Некрасивые долги

Как не стать жертвой обмана косметического салона

Недобросовестные салоны красоты и частные клиники навязывают свои услуги в кредит на 100–300 тыс. руб. под 25–40% годовых. Что делать, если невольно стал заемщиком

Фото: Villa Bonch для РБК

Кредиты на дорогостоящие услуги или товары в сфере медицины или косметологии — обычное явление: если у человека не хватает денег, а товар или услуга действительно нужны, он прибегает к потребительским займам. Однако некоторые недобросовестные организации используют навязывание товаров и услуг в кредит, зачастую ущемляя права потребителя, говорит кредитный правозащитник проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Cхема таких недобросовестных организаций по продаже медицинских и косметических услуг и товаров в кредит существует давно и получила название «салонная схема», так как обязана своей популярностью салонам красоты. Под предлогом бесплатной процедуры людей приглашают в салон, а затем с помощью психологических уловок убеждают приобрести дорогостоящую продукцию или услугу в кредит. На что человек себя обрек, он понимает поздно — к этому моменту договор уже подписан.

Ежедневно в Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП) на это жалуются по два-три человека, в проект Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» — по пять. Наличие проблемы также подтвердили в Финпотребсоюзе и Роспотребнадзоре.

РБК разбирался, как не попасться на «салонную схему» и можно ли вернуть деньги за навязанный кредит.

Как навязывают

«Салонные схемы» недобросовестных компаний рассчитаны в первую очередь на социально уязвимые слои населения — пенсионеров, многодетных родителей, одиноких мам, молодых людей, отмечают эксперты. «Ввиду небольшого дохода они охотнее откликаются на бесплатные акции и распродажи, с которых и начинается любая «салонная схема», — говорит адвокат при КонфОП Диана Сорк.

Выходят на жертв по телефону или в социальных сетях. При этом стараются подчеркнуть исключительность такого предложения, например, что номер мобильного телефона выиграл в лотерее, или просто объясняют тем, что компания недавно открылась и набирает базу клиентов, первые из которых в будущем также смогут рассчитывать на особенную лояльность, рассказывают на интернет-форумах.

Самостоятельно выйти на такую организацию человеку, как правило, невозможно, констатируют эксперты: сайтов-визиток нет, телефон не указан, нет функции перезвонить по номеру, с которого звонили. Корреспондент РБК также пытался связаться с салонами, на которые жаловались москвичи. Номера, указанные при регистрации организации как юридического лица, были недоступны, заблокированы, или по ним отвечали сотрудники из совершенно другой сферы.

«Сама по себе схема выглядит одинаково: убедить человека, что ему жизненно необходимо купить у этой организации товар или услугу. Меняется только способ влияния в зависимости от того, что продают и кому», — объясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Например, для медицинских учреждений, использующих «салонную схему», основная клиентура — пожилые люди, которые, как правило, больше обеспокоены своим здоровьем и которых часто проще запутать. «В ходе обследования у них обнаруживают заболевание, которое «неминуемо приведет к операции», если не начать лечиться сейчас», — рассказывает Сорк. Причем диагноз действительно может быть поставлен верно, но не приведет к последствиям, которые описывают медики, или лечение не стоит так дорого, говорит юрист. При этом сотрудники таких компаний могут письменно не фиксировать поставленный диагноз, ограничиваясь устным предостережением с формулировкой «потенциально может привести к...», говорит глава Финпотребсоюза Игорь Костиков. «Пациенту чаще всего этого достаточно, чтобы поверить человеку в белом халате», — добавляет он.

В отличие от медкабинетов салоны красоты, навязывающие товары и услуги в кредит, воодушевляют, обещая красоту и молодость. Работает эта схема, по описаниям пострадавших, следующим образом. В рамках бесплатной консультации в салонах красоты могут проводить диагностику состояния кожи лица. По ее результатам косметологи говорят, что «шокированы» результатами и выявленное состояние не соответствует возрасту клиента. Затем они предлагают попробовать профессиональную косметику и снова проводят диагностику, которая показывает существенное улучшение состояния кожи. После этого клиента убеждают приобрести данный продукт.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Затем участники «салонной схемы» называют стоимость того товара или той услуги, которые якобы так необходимы человеку. Стоимость медицинской услуги в основном варьируется от 100 тыс. до 300 тыс. руб., говорит Климов на основании поступающих жалоб. Цена предлагаемой косметики доходит до 100 тыс. руб., добавляет Михаил Алексеев.

Такой суммы у человека, как правило, нет, и товар или услугу предлагают приобрести в долг. Кредиты обычно оформляются не штатными сотрудниками кредитных организаций, а уполномоченными банком лицами — агентами, работающими в салонах и клиниках. «В компетенцию уполномоченных банком лиц могут входить технические действия, связанные со сбором документов, изготовлением их копий, направлением их в банк и т.п.», — отмечают в Кредит Европа Банке.

