Тур вокруг Северной Кореи

Зачем Дональд Трамп отправился в поездку по Азии

Главными темами рекордно долгой поездки президента США Трампа в Азию стали КНДР и торговые проблемы. Прорывов в отношениях ожидать не стоит, уверены эксперты, однако поездка важна Трампу для решения внутренних имиджевых проблем

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 ноября, начнет свой первый государственный визит в Китай. КНР — третья страна в большом азиатском турне президента, которое началось в Японии 5 ноября и завершится 14 ноября на Филиппинах. Поездка Трампа станет самой длительной зарубежной поездкой для президента США со времен азиатского путешествия Джорджа Буша-старшего в 1991 году.

В программе Трампа — разнообразные мероприятия: в Токио президент США с супругой Меланией встретился с императором Акихито и поиграл в гольф с японским премьером Синдзо Абэ, в Южной Корее Трамп помимо официальных переговоров 8 ноября выступит перед парламентом. Из Китая американский лидер отправится во Вьетнам, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), после чего отправится на Восточноазиатский саммит на Филиппинах. На саммите АТЭС во вьетнамском Дананге 10–11 ноября может пройти вторая в этом году встреча Трампа и президента России Владимира Путина. Подготовка к переговорам ведется, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сигналы Пхеньяну

Белый дом назвал три основные цели поездки президента: достигнуть согласованности со странами региона в политике по сдерживанию Северной Кореи, продвинуть принцип «свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе» (должен стать местом свободы, соблюдения принципов верховенства закона и рыночной экономики) и обеспечить процветание США через справедливую торговлю.

После вступления в должность президента первым действием Трампа на азиатском направлении стал выход Вашингтона из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП): оно должно было упростить торговлю между 12 странами региона (за исключением Китая, который в ТТП не пригласили). Выход из соглашения рассматривался некоторыми азиатскими игроками как разрыв торгово-экономических связей США с регионом, нынешняя задача Трампа — продемонстрировать готовность США сотрудничать, но на других условиях, объясняет одну из целей турне эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов. ​

​Первой зарубежной точкой турне стала Япония. Пребывание на территории союзника Трамп начал с выступления перед военнослужащими американской базы Йокото, расположенной в Токио. Одетый в летную кожаную куртку Трамп напомнил о ключевой роли, которую играет база для обеспечения безопасности союзников США в регионе, и вспомнил, что именно с этой базы осуществлялась американская спасательная операция в 2011 году, когда на берега Японии обрушилось цунами. Как отмечает The New York Times, несмотря на «милитаристский» характер речи, Трамп ни разу не упомянул Пхеньян прямо — только косвенно. «Никто, ни один диктатор, режим и нация не должны недооценивать американскую решимость», — сказал президент 5 ноября.

На следующий день Трамп был более категоричен. После переговоров с переизбранным в октябре Синдзо Абэ президент США на пресс-конференции провозгласил: «Эпоха стратегического терпения закончилась, обе страны работают над противодействием опасной агрессии северокорейского режима». Как следует из заявлений лидеров двух стран, они не исключают военных действий. Абэ на пресс-конференции рассказал о намерениях Японии закупить у США дополнительные вооружения: не конкретизировав, какие именно, он указал, что они должны быть способны сбивать северокорейские ракеты. Ранее сообщалось о намерении Японии купить у США новейшие противоракетные системы Aegis Ashore.

«Я скажу так: они смогут сбивать их, когда завершат приобретение нового вооружения у США», — прорекламировал американские системы Трамп. Он привел в пример Саудовскую Аравию, которая 4 ноября сбила баллистическую ракету, запущенную йеменскими повстанцами. На днях газета Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Трамп был недоволен тем, что Япония не сбила корейские ракеты, когда те пролетали над территорией страны (последний раз это было в сентябре этого года).

Однако, выступая на следующий день, 7 ноября, в Сеуле, Трамп снова допустил возможность переговоров с Пхеньяном. Американский президент и его окружение и ранее указывали на такую возможность, не исключая и военного решения вопроса. Северокорейский режим не может угрожать миру ядерным разрушением — так сформулирована официальная позиция Вашингтона в превью к визиту президента в регион.

Дональд Трамп и Синдзо Абэ кормят карпов (Фото: Toru Hanai / Reuters)

В гостях у соперника​

Находясь в Японии, как заметила The New York Times, президент Трамп отошел от традиции пребывания американского президента за рубежом: не ограничился внешней повесткой и говорил о внутренних делах США, в частности о состоянии рынка труда, рассказав американским военнослужащим на базе Йокото о том, что в США за минувший год было создано 2 млн новых рабочих мест. Экономическая тема будет продолжена в Китае.

Президент Трамп на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнет несправедливость торговых практик Китая, которые создали большой дефицит в двусторонней торговле. По данным Bloomberg, в 2016 году дефицит составил $347 млрд. Вашингтон последовательно указывает на нарушение Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность (торговый представитель США Роберт Лайтхайзер инициировал расследование по делам о предполагаемых кражах). Американские компании также жалуются на дискриминацию в промышленном секторе: согласно китайскому правительственному плану «Сделано в Китае 2025» приоритет при закупках оборудования для внутреннего рынка должен отдаваться китайским компаниям. К тому же, как напоминает Reuters, иностранным компаниям в Китае запрещено инвестировать в стратегические отрасли экономики, такие как автотранспорт и здравоохранение.

Во время предвыборной кампании торговые отношения США с Китаем были одним из главных объектов критики тогда еще кандидата Дональда Трампа. Например, он называл торговую политику КНР «самой большой кражей за всю историю человечества». Трамп обещал жесткие меры в отношении КНР и назначил на ​должность директора Национального торгового совета при Белом доме Питера Наварро — профессора Калифорнийского университета, автора десятков книг, в том числе одной под заглавием «Смерть от Китая», в которой он утверждает, что Китай ведет экономическую войну, субсидируя экспорт в США и противодействуя импорту. Однако после вступления в должность Трамп отказался от жестких мер, так как поддержка Пекина, главного союзника КНДР, необходима Вашингтону для решения ядерной проблемы Пхеньяна. На должность нового посла США в Китае Трамп назначил Терри Бранстеда, давнего друга Си. Посол Бранстед назвал предстоящий визит «историческим».

По мнению Антона Цветова, в расписании Трампа Китай — скорее «одна из стран», чем цель всей поездки. Все азиатское турне носит скорее демонстративный характер, ждать прорывных соглашений не стоит, уверен эксперт. «Не съездить в Китай, посетив американских союзников, было бы неверно и не отвечало бы логике поездки», — говорит Цветов.

Прорывных соглашений, которые снимут все проблемные вопросы между странами, ожидать вряд ли стоит, но Китай может заявить о готовности пустить на свой рынок американскую продукцию, связанную с высокими технологиями, телекоммуникациями, а также банки и страховые компании, говорит Андрей Карнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ. Си и Трамп заинтересованы в том, чтобы диалог прошел в позитивном ключе.

Трампу, находящемуся в конфликте с конгрессом и элитами США, важно показать, что он серьезный лидер, который способен договориться, выполнить предвыборные обещания, указывает Карнеев. Он также обращает внимание на то, что отношения с европейскими лидерами у Трампа складываются непросто, а в Азии его все еще воспринимают как «лидера свободного мира». «Эта поездка нужна ему, чтобы показать себя сильным лидером, который уверенно ведет государственный корабль», — добавляет Карнеев.