Первому не дали ходу

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок», — заявил агентству ТАСС директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. Во-первых, отмечает он, для него нет ходовой части, а во-вторых, «дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать».
Трамвай R1 был «концептуальной моделью», пояснил Бровко, слова которого РБК передала пресс-служба «Ростеха». По его словам, «внешний вид определяется не мечтами дизайнеров, а потребностями реальных заказчиков, которых пока больше интересуют высокая функциональность и низкая цена, нежели футуристичный дизайн». Однако некоторые идеи R1 все же планируется использовать в трамваях недалекого будущего, например низковольтное освещение, особые механизмы открывания дверей, отдельные элементы экстерьера и интерьера и др., сказал Бровко. Он попросил не торопиться ставить крест на том, что «имеет на самом деле хорошие перспективы».
Президент Владимир Путин в конце декабря 2016 года подписал указ о передаче УВЗ из собственности Росимущества госкорпорации «Ростех».
Впервые проект R1 был презентован в 2014 году. Разработкой дизайна нового трамвая занималось дизайнерское бюро «Лаборатория Маслова». Кузов вагона выполнен из композиционных материалов, лейтмотивом при создании формы трамвая стал черный уральский самоцвет в металлической оправе. Тогда гендиректор «Лаборатории» Максим Кузин заявил РБК, что серийное производство трамвая должно было быть запущено еще в конце 2015 года. «Для этого понадобится достроить производственные линии на УВЗ и, вероятно, развернуть дополнительный сборочный цех под Москвой. Я рассчитываю полностью окупить вложения в проект продажей 50 вагонов», — говорил он. В 2015 году УВЗ даже подписали с Екатеринбургом соглашение о поставке 50 единиц в 2018 году для чемпионата мира по футболу.
«Это трамвай-убийца, трамвай-мясорубка. Категорически нельзя делать форму с таким наклоном кабины и приподнятым носом. Даже случайно задетый прохожий будет отправлен автоматически под колеса», — отмечал дизайнер Артемий Лебедев, когда только появился прототип трамвая в конце 2014 года. «Я считаю одной из главных задач таких проектов — показать горожанам новую эстетику и показать им, что такое дизайн», — парировал руководитель направления «промышленный дизайн» Британской высшей школы дизайна Умберто Джираудо, которого цитировала «Афиша».
Тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко в начале 2015 года в интервью РБК хвастался, что кроме Екатеринбурга госкорпорация получила заказы и от Волгограда, Москвы и других муниципалитетов на трамвай R1, который станет «прямым конкурентом продукции всех ведущих мировых производителей». По его словам, за счет девальвации рубля «российский продукт становится очень конкурентным». Но в ноябре 2015 года его тон резко сменился: оказалось, что проекту не хватает финансирования. «Мы сделали трамвай, но проект надо дофинансировать. Мы просим Минпромторг нам помочь, потому что, насколько я понимаю, к чемпионату мира по футболу 2018 года начнется аврал», — заявил он в интервью «Коммерсанту».
В «Уралтрансмаше», входящем в УВЗ, «Интерфаксу» в октябре 2015 года заявляли, что контрактов на выпуск трамваев R1 нет. А без них запускать серийное производство трамваев «Уралтрансмаш» считал нецелесообразным из-за их высокой стоимости.
Стоимость разработки R1 эксперты оценивали в 20–30 млн руб. Один трамвай, по их оценкам, мог стоить 40–50 млн руб.
От НИИ до танков
УВЗ — машиностроительный холдинг гражданского и военного назначения. В состав холдинга входит около 40 предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. УВЗ является крупнейшим производителем вагонов в России, а также выпускает разные виды бронетехники, в том числе новейший российский танк «Армата». Чистая прибыль УВЗ по российским стандартам бухучета в 2016 году составила 1,5 млрд руб. против 10 млрд руб. убытка в 2015 году. А выручка выросла в 1,7 раза, до 93 млрд руб.
Сейчас в России основными производителями трамваев являются три компании: «Транспортные системы» (входит в «Трансмашхолдинг»), ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод» и «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ). На этой неделе УВЗ выиграл контракт на поставку в подмосковную Коломну 21 трамвая на общую сумму 430 млн руб. Таким образом, стоимость одного трамвая составила около 20,5 млн руб.
Нереализованные проекты
R1 повторяет судьбу другого амбициозного проекта — электромобиля «ё-мобиль» миллиардера Михаила Прохорова. Кузов этого автомобиля так же, как и у трамвая R1, был уникальным и создавался из композитных материалов. Проект «ё-мобиль» был запущен в январе 2010 года. Инвестиции в строительство первой очереди завода по выпуску «ё-мобилей» составили €142 млн. Планировалось, что автомобили будут стоить 360–490 тыс. руб. за штуку. На новый автомобиль удалось собрать даже 200 тыс. предзаказов.
Однако в итоге этот проект был закрыт в апреле 2014 года, а все технологии были проданы государственному Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту за €1. Основная причина — падение автомобильного рынка и отсутствие производственных компетенций, говорил Прохоров.
В начале 2015 года представитель компании Yota Devices (25,1% принадлежит «Ростеху»), разработчика смартфона с двумя экранами YotaPhone, заявлял, что она работает над созданием планшета YotaPad. Устройство также должно было иметь два экрана, один из которых работал бы по технологии электронных чернил (e-ink). В ноябре 2015 года на встрече с премьером Дмитрием Медведевым глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что новинка может появиться уже в 2016 году. Но впоследствии Yota Devices отказалась от этих планов и сосредоточилась на своем основном продукте — смартфоне.
В 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьера, электронную книгу с пластиковым экраном Plastic Logic 100, которая в перспективе должна была заменить обычные учебники в российских школах. Устройства были выпущены ограниченным тиражом, в Зеленограде планировалось построить завод по производству экранов для таких планшетов. Однако после эксперимента «Роснано» признало, что этот проект был маркетинговой ошибкой, и производство было свернуто. Инвестиции составили $240 млн.