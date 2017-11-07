Иллюзия надежности

Кто несет ответственность за сохранность содержимого банковской ячейки

Банковская ячейка — надежный способ хранения ценностей, но он не дает стопроцентной гарантии сохранности имущества. Что делать, если из ячейки все-таки украли ценности, и как добиться компенсации

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Люди, которые волнуются о сохранности своих ценностей и документов в квартире или проводят крупные сделки купли-продажи, например при приобретении недвижимости, могут пользоваться индивидуальными сейфовыми ячейками в банках. В них можно хранить наличные, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные украшения, конфиденциальные документы и другие ценности.

Однако банковские ячейки, которые часто ассоциируются с надежностью, являются уязвимыми. «К сожалению, ни один банк не может гарантировать полную сохранность сбережений в банковской ячейке», — говорит партнер адвокатского бюро «​Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. «С точки зрения физической безопасности денег, ценностей, документов в ячейке сохранность высокая, но не абсолютная», — добавляет адвокат коллегии «Железников и партнеры» Вячеслав Голенев.

В последнее время сообщалось о нескольких случаях исчезновения крупных сумм из банковских ячеек. 1 ноября в полицию обратилась женщина, обнаружившая пропажу €400 тыс. из ячейки в банке «Славия», а днем раньше стало известно о хищении 22,6 млн руб. из ячейки в офисе банка ВТБ. Кроме того, в октябре появились сведения о пропаже более $1 млн из ячейки в Международном фондовом банке.

«В последнее время в связи с осложнением криминогенной обстановки участились случаи краж из ячеек в российских банках», — отметили в пресс-службе ЮниКредит Банка. «По всей вероятности, подобные случаи связаны с недостаточным уровнем контроля доступа к банковским ячейкам на стороне банков», — считает начальник управления развития депозитных продуктов Бинбанка Дмитрий Амиров.

РБК разбирался, кто несет ответственность, если из банковской ячейки пропали ценности, и что делать в этом случае.

Кто несет ответственность

Ответственность банка за пропажу ценностей зависит от вида хранения, отмечают юристы. «Важно сразу оговорить, что хранение ценностей в банковской ячейке может предполагать как наличие прямой ответственности банка за содержимое сейфа, так и ее отсутствие. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы», — говорит Дмитрий Амиров.

В Гражданском кодексе (ст. 922) указаны два вида хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе: с использованием сейфа и с предоставлением сейфа. «Разница между этими видами огромна», — отмечает Голенев. Первое — это договор хранения, второе — договор аренды банковского сейфа.

При варианте с использованием сейфа банк принимает от клиента ценности, описывает их, контролирует помещение и изъятие ценностей клиентом, что влечет за собой ответственность банка. Такая система позволяет установить исчезновение ценностей, помещенных в банковскую ячейку, и, следовательно, привлечь банк к ответственности, отмечает Ушкалов.

Однако заключение таких договоров банки используют редко. «Этот вариант подразумевает ответственность банка. В связи с этим банки неохотно идут на заключение договоров подобного характера», — отмечает юрист судебно-аналитического отдела HEADS Consulting Александра Елизарова. Тариф банка за такую услугу гораздо выше тарифа по аренде, добавляет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

В подавляющем большинстве случаев банки предлагают вариант с предоставлением сейфа. В этом случае клиент получает полную конфиденциальность — банк не проверяет, что владелец ячейки кладет в нее, не составляет опись ценностей. В обмен на конфиденциальность банк не несет ответственности, говорит Голенев. «Этому есть объяснение, поскольку банк попросту не имеет сведений о том, что конкретно было заложено в ячейку», — объясняет Александра Елизарова.

«Фактически банковская ячейка при договоре аренды — это медаль с двумя сторонами. Плюс — конфиденциальность, которая в случае кражи из ячейки превращается в проблему, поскольку банк не отвечает за этот ущерб», — говорит Голенев.

Сколько стоит аренда ячейки Для аренды индивидуального банковского сейфа необходимо обратиться в офис банка и выбрать сейф необходимого размера, заключить договор аренды при предъявлении удостоверяющего личность документа, внести арендную плату и получить ключ от индивидуального сейфа. Стоимость аренды ячейки на короткие сроки (до месяца) составляет 50–220 руб. в день в зависимости от банка и размера ячейки. На более длительные сроки может использоваться как подневная тарификация, так и определенный тариф за весь срок хранения, годовое обслуживание может обойтись примерно в 5–18 тыс. руб. Кроме того, при заключении договора клиент обычно вносит гарантийную сумму, которая возвращается ему по окончании договора при возврате ключа. Ее размер может составлять 3–7,5 тыс. руб.

