Оппозиции доплатят за социальность

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» получат бюджетные средства на общественные проекты

Общественные организации, связанные с КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией», в 2018 году по инициативе единороссов впервые получат поддержку из бюджета. Политолог считает, что необходима их лояльность перед президентскими выборами

Владимир Жириновский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Поддержат впервые

Три думские оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — получат в следующем году из бюджета дополнительные средства на развитие своих общественных организаций, следует из проекта поправок к бюджету на 2018–2020 годы. Поправки внесли депутаты и сенаторы во главе с лидером думской фракции единороссов Сергеем Неверовым.

Как рассказал РБК источник, близкий к руководству единороссов, поправки были согласованы и одобрены правительством.

Предварительное обсуждение поправок с правительством было, «и мы надеемся на их поддержку», сказал РБК первый зампред фракции единороссов, соавтор поправок Андрей Исаев. Он подтвердил, что социальные проекты думской оппозиции получают поддержку в рамках этих статей бюджета впервые. «Но в данном случае эти поправки направлены на поддержку общественных объединений не по принципу партийной принадлежности, — подчеркнул Исаев. — Мы ориентировались в первую очередь на выполнение ими социально важных проектов. Несомненно, среди этих организаций есть и те, о работе которых нам рассказывали коллеги из других фракций».

Исаев отметил, что также предложено выделить дополнительные бюджетные средства Союзу пенсионеров России, с которыми «традиционно» сотрудничают единороссы. «Есть политически нейтральные организации инвалидов, есть профсоюзы, которые сотрудничают с единороссами, но внутри профсоюзных организаций есть и члены других партий. Впервые мы также предложили поддержать Союз журналистов России и помогающую одиноким пенсионерам и не связанную ни с какими политсилами волонтерскую организацию «Старость в радость», это было одно из поручений президента», — сказал единоросс.

В Кремле обсуждали два формата помощи парламентской оппозиции — через поправки в бюджет и через гранты, но в итоге приняли решение остановиться на первом варианте, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. Выделение средств партиям согласовано с Кремлем, парламентарии давно просили власти помочь им с деньгами, уточнил источник.

Второе чтение бюджета в Госдуме запланировано на 17 ноября. Ранее КПРФ и «Справедливая Россия» отказались поддержать проект бюджета в первом чтении, заявив, что он недостаточно социально ориентирован. ЛДПР проголосовала «за».

Студенты Жириновского

Как следует из проекта таблицы поправок ко второму чтению бюджета на 2018 и 2019–2020 годы, размещенного на сайте думского комитета по бюджету, группа депутатов и сенаторов, в том числе лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, первый вице-спикер Александр Жуков и глава бюджетного комитета Андрей Макаров (все единороссы) предложили выделить дополнительно 50 млн руб. негосударственной автономной некоммерческой организации Институт мировых цивилизаций. Деньги предусмотрены в рамках дополнительной поддержки общественных и некоммерческих организаций, говорится в таблице поправок.

По данным официального сайта Института мировых цивилизаций, его учредителями являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ранее источники РБК рассказывали, что Жириновский также обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. Правительство готовится передать в ведение Института мировых цивилизаций лидера ЛДПР принадлежащее Российской академии наук (РАН) 14-этажное здание по адресу: Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, сообщала русская служба Би-би-си.

Институт мировых цивилизаций был создан лидером либерал-демократов в 1999 году. Обучение в нем ведется по специальностям «психология», «экономика», «политология», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью», а также «бизнес-информатика» и «зарубежное регионоведение», говорится на сайте учебного учреждения. Стоимость обучения на дневном отделении для первокурсников на 2017-2018 годы составляет 80 тысяч руб. Выпускники института работают в партии ЛДПР, в Государственной думе, в компании «Макдоналдс» и сети ресторанов «Тарас Бульба», в НИИ биологии гена РАН, указано в разделе «наши выпускники» на сайте вуза.

Источник РБК в Госдуме говорит, что 50 млн Жириновский получит в качестве поддержки «помимо» нового здания. Первый зампредседателя комитета по бюджету Сергей Катасонов (ЛДПР) сказал РБК, что не видел этой поправки. В пресс-службе ЛДПР РБК ответили, что «пока не в курсе», откуда взялась эта поправка.

Лидерские проекты Зюганова

50 млн руб. получит некоммерческая организация «Лидерские проекты», следует из поправок единороссов. На сайте КПРФ говорится о том, что она поддерживает эту организацию.

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин подтвердил РБК, что партия работает с «Лидерскими проектами» уже несколько лет, они совместно проводят такие мероприятия, как, например, всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов». Но КПРФ не является учредителем, «партия помогает организации, находит для нее спонсорские средства», уточнил депутат.

При этом первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал РБК, что ни о каких договоренностях лидеров оппозиционных фракций с правительством о выделении дополнительных средств на партийные проекты не слышал.

Защита прав от Миронова

Самую значительную сумму — 120 млн руб. — получит Центр защиты прав граждан, созданный партией «Справедливая Россия». Первый зампред фракции справедливороссов Михаил Емельянов заявил РБК, что «не в курсе» договоренностей ни с «Единой Россией», ни с правительством о выделении денег, но считает это «признанием важности работы партийных центров по защите социальных прав россиян».

Центры защиты прав граждан были созданы справедливороссами в 2016 году, перед выборами в Госдуму, и занимались консультацией россиян по защите ​​их прав, в первую очередь по вопросам ЖКХ и тарифов, рассказывали РБК их сотрудники.

В конце минувшего года экс-сотрудники Центра защиты прав граждан обвинили руководство партии во главе с лидером Сергеем Мироновым в задержках зарплат. Позднее конфликт удалось урегулировать, а долги погасили, говорил Миронов.

Собеседник РБК, близкий к руководству партии, сказал РБК: «Проблемы до сих пор удалось решить не полностью, остались и долги, и неустойки». Он не исключил, что выделенные в рамках бюджетной поддержки деньги пойдут частично на погашение партдолгов.

Поддержка парламентской оппозиции по линии бюджета — демонстрация лоббистских возможностей председателя Думы Вячеслава Володина: какими бы оппозиционными эти партии ни были, это в первую очередь думские фракции, сказала РБК политолог Екатерина Шульман. Помощь им для Кремля важна еще и с точки зрения предстоящих выборов: от парламентских партий ожидается выдвижение традиционных кандидатов и предсказуемость. От них не хотят бойкота, а хотят, чтобы «в этом детском утреннике они свои роли зайчика и белочки сыграли», говорит Шульман. А взамен, по ее словам, партии имеют право ожидать каких-либо подарков.