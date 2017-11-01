Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,53 58,09 EUR Нал. 68,27 67,63 USD Бирж. 58,32 +0,35 EUR Бирж. 67,93 +0,39 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6365,52 -80,12 ММВБ 2064,31 -0,05% РТС 1113,41 -0,95% Brent 61,18 +1,07% DJIA 23377,24 +0,12% Nasdaq 6727,67 +0,43% FTSE 7493,08 +0,07%
Проступный мир
Лента новостей
СМИ опубликовали видео задержания устроившего теракт в Нью-Йорке водителя 03:17, Общество НАК сообщил о внешнем повреждении линии газопровода в Крыму 03:06, Политика В Раде призвали временно отстранить главу МВД Украины от должности 02:59, Политика Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент 02:57, Общество В Копенгагене в результате стрельбы погиб один человек 02:12, Общество В Пентагоне объяснили причины сбора биоматериала россиян 01:56, Политика СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене 01:39, Политика В аэропорту Храброво сообщили о снятии с рейса актера Александра Балуева 01:34, Общество Трамп назвал водителя наехавшего на людей в Нью-Йорке пикапа невменяемым 01:16, Общество В Лиге чемпионов определились первые участники плей-офф 01:04, Спорт NBC опубликовал видео с подозреваемым после теракта в Нью-Йорке 01:02, Общество Наталья Водянова, Гвинет Пэлтроу, Адель: как селебрити отметили Хеллоуин 00:57, Спецпроект РБК PINK Очевидцы рассказали о наезде автомобиля на людей в Нью-Йорке 00:55, Общество Что изменится в российском законодательстве в ноябре 00:43, Общество ЦСКА одержал вторую выездную победу в Лиге чемпионов 00:42, Спорт При теракте на Манхэттене погибли восемь человек 00:30, Общество В центре Нью-Йорка водитель пикапа наехал на людей. Фоторепортаж 00:25, Фотогалерея  СМИ сообщили о вылете Пучдемона из Брюсселя в Барселону 00:25, Политика Эксперты назвали наиболее нуждающиеся в помощи Москвы регионы 00:02, Экономика Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке 31 окт, 23:58, Общество Источники Reuters назвали наезд машины на людей на Манхэттене терактом 31 окт, 23:46, Общество На Манхэттене в результате наезда автомобиля на людей погибли 6 человек 31 окт, 23:27, Общество На Манхэттене неизвестный открыл стрельбу 31 окт, 23:07, Общество Бизнесу США закрыли доступ к международным проектам российских нефтяников 31 окт, 23:04, Политика Лига чемпионов по футболу. «Базель» — ЦСКА. Онлайн 31 окт, 22:45, Спорт Россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за службу в батальоне «Азов» 31 окт, 22:27, Политика Написавшую на лбу ученика «дурак» учительницу оштрафовали на 1 тыс. руб. 31 окт, 22:24, Общество Сооснователь Group-IB рассказал о совершивших кибератаку на банки России 31 окт, 21:56, Общество
Проступный мир
Газета № 187 (2684) (0111) Общество, 31 окт, 11:16
0
Проступный мир
В Уголовном кодексе появится новый тип наказуемого деяния
Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния — уголовный проступок. Также ВС предлагает не наказывать за преступления небольшой или средней тяжести, совершенные впервые, если преступник возместил вред
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Промежуточное звено

Верховный суд России внесет в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, вводящий новый тип наказуемого деяния — уголовный проступок, промежуточный между преступлением и административным правонарушением. Соответствующее постановление во вторник, 31 октября, принял пленум ВС, передает корреспондент РБК. За внесение изменений в УК и УПК проголосовали 78 членов пленума, еще один проголосовал против.

Проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы, говорится в законопроекте, подготовленном ВС (есть в распоряжении РБК).

В действующем законе есть четыре категории преступлений по тяжести, при этом к преступлениям небольшой тяжести относятся как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так и неопасные экономические преступления, напомнил зампредседателя ВС Владимир Давыдов. За наименее значительные из таких деяний вовсе не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Таких составов в УК около 80 и по ним за минувший год было осуждено порядка 40 тыс. человек, сказал Давыдов. Это, например, клевета, вандализм, разные квалифицированные виды мошенничества (в сфере кредитования, выплат или с платежными картами), разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов и избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища.​ Именно их предлагается перевести в категорию уголовных проступков.

Помимо поправок, связанных с введением уголовного проступка, законопроект содержит и предложение не наказывать за преступления небольшой или средней тяжести (не попадающие в категорию проступков), если они совершены впервые, а преступник возместил ущерб. Всего, по данным судебного департамента, за прошлый год по нетяжким статьям было осуждено около 379 тыс. человек, и это без малого половина от всех осужденных за 12 месяцев.

