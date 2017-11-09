Первому не дали ходу

«Ростех» свернул проект инновационного трамвая Russia One

Новый собственник Уралвагонзавода (УВЗ) «Ростех» заявил, что инновационный трамвай Russia One не выйдет в серийное производство, потому что «не пригоден для ремонта». Теперь УВЗ будет создавать новый проект.

Трамвай R1 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок», — заявил агентству ТАСС директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. Во-первых, отмечает он, для него нет ходовой части, а во-вторых, «дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать».

Трамвай R1 был «концептуальной моделью», пояснил Бровко, слова которого РБК передала пресс-служба «Ростеха». По его словам, «внешний вид определяется не мечтами дизайнеров, а потребностями реальных заказчиков, которых пока больше интересуют высокая функциональность и низкая цена, нежели футуристичный дизайн». Однако некоторые идеи R1 все же планируется использовать в трамваях недалекого будущего, например низковольтное освещение, особые механизмы открывания дверей, отдельные элементы экстерьера и интерьера и др., сказал Бровко. Он попросил не торопиться ставить крест на том, что «имеет на самом деле хорошие перспективы».

Президент Владимир Путин в конце декабря 2016 года подписал указ о передаче УВЗ из собственности Росимущества госкорпорации «Ростех».

Впервые проект R1 был презентован в 2014 году. Разработкой дизайна нового трамвая занималось дизайнерское бюро «Лаборатория Маслова». ​Кузов вагона выполнен из композиционных материалов, лейтмотивом при создании формы трамвая стал черный уральский самоцвет в металлической оправе. Тогда гендиректор «Лаборатории» Максим Кузин заявил РБК, что серийное производство трамвая должно было быть запущено еще в конце 2015 года. «Для этого понадобится достроить производственные линии на УВЗ и, вероятно, развернуть дополнительный сборочный цех под Москвой. Я рассчитываю полностью окупить вложения в проект продажей 50 вагонов», — говорил он. В 2015 году УВЗ даже подписали с Екатеринбургом соглашение о поставке 50 единиц в 2018 году для чемпионата мира по футболу.

«Это трамвай-убийца, трамвай-мясорубка. Категорически нельзя делать форму с таким наклоном кабины и приподнятым носом. Даже случайно задетый прохожий будет отправлен автоматически под колеса», — отмечал дизайнер Артемий Лебедев, когда только появился прототип трамвая в конце 2014 года. «Я считаю одной из главных задач таких проектов — показать горожанам новую эстетику и показать им, что такое дизайн», — парировал руководитель направления «промышленный дизайн» Британской высшей школы дизайна Умберто Джираудо, которого цитировала «Афиша».

Тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко в начале 2015 года в интервью РБК хвастался, что кроме Екатеринбурга госкорпорация получила заказы и от Волгограда, Москвы и других муниципалитетов на трамвай R1, который станет «прямым конкурентом продукции всех ведущих мировых производителей». По его словам, за счет девальвации рубля «российский продукт становится очень конкурентным». Но в ноябре 2015 года его тон резко сменился: оказалось, что проекту не хватает финансирования. «Мы сделали трамвай, но проект надо дофинансировать. Мы просим Минпромторг нам помочь, потому что, насколько я понимаю, к чемпионату мира по футболу 2018 года начнется аврал», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

В «Уралтрансмаше», входящем в УВЗ, «Интерфаксу» в октябре 2015 года заявляли, что контрактов на выпуск трамваев R1 нет. А без них запускать серийное производство трамваев «Уралтрансмаш» считал нецелесообразным из-за их высокой стоимости.

Стоимость разработки R1 эксперты оценивали в 20–30 млн руб. Один трамвай, по их оценкам, мог стоить 40–50 млн руб.

От НИИ до танков УВЗ — машиностроительный холдинг гражданского и военного назначения. В состав холдинга входит около 40 предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. УВЗ является крупнейшим производителем вагонов в России, а также выпускает разные виды бронетехники, в том числе новейший российский танк «Армата». Чистая прибыль УВЗ по российским стандартам бухучета в 2016 году составила 1,5 млрд руб. против 10 млрд руб. убытка в 2015 году. А выручка выросла в 1,7 раза, до 93 млрд руб.

Сейчас в России основными производителями трамваев являются три компании: «Транспортные системы» (входит в «Трансмашхолдинг»), ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод» и «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ).​ На этой неделе УВЗ выиграл контракт на поставку в подмосковную Коломну 21 трамвая на общую сумму 430 млн руб. Таким образом, стоимость одного трамвая составила около 20,5 млн руб.