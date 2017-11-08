Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 58,90 EUR Нал. 68,89 68,15 USD Бирж. 59,37 +0,29 EUR Бирж. 68,79 +0,19 USD ЦБ. 58,46 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 -0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7096,92 -22,06 ММВБ 2155,55 +3,57% РТС 1146,98 +3,39% Brent 63,54 -0,89% DJIA 23557,23 +0,04% Nasdaq 6767,78 -0,27% FTSE 7513,11 -0,65%
Тихий провал
Лента новостей
Гуриев объяснил рост России в рейтинге Doing Business работой чиновников 03:25, Бизнес В Донбассе заявили о взрывах на военном складе 03:01, Политика «Русь сидящая» подала иск к ФСИН из-за заявлений о невыполненных работах 02:58, Общество Известный американский бейсболист погиб при крушении самолета 02:28, Общество Twitter вдвое увеличил разрешенный лимит символов в твитах 02:19, Технологии и медиа Во временную администрацию «ФК Открытие» назначили 12 менеджеров ВТБ24 01:46, Финансы В правительстве захотели купить новый вертолет для работы на Шпицбергене 01:43, Общество В метро Москвы «Россию, устремленную в будущее» запустили по Кольцевой 01:30, Общество Правительство отвело 45 лет на возврат украинских кредитов ВЭБа 01:02, Экономика Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией 00:58, Политика Глава «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала о своем отъезде из России 00:25, Общество Нацбанк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка бывшим вице-премьером 00:15, Бизнес Эксперты оценили влияние на выборы конфликтов центра и регионов 00:00, Политика В Белом доме прокомментировали столетие Октябрьской революции 07 ноя, 23:57, Политика В Раде предложили вынудить Порошенко разорвать дипотношения с Россией 07 ноя, 23:48, Политика Обвиняемого в мошенничестве на 515 млн руб. освободили из-под ареста 07 ноя, 23:17, Общество Португалия заявила о возвращении России на «Евровидение» в 2018 году 07 ноя, 23:05, Политика Зюганов назвал срок определения кандидата на пост президента от КПРФ 07 ноя, 23:02, Политика В «Южтрансе» прокомментировали введенные Украиной санкции 07 ноя, 22:43, Политика Саакашвили пригрозил властям Украины «народным импичментом» 07 ноя, 22:23, Политика Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 07 ноя, 22:18, РБК и Ситибанк Украина ввела санкции против 18 российских компаний 07 ноя, 22:13, Политика В КПРФ допустили выдвижение «Иванова, Петрова, Сидорова» вместо Зюганова 07 ноя, 22:11, Политика Пятерка Трампа: зачем президент США поехал в самое длинное турне по Азии 07 ноя, 22:06, Политика Денисов заявил о невозможности попасть в сборную при Черчесове 07 ноя, 21:45, Спорт Bank of America назвал предел роста нефтяных цен 07 ноя, 21:37, Экономика Украина сообщила об отказе России выдать экс-главу киевского «Беркута» 07 ноя, 21:33, Политика Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до 13 человек 07 ноя, 21:29, Общество
Тихий провал
Газета № 191 (2688) (0811) Бизнес, 07 ноя, 08:00
0
Тихий провал
Экспорт российского вина резко сократился в 2017 году
Российским виноделам пока не удается закрепиться на мировом рынке. В этом году экспорт тихих вин снизился в стоимостном выражении более чем на четверть. Эксперты утверждают, что без серьезной поддержки задача невыполнима
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Тихое падение

Поставки российского тихого вина за рубеж за девять месяцев 2017 года в стоимостном выражении снизились на 28,4%, до $2,95 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы, имеющихся в распоряжении РБК. В натуральном выражении экспорт сократился еще значительнее — на 42%, до 1,35 млн л. Годом ранее, за девять месяцев 2016-го, объем поставок за границу составил $4,1 млн. И хотя год к году это был рост на 91%, в натуральном выражении они упали на 25%, до 2,3 млн л.​

Крупнейшим экспортером тихого вина в этом году остается компания «Кубань-Вино» (марки «Шато Тамань», «Вина Тамани» и др.), на которую приходится шестая часть всего экспорта. Продажи у этой компании за границу упали на 19%, до $510,8 тыс., в денежном выражении и на 34%, до 223,2 тыс. л, в натуральном.