«Инициатива Верховного суда совершенно обоснована и может иметь положительное разрешение», — заявил РБК зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, в случае незначительных деяний «важен сам факт привлечения к ответственности, и необязательно дело должно заканчиваться суровым наказанием».

Без судимости

Граждане, совершившие уголовный проступок впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле слова. Они могут быть приговорены к штрафу, исправительным или обязательным работам, однако судимости у них не будет. ​Уголовная ответственность для таких граждан будет предусмотрена, если они злостно уклоняются от наказания.

Для уголовных проступков будет установлен более короткий по сравнению с преступлениями срок давности: если проступок совершен более года назад, гражданин будет освобождаться от наказания автоматически. Если человек приговорен за такое деяние к принудительным работам, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение после отбытия четверти их срока, следует из законопроекта.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев впервые предложил ввести в УК категорию уголовного проступка в прошлом году. Похожую идею чуть ранее высказывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Я бы отнесла все преступления небольшой тяжести к категории уголовного проступка, в том числе те, которые предусматривают в качестве наказания лишение свободы», — сказала РБК Москалькова. Омбудсмен заявила, что приветствует внесение законопроекта: «Сама идея уголовного проступка апробирована историей и положительной зарубежной практикой». По ее мнению, судимость создает осужденным за нетяжкие преступления трудности, несоразмерные их деянию: «Важно, чтобы человек, с одной стороны, понес наказание, а с другой — были условия для его ресоциализации, обратного вхождения в нормальную жизнь. Судимость, как известно, существенно ограничивает возможности, в том числе для устройства на работу. Ко мне обращается большое количество бывших осужденных, которые, например, не могут получить кредит в банке; для них закрыта госслужба».

«Уголовный проступок признается как отдельный деликт во многих законодательствах, в том числе европейских. Но надо понимать, что, во-первых, проступок не должен влечь судимости и стигматизации человека как преступника. А во-вторых, что он должен рассматриваться судом без свертывания основных правовых гарантий, особенно права на квалифицированную юридическую помощь. Именно поэтому не стоит переводить нетяжкие преступления в разряд административных правонарушений — там совсем другие гарантии», — сказал РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Разгрузка судов

Категория уголовного проступка существовала в российском законодательстве до начала XX века, с тех пор советские и российские юристы периодически предлагали ее вернуть, отмечали ранее эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в своих предложениях по реформированию уголовного законодательства до 2025 года. По мнению экспертов ЦСР, это позволило бы разгрузить суды, в которых 55% дел приходится на нетяжкие преступления. Введение инстит​ута проступка также помогло бы снизить репрессивность для осужденных за сравнительно неопасные деяния, утверждалось в докладе ЦСР, — после отбытия наказания за такими осужденными не числилась бы судимость.

Однако в предложенном ВС виде вводить отдельную категорию уголовного проступка нет смысла, полагает вице-президент ЦСР Мария Шклярук. «Можно было бы большую часть предлагаемых мер распространить на все преступления небольшой тяжести, без введения категории проступка - это сказалось бы на снижении общей репрессивности. Нагрузка на суды не изменится: так как порядок рассмотрения остается прежним, освободить от ответственности может только суд», — сказала Шклярук РБК. По ее мнению, предложения ВС могут создать парадоксальную ситуацию, когда некоторые административные правонарушения будут наказываться тяжелее, чем уголовные проступки. «В этом плане более последовательным был бы вывод ряда преступлений в административные правонарушения», — уточнила Шклярук. При этом избавление от судимости в случае нетяжких деяний — положительное явление; его стоит распространить на другие составы УК, в том числе средней тяжести, считает эксперт.

Поправки помогут разгрузить суды и правоохранительные органы, возражает депутат Выборный: «Понятно, что дела об уголовных проступках будут рассматриваться в упрощенном порядке. Это даст следствию возможность сосредоточиться на важных делах — на противодействии коррупции, террористической деятельности. А судам это позволит повысить качество судопроизводства. Сейчас судьи перегружены, и у них нет возможности глубоко вникать в предмет спора и аргументы сторон».

В 2016 году Госдума приняла законопроект ВС о декриминализации ряда статьей УК, включая побои, злостное уклонение от уплаты алиментов и мелкое хищение. В версии Верховного суда проект содержал также предложение вывести из УК угрозу убийством и использование заведомо подложных документов.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Верховный суд , Уголовный кодекс , Уголовно-процессуальный кодекс
Материалы по теме
Верховный суд передал дело Михальченко из Петербурга в Москву Общество
Верховный суд ужесточил приговор убийце Героя России Нурбагандова Общество
Верховный суд пересмотрит дело экс-сотрудника ЮКОСа после решения ЕСПЧ Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав