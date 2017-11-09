Экс-губернатор Приморья возвращается к учебе

Владимиру Миклушевскому ищут новое место

Бывший глава Приморья Владимир Миклушевский может возглавить Университет им. Плеханова, рассказали источники РБК. В качестве альтернативного варианта его трудоустройства рассматривается назначение ректором в Московский политех

Владимир Миклушевский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский может стать ректором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ), рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил источник, близкий к Министерству образования и науки. В качестве еще одного варианта трудоустройства бывшего губернатора также рассматривается назначение на недавно освободившееся место ректора Московского политехнического университета (Московский политех), отметил источник, близкий к Минобрнауки.

Сам Миклушевский рассчитывает стать ректором именно Университета им. Плеханова, рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю​​. Связаться с Миклушевским на момент публикации не удалось.

Бывший губернатор Приморского края — доктор технических наук. В 2007 году он был назначен проректором Московского института стали и сплавов, в котором преподавал с 1990-х годов. В том же 2007 году он начал карьеру в Минобрнауки: стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса. В 2008 году Миклушевский стал заместителем министра образования и науки. С 2010 по 2012 год Миклушевский возглавлял Дальневосточный федеральный университет, а после этого Владимир Путин назначил его губернатором Приморского края. На этом посту он оставался до октября 2017 года.

Кандидатуру Миклушевского на пост ректора Университета им. Плеханова лоббируют в администрации президента, рассказал РБК источник, близкий к Минобрнауки. В министерстве такое решение не поддерживают: бывшему губернатору готовы предложить возглавить Московский политех, который 27 октября лишился ректора. Занимавший эту должность Андрей Николаенко уволился по собственному желанию из-за скандала с его диссертацией. Сообщество «Диссернет» обнаружило в докторской работе Николаенко, которую он защитил в 2012 году, плагиат.

Президент Владимир Путин освободил Миклушевского от должности губернатора Приморья 4 октября этого года. На его место был назначен гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Один из приморских бизнесменов сообщил РБК, что причиной отставки стал конфликт Миклушевского с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Сам Миклушевский указывал, что решение об отставке было принято в рамках кадровой ротации. 5 октября он анонсировал, что ему предложена новая должность в Москве. «Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение… Я возвращаюсь в Москву», — сообщил Миклушевский.

Университет им. Плеханова сейчас возглавляет доктор экономических наук Виктор ​​Гришин. Источники РБК не уточнили, есть ли у министерства и администрации президента претензии к его работе. Гришин входит в пятерку самых богатых ректоров России: в 2016 году он заработал 38,1 млн руб. В 2017 году его университет не вошел во влиятельные международные рейтинги вузов Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities и оказался между 800-м и 1000-м местом в рейтинге Quacquarelli Symonds.

В пресс-службе университета РБК указали, что ректор Гришин избран ученым советом вуза и назначен на должность приказом Минобрнауки на срок до 2021 года. «Поэтому комментарий о данной ситуации следует запрашивать в министерстве», — заявили в РЭУ. РБК ожидает ответа от пресс-службы Минобрнауки.

Подобные трудоустройства — сигнал, который показывает, что власть не бросает своих, что человек остается в элите, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Кто-то становится советником президента, кто-то ректором вуза. Это назначение говорит о том, что к чиновникам такого уровня нет претензий. Подобных правил придерживаются представители номенклатуры, в том числе чтобы не плодить недовольство», — сообщил Макаркин.