Apple докатилась до новой вершины

Самая дорогая компания в мире опять подорожала

На фоне сильных финансовых результатов за квартал и позитивных ожиданий от предновогодних продаж акции Apple бьют новые рекорды. Капитализация компании уверенно держится у отметки $900 млрд. Аналитики верят в $1 трлн

Фото: Chance Chan / Reuters

В конце июля 2008 года акции Apple Inc. рухнули на 15%, после того как в интернете появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья одного из ее основателей, Стива Джобса. В октябре того же 2008 года акции компании упали еще на 5%, вновь отреагировав на информацию о плохом самочувствии Джобса. Новости об его отпуске в связи с болезнью в январе 2009-го стоили еще 6% стоимости компании, а последовавшая отставка — еще 7%.

В день смерти Джобса акции практически не отреагировали на событие, но после многие аналитики и пользователи заговорили о том, что Apple «уже не та», что лучшие достижения компании​ остались в прошлом, однако она продолжает удивлять.

Магия цифр

Сейчас Apple является самой дорогой компанией в мире. Второй показатель по рыночной капитализации у Alphabet Inc. (владеет Google, $723,8 млрд), третий — у Microsoft Corp. ($648,4 млрд). В ближайшее время капитализация Apple на NASDAQ может превысить $900 млрд. По итогам торгов в четверг стоимость компании составляла $868,7 млрд. В пятницу, 3 ноября, торги открылись на цене $174 за акцию, капитализация достигала $899 млрд, но затем цифры корректировались. На 19:00 по московскому времени в пятницу, 3 ноября, стоимость акции составляла $172,9, а капитализация — $892,8 млрд.

Средняя целевая цена для акций Apple, по данным Reuters, сейчас составляет $180. При такой цене капитализация Apple будет превышать $930 млрд. Финансовая компания Drexel Hamilton ожидает, что акции Apple будут стоить еще больше — $208 за штуку. Это соответствует капитализации компании в $1,075 трлн. До сих пор лишь одна компания в мире достигала подобного показателя — PetroChina в ходе IPO в Шанхае в ноябре 2007 года (акции этой компании вскоре обвалились в несколько раз).

В 2017 году Apple заняла третью строчку рейтинга корпораций мира по версии журнала Fortune (ее опережают Walmart и Berkshire Hathaway). При этом в десятку этого рейтинга компания попала в 2013 году, а за два года до того занимала 35-е место.

Что характерно, за 20 лет в рейтинге Fortune сменились не только конкретные игроки, но и лидирующие отрасли. Если в 1997 году в топ-3 входили две компании, занимающиеся автомобилестроением, и одна из нефтегазовой отрасли, то в 2017 году их потеснили представители розничной торговли, финансового сектора и производители электроники.

Руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова отметила, что в 1980-е и 1990-е годы лидерами рейтинга были нефтегазовые компании. В этом бизнесе цена входа достаточно высокая, ротация лидеров происходит медленно. «Для организации высокотехнологичного бизнеса, по сути, нужна только идея. Поэтому сектор наукоемких технологий так быстро развивается, в нем быстро меняются лидеры. Например, еще десять лет назад Microsoft опережала в рейтингах Apple», — отметила Порохова.

Главный продукт

Стоимость акций росла на фоне публикации Apple положительных результатов за четвертый квартал 2017 финансового года (закончился 30 сентября) и прогнозов о результатах продаж новых моделей iPhone. Выручка компании выросла на 12% по сравнению с тем же периодом в 2016 году и составила $52,6 млрд.

В первом квартале 2018 финансового года (закончится 31 декабря 2017 года) выручка Apple, по прогнозу компании, может составить от 84 млрд до $87 млрд. Этот квартал будет учитывать продажи новых моделей смартфонов Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, в том числе в пиковый период рождественских и новогодних праздников. В первом квартале 2017 финансового года выручка Apple составляла $78,4 млрд, на тот момент это было рекордом в истории компании. Приведенный ею прогноз предполагает рост выручки за квартал в размере 7–11%.

Объем продаж Apple за весь 2017 год составил $229,234 млрд, что на 6% больше, чем в 2016 году. Из этой суммы $141,319 млрд принесли iPhone. Всего за год было продано 216,756 млн устройств. Apple удерживает положительную динамику продаж второй год подряд. В 2016 году объем продаж компании снизился на 8% из-за падения продаж iPhone и ослабления валют ряда стран, где представлена продукция Apple, по отношению к доллару.

Кусая локти

Крупнейшим акционером Apple является инвестиционная компания The Vanguard Group, которой принадлежит около 10,8% акций компании, следует из материалов компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Следом идут инвестфирмы Blackrock (9,9% акций Apple) и State Street Corporation (6,7%). Замыкают пятерку фонды Fidelity Investments (4,9%) и Berkshire Hathaway (4,1%). Генеральному директору Apple Тиму Куку принадлежит около 0,018% акций. Пакет размером примерно 0,016% также есть у старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, а еще 0,01% владеет старший вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер.

В списке крупнейших акционеров нет никого из трех основателей Apple — Стива Джобса, Стива Возняка и Рональда Джеральда Уэйна. Джобсу и Возняку сначала принадлежало по 45% акций Apple. Однако впоследствии размер пакета снижался в связи с тем, что компания привлекала инвестиции. В итоге к моменту выхода Apple на биржу в 1980 году Стиву Джобсу принадлежало около 12% компании, а Стиву Возняку — около 6%. К 1987 году последний окончательно отошел от дел в Apple, но оставался владельцем пакета из 4% акций компании. В своих многочисленных интервью Стив Возняк говорит, что продолжает оставаться держателем небольшого пакета акций Apple, однако, как сообщал в июне 2017 года Fortune, состояние предпринимателя оценивается в $100 млн, а значит, его доля в компании не превышает 0,01% акций.

Стив Джобс, согласно раскрытию Apple от января 2011 года, на тот момент был владельцем 5,5 млн акций Apple, что составляло около 0,5% капитала компании. После его смерти в октябре того же года акции Apple унаследовала его жена Лорен Пауэлл. На сегодняшний день точный объем акций Apple, находящихся в ее владении, неизвестен, однако стоимость 0,5% Apple сейчас составляет примерно $4,5 млрд. Во владении Лорен Пауэлл, по информации, поданной SEC, также находятся 7,3% акций The Walt Disney Company. По данным Forbes, состояние вдовы Стива Джобса оценивается в $20,2 млрд.

Рональд Джеральд Уэйн был одним из сооснователей Apple Computer (прежнее название — Apple Inc.). Он был автором первого логотипа Apple, разработал типовое соглашение о партнерстве и написал руководство для Apple I — первого персонального компьютера компании. Уэйн менее известен, чем его партнеры Стив Джобс и Стив Возняк, потому что продал свои 10% акций компании за $800 практически сразу после ее основания в 1976 году и вышел из проекта.

«Опасаясь, что дикие расходы Джобса и «полеты фантазии» Воза приведут к краху Apple, Уэйн решил отказаться от своей роли и ушел через 12 дней. Напуганный тем, что только у него одного из всех основателей есть активы, которые в случае неудачи компании отойдут кредиторам, он продал свои акции за $800», — говорится в материале The Mercury News о Рональде Уэйне. В дальнейшем он получил еще $1500 за отказ от каких-либо притязаний на компанию в будущем. На данный момент 10% акций Apple оцениваются в $89 млрд. Хотя стоит оговориться, что даже если бы Уэйн остался в проекте, его доля наверняка была бы размыта.