Если все пропало

При заключении договора с использованием сейфа, когда банк проводит опись имущества и контролирует доступ к ячейке, он несет полную ответственность за любой элемент этих ценностей и в случае их пропажи из ячейки полностью компенсирует ущерб, говорит Дмитрий Шевченко.

Однако если речь идет о договоре аренды ячейки, при пропаже средств возможно лишь обращение в правоохранительные органы с заявлением о краже, говорит Елизарова. «В случае обнаружения взлома следует написать претензию банку и заявление в полицию», — отмечают в пресс-службе банка «Возрождение». Вячеслав Голенев советует подать заявление максимально быстро. В заявлении необходимо указать подробный список ценностей, их описание и стоимость. Если ущерб не будет возмещен преступником (если его поймают), владелец вскрытой ячейки имеет право обратиться в суд с требованием к банку о возмещении убытков.

При этом, если банк не контролирует вносимое имущество и договором не предусмотрена ответственность банка, клиенту нужно доказать факт помещения ценностей в ячейку, говорит Вячеслав Ушкалов. «Арендатору сейфа необходимо доказать, что в сейфе находились именно ценности, а не пакет с чипсами, а это будет сделать довольно сложно», — отмечает Шевченко.

«Успех защиты интересов клиента зависит от его предусмотрительности», — считает Ушкалов. Например, если средства, хранящиеся в ячейке, предназначены для расчетов по какой-либо сделке, он советует иметь на руках все документы, связанные с этой сделкой (кассовые ордера, расписки, договоры, где может быть прямо указано на способ расчетов через ячейку в оговоренной сумме и через конкретный банк, и т.д.). «Не будет лишним заручиться и свидетельскими показаниями участников сделки, третьих лиц», — говорит он. «Для подтверждения можно использовать свидетельские показания, фотографии, различные выписки и любые прочие документы, относящиеся к содержимому ячейки», — добавляет Александра Елизарова.

Гражданский кодекс в определенной степени защищает банки от ответственности за пропажу содержимого ячейки, когда речь идет о договоре с предоставлением сейфа (обычная аренда без описи вносимого в ячейку имущества). Как сказано в законе (абзац 3 п. 3 ст. 922 ГК РФ), если договором не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности за исчезновение содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента «был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы».

Однако, отмечет Вячеслав Голенев, если в 2000-х годах суды толковали закон в пользу банков, то сейчас они часто соглашаются с владельцами ячеек, указывая, что сам факт кражи был бы невозможен, если бы банк предпринял все необходимые действия по охране и контролю за своими помещениями и сотрудниками.

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Можно ли застраховать

Специальной системы страхования сбережений, помещенных в ячейку, не существует. «По общему правилу, банк не страхует в пользу клиента ценности, помещенные в банковскую ячейку», — говорит Голенев.

Страховые организации могут застраховать ценности, помещенные по договору хранения с использованием индивидуального банковского сейфа (редко используемая практика, когда банк контролирует внесение и изъятие ценностей). «В этом случае заранее устанавливается, какие ценности будут переданы банку, их помещение и изъятие производится с обязательным участием сотрудника страховой организации, что позволяет осуществлять контроль за изменением имущества, помещенного в банк», — указывает Ушкалов.

Подобная разновидность имущественного страхования в России не прижилась, говорит Дмитрий Амиров. «С одной стороны, страховщики предъявляют очень большой объем требований к банкам в части системы безопасности, но при этом не проявляют существенного интереса к такому бизнесу. С другой стороны, далеко не все клиенты готовы нести дополнительные затраты, полагаясь в основном просто на выбор того банка, которому они доверяют», — отмечает он.

Голенев указывает на несколько возможных недостатков страхования содержимого ячеек с точки зрения клиента. Так, в списке страховых случаев может не оказаться такого, на страхование от которого рассчитывает арендатор сейфа (зависит от тонкостей договора). При этом все помещаемое в ячейку имущество описывается в договоре страхования, то есть отдельные сотрудники страховой компании в курсе, что хранится в ячейке, а это несет риск недобросовестных действий. «Однажды в моей практике после разъяснения доверителю (арендатору ячейки. — РБК) этих рисков он сказал, что при страховании банковского сейфа ему уже и сама банковская ячейка не нужна, поскольку «что знают трое, то знают все», — рассказал Голенев.

При заключении договора хранения с предоставлением индивидуального банковского сейфа, когда банк не несет ответственности за содержимое ячейки, контроль за помещаемым имуществом невозможен, что делает невозможным и установление страховщиком факта пропажи конкретных ценностей, указывает Ушкалов. Здесь возможно заключение договора страхования с фиксированным лимитом ответственности за содержимое ячейки. Договоры страхования такого вида заключаются крайне редко, отмечает эксперт.