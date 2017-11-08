Неудобный юбилей

Как иностранные СМИ встретили столетие Октябрьской революции

7 ноября Россия отмечает 100-летие Октябрьской революции. Почему эта дата стала неудобной для Кремля, чем Трамп похож на Ленина и как бы выглядел мир без революции — в обзоре иностранной прессы о годовщине октябрьских событий

Фото: ТАСС

The New York Times, США

«Октябрьская революция, организованная Владимиром Лениным 100 лет назад, до сих пор остается значимой, о чем никто даже подумать не мог в тот момент, когда рухнул советский коммунистический режим.

Период возрождения переживает также и тактика Ленина. Он был гением безжалостной игры на выбывание, которую он очень емко охарактеризовал фразой «кто кого», подразумевая вопрос о том, кто кого контролирует и, что еще важнее, кто кого убивает. Президент Трамп в некотором смысле является воплощением нового большевизма правых, в рамках которого цель оправдывает средства, а ложь и клевета являются вполне приемлемой тактикой, так же как и использование тех, кого Ленин назвал «полезными идиотами». Не случайно главный стратег предвыборной кампании Трампа Стив Бэннон однажды похвастался: «Я — ленинист».

<...>

Если бы что-то сорвало планы Ленина, наша сегодняшняя жизнь была бы совершенно другой. Без Ленина не было бы Гитлера. Его подъему во многом способствовала поддержка со стороны консервативной элиты, которая боялась повторения большевистской революции на немецкой земле и верила, что только Гитлер может расправиться с марксизмом. Без русской революции 1917 года Гитлер, вероятно, провел бы свою жизнь, раскрашивая открытки в одной из тех ночлежек, с которых он начал. Без Ленина и без Гитлера XX век изменился бы до неузнаваемости.

Восток был бы совершенно другим, как и Запад. Мао, который в 1940-х годах получил огромное количество помощи от Советского Союза, не завоевал бы Китай, которым до сих пор, возможно, правила бы семья Чан Кайши. Те идеи, которые вдохновили горы Кубы и джунгли Вьетнама, никогда там не появились бы. Не было бы Ким Чен Ына с его попытками имитировать Сталина. Не было бы холодной войны.

<...>

Кроме того, есть еще и Россия, преемница СССР. В основе власти президента Владимира Путина — поддержка его бывших соратников по КГБ, наследников секретной полиции Ленина и Сталина. Путин и его режим переняли ленинскую тактику «конспирации» и «дезинформации», которая идеально ложится на современные технологии. Возможно, американцы и изобрели интернет, но они воспринимали его как способ зарабатывать деньги или, что весьма наивно, как магический инструмент обретения свободы. Русские же, воспитанные на ленинском цинизме, использовали его, чтобы подорвать основы американской демократии.

<...>

Путин преподносит себя как царя, и как любой царь больше всего он боится революции. Именно поэтому основополагающим мифом путинской России стала победа в войне над нацистской Германией, а вовсе не большевистская революция 1917 года. В этом и заключается ирония судьбы: в то время как Запад уже давно обсуждает эту революцию, Россия старается притвориться, что ее вообще не было. Должно быть, в Мавзолее Ленина на Красной площади до сих пор раздается эхо его смеха, потому что ему бы обязательно понравился такой коварный политический расчет».

«Администрация Путина не может полностью отрицать плоды революции, породившей СССР.

Ликвидация оппозиции, контроль СМИ, государственное управление экономикой… Многие отмечают сходство между властным стилем управления Путина и советской авторитарной системой. Некоторые даже полагают, что популярность президента, чей рейтинг превышает 80%, напоминает культ личности сталинского периода.

При этом президента Путина, который держит власть в своих руках фактически 17 лет, часто называют императором. Так, империализм или Советы? Одобряет правительство революцию или отрицает ее, его неизменно связывают с таким понятием, как «абсолютизм». Для нынешней власти эта годовщина крайне неудобна».

