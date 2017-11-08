«Будущее» полно открытий

НПФ Бориса Минца потерял 2,7 млрд руб. из-за вложений в санируемый банк

НПФ «Будущее» Бориса Минца отчитался о чистом убытке в 2,7 млрд руб. Причиной потерь стало вложение в бумаги «ФК Открытие» и «Росгосстраха». Это одни из крупнейших потерь на рынке, но они еще могут возрасти, отмечают эксперты

Борис Минц (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Согласно отчетности НПФ «Будущее», за девять месяцев 2017 года (по состоянию на 30 сентября) совокупный убыток фонда составил 2,7 млрд руб., а отрицательный результат от инвестиционной деятельности — 0,9 млрд руб.

В отчетности отмечается, что негативное влияние на результаты оказала переоценка акций «ФК Открытие» и «Росгосстраха». Без учета отрицательной переоценки бумаг этих компаний в третьем квартале 2017 года прибыль НПФ «Будущее» составила бы 3 млрд руб., а результаты инвестиционной деятельности — 4,6 млрд руб. Вместе с тем, какое именно влияние данные бумаги оказали на финансовый результат фонда, в НПФ не уточнили.

НПФ «Будущее» владеет 4,09% акций «ФК Открытие», а также долей в страховой компании «Росгосстрах» (доля владения не раскрывается).

Рост котировок акций из портфеля НПФ «Будущее» за девять месяцев составил 4%, однако, как отмечает фонд, если бы не санация «ФК Открытие», он составлял бы 10,5%. Индекс ММВБ потерял 9% стоимости за девять месяцев 2017 года, добавляют в фонде.

НПФ «Будущее» является одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России и находится под контролем O1 Group Бориса Минца. Активы фонда составляют 296,4 млрд руб. (занимает третье место после НПФ Сбербанка и НПФ «Газфонд пенсионные накопления»), а количество застрахованных лиц — 4,5 млн человек. В марте прошлого года к НПФ «Будущее» был присоединен НПФ «СтальФонд». В декабре 2016 года завершилось присоединение еще двух крупных негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Уралсиб» и НПФ «Наше будущее».

Результаты деятельности «Будущего» «находятся под значительным влиянием рыночной ситуации, сложившейся вокруг банка «Открытие», отметил гендиректор фонда Николай Сидоров. Он указал, что если ЦБ не откажется от сценария со списанием капитала банка, то НПФ «минимум до конца 2017 года будет находиться под давлением этого фактора».

Будущие убытки

Руководитель фонда имел в виду потенциальные потери, которые НПФ может понести от владения 4,1% акций «ФК Открытие». В конце октября НПФ «Будущее» уже подал иск к банку «Траст» (санировался «Открытием» и сейчас перешел на санацию ЦБ) на 12,5 млрд руб. Компания недовольна тем, что за несколько дней до ввода в «Открытие» временной администрации «Траст» выкупил акции «ФК Открытие» у НПФ РГС (4,97% банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%). После этого «Траст» и аффилированные с ним лица стали владельцами 75% акций «ФК Открытие» и должны были сделать оферту о выкупе акций миноритариям, однако это сделано не было, указывает истец. «Если бы сделали, мы бы тоже продали», — говорил агентству Reuters сын Бориса Минца и член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц. «Трем фондам было сделано предложений о выкупе акций, соответственно, их интересы таким образом были защищены. Очевидно, что сложившаяся ситуация ущемляет интересы наших клиентов и нарушает законодательство в отношении НПФ «Будущее» как миноритарного акционера», — уточнил РБК представитель пресс-службы НПФ. В связи с этим, напомнили в НПФ «Будущее», фондом была направлена официальная претензия в Банк России, а также в банк «Траст».

Как отметили в НПФ «Будущее» во вторник, 7 ноября, ранее фонд оценивал потенциальные потери в случае списания акций «Открытия» в размере до 12 млрд руб. (сумма рассчитана исходя из объема вложений в акции «ФК Открытие» и рыночной стоимости на дату оценки». Учитывая это, а также результаты отрицательной переоценки бумаг «ФК Открытие» и «Росгосстраха» в третьем квартале 2017 года, суммарные потери фонда в санируемый банк могут превысить 15 млрд руб.

Новые стресс-тесты

В 2016 году НПФ «Будущее» был аутсайдером по доходности среди 20 крупнейших фондов (доходность 5,58%, по данным Investfunds), именно поэтому одной из инвестиционных стратегий могла стать попытка «играть» с бумагами с высокой доходностью и высоким риском соответственно», поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Он добавляет, что приобретение бумаг «Открытия», вероятно, было вызвано стратегией плавного выхода из негативной ситуации.

Вместе с тем эксперты обращают внимание, что акции «Росгосстраха» в минувшем году были совершенно не рыночной инвестицией. «Это больше похоже на договорную сделку о перекрестном владении или об увеличении капитала друг друга», — говорит президент Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Алексей Охлопков.

Отрицательный финансовый результат может затруднить для «Будущего» ​прохождение стресс-тестирования, которое станет обязательным для всех НПФ с января 2018 года, считают эксперты. Согласно действующим сейчас требованиям, у НПФ «Будущее» есть возможность пройти стресс-тестирование в следующем году, говорит Ногин. Однако при сохранении не самого высокого кредитного качества активов фонда прохождение стресс-тестов в 2019 году будет весьма затруднительным, добавляют в АКРЕ.