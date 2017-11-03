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Необразцовые выплаты
Газета № 189 (2686) (0311) Финансы, 02 ноя, 07:52
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Необразцовые выплаты
«Русский стандарт» начал переговоры с держателями проблемных евробондов
«Русский стандарт» заявил, что ведет переговоры с держателями евробондов, по которым пропущен срок выплат. Бумаги оказались в том числе у фондов Pioneer Investments и Ashmore. «Ингосстрах» успел избавиться от проблемных бондов
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Холдинг «Русский стандарт» ведет переговоры с ключевыми инвесторами Russian Standard Ltd, сообщили РБК в пресс-службе группы «Русский стандарт» в ответ на запросы, почему не выплачен в срок купон по бумагам и что ждет инвесторов в них дальше. О чем ведутся эти переговоры, в пресс-службе не уточнили. Комментировать сроки завершения переговоров в компании также отказались.

История вопроса

В начале сентября 2015 года держателей евробондов банка «Русский стандарт» поставили перед выбором: либо реструктуризация бумаг, либо их списание. Банк тогда представил инвесторам презентацию, в которой заявил, что достаточность базового капитала банка может опуститься до 4,5% уже в ноябре 2015 года, пробив установленный ЦБ минимум в 5%. Банк также сообщил, что в феврале перед ним стоит угроза списания долгов, так как достаточность его капитала может пробить уровень 2%. В случае несогласия держателей бондов на реструктуризацию банк указывал на риски санации или отзыва лицензии, в результате чего инвесторы теряли бы все. Инвесторы согласились на реструктуризацию. Обеспечением по реструктурированным бондам служат 49% акций банка «Русский стандарт».

План реструктуризации предполагал выплату инвесторам 18% от номинала бондов и обмен бумаг на новый, семилетний выпуск специально созданной для этого компании Russian Standard Ltd. Купон бумаг составил 13% годовых. Предполагалось, что ожидаемые выплаты по купону будет капитализированы (начислены технически, но не выплачены), пока не будет прибыли в течение двух кварталов подряд. К моменту выплаты купона 27 октября 2017 года условие сработало, но выплата так и не состоялась.

В первом и во втором кварталах этого года банк был прибыльным, говорится в его отчетности по МСФО. Его прибыль за полугодие составила 304 млн руб.

До сих пор выплаты не производились, сказали РБК несколько держателей евробондов компании. «Их и не будет», — уточнил источник, близкий к «Русскому стандарту», отказавшись раскрыть детали и причины происходящего.

«Через три рабочих дня после отсутствия выплаты по купону владельцы бумаг, составляющих в совокупности не менее 25% от номинала выпуска, имеют право направить инструкцию трасти потребовать погашения полной стоимости бумаг у эмитента. Если требование не будет исполнено, то трасти может начать процесс обращения взыскания на заложенные акции банка», — говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Трасти — это физическое или юридическое лицо, которое владеет и управляет активами, переданными ему в доверительное управление. Для евробондов Russian Standard Ltd такую доверенность регистрировала юридическая компания Linklaters CIS, о чем свидетельствует документ от 27 октября 2015 года (есть у РБК). Трасти выпуска указано лондонское подразделение банка Citi. Банк и юридическая компания не ответили на запросы РБК.

Позиция банка

В банке уверяют, что на нем эта ситуация не отразится. 31 октября председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов в ходе конференции S&P «Экономика и банковский сектор России» сказал, что организация, которая выпускала долг (Russian Standard Ltd), не находится на балансе банка. «Банк со своей стороны вне зависимости от действий в отношении этих облигаций будет выполнять все свои обязательства перед клиентами. То или иное корпоративное действие в отношении облигаций никаким образом не затронет положение банка», — заверил он.

В кулуарах форума он также уточнил, что стоит ожидать корпоративного действия в отношении облигаций 1 ноября, однако не уточнил, какое.

Тем не менее 1 ноября публичных действий со стороны эмитента бумаг не последовало или инвесторам об этом неизвестно, сообщили РБК несколько держателей евробондов «Русского стандарта». В пресс-службе банка «Русский стандарт» уточняют, что эмитентом евробондов является компания Russian Standard Ltd, которая не входит в периметр банка и холдинга. Также там добавили, что эмитент не раскрывает отчетности, так как на балансе компании кроме евробондов ничего нет.

Владельцы бумаг

Среди держателей евробондов Russian Standard Ltd, по словам источников РБК, оказались крупные западные фонды: фонд Pioneer Investments и фонд Ashmore. Информацию о том, что фонд Ashmore является держателем евробондов Russian Standard Ltd, подтверждают также данные терминала Bloomberg, которые основаны на открытой информации паевых инвестиционных фондов. Доля фонда Ashmore в долге компании на 30 июня 2017 года (последняя имеющаяся у Bloomberg информация) составила 8,3%, но в объеме его портфеля вложения составляют менее 1%, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Данных о доле Pioneer у Bloomberg нет.

Доля обоих фондов в долге Russian Standard Ltd на момент реструктуризации евробондов в 2015 году составляла более 25%, сказал источник РБК, близкий к «Русскому стандарту». Текущую долю он не называет.

Ashmore — международный фонд, специализирующийся уже более 20 лет на инвестициях в развивающиеся рынки. Штаб-квартира фонда расположена в Лондоне. Под его управлением находится $58,7 млрд, по данным на первое полугодие 2015 года.

Pioneer Investments — фонд, штаб-квартира которого находилась в Милане. На конец года его активы под управлением составили €225,8 млрд. 3 июля фонд Amundi объявил о поглощении фонда Pioneer Investments, в результате чего активы под управлением новой структуры составили €1,3 трлн.

Также среди держателей бумаг в терминале Bloomberg перечислены Roachdale investment management (3,6% долга, по данным на 30 июня 2017 года), Northern Trust Luxemburg MGMT (0,31%, по данным на 30 июня 2017 года), UBS (0,1% долга, по данным на 31 июля 2017 года), Inversis Gestion (0,04% долга, по данным на 30 июня 2017 года), Caceis (0,03% долга на 30 июня 2017 года). Доля бумаг Russian Standard Ltd в портфелях всех этих фондов составляет менее сотых от процента, указывается в данных терминала Bloomberg.

В пресс-службе фонда Ashmore отказались от комментариев. В Amundi (Pioner Investment) не ответили на запрос РБК. В остальных фондах также не ответили на запрос РБК.

Русский след

Ранее держателем бумаг была также страховая компания «Ингосстрах», но заместитель генерального директора компании Илья Соломатин сказал РБК, что у них «уже более двух месяцев нет бумаг Russian Standard Ltd». По его словам, они были проданы.

«Субординированные облигации представляют собой активы с повышенным уровнем кредитного риска, которые приобретаются с целью получения дополнительного дохода. Убытки по ним влияют на страховую компанию как любой другой убыток», — говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин.

Тот факт, что один из крупнейших российских страховщиков избавился от проблемных бумаг, неудивителен, указывают эксперты.

У страховых компаний есть требования к активам, которые покрывают страховые резервы и капитал. Эти требования установлены нормативными документами Банка России, добавляет Бредихин. «Субординированные облигации банка не соответствовали новым требованиям ЦБ, однако, поскольку они были приобретены до вступления этих требований в силу, по ним действовала так называемая дедушкина оговорка, то есть «Ингосстрах» мог использовать их для покрытия как собственных средств, так и резервов до 1 июля 2018 года. На решение страховой компании продать облигации могло повлиять как изменение нормативных требований, так и причины, связанные с оценкой финансового состояния «Русского стандарта», — заключает аналитик.

Репутационный вопрос

В оценках того, какие последствия возымеет ситуация с евробондами «Русского стандарта» для рынка, эксперты расходятся. По мнению старшего аналитика по облигациям компании «Атон» Якова Яковлева, на отношение инвесторов к рынку российских облигаций случай с бумагами Russian Standard Ltd вряд ли повлияет. «Инвесторы также должны были понимать свои риски, потому что бумага торговалась на низких уровнях», — говорит он. По его словам, дефолт пока официально не подтвержден эмитентом или трасти по выпуску, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время, считает он.

Практика показывает, что в случае возникновения проблем у эмитентов редко кто из них сразу идет на контакт напрямую с инвесторами, говорит генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Обычно все коммуникации в таких случаях перекладываются на организаторов размещения бумаг», — утверждает он. По мнению Лосева, в дальнейшем рынок ждет большая сегментация по кредитному качеству эмитентов: компании, которые относятся к первому эшелону, будут укреплять свои позиции, компании третьего эшелона продолжат терять привлекательность. Многое будет зависеть от поведения эмитента этих евробондов, считают эксперты.

Авторы: Юлия Титова, Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова, Светлана Дементьева, Екатерина Литова, Анна Михеева.
Теги: дефолт , бонды , «Русский стандарт» , инвесторы
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