Реестру лекарств требуется профилактика

ФАС прогнозирует рост стоимости медикаментов из-за новой системы учета

С нового года жизненно важные медикаменты подорожают для государства из-за несовершенства реестра лекарств и введения системы для госзакупок от «Ростеха», предупредила ФАС. Цены могут вырасти на 30%, оценили эксперты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Проблемы с синхронизацией

С 1 января 2018 года на рынке государственных закупок лекарств заработает информационная аналитическая система (ИАС). Министерство здравоохранения (Минздрав) пользуется системой в тестовом режиме с весны 2017 года. ИАС разработал «Ростех» по поручению Владимира Путина для мониторинга цен на медикаменты на государственных торгах. Исходя из уже внесенных данных, а также данных государственной базы лекарств ИАС автоматически устанавливает максимальную цену контракта — это должно исключить случаи намеренного завышения цены.

Но из-за использования ИАС​ данных из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) эффект от внедрения системы может оказаться прямо противоположным — привести не к экономии государственных средств, а наоборот, способствовать их «искусственному увеличению», заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев на Фарма Форуме РБК.

«Ростех» разрабатывал ИАС совместно с Федеральным казначейством и Министерством финансов. «Они проделали впечатляющую работу», — заявил Нижегородцев. Как рассказал эксперт, хотя система «считает и функционирует» так, как надо, «есть очень серьезная проблема, которая во многом может обессмыслить и обесценить» усилия, затраченные на ее разработку. Проблема заключается, отмечает Нижегородцев, в каталоге лекарственных препаратов: его предлагается формировать на основе ГРЛС, «который в неудовлетворительном состоянии». В реестре содержатся сведения о действующем веществе препарата, его бренде, цене, дозировке и т.д. Его формированием занимается Минздрав.

Особенности закупок лекарств в России Государство в лице Минздрава и региональных ведомств закупает лекарства по наименованию действующего вещества (международному непатентованному наименованию, МНН). Одно и то же действующее вещество может быть представлено линейкой брендов разных производителей. Закупка по МНН позволяет поддерживать конкуренцию на рынке.

Грязный реестр

Нижегородцев считает, что состояние ГРЛС неудовлетворительное, потому что в базе нет единообразия. Так, название одного и того же МНН у разных производителей представлено несколькими способами: варьируется количество пробелов между словами, виды скобок и т.д. Все эти названия одного и того же медикамента ИАС будет считывать как разные лекарства, а это может привести к созданию искусственных монополий, ограничению конкуренции и, как следствие, к повышению цен на лекарства, пояснил Нижегородцев. «Бездушная машина, которую представляет из себя ИАС, будет воспринимать каждый из этих вариантов написания как отдельный препарат, и это будет серьезнейшая проблема», — подчеркнул он.

В качестве примера Нижегородцев привел написание действующего вещества «амоксициллин плюс клавулановая кислота» (антибиотик) и воды для инъекций. Первый препарат записан в ГРЛС семью разными способами, вода — двумя, еще у двух производителей воды на месте МНН стоит прочерк. Такая ситуация грозит возможностью для заказчика выбрать определенное написание действующего вещества, которое будет соответствовать конкретному бренду.

Помимо неодинакового написания одного и того же МНН у разных брендов и производителей различается и написание лекарственной формы (таблетки, капсулы и т.д.), указывает Нижегородцев. Например, препарат диклофенак в таблетках представлен в ГРЛС восемью разными способами написания. Среди них — «таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой», «таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой», и т.д. Насколько именно вырастут цены на препараты из-за несовершенства ГРЛС, Нижегородцев не уточнил.

Недостатком ГРЛС могут воспользоваться закупающие лекарства больницы или ведомства, намеренно выбрав для закупки из каталога такое написание МНН, под которое подходит только один бренд, пояснили слова Нижегородцева в ФАС. В таком случае, говорят в ФАС, заказчик отклонит все заявки от других поставщиков, где написание МНН будет хоть немного отличаться от выбранного из каталога, даже если их предложение по цене будет выгоднее. «Так заказчик ограничит конкуренцию, но формально сделает все по правилам — воспользуется каталогом ИАС», — пояснила РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

Другая проблема, которая может возникнуть в связи с недостатками ГРЛС, — это некорректное формирование начальной цены контракта на лекарства. Из-за единообразия в написании названия лекарств в ГРЛС система «Ростеха», высчитывая среднюю цену на определенное МНН, не сможет обнаружить все медикаменты с этим действующим веществом, а, например, может найти только самые дорогие или, наоборот, самые дешевые. В таком случае государство либо переплатит за этот препарат, либо не сможет его оперативно закупить из-за слишком низкой цены предложения, подчеркивает Шаравская.

Из-за проблем с синхронизацией базы «Ростеха» и ГРЛС закупочные цены повысятся на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), потому что именно их в основном закупает государство. В списке ЖНВЛП препараты для лечения тяжелых онкологических или генетических заболеваний, для пациентов в больницах и для льготных категорий граждан — детей, пенсионеров, инвалидов и т.д. По данным аналитической компании DSM Group, в 2016 году объем рынка госпрепаратов составил 330 млрд руб.

Сколько стоит починить ГРЛС

Приведение в порядок собственного реестра может обойтись Минздраву примерно в 5 млн руб., предположил в разговоре с РБК ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Составление единообразной базы — это не очень дорого. Можно найти исполнителя за 5 млн руб. Но если потребуется дополнительная интеграция с ИАС, сумма может вырасти до 50 млн руб.», — указал он.

«РТ — Проектные технологии» (структура «Ростеха», разработавшая ИАС) и Минздрав устранили почти все несоответствия написания МНН в ГРЛС, сообщил РБК заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров. «Сейчас только 0,5% записей в справочнике имеют подобные [описанные Нижегородцевым] несоответствия. В ближайшее время они будут устранены», — указал он. Минздрав не ответил на запрос РБК.

​Представитель фармкомпании Stada назвал еще одну проблему, с которой столкнутся регуляторы и рынок после начала работы ИАС. «Больше волнует не привязка ИАС к реестру, а отсутствие региональных особенностей. ИАС не учитывает то, что Россия большая страна и стоимость препарата в Москве, Калининграде и Магадане неизбежно будет разной из-за доставки», — указал заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

В 2016 году на закупку антибиотика «амоксициллин плюс клавулановая кислота», о котором упоминал Нижегородцев, государство потратило 454 млн руб., зафиксировали в DSM Group. «В случае если все заказчики воспользуются недостатком системы, описанным ФАС, и закупят самый дорогой бренд с таким действующим веществом, препарат обойдется государству в 1,5 млрд руб. Траты на него вырастут в три раза», — рассказал РБК генеральный директор компании Сергей Шуляк. В целом, по его оценке, если проблемы с синхронизацией ГРЛС и системы «Ростеха» до нового года не будут решены, государство будет тратить на лекарства примерно на 30% больше. «Не у всех препаратов с одним действующим веществом такая большая разница в ценах, как у МНН «амоксициллин плюс клавулановая кислота», поэтому не думаю, что рост цен будет больше 30%», — пояснил Шуляк.