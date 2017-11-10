Дай миллиард

Agrokor отказалась возвращать долг Сбербанку

Крупнейшая компания Хорватии, продуктовый ретейлер Agrokor, решила не признавать требований своего крупнейшего кредитора — Сбербанка, поскольку тот подал в суд на компанию за пределами Хорватии

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Ретейлер Agrokor, который с апреля находится под государственным управлением, не признает долговых требований Сбербанка, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании на сайте Коммерческого суда в Загребе. Компания исключает Сбербанк из совета кредиторов, российский банк также потеряет возможность участвовать в выработке соглашения об урегулировании кредитных требований.

Причиной такого решения Agrokor стало положение хорватского законодательства, которое препятствует двойному рассмотрению судебных требований. Сбербанк подал иск против Agrokor в Лондонский арбитраж: хорватский ретейлер должен российскому банку €1 млрд. Российский банк пытается в суде добиться запрета для Agrokor на продажу активов за пределами Хорватии, а также оспаривает признание локальных процедур банкротства компании в Словении, Сербии и Великобритании.

О возможности такого решения в ноябре хорватской газете Vecernji List говорил Анте Рамляк, руководитель компании, назначенный на этот пост после введения в Agrokor государственного управления. В субботу, 5 ноября, Рамляк говорил, что надеется достичь со Сбербанком соглашения об отзыве иска в Лондоне.

«Сбербанк планирует обжаловать решение Agrokor в суде», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

Как уточняют осведомленные источники Bloomberg, общая сумма долга Agrokor, включая непризнанные требования и долговые споры между подразделениями компании, составляет $8,93 млрд.

Основным владельцем Agrokor до весны был Ивица Тодорич, которого журнал Forbes в 2016 году называл самым богатым человеком на Балканах. 7 ноября Тодорич был арестован в Лондоне в соответствии с ордером, выданным полицией Хорватии. В середине октября в Хорватии были задержаны шесть бывших топ-менеджеров Agrokor. Их всех подозревают в мошенничестве и совершении экономических преступлений. Управление компанией Тодорич еще в апреле 2017 года передал государству.

Среди кредиторов Agrokor также есть российский ВТБ (размер долга перед ним составляет $340 млн), BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Suisse и JP Morgan. Для того, чтобы избежать банкротства, Agrokor должна достигнуть соглашения с кредиторами до июля 2018 года.

Ретейлер входит в число системно значимых предприятий, он обеспечивает порядка 15% ВВП Хорватии. Это крупнейшая компания не только в Хорватии, но и в бывшей Югославии. Сотрудниками Agrokor являются около 60 тыс. человек, компания владеет активами в Словении. Сербии, Боснии и Герцеговине и Венгрии.

Компания столкнулась с проблемами из-за скупок обремененных долгами активов, сама занимая средства на рынке облигаций. Однако в начале 2017 года, после того как Agrokor не смогла привлечь очередной синдицированный кредит из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке ретейла, держатели облигаций компании начали их продавать.

Ситуация с Agrokor стала одной из тем на переговорах в Сочи между Владимиром Путиным и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в середине октября.