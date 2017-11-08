Тур вокруг Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 ноября, начнет свой первый государственный визит в Китай. КНР — третья страна в большом азиатском турне президента, которое началось в Японии 5 ноября и завершится 14 ноября на Филиппинах. Поездка Трампа станет самой длительной зарубежной поездкой для президента США со времен азиатского путешествия Джорджа Буша-старшего в 1991 году.
В программе Трампа — разнообразные мероприятия: в Токио президент США с супругой Меланией встретился с императором Акихито и поиграл в гольф с японским премьером Синдзо Абэ, в Южной Корее Трамп помимо официальных переговоров 8 ноября выступит перед парламентом. Из Китая американский лидер отправится во Вьетнам, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), после чего отправится на Восточноазиатский саммит на Филиппинах. На саммите АТЭС во вьетнамском Дананге 10–11 ноября может пройти вторая в этом году встреча Трампа и президента России Владимира Путина. Подготовка к переговорам ведется, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сигналы Пхеньяну
Белый дом назвал три основные цели поездки президента: достигнуть согласованности со странами региона в политике по сдерживанию Северной Кореи, продвинуть принцип «свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе» (должен стать местом свободы, соблюдения принципов верховенства закона и рыночной экономики) и обеспечить процветание США через справедливую торговлю.
После вступления в должность президента первым действием Трампа на азиатском направлении стал выход Вашингтона из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП): оно должно было упростить торговлю между 12 странами региона (за исключением Китая, который в ТТП не пригласили). Выход из соглашения рассматривался некоторыми азиатскими игроками как разрыв торгово-экономических связей США с регионом, нынешняя задача Трампа — продемонстрировать готовность США сотрудничать, но на других условиях, объясняет одну из целей турне эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.
Первой зарубежной точкой турне стала Япония. Пребывание на территории союзника Трамп начал с выступления перед военнослужащими американской базы Йокото, расположенной в Токио. Одетый в летную кожаную куртку Трамп напомнил о ключевой роли, которую играет база для обеспечения безопасности союзников США в регионе, и вспомнил, что именно с этой базы осуществлялась американская спасательная операция в 2011 году, когда на берега Японии обрушилось цунами. Как отмечает The New York Times, несмотря на «милитаристский» характер речи, Трамп ни разу не упомянул Пхеньян прямо — только косвенно. «Никто, ни один диктатор, режим и нация не должны недооценивать американскую решимость», — сказал президент 5 ноября.
На следующий день Трамп был более категоричен. После переговоров с переизбранным в октябре Синдзо Абэ президент США на пресс-конференции провозгласил: «Эпоха стратегического терпения закончилась, обе страны работают над противодействием опасной агрессии северокорейского режима». Как следует из заявлений лидеров двух стран, они не исключают военных действий. Абэ на пресс-конференции рассказал о намерениях Японии закупить у США дополнительные вооружения: не конкретизировав, какие именно, он указал, что они должны быть способны сбивать северокорейские ракеты. Ранее сообщалось о намерении Японии купить у США новейшие противоракетные системы Aegis Ashore.
«Я скажу так: они смогут сбивать их, когда завершат приобретение нового вооружения у США», — прорекламировал американские системы Трамп. Он привел в пример Саудовскую Аравию, которая 4 ноября сбила баллистическую ракету, запущенную йеменскими повстанцами. На днях газета Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Трамп был недоволен тем, что Япония не сбила корейские ракеты, когда те пролетали над территорией страны (последний раз это было в сентябре этого года).
Однако, выступая на следующий день, 7 ноября, в Сеуле, Трамп снова допустил возможность переговоров с Пхеньяном. Американский президент и его окружение и ранее указывали на такую возможность, не исключая и военного решения вопроса. Северокорейский режим не может угрожать миру ядерным разрушением — так сформулирована официальная позиция Вашингтона в превью к визиту президента в регион.
В гостях у соперника
Находясь в Японии, как заметила The New York Times, президент Трамп отошел от традиции пребывания американского президента за рубежом: не ограничился внешней повесткой и говорил о внутренних делах США, в частности о состоянии рынка труда, рассказав американским военнослужащим на базе Йокото о том, что в США за минувший год было создано 2 млн новых рабочих мест. Экономическая тема будет продолжена в Китае.
Президент Трамп на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнет несправедливость торговых практик Китая, которые создали большой дефицит в двусторонней торговле. По данным Bloomberg, в 2016 году дефицит составил $347 млрд. Вашингтон последовательно указывает на нарушение Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность (торговый представитель США Роберт Лайтхайзер инициировал расследование по делам о предполагаемых кражах). Американские компании также жалуются на дискриминацию в промышленном секторе: согласно китайскому правительственному плану «Сделано в Китае 2025» приоритет при закупках оборудования для внутреннего рынка должен отдаваться китайским компаниям. К тому же, как напоминает Reuters, иностранным компаниям в Китае запрещено инвестировать в стратегические отрасли экономики, такие как автотранспорт и здравоохранение.
Во время предвыборной кампании торговые отношения США с Китаем были одним из главных объектов критики тогда еще кандидата Дональда Трампа. Например, он называл торговую политику КНР «самой большой кражей за всю историю человечества». Трамп обещал жесткие меры в отношении КНР и назначил на должность директора Национального торгового совета при Белом доме Питера Наварро — профессора Калифорнийского университета, автора десятков книг, в том числе одной под заглавием «Смерть от Китая», в которой он утверждает, что Китай ведет экономическую войну, субсидируя экспорт в США и противодействуя импорту. Однако после вступления в должность Трамп отказался от жестких мер, так как поддержка Пекина, главного союзника КНДР, необходима Вашингтону для решения ядерной проблемы Пхеньяна. На должность нового посла США в Китае Трамп назначил Терри Бранстеда, давнего друга Си. Посол Бранстед назвал предстоящий визит «историческим».
По мнению Антона Цветова, в расписании Трампа Китай — скорее «одна из стран», чем цель всей поездки. Все азиатское турне носит скорее демонстративный характер, ждать прорывных соглашений не стоит, уверен эксперт. «Не съездить в Китай, посетив американских союзников, было бы неверно и не отвечало бы логике поездки», — говорит Цветов.
Прорывных соглашений, которые снимут все проблемные вопросы между странами, ожидать вряд ли стоит, но Китай может заявить о готовности пустить на свой рынок американскую продукцию, связанную с высокими технологиями, телекоммуникациями, а также банки и страховые компании, говорит Андрей Карнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ. Си и Трамп заинтересованы в том, чтобы диалог прошел в позитивном ключе.
Трампу, находящемуся в конфликте с конгрессом и элитами США, важно показать, что он серьезный лидер, который способен договориться, выполнить предвыборные обещания, указывает Карнеев. Он также обращает внимание на то, что отношения с европейскими лидерами у Трампа складываются непросто, а в Азии его все еще воспринимают как «лидера свободного мира». «Эта поездка нужна ему, чтобы показать себя сильным лидером, который уверенно ведет государственный корабль», — добавляет Карнеев.