«К годовщине Октябрьской революции российское общество, кажется, так и не пришло к единому мнению о событиях столетней давности.

Российское правительство скупо комментировало годовщину революции. Путин назвал ее «трагедией» и обвинил Ленина в том, что он несет ответственность за распад Советского Союза: «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была», — сказал он в своем выступлении в 2016 году.

В этом году в России произошла волна антиправительственных протестов, вызванная обвинениями в коррупции в отношении высокопоставленных государственных чиновников. Во время последнего митинга в октябре звучали требования политических изменений и честных выборов. И есть причина, по которой российские власти избегают 1917 года: он просто не вписывается в национальную мифологию, которую пропагандируют российские власти сегодня.

Пулеметчик на защите Зимнего дворца (Фото: РИА Новости)

В советскую эпоху Октябрьская революция была основным мифом, который использовался для усиления национального духа. В начале 2000-х годов Путин представил другую мотивацию — победу России во Второй мировой войне».

Frankfurter Allgemeine, Германия

«Почему российская власть так сильно тяготится 1917 годом? В Советском Союзе на протяжении десятилетий культивировался миф о «Великом Октябре». 1917 год был фактически отмечен двумя свержениями — окончанием монархии в феврале и захватом власти большевиками в октябре. Для таких сценариев нынешнее руководство Кремля обычно использует термин «цветная революция»: протестные движения рассматриваются как операции западных спецслужб; оппозиция считается «пятой колонной», целью которой является ослабление России.

Согласно этой кремлевской логике Ленин должен был быть осужден как «цветной революционер», но вместо этого его ухоженное тело лежит в мавзолее под кремлевской стеной, его памятники украшают улицы и площади по всей стране, ведь новая идеология — непрерывная история русского величия, от царской империи до Советского Союза и Путина».

South China Morning Post, Гонконг

«В советские времена 7 ноября был национальным выходным и одним из самых больших государственных праздников. Но в современной России это обычный рабочий день. <…> Военный парад на Красной площади во вторник проводится не в память о самой революции, а в память о параде в честь Октябрьской революции, который прошел на этой площади в 1941 году, с этого парада советские солдаты отправились прямо на фронт. Это воссоздание военного парада времен Второй мировой, который был призван показать неповиновение немецким войскам, подступившим к Москве. Такой выбор показывает избирательный подход Кремля к бурной истории России в XX веке.

Президент Владимир Путин предпочитает делать акцент на тех ностальгических воспоминаниях советских времен, которые подчеркивают достижения объединенного, сильного государства — такого, каким, по его представлению, является Россия под его руководством».

«Жэньминь жибао» (печатный орган ЦК Компартии), Китай

«Октябрьская революция бушевала и направила идеи марксизма-ленинизма в Китай. В сочетании марксизма-ленинизма и китайского рабочего движения возникла Коммунистическая партия Китая. С тех пор священная миссия поиска национальной независимости, освобождения народа, процветания страны и счастья китайского народа лежит на плечах китайских коммунистов».​

Global Times, Китай

«Октябрьская революция сильно изменила мир. Она принесла теорию марксизма-ленинизма в Китай, и треть населения мира жили в социализме. <…> Октябрьская революция произошла в одной из менее развитых стран Европы, но она стала переломным моментом, который привел к переменам по всему миру. <…> В темные времена, когда капитализм стал империализмом, Советский Союз предложил прорывной политический выбор [построить социалистическое государства по заветам Маркса].

Советский Союз был истощен холодной войной. Управляемость снижалась, и большевики стали сомневаться в своих взглядах. Оглядываясь назад, трудности, с которыми тогда столкнулся Советский Союз, не были фундаментальными, их можно было преодолеть путем реформ. Но СССР в конце концов предпочел сдаться».

Sina, Китай

«В Пекине в память о праздновании столетия Октябрьской революции в России прошла выставка, на которой показали чемодан Ленина и более 200 других предметов культуры».