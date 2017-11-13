«М.Видео» просит у Ма

Alibaba может войти в капитал российского ретейлера

«М.Видео» и Alibaba Group обсуждают партнерство. Среди вариантов: вхождение китайской компании в капитал российского ретейлера или создание СП. Главное условие — все инвестиции должны пойти на развитие совместного бизнеса в России

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Китайская Alibaba Group начала переговоры с совладельцами и топ-менеджментом «М.Видео» о возможном участии в капитале российской компании или создании совместного предприятия. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников РБК говорит, что в ближайшее время должна состояться поездка в Китай Саида Гуцериева (сын Михаила Гуцериева, основателя группы «Сафмар», нынешнего владельца «М.Видео»), курирующего розничный бизнес группы, для встречи с топ-менеджерами Alibaba Group для «определения параметров возможного сотрудничества». По словам второго источника, Alibaba заинтересована в получении контроля в «М.Видео». Идет ли речь о приобретении только «М.Видео» или всех розничных активов группы «Сафмар» (также владеет сетью «Эльдорадо» и маркетплейсом goods.ru), собеседники РБК не уточняют.

Еще один источник РБК, близкий к одной из сторон, сообщил, что «финальной конфигурации возможного сотрудничества» пока нет, но с российской стороны речь идет точно о всей розничной группе, т.е. и о «М.Видео», и об «Эльдорадо», а также об условии, что «все привлеченные инвестиции должны пойти на развитие бизнеса, а не на cash-out акционеров».

На запрос РБК в головном офисе Alibaba Group в момент публикации не ответили. В российском офисе AliExpress (входит в Alibaba Group) от комментариев отказались. «М.Видео», группа «Сафмар» и Alibaba находятся в стадии предварительных консультаций и обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества», — сообщил РБК представитель пресс-службы «М.Видео».

Сейчас 57,7% «М.Видео» принадлежит группе «Сафмар», остальные акции находятся в свободном обращении на Московской бирже. Капитализация ретейлера на конец торгового дня пятницы, 10 ноября, составляла 74,95 млрд руб. За акции «М.Видео» группа «Сафмар» заплатила $725,8 млн.

Чистая прибыль «М.Видео» в первом полугодии 2017 года выросла на 19%, до 2,5 млрд руб., выручка показала прирост 0,6%, до 83,4 млрд руб. «Эльдорадо» свои результаты по итогам первых шести месяцев 2017 года пока не публиковало, в 2016 году выручка компании выросла на 11%, до 130 млрд руб. Совокупная выручка «М.Видео» и «Эльдорадо» по итогам 2016 года составила 296 млрд руб., общее количество магазинов — 815, EBITDA составила 13 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 4,4%. Акции обоих ретейлеров сейчас находятся в залогах: акции «М.Видео» — у банка ВТБ, а «Эльдорадо» — у Россельхозбанка.

В поисках партнера

Россия — единственная страна за пределами Китая, где Alibaba Group интересно развивать офлайн-направление, объясняет один из собеседников РБК. В Китае Alibaba управляет сетью розничных магазинов Hema, в которых продаются продукты, готовая еда и можно забрать заказ из онлайн-магазинов Alibaba. Кроме того, компания строит собственный торговый центр More Mall в Гуанчжоу (должен открыться в апреле 2018 года). В октябре 2016 года в письме акционерам основатель Alibaba Group Джек Ма анонсировал, что исключительно электронную коммерцию в скором будущем заменит «новый ретейл» — интеграция онлайн- и офлайн-торговли, логистики и анализа больших данных в единую цепочку.

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Джек Ма (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

«При этом китайцы рассматривают свое развитие в России преимущественно с участием сильного локального партнера», — отмечает собеседник РБК. В начале января стало известно, что идею о создании совместного предприятия с китайской компанией обсуждает Сбербанк, завершить его формирование стороны рассчитывали до середины первого полугодия 2017 года. Планировалось, что Alibaba Group внесет в новую компанию свой бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы, а банк обеспечит прежде всего финансовый ресурс, а также маркетинговые и логистические технологии.

