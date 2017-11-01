Заработок с крупным счетом

Как делать ставки в букмекерских конторах

Букмекерские конторы привлекают больше игроков, расширяя линейки событий, а аналитики прогнозируют интенсивный рост рынка. Как регулируется букмекерская деятельность сегодня и как решаются конфликты между букмекером и игроком?

Фото: Тимур Зима для РБК

По прогнозам аналитиков сервиса «Рейтинг букмекеров», легальный российский букмекерский рынок в ближайшие пять лет может вырасти в три раза и достичь объема 1,2 трлн руб. Сейчас его объем (общий размер всех ставок, размещенных российскими игроками в букмекерских конторах) составляет около 403 млрд руб.

Доверие к букмекерской деятельности невелико: 34% населения относятся к ней негативно. Между тем эта деятельность регулируется — законодательство об азартных играх существует с 1990-х годов, и в него постоянно вносятся изменения. В январе 2007 года вступил в силу ФЗ №244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», который в целом регулирует организацию азартных игр. В результате букмекерские конторы и тотализаторы стали единственными заведениями для азартных игр, легитимными на всей территории страны.

Контроль и надзор за деятельностью букмекерского рынка осуществляет ФНС. С 2014 года все обладатели букмекерской лицензии должны быть членами саморегулируемой организации букмекеров (сейчас их две — «Первая СРО» и СРО «Ассоциация букмекерских контор»). Поправки 2014 года также узаконили интерактивные ставки через интернет и определили требования к компаниям, которые могут принимать ставки онлайн. До этого ставки через интернет были запрещены, а сайты, которые это все-таки делали, блокировал Роскомнадзор.

РБК разбирался, на какие события игроки делают ставки сегодня и что делать, если букмекер отказывается выплатить выигрыш или заблокировал счет.

Спорт и не только

Участники рынка отмечают, что в 99% случаев букмекерская компания принимает ставки на спорт. Более того, букмекеры существуют за счет спортивных событий. По словам вице-президента БК «Лига ставок» Дмитрия Павловского, лидером по ставкам является футбол, за ним по популярности следует хоккей. «В пятерку самых популярных видов спорта входят также теннис, волейбол, баскетбол, в сезон большим спросом пользуются ставки на биатлон», — отмечает он.

Как это работает Игрок выбирает контору, выбирает в ее линейке событие, на которое он хочет поставить, и делает ставку. Когда событие проходит, он либо получает выигрыш, либо теряет свои деньги. Получить прибыль от сделки игроку позволяет коэффициент (отражает вероятность выигрыша), который выставляет букмекер для каждого исхода события. Чтобы узнать потенциальный выигрыш, надо сумму ставки умножить на этот коэффициент. Чем коэффициент выше, тем больше будет доход игрока. Ждать высоких коэффициентов на результат, который очевиден, не стоит. Если в матче сходятся признанный чемпион и вечный аутсайдер, то коэффициенты на победу первого будут минимальны, а доход незначительный. И наоборот — неожиданная победа аутсайдера может озолотить игрока. Зная коэффициент, можно рассчитать вероятность выигрыша. Достаточно разделить единицу на коэффициент и умножить на 100. Например, коэффициент 2,09 говорит о том, что вероятность победы ставки оценивается букмекером в 48% и на каждый вложенный рубль игрок в случае победы получит 2,09 руб. За счет сделанных ставок существует и сам букмекер. В коэффициент он закладывает маржу (в среднем по рынку она составляет 2–7%), которая позволяет ему оставаться в плюсе при любом исходе события. Например, пусть реальный коэффициент на один из исходов матча — 2,5. Общий объем ставок игроков на данный исход составил 400 тыс. руб., а общий объем всех ставок — 1 млн руб. Но букмекер учитывает свою маржу, снижая коэффициент до 2,3. По коэффициенту 2,5 букмекер должен был бы выплатить 1 млн руб., то есть отдать все пришедшие к нему деньги, но при выставленном им коэффициенте 2,3 сумма выплат сокращается до 920 тыс. руб., а 80 тыс. руб. идет в доход букмекера. Если букмекер неправильно оценит шансы события​​ или заложит неадекватную его бизнес-модели маржу, пострадает компания. Букмекеры обычно зарабатывают больше, когда в матчах происходят неожиданные для игроков результаты, и меньше, когда все фавориты побеждают.

Вслед за мировой тенденцией российский букмекерский рынок начинает предлагать игрокам ставки на события шоу-бизнеса, политики, погодные явления. Заработать на них букмекеру сложно (объем ставок мал), но для компании это хороший маркетинговый ход. «Шансы победы исполнителя из России на «Евровидении» или вероятность «Оскара» для Ди Каприо — это массовые темы», — отмечает директор по стратегическому развитию «Рейтинга букмекеров» Алексей Ткачук.

В свете последних политических событий букмекеры стали предлагать ставки на то, снимет ли Ксения Собчак свою кандидатуру до конца 2017 года. А слухи в медийной зоне спровоцировали ставку: заменит ли журналист Юрий Дудь своего коллегу Владимира Познера на «Первом канале». В списке пари у разных контор можно найти: пол третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вероятность легализации криптовалют, финал нескольких популярных сериалов.

«На всех развитых регулируемых букмекерских рынках (в первую очередь — в Великобритании) ставки на культурные или политические события уже многие годы являются столь же привычной составляющей беттинга (азартных игр со ставками), как и ставки на спорт», — говорит президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова.