Исходя из юридической практики Дианы Сорк, использующие схему салоны предупреждают, что человек будет подписывать кредитный договор. «Проблема заключается в другом — в том, что клиенту не дают возможность детально его изучить. Подгоняют тем, что за ним еще очередь, а товар якобы в последнем экземпляре», — указывает эксперт. По словам специалиста проекта «За права заемщиков» Александры Бурцевой, которая проводила «контрольную закупку» в таких салонах Москвы, менеджеры, чтобы ускорить процесс оформления, подчеркивают для клиента ключевые места договора вроде ставки и ежемесячных платежей в кредитном договоре. «Но на самом деле это отвлекает внимание покупателя от подводных камней вроде условий расторжения договора и возврата товара, отказа от услуги», — говорит Алексеев.

​Процентная ставка по целевым кредитам в салонах варьируется от 25 до 40%, рассказывают эксперты. В пресс-службе ОТП Банка объяснили РБК, что процентные ставки по POS-кредитам обусловлены рыночными тенденциями. «Величина процентной ставки может варьироваться в зависимости от вида товара (услуги), приобретаемого за счет кредита», — ответили в пресс-службе банка. «Учитывая, что жертвами «салонных схем» становятся не всегда обеспеченные люди, обслуживание такого кредита для них становится непомерной ношей, и они хотят его расторгнуть», — говорит Виктор Климов.

В мониторинге проекта «За права заемщиков», с которым ознакомился РБК, упоминается восемь банков, чьи агенты оформляли кредиты в использовавших «салонные схемы» организациях. В банках «Сетелем», «Русский стандарт» и «Хоум Кредит» корреспондента РБК заверили, что прекратили сотрудничать с сегментами «косметика» и «здоровье» в 2015–2017 годах. При этом в банке «Хоум Кредит» подчеркнули, что договоры, по которым поступали жалобы от клиентов (в банк или партнерам), банк расторг. «Кредиты были закрыты, обязательств перед банком у клиентов не осталось», — сообщили в пресс-службе.

​В банке «Ренессанс Кредит», Кредит Европа Банке и ОТП Банке заверили, что в случае системных жалоб на недобросовестное поведение организаций-партнеров сотрудничество с данными организациями прекращается. «Мы не получаем массовых претензий со стороны клиентов, это единичные случаи», — отметили в пресс-службе ОТП Банка. В Кредит Европа Банке тоже подтвердили, что количество торговых точек в этом сегменте, как и жалоб на навязывание кредита, невелико. Банки «Восточный» и «Траст» не ответили на запрос.

Можно ли избавиться

Согласно ст. 821 Гражданского кодекса РФ, заемщик вправе отказаться от получения кредита, в том числе и целевого, предупредив об этом кредитора, говорит Алексеев. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в банк до того, как банк перечислит средства. Эксперты банков говорят, что в среднем от момента подписания кредитного договора в салоне до момента зачисления средств проходит один-три дня и теоретически за это время можно расторгнуть кредитный договор.

Если средства уже перечислены на счет организации, то для закрытия кредита необходимо расторгнуть договор купли-продажи. «Клиент может обратиться в организацию с целью расторгнуть договор об оказании услуг и дать распоряжение организации осуществить возврат денежных средств на счет клиента, открытый в банке», — ответили в пресс-службе Кредит Европа Банка. «У сотрудника салона надо получить копию с датой, подписью и печатью организации о том, что договор купли-продажи является расторгнутым, и идти с этим в банк», — говорит Сорк.

«При подаче заявления на расторжение надо уточнить, что вы просите произвести возврат денежных средств за неоказанные услуги», — говорит Алексеев. В течение десяти дней деньги должны вернуть на счет в банке согласно ст. 22 закона «О защите прав потребителей». Однако некоторые компании стараются в числе первых услуг (например, если речь идет о серии медицинских или косметологических процедур) оказать самую дорогую, а за уже оказанную услугу деньги не вернут.

Фото: Максим Муратов / ТАСС

При этом эксперты предупреждают, что фармацевтика, косметика и парфюмерия надлежащего качества не подлежат возврату — их можно только обменять. Соответственно, и кредит не закроют.

Если решить вопрос с помощью заявлений о расторжении договора не удается, заемщики вынуждены обращаться в суд. По данным мониторинга проекта ОНФ «За права заемщиков» на октябрь 2017 года, количество салонов красоты и клиник, где навязали кредиты клиентам и против которых удалось выиграть суд, увеличилось за полтора года с семи до 74 организаций. «Но, к сожалению, складывается и такая практика, что и с решением суда на руках деньги не возвращают. Например, салон, насобирав определенную сумму средств с клиентов, ликвидирует юридическое лицо», — говорит Алексеев.

Полезные советы

Эксперты в первую очередь советуют не испытывать судьбу, соглашаясь на бесплатные акции. Также они на всякий случай советуют не брать с собой паспорт. «Сотрудники салона просят об этом еще по телефону под предлогом, что так проверят, тому ли человеку досталась акционная услуга или что в здании строгий контроль безопасности», — рассказывает Игорь Костиков. Честный салон, как правило, примет по любому другому удостоверяющему личность документу, на который, в отличие паспорта, нельзя оформить кредит, говорит Диана Сорк.

Михаил Алексеев также советует посмотреть отзывы на салон до его посещения. «Как правило, у аферистов нет официальной страницы в интернете», — говорит эксперт. Также он отмечает, что и контакты такой организации вряд ли удастся найти.

Сохранить