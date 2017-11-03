Генерал назначен к выводу

Руководителем российской группировки в Сирии вновь стал Александр Журавлев

Российскую группировку войск в Сирии возглавит 51-летний генерал-полковник Александр Журавлев, говорят источники РБК. Его задачей станет подготовка к завершению военной операции

Александр Журавлев (Фото: Министерство обороны)

Новый командующий

Генерал-полковник Александр Журавлев станет командующим российской группировкой войск в Сирии, рассказал РБК высокопоставленный источник в Минобороны и подтвердил второй источник в военном ведомстве. Ранее Журавлев уже занимал эту должность.

О назначении Журавлева РБК рассказал и собеседник, близкий к Минобороны. По его словам, соответствующие документы уже подготовлены и ожидают подписания.

«Занимавший ранее эту должность Сергей Суровикин указом [президента] назначен главкомом ВКС», — рассказал РБК высокопоставленный собеседник в военном ведомстве. В качестве его преемника изначально рассматривался командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, однако 15 сентября он попал в ДТП в Кольском районе Мурманской области, в котором получил серьезные травмы головы и позвоночника, напомнил собеседник РБК.

Решение о назначении Журавлева на должность командующего российской группировкой войск в Сирии было принято на днях, рассказал второй собеседник РБК. «На данный момент это [назначение Журавлева] самый оптимальный вариант», — добавил он.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.

Опять Сирия

Журавлев уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года. До своей сирийской командировки он занимал должность начальника штаба Южного военного округа (ЮВО), а по возвращении пошел на повышение — был назначен замначальника Генштаба. Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года.

Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году. Затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году Журавлев был назначен начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией (Владикавказ). Спустя два года он уже командовал 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией (Самара). В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда откомандирован в Сирию.

Командующие российской группировкой войск в Сирии Первым командующим российской группировкой войск в Сирии был начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Он был главой группировки с сентября 2015 по июнь 2016 года. После возвращения из Сирии Дворников возглавил Южный военный округ.​ За время командования Дворникова российская авиация совершила более 9 тыс. боевых вылетов, осуществлены пуски крылатых ракет из акватории Каспийского моря, уничтожено более 200 объектов нефтедобычи и переработки, используемых боевиками. При участии российской авиации было освобождено более 400 населенных пунктов и 10 тыс. кв. км территории Сирии, была освобождена Пальмира (после операции с 13 по 27 марта 2016 года). Российские ВКС принимали участие в таких операциях, как наступление на востоке Алеппо (ноябрь 2015 — февраль 2016), наступление в Латакии (октябрь 2015 — февраль 2016), вторая битва за Шейх-Мискин (январь 2016), бои за Дейр-эз-Зор (октябрь 2015 — январь 2016). Сменил Дворникова глава ЮВО генерал-полковник Александр Журавлев. Во время его командования группировкой — с июля по декабрь 2016 года — ВКС России принимали участие в наступлении на Алеппо (сентябрь—ноябрь 2016). Во время командования Журавлева 11 декабря 2016 года боевики ИГ (запрещена в России) заняли Пальмиру и продолжили наступление. С декабря по март 2017 года группировку возглавлял генерал-полковник Андрей Картаполов. С 2015 года он занимал должность главы Западного военного округа и продолжил руководить войсками округа после возвращения из Сирии. Во время командования Картаполова после операции с участием российской авиации и российских Сил специальных операций 2 марта 2017 года Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства. Генерал-полковник Сергей Суровикин, командующий войсками Восточного военного округа с 2013 года, возглавил российскую группировку войск в Сирии в марте 2017 года. По завершении этой командировки указом президента его назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Как утверждают два источника РБК в Минобороны, Суровикин дважды отказывался от должности главкома. Однако после долгих переговоров Суровикин принял предложение, став, таким образом, первым общевойсковым генералом, возглавившим этот вид войск.

Окончание операции

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. За время ее проведения сирийская правительственная армия при поддержке российских ВКС освободила несколько стратегически важных городов, среди которых Пальмира и Алеппо.

Российская авиабаза в Сирии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В середине октября 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что операция близится к завершению. Спустя несколько дней Шойгу доложил, что от боевиков запрещенной группировки «Исламское государство» освобождено порядка 95% территории Сирии. Министр обороны добавил, что до начала операции российских ВКС под контролем террористов находилось более 70% территории страны.

При этом эксперты отмечают, что сейчас не меньшую угрозу, чем ИГ, безопасности сирийцев представляет радикальная оппозиция, занимающая провинцию Идлиб. Крупнейшая из представленных там группировок — объединение «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная на базе «Джабхат ан-Нусра», сирийского филиала «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в России). По данным аналитиков портала Syrian Civil War Map, отряды вооруженной оппозиции, в том числе ХТШ, на октябрь 2017 года контролируют почти 27 тыс. кв. км, или около 14%, территории Сирии.

Одна из главных задач, которую должен решить новый командующий, — это сокращение российской группировки в Сирии, отметил в разговоре с РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Россия, обеспечив сирийским войскам победу над боевиками, решила и свои задачи. ​«За эти два года российские военнослужащие успели получить реальный боевой опыт. Кроме того, прошла испытание войной и техника», — напомнил Пухов.

Сокращение группировки будет заключаться в уменьшении численности авиационной группы, а численность оперативной группы, которая дислоцирована в Сирии, скорее всего, останется прежней или изменится несущественно, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

«Число авиационных специалистов и летчиков не так уж и велико. Скорее всего, их количество сократится на несколько десятков человек», — пояснил РБК военный эксперт. По его словам, сократится количество основных бомбардировщиков Су-24М, которые совершают наибольшее количество боевых вылетов. Также, как предполагает эксперт, сократят количество боевых вертолетов — Ми-35, Ми-28, Ка-52.

Все современные истребители — Су-35, Су-30СМ — должны остаться, считает Мураховский. «Их количество в Сирии и так незначительно — примерно по четыре штуки. Не думаю, что будут сокращать транспортно-десантные Ми-8, поскольку они понадобятся для выполнения текущих задач в условиях уже завершения разгрома группировки ИГИЛ», — пояснил полковник запаса. По его мнению, останется в Сирии и группировка беспилотных летательных аппаратов — для контроля за воздушным пространством страны. В неизменном составе останется и группировка ПВО, прогнозирует эксперт.

При этом Мураховский отмечает, что завершение разгрома группировки по линии реки Евфрат не означает прекращения боевых действий. «В провинции Идлиб остается достаточно много радикальных террористических формирований», — подытожил он.