100 млн руб.».

Галина Данилкина из «Динамо» согласна с такой оценкой средних бюджетов в российской суперлиге. «Даже если коммунисты, воспользовавшись кризисом, сумели сэкономить на подписании контрактов этим летом, уровень их расходов с учетом содержания еще двух мини-футбольных команд и финансирования большого числа спортивных проектов совокупно никак не может быть меньше 250 млн руб.», — поделился мнением с РБК менеджер другого российского мини-футбольного клуба, попросивший не называть его имя.

По словам собеседника РБК, по сравнению с временами десятилетней давности уровень зарплат в российском мини-футболе заметно упал. «Но чтобы пригласить того же Лина в «КПРФ» из мини-футбольной «Барселоны», надо было обеспечить определенный уровень дохода, — говорит он. — Если бы иностранцам платили мало, они бы уже давно уехали домой».

«Сегодня рынок находится в России. Я разговаривал с игроками, выступающими в Бразилии, и они советовали мне оставаться в России, — рассказывал в декабре 2016 года в интервью бразильской газете Comercio Do Jahu капитан МФК «КПРФ» Паулиньо. — В финансовом отношении разница между бразильским футзалом и российским огромна. В России помимо зарплат платят премии за голы, передачи, достижение поставленных целей. В Бразилии такой системы нет». Сам Паулиньо, имеющий контракт с «КПРФ» до конца нынешнего сезона, рассказал газете, что имеет контракт с коммунистическим клубом в долларах.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Зачем это надо коммунистам?

Мини-футбол в России — некоммерческая история. Команды практически не зарабатывают на билетах. Многие, как «КПРФ», делают вход бесплатным — это обеспечивает коммунистическому клубу аншлаг на трибунах комплекса «Юность» в Климовске, вмещающего 825 зрителей.

По словам Мельникова-младшего, задача спортивного проекта КПРФ — пропаганда коммунистических ценностей и привлечение в партию молодежи. «Руководство КПРФ поставило задачу — привлечение новых членов в партию посредством спорта, — рассказывает он. — У нас есть много региональных отделений, и постоянно приходит информация: после такого-то мероприятия приняли столько-то ребят в партию. Их число каждый год идет на сотни. Они приходят в клуб аполитичными — просто позаниматься спортом, но потом принимают решение влиться в нашу семью — не только спортивную, но и партийную».

В спортивный клуб «КПРФ» помимо мини-футбола входят десятки секций и региональных клубов по всей стране — от шахмат до фигурного катания и хоккея. Компартия выступает организатором различных массовых любительских турниров. В сфере особого внимания — единоборства, которые курирует знаменитый американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, имеющий коммунистические убеждения.

Коммунисты не берут денег за занятия спортом. «Наша концепция — делать секции бесплатными, — говорит Мельников-младший. — В целом мы справляемся. Говорим региональным активистам: ищите деньги, трясите местные бюджеты, а партия будет вам помогать в каких-то вопросах».

Опрошенные РБК политологи сомневаются, что пропагандистский эффект от создания спортивных секций и клубов для КПРФ будет сообразен выделяемым на этот проект средствам. «Разумеется, это одно из направлений деятельности партии, которое КПРФ может использовать в целях пополнения рядов и агитации, однако на фоне очевидного падения популярности партии и снижения результатов на выборах оно не способно оказать какого-то решающего значения, чтобы развернуть этот тренд», — считает политолог Николай Миронов. Финансирование профессионального клуба под партийным брендом в таком виде спорта, как мини-футбол, также не кажется ему хорошей идеей. «Обычный избиратель, даже проживающий в Москве и Московской области, просто не подозревает о существовании такого клуба», — уверен Миронов.

Фото: Владислав Шатило / РБК

По мнению политолога Аббаса Галлямова, вкладывая деньги в массовый спорт, КПРФ следует традиции европейских левых партий. «Исторически именно для левых партий характерно создание социальной инфраструктуры вокруг своих политических проектов, — отмечает собеседник РБК. — Создание своих спортивных клубов, женских организаций, кружков для детей — именно то, что отличало левые партии от партий буржуазных».

Галлямов предполагает, что профессиональный мини-футбольный проект мог понадобиться коммунистам для привлечения денег сочувствующих партии бизнесменов, которые опасаются финансировать КПРФ напрямую. «Оппозиционные политики нередко сталкиваются с ситуациями, когда они просят бизнесменов поддержать их, а те в ответ говорят, что напрямую дать денег на политику боятся. Вместо этого они предлагают профинансировать какой-нибудь социальный проект. Думаю, что деньги КПРФ, направляемые на спорт, имеют именно такое «боязливое» происхождение», — предполагает политолог.

Неочевидный пропагандистский эффект от существования коммунистического футбольного клуба подтверждают и итоги выборных компаний. Процент голосов, отданный за кандидатов от КПРФ в Климовске, где проводит домашние матчи мини-футбольная команда, с момента ее появления в этом городе (2012 год) не стал выше и по динамике абсолютно соответствовал результатам в целом по Московской области. Так, на выборах в Госдуму 2011 года за список в КПРФ проголосовали 30,41%, а в сентябре 2016 года — 18,14% (данные по Подмосковью — 25,54 и 15,24% соответственно).

На выборах депутатов областной Думы в Климовске наблюдалась та же картина — 32,11% за кандидатов от КПРФ на выборах 2011 года и 18,23% в 2016 году. Зато тот самый матч с удмуртским «Прогрессом» МФК «КПРФ»​ выиграл накануне столетия Октября со счетом 5:0.