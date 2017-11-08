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Рост на сокращении
Газета № 191 (2688) (0811) Экономика, 07 ноя, 21:37
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Рост на сокращении
Bank of America назвал предел нефтяных цен
Цены нефти Brent и WTI достигли двухлетних максимумов благодаря усилиям ОПЕК+ по сокращению предложения сырья. Аналитики Bank of America допускают, что цена Brent может подняться до $75 за баррель
Фото: Stringer Shanghai / Reuters

Цена нефти марки Brent во вторник, 7 ноября, превысила максимум с июня 2015 года и достигла отметки $64,65 за баррель. Американская нефть WTI в ходе торгов достигала отметки $57,69 за баррель, также показав максимум с июня 2015 года.

За год Brent подорожала более чем на 41% с $46,15 за баррель, по данным Bloomberg. Этому способствовали удорожание нефтепродуктов и циклический подъем мировой экономики, охвативший как развитые, так и развивающиеся рынки, следует из опубликованного в пятницу, 3 ноября, обзора аналитика Bank of America Merrill Lynch (BofA) Франциско Бланша под названием «Где предел удорожания нефти?».

Скачок цены Brent выше $60 за баррель стал возможен благодаря усилиям ОПЕК по сокращению добычи, а также в связи с увеличением спроса на нефть на фоне почти всеобъемлющего роста глобальной экономики, отмечает FT.

По мнению Бланша, средняя цена Brent до 2020 года будет находиться в диапазоне $60–65 за баррель, однако на пике ее стоимость может достигать $75 за баррель. По прогнозу банка Brent будет стоить в среднем $54 за баррель в четвертом квартале 2017 финансового года и $56 за баррель в четвертом квартале 2018 года (WTI — $49 и $52 соответственно, на пике может достигать $65 за баррель).

В тот же день, 7 ноября, прогнозы стоимости Brent улучшили сразу два инвестбанка. ING повысил прогноз средней цены Brent на четвертый квартал 2017 года с $52 до $57 за баррель, говорится в обзоре аналитиков банка, который цитирует Bloomberg. Кроме того, банк ожидает, что ОПЕК продолжит придерживаться соглашения о сокращении добычи до конца 2018 года. Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent c $55 до $62 за баррель в четвертом квартале 2017 года. «Спрос на нефть продолжает расти, ОПЕК по-прежнему ограничивает добычу, рост добычи в других странах незначителен. В этих условиях потребители все больше рассчитывают на сланцевую нефть, в то время как темпы ее производства замедляются», — пишут аналитики банка.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Saudi Press / AP)

Геополитические риски

Из нефундаментальных факторов на нефть оказали влияние новости из Саудовской Аравии, в которой на выходных прошли аресты принцев, бизнесменов и чиновников. Объявленная генеральным прокурором страны «первая фаза» борьбы с коррупцией встряхнула королевство и шокировала инвесторов, пишет Bloomberg, но позитивно сказалась на котировках сырья, отмечают эксперты. 6 ноября, в первый день торгов после арестов, Brent подорожала на 3,54%.

По указу короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда были задержаны 11 членов королевской семьи, в том числе миллиардер аль-Валид бен Талал, четыре действующих и десятки бывших министров, сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Инвесторы усмотрели в арестах стремление короля устранить все оставшиеся препятствия для передачи власти своему сыну, наследному принцу Мухаммеду бен Салману, который поддерживает сокращение добычи, и устремились в нефтяные активы. Задержания также усилили беспокойство инвесторов по поводу стабильности в королевстве, повысив обусловленную геополитическими рисками премию на нефть.

«Наследный принц поддерживает продление сокращения добычи, — приводит Bloomberg слова Барнабаса Гана, экономиста сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Corp. — Именно поэтому рынки видят в этом позитивный сигнал».

«Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии, судя по всему, влияет на конъюнктуру, но вряд ли скажется на добыче», — напротив, считает аналитик Credit Suisse Криста Дженни.

Спекулянты ставят на нефть

В связи с ростом котировок хедж-фонды рекордно увеличили число ставок на удорожание нефти Brent. Количество чистых длинных позиций по контрактам (фьючерсы и опционы) на этот сорт нефти возросло за неделю с 24 по 31 октября на 23,5 тыс., до 530,24 тыс. контрактов, по данным лондонской биржи ICE Futures Europe.

Количество длинных позиций увеличилось за отчетную неделю на 20,25 тыс., до исторического максимума — 586,74 тыс. контрактов. Количество коротких позиций сократилось на 3253, до 56,5 тыс. контрактов, минимума более чем за восемь месяцев.

Количество чистых длинных позиций по WTI за ту же неделю увеличилось на 20%, до 281,2 тыс. фьючерсов и опционов — максимума за три месяца, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

В основе серьезных ценовых скачков всегда лежат фундаментальные рыночные факторы, заявил РБК старший аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин. Можно прогнозировать цены, как делает это большинство индустриальных аналитиков, сводя воедино данные о спросе и предложении, инвестпрограммы компаний, их планы по добыче, с одной стороны, и экономические показатели — с другой. При таком традиционном подходе максимальный горизонт прогнозирования — два года. «Есть подход больших циклов, который основан не столько на данных о спросе и предложении, сколько на представлении о том, как ведут себя рынок и индустрия на протяжении длительных периодов — до 40–50 лет, — отметил эксперт. — Исходя из этого, можно делать предположения о различных циклических пиках и минимумах». Без экстраординарных факторов предпосылок к тому, чтобы WTI и Brent подорожали до $65 и $75 за баррель в обозримом будущем, нет, считает Кокин.

На протяжении нескольких лет инвестиции в добычу были недостаточными, поэтому сложно сказать, что будет с нефтяными ценами в случае увеличения сланцевой добычи, считает аналитик «Открытие Капитала» Артем Кончин: «Мы впервые в истории проходим цикл роста цен при высокой активности сланцевой добычи, и у нас не было пока понимания, с какой скоростью эти месторождения и запасы монетизируются в условиях растущих цен». «Обычный цикл инвестиций — от трех до шести лет. В сланцевом секторе все происходит быстрее, и он быстрее реагирует на рост цен, — добавил эксперт. — Вопрос в том, сумеют ли они компенсировать глобальное падение добычи и удовлетворить ежегодный рост спроса на нефть».

Автор: Олег Макаров.
Теги: WTI , Brent , ОПЕК , цены на нефть , сокращение добычи , цена Brent , Bank of America Merrill Lynch , нефть Brent ...
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