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От Шекспира до джихада
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От Шекспира до джихада
Газета № 189 (2686) (0311) Политика, 02 ноя, 21:47
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От Шекспира до джихада
Опубликован дневник Усамы бен Ладена
Усама бен Ладен невзлюбил западную культуру после посещения Великобритании, следует из его рассекреченного дневника. Опубликованные ЦРУ документы рассказывают об увлечениях самого известного террориста и об истории «Аль-Каиды»
Усама бен Ладен (в центре). 1998 год (Фото: z03 / Zuma / Global Look Press)

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США 1 ноября опубликовало около 470 тыс. материалов, которые морские пехотинцы США в 2011 году изъяли в резиденции Усамы бен Ладена в Пакистане, когда совершали рейд с целью его ликвидации.

Среди обнародованной информации — 18 тыс. документов, в том числе дневник бен Ладена, 79 тыс. аудио- и графических файлов, более 10 тыс. видеофайлов, которые рассказывают о планах «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России), в том числе по ее реорганизации, а также его философские замечания, наброски проповедей и речей — всего более 300 Гб информации. На сайте ЦРУ висит дисклеймер, предупреждающий, что опубликованные материалы местами носят «враждебный» характер.

​В сообщении ЦРУ также говорится, что неопубликованными остаются документы, обнародование которых может создать угрозу национальной безопасности, а также материалы, охраняемые авторским правом (например, фильм «Три мушкетера»), вредоносное программное обеспечение, а также битые файлы и дубликаты.

Путь террориста

Усама бен Ладен родился в марте 1957 года в Эр-Рияде в семье строительного магната, миллиардера Мухаммеда бен Авада бен Ладена. Отец погиб в авиакатастрофе, когда Усаме было десять лет.

В 1979 году бен Ладен бросил учебу в университете и уехал в Пакистан, где присоединился к моджахедам, воевавшим против советских войск.

В 1988 году он основал террористическую организацию «Аль-Каида», которая взяла ​на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США и взрывы посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.

После многолетних поисков спецслужбы США обнаружили его в Абботтабаде (Пакистан), где он проживал вместе с семьей. Во время операции спецназа морской пехоты США 2 мая 2011 года бен Ладен был убит, его тело было захоронено в море. ​

Семья бен Ладен по-прежнему остается одной из богатейших в Саудовской Аравии.

ЦРУ публикует засекреченные данные, связанные с бен Ладеном, с 2014 года, в соответствии с законом о предоставлении общественности разведывательной информации. Уже было опубликовано три пакета документов.

Вопреки Шекспиру

228-страничный дневник бен Ладена — желтая тетрадь в линейку, которую он купил неподалеку от Абботтабада — пакистанского города, в котором он прятался последние несколько лет свой жизни, пишет британская The Daily Mail. Записи в ней оформлены в жанре автоинтервью: террорист задает себе вопросы и сам же на них отвечает. Например, на вопрос «В каком возрасте ты первый раз подумал о джихаде?» он отвечает так: «Я был в старшей школе, до этого помню не очень хорошо» (цитаты по арабскому телеканалу Al-Arabiya).

В дневнике бен Ладен также вспоминает событие, которое называет вступлением на путь джихада. Она произошла, когда он учился в университете в Саудовской Аравии в 1976 году. «Я впервые поехал один в страну, языком которой я не владел, которую ранее не посещал (речь идет о Турции — прим.РБК). Я взял пистолет и поехал с членами движения «Братья-мусульмане». Их знания об общих вещах были скудны в то время. А я был тогда на первом курсе, это были первые недели в университете. Если бы у них был опыт, мне бы не пришлось ехать сначала в Сирию, оттуда в Антакию и добираться до Стамбула на автобусе 12 часов», — пишет бен Ладен (перевод РБК).

Он также рассказывает, когда именно он осознал «декадентский», «аморальный» характер западной культуры. Это случилось во время поездки в Великобританию, когда будущему основателю «Аль-Каиды» было 13 лет. Бен Ладен бегло описывает посещение дома Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и добавляет, что ездил туда несколько раз, но как он ни старался, место не производило на него впечатления.

Спустя год-два после поездки он узнал, что правоверный мусульманин не должен ездить на Запад. «Мне нельзя ездить в западные страны, я отказался от этого, — пишет бен Ладен. — Мой возраст тогда мне не позволял понять полную картину о жизни там. Мы посетили дом Шекспира. Мы были фанатами. Это было другое общество, аморальное» (перевод РБК).

Способный ученик

Бен Ладен пишет, что в школе он пользовался репутацией одаренного ученика и учителя никогда не жаловались на него. В то же время, отмечает он, на тот момент «общая культура не достигла осознания», что необходимо уделять особое внимание способным детям. «Иногда в начальной школе преподаватели думали, что мои родители уделяют мне больше внимания, уровень некоторых учеников был низким. Учителя замечали, что я отвечаю раньше, чем они сформулируют вопрос до конца», — пишет бен Ладен (перевод РБК).

