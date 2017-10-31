Одолжение с предложением

Как не платить проценты по кредитной карте

Карты рассрочки, предусматривающие возможность приобретать товары в кредит без процентов, зачастую вызывают у клиентов недоверие. О чем стоит знать, прежде чем заводить такую карту?

Фото: Тим Яржомбек для РБК

На рынке кредитования в последний год появился новый, непривычный для клиентов продукт — карты рассрочки. Они дают возможность оплатить товары и услуги в магазинах-партнерах, внося средства за покупку в следующие несколько месяцев (до 12 месяцев, в зависимости от магазинов-партнеров).

В России пока лишь три таких карты. Первой в ноябре 2016 года появилась «Совесть», которую выпускает и обслуживает Киви Банк, затем в марте 2017 года Совкомбанк запустил карту «Халва», а в августе подобный кредитный продукт создал банк «Хоум Кредит».

Объем эмиссии нового вида карт банки не раскрывают, объясняя это тем, что продукт запущен недавно и говорить о результатах рано. Речь идет о нескольких сотнях тысяч карточек на все три банка, считает генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов. Для сравнения: по данным Центрального банка, на 1 июля 2017 года в России было выпущено 259 млн банковских карт, из которых 30 млн составляют кредитные карты.

Другие банки на новую услугу пока смотрят с настороженностью. Из крупнейших игроков рынка розничных банковских услуг по объему портфелей кредитных и овердрафтных карт и POS-кредитования (по данным Frank RG) о возможности запуска карты рассрочки РБК сообщили только в Бинбанке. В Почта Банке изучают «возможности данного продукта и те преимущества, которые он может дать клиентам», а в банке «Ренессанс Кредит» рассказали, что необходимости в выпуске такой карты пока не видят. В пресс-службе Альфа-банка уточнили, что если потребность в таких продуктах появится, то банк оперативно предложит его своим клиентам.

Такие карты вызывают скепсис и у некоторых граждан. «Люди в принципе относятся ко многим финансовым инструментам недоверчиво. А тут им стали предлагать деньги без процентов в форме карты — конечно, столкнувшись с новым продуктом, поначалу очень многие думали, что это точно какой-то обман», — говорит PR-директор карты рассрочки «Совесть» Мария Заикина. Дело в том, что продукт предлагает новую модель взаимоотношения с банками, и клиент, естественно, начинает искать в этом подвох, объясняет Юрий Грибанов. «Но на самом деле подвоха нет, просто модель другая. Банку платит не клиент, а партнер-ретейлер. Так что если клиент выполняет регламент, то он действительно не переплачивает», — отмечает эксперт.

РБК выяснил, чем карта рассрочки отличается от традиционных кредитных продуктов и в чем ее плюсы и минусы.

Как это работает?

Карта рассрочки — это карта, по которой пользователь может совершать покупки в магазинах, пользуясь кредитным лимитом, установленным банком, и при этом никогда (кроме случая просрочки) не платить проценты банку, рассказывает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. Обладателю карты доступны товары и услуги в магазинах-партнерах карты, во всех трех случаях эти списки партнеров отличаются: судя по данным с официальных сайтов, у «Совести» таких партнеров около 340, у «Халвы» — около 75 партнеров, а у самой молодой карты рассрочки «Хоум Кредит» их 40.

Лимит по картам устанавливается индивидуально, максимальная сумма составляет 300 тыс. руб. у «Совести» и карты «Хоум Кредит» и 350 тыс. руб. у «Халвы». Срок рассрочки — от одного до 12 месяцев и зависит от магазина-партнера. Карта «Хоум Кредит» отличается от конкурентов тем, что предоставляет рассрочку в три месяца и вне партнерской сети — везде, где принимают карту Visa, уточняет директор департамента карточных продуктов банка «Хоум Кредит» Михаил Жигунов.

Все проценты за покупателей оплачивают магазины-партнеры, которым выгодно, чтобы покупатели приходили именно к ним, объясняет Спиваков. То есть речь идет о b2b-модели монетизации. «Продавец субсидирует процент по предоставляемому банком кредиту в виде комиссии от продаж, и таким образом в выигрыше остаются все стороны. Банк получает комиссионный доход от партнера-ретейлера, клиент получает товар на условиях беспроцентной рассрочки, а продавец обеспечивает себе рост объемов продаж», — говорит Михаил Жигунов.

Размер комиссий, выплачиваемых партнерами, компании не раскрывают, но источник РБК в одной из организаций заявил, что речь идет о 3–7% от суммы покупки. «Конечно, карта рассрочки для банка менее выгодна, чем традиционная кредитка, но это отличный продукт, позволяющий быстро привлечь большое количество новых клиентов, которым впоследствии можно будет предложить другие продукты», — объясняет Михаил Жигунов.

Хотя сами карты рассрочки, как правило, бесплатны, штрафы и пени за просрочку платежей у них вполне реальные, замечает руководитель блока розничного бизнеса Локо-банка Наталья Пшеничкина. «Понятно, что это необходимо для повышения дисциплины клиентов, но ставка за просрочку платежа там достаточно высокая — около 30% годовых», — говорит она.

У каждой из карт свои санкции за нарушение правил игры. Так, например, у «Совести» есть фиксированный штраф в 290 руб. на невнесение ежемесячного платежа, а ставка за пользование кредитом по окончании периода рассрочки по ней составляет 0,03% в день (10% годовых). У «Халвы» первое же невнесение средств считается просрочкой — если через месяц с момента покупки клиент не внес платеж, то ему на сумму просроченной задолженности начинают начислять 0,1% (36,5% годовых) за каждый календарный день просрочки.