Но сделка до сих пор не состоялась. Вместо китайского партнера Сбербанк выбрал его российского конкурента: в августе банк подписал соглашение о намерениях создания СП с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».

«Сделка с «Яндексом» была альтернативой «китайскому сценарию», — рассказывал РБК источник, участвовавший в обсуждении сделки Сбербанка с Alibaba. — Доступ стратегического, но все же иностранного инвестора к крупнейшей инфраструктуре государственного банка — в этом все же есть риск, если хотите, национальной безопасности».

Alibaba рассматривает варианты развития различных форматов розницы и самостоятельно. У компании уже есть две собственные шоу-рум в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». В июле стало известно о переговорах между AliExpress и «ВымпелКомом» об открытии в принадлежащих оператору салонах (под брендом «Билайн») корнеров AliExpress. На прошлой неделе AliExpress объявил о запуске в России сети магазинов с элементами виртуальной реальности. Интерес к магазинам в ​AliExpress объясняли тем, что «многие покупатели не решаются заказывать товары в интернете, потому что не могут их пощупать», а шоу-рум позволяет «приблизить товары китайских продавцов к российским покупателям».

Необходимая локализация

Сделка между «М.Видео» и Alibaba позволит российским покупателям, формально заказав товар у российского ретейлера, получить его с китайского склада, тем самым избежав уплаты таможенных пошлин, предполагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в ее состав входит в том числе «М.Видео». — РБК) Алексей Федоров. Alibaba, в свою очередь, сможет продавать в сетях «Сафмара» технику, которую раньше было невозможно пересылать из Китая. Если компаниям удастся наладить успешную интернет-торговлю, «М.Видео» сможет полностью отказаться от розничных магазинов в России, а значит, и от налогов. Это связано с тем, что иностранные продавцы «имеют более выгодные условия для ведения бизнеса» в России, чем местные игроки, пояснил Федоров.

Сейчас иностранные онлайн-ретейлеры освобождены от уплаты НДС в России. Рассмотреть возможность ввести налоговую ставку для заказов из зарубежных интернет-магазинов президент России Владимир Путин поручил правительству еще осенью 2016 года. Сейчас варианты внедрения НДС обсуждаются в Минэкономразвития, заявил в октябре замглавы ведомства Олег Фомичев. Для выравнивания условий между российскими и иностранными интернет-продавцами также предлагается снизить порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных магазинах, сейчас он составляет €1 тыс. на заказ одного человека в течение месяца. Но в проекте федерального бюджета на 2018 год предлагается снизить порог сразу в 50 раз, до €20.

Переговоры Alibaba и «М.Видео» не имеют никакого отношения к возможности снижения беспошлинного порога для зарубежных интернет-магазинов, возражает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Alibaba уже «доказал иллюзорность такого подхода» тем, что вывел на российский рынок свой проект Tmall. Новый бренд будет реализовывать в России товар в том числе со своих местных складов. «Мы начали локализацию AliExpress в России два года назад, запустив маркетплейс «Молл» внутри нашей площадки, — пояснял РБК директор по развитию AliExpress в России Марк Завадский. — Появление в России Tmall означает улучшение качества обслуживания за счет более тщательного отбора товаров и единого складского и логистического решения».

Объединение двух настолько крупных игроков может негативно сказаться на российской интернет-торговле, считает Иванов. Для здоровой конкуренции нужно, чтобы на рынке было несколько сильных участников с разными стратегиями, поясняет он. По данным АКИТ и «Почты России», на посылки из Китая приходится около 90% всех товарных отправлений из-за рубежа. Большая часть из них приходится на AliExpress. «М.Видео», по словам Федорова, является вторым крупнейшим игроком на рынке интернет-торговли бытовой техникой и электроникой в России по результатам третьего квартала 2017 года.​