«Кубань-Вино» экспортирует небольшую часть своей продукции. За первое полугодие (данных за первые девять месяцев еще нет) компания произвела 14,3 млн л вина. Сокращение экспорта в ней связывают с укреплением рубля, а также с фактически заградительными пошлинами в ряде стран. ​«Наличие высоких таможенных пошлин на российское вино в большинстве потенциально интересных стран делает отечественных производителей неконкурентоспособными на внешних рынках», — сказал РБК руководитель спецпроектов «Кубань-Вино» Эдуард Долгин. В частности, пошлина на российское вино в Индию составляет более 130% от стоимости ввозимого товара, во Вьетнам — 65%, в Таиланд — 54%.

Крупнейшими покупателями российского вина, по данным Федеральной таможенной службы, остаются Китай и Украина. При этом продажи в Китай за девять месяцев снизились на 13%, до $1,6 млн, на Украину — на 60%, до $866 тыс. В натуральном выражении экспорт в Китай уменьшился на 10%, до 646,6 тыс. л, на Украину — и вовсе более чем в два раза, до 636,5 тыс. л.

В реальности речь идет не обо всей Украине, а о поставках в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его мнению, падение экспорта тут может быть обусловлено началом поставок из Абхазии и других стран.

Серьезная работа

В представленной год назад Минсельхозом концепции развития виноградарства и виноделия в России была заявлена амбициозная цель — «выведение отечественного виноделия на мировой уровень».

«Последнее десятилетие в мире наблюдается перепроизводство вина, и налаживание экспорта в любую страну — серьезная работа», — отмечает ​президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его словам, потенциально Россия могла бы увеличивать поставки за границу, но для этого нужны серьезные программы поддержки. Отсутствие системы централизованного продвижения продукции на внешних рынках сказывается на экспорте, согласен Долгин из компании «Кубань-Вино». «Кроме того, взаимные санкции и политические события негативно влияют на восприятие нашего продукта в Европе, в Азии же предпочтение отдают европейской продукции», — рассуждает Дробиз.

В октябре 2017 года Союз виноградарей и виноделов России сообщил о том, что французская рекламная сеть Havas Worldwide разработает стратегию маркетингового продвижения российского вина, в том числе на зарубежные рынки. Финансирование программы будет осуществляться исключительно за счет участников союза, первый транш в 1 млн руб. уже собран. Как заявлял председатель союза Борис Титов, в случае успешного освоения внешних рынков и российские потребители поверят в отечественное виноделие.

Вино не является традиционным экспортным товаром для России, и его поставки за рубеж всегда были невелики, констатирует директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег. Он напоминает, что в начале 2010-х экспорт составлял всего 0,6–1 млн л в год при ежегодном производстве около 500–600 млн л.

Производство тихих вин падает в России уже не первый год. За 2016-й падение составило 7,7%, до 368,48 млн л, за девять месяцев 2017-го — 12,2%, до 238,4 млн л.

Экспорт российского портвейна и шампанского растет

В отличие от тихих вин категория специальных вин (мадеры, портвейны), по данным Федеральной таможенной службы, в январе—сентябре 2017 года продемонстрировала рост экспорта на 15,3%, до $2,1 млн; в натуральном выражении поставки незначительно снизились — на 2,1%, до 2,1 млн л. Игристые вина также показали рост в денежном выражении на 15% (до $1,61 млн) и снизились на 16% в натуральном выражении, до 665 тыс. л.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: ФТС , виноделие , тихие вина
Материалы по теме
У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец Бизнес
Аксенов рассказал об аресте продукции крымских виноделов в Италии Политика
Бывший акционер банка «Россия» займется виноделием в Крыму Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав