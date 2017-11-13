Банки не стали мягче

ЦБ проанализировал условия предоставления кредитов

В 2017 году банки не ужесточали условия кредитования и снижали ставки по кредитам, констатировал ЦБ. Однако они по-прежнему готовы кредитовать только надежных заемщиков, а увеличение рисков принимают только в ипотеке

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банки перестали ужесточать требования к заемщикам, констатировал Банк России в опубликованном в пятницу, 10 ноября, финансовом обозрении «Условия проведения денежно-кредитной политики за третий квартал 2017 года». Однако смягчать условия для заемщиков банки пока не спешат, сохраняя низкую склонность к риску, отмечено в исследовании. «Во втором-третьем кварталах лишь единичные банки ужесточали или смягчали требования к заемщикам, свыше 90% обследованных банков оставляли их неизменными», — говорится в обзоре ЦБ.

Банки активно ужесточали требования к заемщикам в 2015–2016 годах на фоне финансовой турбулентности, повышали ставки по займам. В результате за 2015 год, по данным ЦБ, портфель кредитов физлицам сократился на 5,69%, до 10,68 трлн руб., по итогам 2016-го рост составил 1,11%, до 10,8 трлн руб. В 2017 году банки, сохраняя осторожность в оценке заемщика, стали снижать ставки по кредитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. За январь—сентябрь 2017 года объем предоставленных гражданам кредитов увеличился на 7,9%, до 11,66 трлн руб.

Банки осторожничают с компаниями

Еще осторожнее банки относились к кредитованию корпоративных заемщиков. Они сконцентрировались на обслуживании наиболее надежных компаний. За 2015 год, по данным ЦБ, портфель кредитов юрлицам вырос на 12,74%, до 33,3 трлн руб., а по итогам 2016 года сокращение составило 9,8%, до 30,01 трлн руб.

За 2015 год, по данным ЦБ, портфель кредитов юрлицам вырос на 12,74%, до 33,3 трлн руб., по итогам 2016-го сокращение составило 9,8%, до 30,01 трлн руб. За январь—сентябрь 2017 года портфель сократился на 0,2%, до 30,05 трлн руб., но за отдельно взятый третий квартал результат положительный — прирост составил 0,12%. Причем значительный объем выдаваемых кредитов компаниям составляли ссуды на рефинансирование и пролонгацию выданных ранее кредитов.

При этом банки активно наращивали свои портфели ценных бумаг, чаще выбирая облигации. За третий квартал 2017 года, по подсчетам ЦБ, объем вложений банков в долговые ценные бумаги увеличился на 3,19%, до 9,66 трлн руб. При этом из 1,8 трлн руб. прироста требований банков к экономике за апрель—сентябрь почти четверть пришлась на ценные бумаги и кредиты финансовым организациям.

Расцвет ипотеки

При низком аппетите к риску банки охотнее всего выдавали ипотечные ссуды. Выдача потребительских кредитов оживилась в 2017 году, но не такими темпами, как это было, например, в докризисном 2012-м, когда прирост в сегменте необеспеченных займов составил 50%. Начиная с марта 2017 года, когда ЦБ зафиксировал первый прирост потребкредитования, среднемесячное увеличение этого сегмента составляло примерно 60 млрд руб., или не более 0,5% портфеля кредитов гражданам. В результате доля ипотечных ссуд в розничном кредитном портфеле банков к середине 2017 года достигла 42%, в то время как, например, в 2014 году составляла 28%.

Причем банки в наибольшей степени смягчали условия кредитования именно в ипотеке. Согласно ежеквартальному опросу банков, на долю которых приходится 70% задолженности по ипотеке, с начала 2017 года наблюдается некоторое смягчение требований к заемщикам в ипотечном сегменте кредитования, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. В частности, рассчитанный ЦБ индекс требований к заемщику в этом сегменте составил минус 3,4, требований к обеспечению — минус 1,1 (отрицательный показатель индекса свидетельствует о преобладании смягчения условий над ужесточением).

Это уже привело к росту объема наиболее рискованных и для банков, и для заемщиков ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%. «В первом квартале 2017 года доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 6,8 до 14,2%, а во втором квартале — с 14,2 до 20,6%», — сообщили в пресс-службе ЦБ. Чтобы снизить растущие риски, регулятор установил риск-коэффициенты по кредитам с первоначальным взносом до 20% от стоимости жилья в 150–200%, а по кредитам с первоначальным взносом менее 10% — 300%.

Тенденция преобладания ипотечных кредитов над потребительскими сохранится в ближайшем будущем, считают банкиры. «По ипотеке в 2018 году мы прогнозируем по рынку рост на 13,7%, а по потребительским кредитам — 10,1%», — говорит руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Вячеслав Грицаенко.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Деньги на выданье

РБК опросил топ-20 крупнейших банков, а также топ-15 крупнейших игроков на рынке розничного кредитования относительно дальнейшего развития сегмента розничного кредитования. В банках, предоставивших ответ на запрос РБК, подтвердили обозначенные в обзоре ЦБ тенденции. «В текущем году явных предпосылок для ужесточения требований к заемщикам не было, скорее наоборот, можно отметить тренд на постепенную либерализацию требований, — сообщили в пресс-службе Сбербанка. — Изменения будут зависеть от развития ситуации в экономике и конъюнктуры рынка». В ВТБ сообщили, что, «следуя за улучшением платежной дисциплины клиентов, розничный бизнес группы ВТБ постепенно ослабляет требования к заемщикам без роста уровня риска новых выдач».

Особый интерес банки проявляют к кредитам с целью рефинансирования. «В 2017 году продолжилось активное восстановление рынка потребительского кредитования, который сейчас перешел в фазу устойчивого роста, — отметил директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров​​. — Конкуренция на рынке развернулась за добросовестных заемщиков, где основным продуктом банков стало рефинансирование».

Наибольшее смягчение требований к заемщикам наблюдается в сегменте ипотеки, подтвердили банки. В «ДельтаКредите» сообщили, что в 2017 году снизили минимальный первоначальный взнос по жилищным ссудам с 20% до 15% от стоимости залога. Правда, добавляют в банке, 85% заемщиков все же вносят большую сумму в качестве первоначального взноса. Кроме того, «ДельтаКредит» недавно снизил минимальный срок ипотечного кредита с пяти до трех лет и планирует упростить подходы к оценке клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса.

В отдельных случаях банки готовы смягчить требования к возрасту заемщиков. Альфа-банк, например, начал кредитовать заемщиков в возрасте от 18 лет. Предоставлять потребительские кредиты заемщикам этого возраста готов и Московский кредитный банк (МКБ). «В 2017 году в Бинбанке в первую очередь смягчение условий кредитования касалось увеличения максимального возраста заемщиков и увеличения максимальной суммы кредитования, — отметил управляющий директор Бинбанка Дмитрий Гузнер. — Сейчас кредит без залога могут получить клиенты в возрасте до 70 лет, максимальная сумма кредита, доступная для оформления без залога, составляет 2 млн руб.».

Банки также отмечают, что не меняли условия предоставления ссуд в 2017 году. «Есть банки, которые периодически корректируют уровень минимальных требований к доходам заемщика, в Промсвязьбанке они в течение довольно долгого времени постоянны», — заявил Вячеслав Грицаенко. В банке «Русский стандарт» сообщили, что ужесточение условий выдачи кредитов пришлось на 2016 год, когда банк сосредоточился на работе только с качественными и проверенными клиентами. «В 2017 году банк «Русский стандарт» перестал применять политику ужесточения требований к заемщикам», — рассказал председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов.

В ближайший год банки вряд ли начнут проявлять склонность к риску, считают эксперты. «Учитывая темпы экономического роста и платежеспособность потребителей, банки, скорее всего, в ближайшее время сохранят практику выдачи кредитов с минимальным риском, — считает гендиректор Frank Research Юрий Грибанов. — Если темпы экономического роста и роста доходов населения сохранятся, можно будет говорить о дальнейшем увеличении кредитования».

Как отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, сложившаяся сейчас экономическая ситуация вряд ли будет долго оставаться стабильной. «После завершения выборов (президента России в 2018 году. — РБК) все отложенные нерешенные проблемы могут вернуться, что, возможно, негативно повлияет и на рынок кредитования», — считает он.

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