Бен Ладен неоднократно акцентирует внимание на том, что пришел к пониманию картины мира самостоятельно: «Я был верующим с детства. Соблюдал молитву (намаз), мама заботилась обо мне в других вопросах. С другой стороны, не было какой-то определенной силы, которая бы наставляла меня, как делают члены «Братьев-мусульман». Я вел себя непосредственно».

Усама бен Ладен (Фото: Rahimullah Yousafzai / AP)

Основатель «Аль-Каиды» признается, что его отца смущала религиозная увлеченность сына.

«Мне было десять лет, когда мама хотела поехать к своим братьям. Он (отец. — РБК) сказал: оставайся у меня, и я тебе дам то-то и то-то. В том числе клетку с попугаем, и куплю тебе часы. Оставайся у меня, — пишет бен Ладен в дневнике. — Я сказал ему, что хочу поехать с мамой <…> он сказал мне, что с таким подходом ты станешь дервишем (монахом, аскетом. — РБК), из-за того что я отказался от всех мирских предложений».

Бен Ладен рассказал, кто оказал сильнейшее влияние на его взгляды. «С точки зрения науки (учения) я был привержен «Братьям-мусульманам», несмотря на ограниченность их манхаджа (методики учения. — РБК). Я прочитал Сиру (жизнеописание пророка. — РБК). Встречались мы раз в неделю. Но они не сильно повлияли на меня с научной точки зрения», — пишет бен Ладен.

Основатель «Аль-Каиды» признается, что сильное влияние на него оказал йеменский богослов Абдульмаджид Аль-Зиндани — основатель йеменской ячейки «Братьев-мусульман» (организация признана террористической в России; в некоторых странах она имеет представительство в парламенте — например, в Йемене, Судане и Тунисе). Аль-Зиндани также является основателем и действующим главой Университета веры (Iman University) в Сане, столице Йемена. В США он объявлен вне закона и разыскивается как международный террорист.

Досуг в кругу семьи

Среди опубликованных 1 ноября материалов изображения одного из сыновей бен Ладена — Хамзы. Он, предположительно, родился в 1989 году. После смерти бен Ладена «Аль-Каида» попыталась сделать из него «новое лицо» организации: с 2015 года группировка распространила несколько аудиосообщений якобы Хамзы бен Ладена. Однако его фотографии в зрелом возрасте «Аль-Каида» никогда не публиковала — только детские.

На видео, которые опубликовало ЦРУ, есть несколько записей со свадьбы взрослого Хамзы. На тех же видео видны и другие высшие функционеры «Аль-Каиды», в том числе Мохаммед аль-Исламбули — брат Халеда Ахмеда аль-Исламбули, убийцы президента Египта Анвара Садата.

На жестких дисках террориста также нашли десятки тысяч изображений и аудиозаписей. Бен Ладен хранил коллекцию фильмов National Geographic, «Тачки», «Цыпленок Цыпа», «Ледниковый период 3: Эра динозавров», мультфильмы типа «Том и Джерри», сохранения для игр серии «Марио».

Кроме того, в опубликованном архиве сотни домашних видео — на многих изображены дети, причем когда съемка ведется на улице, то они одеты в традиционный пакистанский наряд, а когда в помещении, то в типичные даже для европейских детей цветные футболки. На заднем фоне часто играет западная поп-музыка. На части видео запечатлены другие сцены мирной жизни, в частности корова с теленком.

В коллекции бен Ладена также есть гифки, юмористические видео и несколько порнофильмов. Однако их ЦРУ не опубликовало, ограничившись констатацией.

Иранский след

В одном из опубликованных документов, которые изучил Long War Journal — независимый американский портал, пишущий о терроризме, содержится информация о связях «Аль-Каиды» и Ирана. В них утверждается, что Иран предложил некоторым «саудовским братьям» в «Аль-Каиде» все, что им нужно, включая «деньги, оружие», а также «обучение в лагерях «Хезболла» в Ливане в обмен на сокращение влияния США в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. Подчеркивается, что «Аль-Каида» не воюет с Ираном, так как интересы сторон пересекаются, особенно когда речь идет о «враге Америке».

Опубликованные документы восполняют белые пятна в истории возникновения «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). В частности, в них содержится подробная информация о Абу Мусабе аз-Заркави. Аз-Заркави — иорданец, в 1990-х годах отсидевший в иорданской тюрьме за торговлю наркотиками и изнасилование. Однако, согласно исследованиям, он стал основателем «Исламского государства Ирака» (АКИ) — предтечи ИГ. В 2006 году он погиб в Ираке в результате американского авиаудара.

Детали его биографии малоизвестны, отмечает Long War Journal. В файле содержится информация о том, что Заркави находился в Багдаде перед вторжением США в Ирак в 2003 году, а также рассказывается о его поездках в Иран, Сирию и другие страны.

Авторы: Анжелика Басисини, Александр Атасунцев.
Теги: терроризм , Усама бен Ладен , «Аль-Каида» , дневник
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