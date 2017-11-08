Тихий провал

Экспорт российского вина резко сократился в 2017 году

Российским виноделам пока не удается закрепиться на мировом рынке. В этом году экспорт тихих вин снизился в стоимостном выражении более чем на четверть. Эксперты утверждают, что без серьезной поддержки задача невыполнима

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Тихое падение

Поставки российского тихого вина за рубеж за девять месяцев 2017 года в стоимостном выражении снизились на 28,4%, до $2,95 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы, имеющихся в распоряжении РБК. В натуральном выражении экспорт сократился еще значительнее — на 42%, до 1,35 млн л. Годом ранее, за девять месяцев 2016-го, объем поставок за границу составил $4,1 млн. И хотя год к году это был рост на 91%, в натуральном выражении они упали на 25%, до 2,3 млн л.​

Крупнейшим экспортером тихого вина в этом году остается компания «Кубань-Вино» (марки «Шато Тамань», «Вина Тамани» и др.), на которую приходится шестая часть всего экспорта. Продажи у этой компании за границу упали на 19%, до $510,8 тыс., в денежном выражении и на 34%, до 223,2 тыс. л, в натуральном.

«Кубань-Вино» экспортирует небольшую часть своей продукции. За первое полугодие (данных за первые девять месяцев еще нет) компания произвела 14,3 млн л вина. Сокращение экспорта в ней связывают с укреплением рубля, а также с фактически заградительными пошлинами в ряде стран. ​«Наличие высоких таможенных пошлин на российское вино в большинстве потенциально интересных стран делает отечественных производителей неконкурентоспособными на внешних рынках», — сказал РБК руководитель спецпроектов «Кубань-Вино» Эдуард Долгин. В частности, пошлина на российское вино в Индию составляет более 130% от стоимости ввозимого товара, во Вьетнам — 65%, в Таиланд — 54%.

Крупнейшими покупателями российского вина, по данным Федеральной таможенной службы, остаются Китай и Украина. При этом продажи в Китай за девять месяцев снизились на 13%, до $1,6 млн, на Украину — на 60%, до $866 тыс. В натуральном выражении экспорт в Китай уменьшился на 10%, до 646,6 тыс. л, на Украину — и вовсе более чем в два раза, до 636,5 тыс. л.

В реальности речь идет не обо всей Украине, а о поставках в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его мнению, падение экспорта тут может быть обусловлено началом поставок из Абхазии и других стран.

Серьезная работа

В представленной год назад Минсельхозом концепции развития виноградарства и виноделия в России была заявлена амбициозная цель — «выведение отечественного виноделия на мировой уровень».

«Последнее десятилетие в мире наблюдается перепроизводство вина, и налаживание экспорта в любую страну — серьезная работа», — отмечает ​президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его словам, потенциально Россия могла бы увеличивать поставки за границу, но для этого нужны серьезные программы поддержки. Отсутствие системы централизованного продвижения продукции на внешних рынках сказывается на экспорте, согласен Долгин из компании «Кубань-Вино». «Кроме того, взаимные санкции и политические события негативно влияют на восприятие нашего продукта в Европе, в Азии же предпочтение отдают европейской продукции», — рассуждает Дробиз.

В октябре 2017 года Союз виноградарей и виноделов России сообщил о том, что французская рекламная сеть Havas Worldwide разработает стратегию маркетингового продвижения российского вина, в том числе на зарубежные рынки. Финансирование программы будет осуществляться исключительно за счет участников союза, первый транш в 1 млн руб. уже собран. Как заявлял председатель союза Борис Титов, в случае успешного освоения внешних рынков и российские потребители поверят в отечественное виноделие.

Вино не является традиционным экспортным товаром для России, и его поставки за рубеж всегда были невелики, констатирует директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег. Он напоминает, что в начале 2010-х экспорт составлял всего 0,6–1 млн л в год при ежегодном производстве около 500–600 млн л.

Производство тихих вин падает в России уже не первый год. За 2016-й падение составило 7,7%, до 368,48 млн л, за девять месяцев 2017-го — 12,2%, до 238,4 млн л.