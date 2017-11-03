Почему не надо бояться сборщиков «биоматериалов»

Ведущие специалисты в области генетики человека считают напрасными страхи перед неким «этническим оружием». Сделать его невозможно

Некогда алхимики предлагали королям создать философский камень, чтобы решить финансовые проблемы, потом псевдофизики пытались создать вечный двигатель для решения проблем энергетики, можно вспомнить Стругацких, придумавших «отдел оборонной магии». Сегодняшние алхимики умнее: ничего не обещают сами, но пугают власти, будто бы натасканного на россиян дракона («этническое оружие») создают за границей. И ладно бы это была новая идея, имеющая хотя бы теоретическую вероятность осуществления. Но миф о «вирусе, поражающем одни нации, но безопасном для других», муссируется десятилетиями. Все эти десятилетия ученые доказывают невозможность такого. И так же десятилетиями политики предпочитают рассказывать нам страшные сказки современных алхимиков.

Кто собирает?

Президент России, правда, про «этническое оружие» ничего не говорил. Он сказал, что проводится целенаправленный сбор образцов разных этносов и в разных географических точках. Могу добавить подробности: проводится для сотен популяций, сотнями ученых из многих научных центров нашей страны, причем эти образцы собираются и изучаются на государственные деньги — и Российского научного фонда, и программ РАН, и других российских средств финансирования науки. Кстати, не только российских: начавшаяся программа Союзного государства (Россия — Белоруссия) предусматривает новое, особо подробное изучение генетического разнообразия коренного населения нашей страны для того, чтобы наладить определение происхождения человека по его ДНК. Как через два дня после домодедовского теракта 2011 года мы определили вероятное происхождение предков смертника из Ингушетии, так же требуется определять происхождение насильников, о которых только-то и известно, что генетический профиль их биологических следов.

Президент также сказал, что надо безо всяких страхов к этому относиться. Но многие СМИ предпочли интерпретировать его так, будто бы образцы массово вывозятся за рубеж для создания некоего биологического оружия, поражающего только россиян, но не жителей других стран. После слов президента ко мне приехала съемочная группа одного из федеральных каналов. Первым делом спросили: «Можно ли создать этническое оружие?». Я ответил: «Даже теоретически нельзя». Вторым вопросом было: «Кто и как его создает?» Могу ответить одно — его создают в своем воображении алхимики и журналисты.

Почему это не оружие

Ученые же — не бывшие стажеры научных институтов вроде химика Игоря Никулина и далекого от генетики главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, а ведущие специалисты в области генетики человека — единогласно считают безграмотными опасения вывоза образцов из России в плане «этнического оружия». Как минимум по четырем причинам:

1. Нет таких генов, которые были бы у большинства жителей нашей страны, но начисто отсутствовали бы в других странах. Давно известно свойство человека как биологического вида — два человека из одной и той же популяции отличаются друг от друга в несколько раз больше, чем средние характеристики этой популяции отличаются от любой другой популяции на планете. Например, вирус ВИЧ поражает 100% негроидов, но 99% европеоидов — у них 1% генетически устойчив к ВИЧ. Кто согласится создать вирус, способный погубить 99% населения своей страны? А вот упомянутый Игорь Никулин как раз считает ВИЧ военной разработкой, и научные данные о реальном происхождении вируса ему не указ. Таков стиль «алхимиков».

2. Русские популяции, которые составляют большинство населения нашей страны, по подавляющему большинству генов мало отличаются от жителей Европы. А те немногие гены, которые приурочены к какой-то одной российской местности, во-первых, встречаются у очень малой доли населения, а во-вторых, в ходе миграций уже были принесены и в Москву, и в Нью-Йорк, и в Европу.

3. Миллионы образцов сами себя вывезли в ходе волн эмиграции из России и сейчас изобилуют и в США, и в Европе. Поэтому, чтобы получить точные данные о генетическом составе крупных народов России (а малые не имеют военного значения), достаточно собрать образцы от жителей США российского происхождения.

4. Геномы сотен представителей народов России уже несколько лет как изучены, опубликованы в научных статьях, и эти данные свободно доступны любому пользователю интернета. Именно потому, что ни для какого «этнического оружия» они не пригодны. И это делает совершенно избыточным тайный сбор образцов из России.

Деятельность невежественных алхимиков помочь национальной безопасности не может, но может ей помешать. Если генетика будет опять объявлена «продажной девкой империализма», поставляющей на Запад российские образцы, то это, во-первых, поставит крест на развитии персонифицированной медицины, да и вообще на многих современных медицинских направлениях. Ведь уже хорошо известно, что редкие гены, предрасполагающие к заболеваниям, разные в разных популяциях, и без анализа генетического разнообразия народонаселения их не отыскать.

Во-вторых, нельзя будет по ДНК определить географическое происхождение человека — а это не только интерес частных лиц к своей генеалогии, но и государственный интерес в розыске преступников. Хотим ли мы, чтобы террористы, насильники и серийные убийцы чувствовали себя в безопасности?

И в-третьих, прекратятся исследования, которые я и мои коллеги ведем по реконструкции реальной истории народов нашей страны, и мы станем Иванами, не помнящими настоящего родства и возводящими себя то к Чингисхану, то к арийцам, то к гипербореям. Военным бесполезно знать генетику, например, заболотных сибирских татар, зато их генетическая история, записанная в ДНК,​ — это часть истории нашей страны, часть истории всего человечества.

Я уверен, что в хоре поднявшейся шумихи наше общество прислушается к спокойным голосам ученых, а не к страшилкам современных алхимиков.

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