Проступный мир

В Уголовном кодексе появится новый тип наказуемого деяния

Верховный суд предложил ввести новый тип наказуемого деяния — уголовный проступок. Также ВС предлагает не наказывать за преступления небольшой или средней тяжести, совершенные впервые, если преступник возместил вред

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Промежуточное звено

Верховный суд России внесет в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, вводящий новый тип наказуемого деяния — уголовный проступок, промежуточный между преступлением и административным правонарушением. Соответствующее постановление во вторник, 31 октября, принял пленум ВС, передает корреспондент РБК. За внесение изменений в УК и УПК проголосовали 78 членов пленума, еще один проголосовал против.

Проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказания в виде лишения свободы, говорится в законопроекте, подготовленном ВС (есть в распоряжении РБК).

В действующем законе есть четыре категории преступлений по тяжести, при этом к преступлениям небольшой тяжести относятся как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так и неопасные экономические преступления, напомнил зампредседателя ВС Владимир Давыдов. За наименее значительные из таких деяний вовсе не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Таких составов в УК около 80 и по ним за минувший год было осуждено порядка 40 тыс. человек, сказал Давыдов. Это, например, клевета, вандализм, разные квалифицированные виды мошенничества (в сфере кредитования, выплат или с платежными картами), разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе журналистов и избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища.​ Именно их предлагается перевести в категорию уголовных проступков.

Помимо поправок, связанных с введением уголовного проступка, законопроект содержит и предложение не наказывать за преступления небольшой или средней тяжести (не попадающие в категорию проступков), если они совершены впервые, а преступник возместил ущерб. Всего, по данным судебного департамента, за прошлый год по нетяжким статьям было осуждено около 379 тыс. человек, и это без малого половина от всех осужденных за 12 месяцев.

«Инициатива Верховного суда совершенно обоснована и может иметь положительное разрешение», — заявил РБК зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, в случае незначительных деяний «важен сам факт привлечения к ответственности, и необязательно дело должно заканчиваться суровым наказанием».

Без судимости

Граждане, совершившие уголовный проступок впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле слова. Они могут быть приговорены к штрафу, исправительным или обязательным работам, однако судимости у них не будет. ​Уголовная ответственность для таких граждан будет предусмотрена, если они злостно уклоняются от наказания.

Для уголовных проступков будет установлен более короткий по сравнению с преступлениями срок давности: если проступок совершен более года назад, гражданин будет освобождаться от наказания автоматически. Если человек приговорен за такое деяние к принудительным работам, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение после отбытия четверти их срока, следует из законопроекта.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев впервые предложил ввести в УК категорию уголовного проступка в прошлом году. Похожую идею чуть ранее высказывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Я бы отнесла все преступления небольшой тяжести к категории уголовного проступка, в том числе те, которые предусматривают в качестве наказания лишение свободы», — сказала РБК Москалькова. Омбудсмен заявила, что приветствует внесение законопроекта: «Сама идея уголовного проступка апробирована историей и положительной зарубежной практикой». По ее мнению, судимость создает осужденным за нетяжкие преступления трудности, несоразмерные их деянию: «Важно, чтобы человек, с одной стороны, понес наказание, а с другой — были условия для его ресоциализации, обратного вхождения в нормальную жизнь. Судимость, как известно, существенно ограничивает возможности, в том числе для устройства на работу. Ко мне обращается большое количество бывших осужденных, которые, например, не могут получить кредит в банке; для них закрыта госслужба».

«Уголовный проступок признается как отдельный деликт во многих законодательствах, в том числе европейских. Но надо понимать, что, во-первых, проступок не должен влечь судимости и стигматизации человека как преступника. А во-вторых, что он должен рассматриваться судом без свертывания основных правовых гарантий, особенно права на квалифицированную юридическую помощь. Именно поэтому не стоит переводить нетяжкие преступления в разряд административных правонарушений — там совсем другие гарантии», — сказал РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Разгрузка судов

Категория уголовного проступка существовала в российском законодательстве до начала XX века, с тех пор советские и российские юристы периодически предлагали ее вернуть, отмечали ранее эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в своих предложениях по реформированию уголовного законодательства до 2025 года. По мнению экспертов ЦСР, это позволило бы разгрузить суды, в которых 55% дел приходится на нетяжкие преступления. Введение инстит​ута проступка также помогло бы снизить репрессивность для осужденных за сравнительно неопасные деяния, утверждалось в докладе ЦСР, — после отбытия наказания за такими осужденными не числилась бы судимость.

Однако в предложенном ВС виде вводить отдельную категорию уголовного проступка нет смысла, полагает вице-президент ЦСР Мария Шклярук. «Можно было бы большую часть предлагаемых мер распространить на все преступления небольшой тяжести, без введения категории проступка - это сказалось бы на снижении общей репрессивности. Нагрузка на суды не изменится: так как порядок рассмотрения остается прежним, освободить от ответственности может только суд», — сказала Шклярук РБК. По ее мнению, предложения ВС могут создать парадоксальную ситуацию, когда некоторые административные правонарушения будут наказываться тяжелее, чем уголовные проступки. «В этом плане более последовательным был бы вывод ряда преступлений в административные правонарушения», — уточнила Шклярук. При этом избавление от судимости в случае нетяжких деяний — положительное явление; его стоит распространить на другие составы УК, в том числе средней тяжести, считает эксперт.

Поправки помогут разгрузить суды и правоохранительные органы, возражает депутат Выборный: «Понятно, что дела об уголовных проступках будут рассматриваться в упрощенном порядке. Это даст следствию возможность сосредоточиться на важных делах — на противодействии коррупции, террористической деятельности. А судам это позволит повысить качество судопроизводства. Сейчас судьи перегружены, и у них нет возможности глубоко вникать в предмет спора и аргументы сторон».

В 2016 году Госдума приняла законопроект ВС о декриминализации ряда статьей УК, включая побои, злостное уклонение от уплаты алиментов и мелкое хищение. В версии Верховного суда проект содержал также предложение вывести из УК угрозу убийством и использование заведомо подложных документов.