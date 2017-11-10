Как венесуэльская оппозиция оказалась в ловушке

Николасу Мадуро удалось расколоть оппозицию на радикалов, не способных договориться между собой, и «умеренных», которые могут стать для действующего президента удобными соперниками на предстоящих выборах

Недавно венесуэльская оппозиция удостоилась престижной награды Европарламента — Премии имени Сахарова в области прав человека. Учрежденная в 1988 году, она «присуждается лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Европейская печать высоко оценила этот жест евродепутатов. Как пишет испанская газета El Pais, «награда Европейского парламента исключительно важна по двум причинам — она является ясным предупреждением Мадуро и верхушке чавизма и поддерживает усилия оппозиции в этой стране».

Среди награжденных были председатель разогнанной властями Национальной ассамблеи Хулио Борхес — он и получил премию, а также группа политзаключенных, которые отбывают срок или в тюрьме, или под домашним арестом. Многие из них недавно возглавляли социальные протесты против режима Николаса Мадуро.

Вот только латиноамериканские эксперты говорят о том, что оппозиционная коалиция Венесуэлы переживает кризис, и о начавшейся в ее стане агонии. За какие же заслуги ее премировать?

Упущенный шанс

В октябре в Венесуэле прошли региональные выборы. В 18 из 23 штатов страны губернаторами стали кандидаты от партии власти, в пяти победили оппозиционеры. Такого результата противники правительства не ждали: по их прогнозам, они должны были взять верх как минимум в половине штатов, учитывая острейший кризис в стране и непопулярность президента Мадуро. Выборы прошли без участия независимых наблюдателей, и большинство латиноамериканских лидеров не считают их результаты честными. Власти за несколько дней до начала голосования изменили места расположения избирательных участков в штатах с сильными оппозиционными настроениями. Есть много свидетельств, как стоящих в очередях к участкам людей запугивали участники моторизованных банд, так называемых colectivos, которые до этого расправлялись с участниками уличных протестов. На входе в участки многих граждан, получающих социальные пособия, встречали представители избиркомов, которые сопровождали их к столам с бюллетенями и указывали, где надо поставить галочку. Присутствовали и «карусели», когда за кандидатов от партии власти один и тот же человек голосовал на разных участках по несколько раз.

Словом, был использован весь известный набор авторитарных правителей, разумеется, с поправкой на местные условия. «Диктатуры не проигрывают» — так прокомментировала результаты выборов экс-президент Панамы Лаура Чинчилья.

Конституционная ловушка

Но худшее ждало оппозицию впереди. Президент Мадуро обязал пятерых оппозиционных губернаторов, победивших на выборах, принести присягу перед так называемой Конституционной ассамблеей, и четверо из них сделали это.

Конституционная ассамблея была создана властями в июле этого года, хотя основной закон страны требует для созыва нового высшего законодательного органа проведения всенародного плебисцита. Этот маневр был предпринят, чтобы разогнать легально действующий парламент, оказавшийся после выборов 2015 года в руках оппозиции, и, по сути, установить в стране однопартийное правление по кубинскому образцу.

Конституционную ассамблею не признали США, Канада, Европейский союз и большинство латиноамериканских государств, среди них такие крупные, как Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Чили. Однако теперь нельзя исключать, что сговорчивость оппозиционных политиков поможет Мадуро и его соратникам преодолеть международную изоляцию.

Как пишет испаноязычная газета из США El Nuevo Herald: «Решение избранных губернаторов принести присягу перед незаконной Конституционной ассамблеей непоправимым образом подорвало единство противников Николаса Мадуро».

Круглый стол демократического единства (испанская аббревиатура MUD), объединявший около 20 оппозиционных партий, оказался расколот. Бывший лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес обвинил в соглашательстве экс-спикера Национальной ассамблеи Энри Рамоса Аллупа, сказав, что тот, вероятно, будет идеальным кандидатом для власти на предстоящих в 2018 году президентских выборах.

Рамки для оппозиции

Еще летом 2017-го, после нескольких месяцев массовых уличных протестов, многим казалось, что Мадуро пойдет на уступки, объявит досрочные выборы и освободит президентское кресло для более компетентного руководителя. Другие считали, что никаких компромиссов не будет, потому что венесуэльское правительство прислушивается к советам кубинских компаньерос, а те никогда не признавали никаких уступок ни своим политическим противникам, ни критикующим их зарубежным лидерам.

Правы оказались последние. Но уроки венесуэльского кризиса с новой силой выявили и еще одну тенденцию авторитарных режимов. Чем больше соглашательства с ними проявляет оппозиция, чем успешнее автократы нагибают ее лидеров, тем агрессивнее становятся действия властей.

Например, правительство быстро уволило избранного губернатором штата Сулиа оппозиционера Хуана Пабло Гуанипа за то, что тот не пошел на поклон к псевдопарламенту. Более того, сейчас прокуратура заявила о начале расследования действий тех оппозиционных деятелей, которые решили не участвовать в намеченных на 10 декабря муниципальных выборах. Как объявил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб, эти действия будут преследоваться в уголовном порядке как «проявление неуважения к Центральному избирательному совету, а значит, как заговор».

Одновременно власть ищет в стане оппозиционных лидеров фигуры, которые могут стать кандидатами-спойлерами на будущих выборах. Только что было снято обвинение в казнокрадстве с Мануэля Росалеса, бывшего участника президентской кампании 2006 года, который с большим разрывом проиграл тогдашнему кумиру нации Уго Чавесу.

Оппозиционные партии, непримиримо относящиеся к правительству, сейчас пытаются выбрать нового лидера. В своих выступлениях они все чаще обращаются к опыту польской «Солидарности», которая объединила в своих рядах самые различные силы — от леваков-бунтарей до католических священников. Однако, чтобы преодолеть раскол, венесуэльским оппозиционерам потребуется не один месяц, а фигура, подобная Леху Валенсе, в их рядах не просматривается.