У карты «Хоум Кредит» принцип работы немного другой. Если не внести рекомендованный платеж по рассрочке, штрафных санкций нет, но задолженность переходит в кредит (под 29,9% годовых), и в таком случае к оплате обязателен минимальный платеж (7% в месяц от задолженности). «Если же клиент не вносит даже минимального платежа, это, конечно, просрочка, и на просроченную задолженность будут начислены пени из расчета 0,055% в день», — рассказывает Михаил Жигунов.

Так как рассрочка — это всё тот же вид кредитования, карту выдают не всем и на разные суммы. Оценивая вероятность дефолта по кредиту, банки используют те же самые скоринговые модели, что и при традиционной оценке кредитоспособности клиентов. «Решение о выдаче принимается по результатам скоринга, а одобряемая сумма зависит от разных факторов, среди них: заработок, общая финансовая нагрузка, кредитная история и т.д. Мы с самого старта используем и традиционные базы данных — это бюро кредитных историй, базы государственных организаций и дополнительные источники», — рассказывает Мария Заикина.

Достоинства

Так как по рассрочке задолженность гасится ежемесячно равными долями и только на сумму покупки, то такая карта подойдет дисциплинированным клиентам, предпочитающим выплачивать долг равномерными «порциями». То есть, например, если клиент приобрел товар за 15 тыс. руб. в рассрочку на три месяца, то каждый месяц ему необходимо будет вносить ровно по 5 тыс. руб. В случае же наиболее близкого продукта — кредитной карты — принцип оплаты иной: погашать нужно будет определенный процент от задолженности плюс проценты по кредиту, объясняет Михаил Жигунов.

Помимо традиционных кредиток карты рассрочки в чем-то напоминают и POS-кредитование, то есть выдачу кредита на определенный товар. Преимуществом карт рассрочки в данном случае является то, что она соединяет большое количество магазинов, распространяет рассрочку на все виды товаров и услуг. При POS-кредите же на каждую покупку нужно оформлять отдельный договор и, если покупок много, о выплатах по каждой из них нужно помнить, отмечает Мария Заикина. Кроме того, такое кредитование действует преимущественно в магазинах электроники, ювелирных сетях и частично в магазинах одежды, а в других сегментах его просто нет.

Карты рассрочки лучше всего подходят для целевых приобретений, считают представители рынка. К примеру, человек хочет подгадать скидку на интересующий его товар, а денег на руках для покупки у него нет. POS-кредита на такой товар может и не быть (так как это товар со скидкой), так что использование карты рассрочки здесь хорошо подойдет. Кредитная же карта как альтернатива в данном случае уступает тем, что предлагает более короткий грейс-период (льготный период, в который проценты за пользование денежными средствами не начисляются, обычно составляет несколько десятков дней).

Карта рассрочки удобна для жителей больших городов, где хорошо представлена сеть магазинов-партнеров, считает старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. Кроме того, имеет смысл пользоваться таким продуктом, если человека интересуют определенные компании, предлагающие длительную рассрочку (от полугода и выше), говорит вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. Например, приобрести диван с рассрочкой на шесть месяцев так будет выгоднее, потому что кредитные карты беспроцентного периода на такой срок не дадут. «Льготный период по кредитной карте, как правило, составляет порядка 50 дней, что меньше предлагаемой рассрочки от трех до 12 полных месяцев», — напоминает Михаил Жигунов. А потребительский кредит в таком случае менее привлекателен просто потому, что требует выплаты процентов по нему.

Ключевые минусы

К числу минусов можно отнести меньшую универсальность по сравнению с кредитными картами. «В большинстве случаев покупать при помощи карты рассрочки можно далеко не во всех магазинах», — напоминает Наталья Пшеничкина из Локо-банка. Так что как инструмент ежедневных трат более удобной является именно кредитная карта, уверен Григорий Бабаджанян.

Еще один минус состоит в том, что с такой карты невозможно снять наличные средства или осуществлять переводы. Обычные кредитные карты предоставляют такую возможность (хотя комиссия за снятие наличных с кредитной карты обычно составляет несколько процентов).

Кроме того, далеко не каждому клиенту доступен заявленный по карте лимит в 300–350 тыс. руб. «В большинстве случаев кредитный лимит не превышает 30 тыс. руб., а при большой кредитной нагрузке средства могут вообще не предоставить», — предупреждает начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин. Например, при выдаче карты «Совесть» в среднем пользователям одобряют сумму расходов в 70–90 тыс. руб. в Москве и 30–60 тыс. руб. в регионах, рассказала РБК Мария Заикина.​

Еще один важный минус, о котором не любят упоминать в компаниях, выпускающих карты рассрочки, заключается в том, что, если клиент попадает в просрочку, это негативно сказывается на его кредитной истории. В случае карты «Совесть» просрочка наступает по окончании периода рассрочки, у «Халвы» — с первой же неуплаты обязательного ежемесячного платежа, у «Хоум Кредит» — если не внесен хотя бы минимальный платеж.

Длительность рассрочки тоже может быть минусом для некоторых клиентов, для которых непросто расплатиться за дорогую мебель или технику всего за пару месяцев. Так, рассказывает Сергей Васильев, в «Ренессанс Кредите» отмечают тенденцию на увеличение срока кредитования во многих товарных сегментах. «Средний срок «жизни» потребительского кредита в самой популярной товарной категории — «электроника» — где-то 15 месяцев, в то время как карты рассрочки предлагают расплатиться за такие товары в течение всего лишь трех месяцев», — приводит пример Сергей Васильев. У таких магазинов электроники, как «Юлмарт», «Эльдорадо», «М.Видео» и «Технопарк», льготный период по карте рассрочки составляет в среднем три-четыре месяца.