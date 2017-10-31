Независимость в изгнании

Каталония отказалась от сопротивления Мадриду

Каталонцы спокойно приняли введение прямого правления из Мадрида. Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон, возможно, бежал в Бельгию. Каталонцы хотят финансовых привилегий, а не проблем при обретении независимости, говорит эксперт

Фото: Jon Nazca / Reuters

Сдались без боя

«Лидеры индепендистов (сторонников независимости) без сопротивления принимают активацию статьи 155» — с таким заголовком в понедельник днем вышла испанская El Pais. Испанский сенат вечером в пятницу, 27 октября, в течение часа после решения Барселоны о независимости проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны. Еще через несколько часов правительство Испании утвердило меры для исполнения этой статьи: роспуск каталонского парламента и правительства, проведение выборов в декабре этого года.

По данным издания, к началу рабочего дня понедельника в здании женералитата (правительства Каталонии) появился лишь один из министров распущенного Мадридом регионального правительства. Полчаса спустя и этот министр покинул здание, чтобы принять участие в заседание комитета Европейской демократической партии Каталонии (PDeCAT).

На этом собрании возглавляемая Карлесом Пучдемоном правоцентристская Европейская демократическая партия Каталонии приняла решение участвовать в назначенных на 21 декабря выборах парламента автономии. Тем самым, по мнению издания El Mundo, правящая партия Каталонии «косвенно подтвердила, что провозглашенная независимость региона не имеет силы».

Самого Пучдемона на заседании не было: впоследствии в испанской прессе появилась неподтвержденная пока информация о том, что бывший лидер Каталонии бежал в Брюссель. По данным источников La Vanguardia в МВД Испании, Пучдемон уже днем 30 октября находился в Бельгии. Собеседники El Periodico утверждали, что Пучдемон в сопровождении пяти своих бывших министров уехал на автомобиле в Марсель, откуда вылетел в Бельгию.

Вести об отъезде каталонских министров совпали с пресс-конференцией генерального прокурора Испании Хосе Мануэля Масы, который рассказал о двух исках, поданных в Верховный суд против кабинета Пучдемона и в Национальный суд против лидеров каталонских парламентских фракций. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу, сепаратизму и растрате казенных средств. Ущерб государству от нелегально проведенного референдума оценивается в €6,2 млн.

Обязанности главы Каталонии исполняет вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

28 октября, когда региональный парламент в Барселоне проголосовал за установление независимой от Испании Каталонской Республики, Пучдемон призывал оказывать «демократическое сопротивление» и отказывался признать свое увольнение. Как отмечает The Guardian, это заявление каталонского лидера, показанное по ТВ в субботу днем, было записано заранее. В момент его трансляции Пучдемон находился в своем родном городе Жироне, пил красное вино и позировал со своими сторонниками.

Карлес Пучдемон (Фото: Rafael Marchante / Reuters)

Первой под контроль Мадрида перешла каталонская полиция: руководитель региональной полиции Mossos d'Esquadra заменен более лояльной к центральным властям фигурой.

Соратники Пучдемона в выходные призывали к акциям гражданского неповиновения: например, учителям они советовали не выходить в понедельник на работу. Однако, как сообщило агентство Reuters, абсолютное большинство учителей и других работников бюджетных учреждений к призыву не прислушались. Опрошенные The New York Times каталонцы объяснили свой выход на работу боязнью сокращений и потери заработка.

Каталонские власти не смогли ничего противопоставить активации статьи 155 по двум основным причинам: у них не было продуманного плана на тот случай, если Мадрид откажется от компромиссов и пойдет до конца, и они так и не получили ​​поддержки со стороны Евросоюза, пояснил РБК научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов. «Каталонцы не хотят жить в непризнанном государстве со всеми вытекающими проблемами, поскольку с их экономикой и уровнем жизни им есть что терять», — рассказал Филатов. По его словам, большинство каталонцев стремятся не к независимости, а к расширению своей автономии внутри Испании. «Речь идет не только о признании каталонцев нацией, но о финансовых вопросах, о перераспределении налоговых доходов между Мадридом и Барселоной», — добавил он.

«Действия Мадрида никакого сопротивления не встречают, и тактически премьер-министр Мариано Рахой со своей жесткой политикой оказывается в выигрыше. Однако основные проблемы сохраняются: чуть меньше половины каталонцев стремятся к независимости, чуть больше половины — к расширению автономии. Поэтому стратегически от Мадрида все равно потребуются уступки, чтобы не допустить подобной ситуации впредь», — считает Филатов.

Готовы к выборам

Из якобы бежавших членов женералитата трое (включая Пучдемона) являются членами PDeCAT, еще трое представляют левоцентристскую партию «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), которая на региональных выборах в сентябре 2015 года входила с PDeCAT в блок «Вместе за «Да». Днем в понедельник руководство ERC также приняло решение участвовать в досрочных выборах.

Согласно последним социологическим опросам, опубликованным El Mundo в воскресенье, сейчас ERC лидирует с 26,4% поддержки. PDeCAT может рассчитывать на 9,8% голосов. Вместе они могут набрать 36,2% голосов (на прошлых выборах они получили 39,6%). Тогда для формирования кабинета «Вместе за «Да» понадобилась поддержка ультралевой партии «Кандидатура народного единства» (CUP), которая на прошлой неделе и внесла на рассмотрение парламента декларацию о независимости. Поддержка CUP, по данным El Mundo, может упасть с 8,2 до 6,3%.

Фото: Jon Nazca / Reuters

Три ведущие партии, представленные и на национальном уровне, — консервативная Народная партия, либеральные «Граждане» и социалисты — выступают против независимости региона. Сейчас они могут получить вместе до 43,4% голосов. На прошлых выборах два года назад они получили вкупе лишь 39%. «Граждане» уже предложили консерваторам и социалистам создать предвыборный блок сторонников единства с Испанией.​

Если всем сторонникам единства Испании получится сформировать единый предвыборный список, это может стать мобилизующим фактором для избирателей и обеспечить блоку большинство в региональном парламенте, рассказал Филатов из РАН. При этом, отмечает он, нельзя исключать саботажа выборов со стороны их противников, что может повлиять на итоги голосования.