Кто выиграет

Перспектива «легких денег» привлекательна, но эксперты предупреждают, что подавляющее большинство игроков на ставках в конце концов оказывается в минусе. «В плюс играют меньше 10%», — считает Алексей Ткачук. И в случае выигрыша речь часто идет вовсе не об удаче (хотя и такое бывает), а о мастерстве игрока и нарушении правил букмекерской конторы.

Среди победителей, по словам Алексея Ткачука, часто бывают люди, которые делают ставки на взаимоисключающие исходы в разных конторах так, чтобы остаться в плюсе при любом результате. Например, в матче двух команд первая контора дает на победу команды А коэффициент 2,03, в другой конторе коэффициент на команду Б составляет 2,05. Поставив одну и ту же сумму в первой конторе на команду А, а во второй конторе — на команду Б, игрок в результате остается в плюсе в любом случае. Также некоторые игроки делают ставки на договорные матчи (когда они заранее знают результат) и ставки «после события» (это происходит, когда игрок успевает сделать ставку, когда событие прошло, но букмекер еще не закрыл прием ставок из-за задержки в работе системы).

Делать такие ставки запрещают правила букмекера, на которые соглашается игрок, регистрируясь в букмекерской конторе. В случае обнаружения нарушения, как правило, игроку возвращают ставку (без выигрыша). Проводить такие схемы удачно удается единицам, а в большинстве случаев нарушителей выявляют службы безопасности букмекерских контор.

Дарина Денисова рассказывает, что санкции к нечестным игрокам могут быть жестче. «В каждой БК есть списки скомпрометировавших себя игроков. Счет игрока, откровенно нарушившего правила, может быть временно заморожен для проверки службой безопасности букмекерской конторы. В дальнейшем такому игроку могут или значительно понизить разрешенные лимиты на суммы ставок, или заблокировать аккаунт, предварительно позволив вывести имеющиеся на счету деньги», — добавляет она.

Можно ли защититься

Не только букмекеры жалуются на недобросовестные действия игроков, но и наоборот: на форумах и сайтах, посвященных букмекерской деятельности, можно встретить жалобы на то, что букмекер заблокировал счет, не возвращает деньги или неправильно считает выигрыш.

«Согласно ст. 1062 ГК РФ, требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите. Соответственно, если такой отказ будет иметь место, защитить свои права в судебном порядке игрок не сможет», — говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Защитить права игрока или букмекера суд может только в том случае, если деньги (одной из сторон) были потеряны в результате введения в заблуждение или обмана.

«Основным инструментом при разрешении спорных ситуаций букмекера с игроками являются правила букмекерской конторы», — поясняет Дарина Денисова.

В них прописаны права и обязанности сторон, какой вид пари устанавливает букмекер, как определяется результат события, на каких условиях возможно досрочное расторжение пари. Как правило, игрок предъявляет претензии из-за того, что невнимательно читал правила, говорят участники рынка. Но он подписал документ, то есть дал согласие на подобные условия.

Если договориться с букмекером не получается, то игрок может обратиться в СРО. «В частности, если организатор азартных игр не может расплатиться с игроком, в том числе из-за нехватки денежных средств, например в связи с различными экономическими обстоятельствами, то выигрыш игрока покроют за счет компенсационного фонда СРО, в который каждый букмекер вносит не менее 30 млн руб. единовременно», — отмечает исполнительный директор «Первой СРО» Олег Давыдов.

При этом порог по выплатам игрокам не установлен, то есть СРО обязуется выплатить всю сумму, которую букмекер задолжал.

Как сделать ставку

Заключить пари с букмекером игрок может двумя способами: в интернете (на сайте компании) и в клубе. «Офлайн-букмекеры пока лидируют по популярности в силу того, что легальный рынок интернет-ставок появился только в конце 2014 года и не набрал популярности», — уточняет Олег Давыдов.

Чтобы сделать ставку, игрок должен подтвердить свою личность. Это позволяет проконтролировать возраст игроков — им не может быть меньше 18 лет. Игрок должен прийти с паспортом в букмекерский клуб и зарегистрироваться.

При онлайн-регистрации игрок сначала должен зарегистрироваться в Центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). «Если букмекер осуществляет у себя на сайте деятельность по приему интерактивных ставок, то у него должен быть открыт счет в ЦУПИС и он должен являться членом СРО, у которой есть свой центр учета», — поясняет Олег Давыдов. Обе существующие на рынке СРО имеют свой центр учета переводов интерактивных ставок.

Именно ЦУПИС (работают на платформе банка или НКО) технически гарантирует игроку сохранность ставок и получение выигрыша. По словам председателя совета директоров «Первого ЦУПИС» Антона Рожковского, ввести деньги на свой счет игрок может с помощью банковской карты, электронного кошелька, счета мобильного телефона, платежного терминала, системы интернет-банкинга. «В любом случае все платежи сначала приходят на счет клиента, открытый в ЦУПИС, а после направляются на оплату интерактивной ставки букмекеру», — говорит Антон Рожковский.

Если игрок отказывается от регистрации в ЦУПИС, то вносить деньги он сможет только букмекеру наличными в пунктах приема ставок.

С дохода, полученного у легальных букмекеров, игрок платит налог (13%). Налоговым агентом выступает букмекер. «Суммы выигрышей подлежат налогообложению у источника выплат, соответственно, обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате сумм налога на доходы физических лиц с таких выигрышей, полученных в букмекерской конторе, возложена на организатора азартных игр», — поясняет Дмитрий Шевченко. Не важно, идет речь о выплатах в кассе или переводе на счет ЦУПИС. Сумма выигрыша, которую на руки получает игрок, уже очищена от налога.