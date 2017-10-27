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Низкий старт: почему Собчак возглавила рейтинг недоверия россиян
Газета № 184 (2681) (2710) 26 окт, 13:57
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Собчак упала в лидеры
Левада-центр представил рейтинг недоверия российским политикам
Ксения Собчак в октябре заняла первое место в рейтинге недоверия, который регулярно составляет Левада-центр. В ее предвыборном штабе уверены, что это нормальная ситуация и ее можно обернуть на пользу кандидату
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В октябре первое место в рейтинге общественных деятелей, которым не доверяют россияне, заняла Ксения Собчак. Ее показатель недоверия, согласно данным Левада-центра, — 16%. Социологи отметили, что это максимальный в динамике уровень недоверия телеведущей с​ 2013 года.

Собчак впереди

В ходе социологического исследования респондентам было предложено назвать 5–6 политиков или общественных деятелей, которым они не доверяют. Опрос проводился 20–24 октября, то есть уже после того, как стало известно о решении Собчак баллотироваться в президенты.

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Политика

Опрос также зафиксировал небольшое снижение недоверия к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Если в августе он занимал первое место в рейтинге недоверия с 15%, то теперь этот показатель составил 13%. В другом опросе, участникам которого предлагалось оценить его деятельность на посту премьер-министра, негативно оценили ее 53% опрошенных.

Левада-центр также зафиксировал резкий рост недоверия к Алексею Навальному. Если в 2013 году его фамилию назвали 3%, то теперь 12%.

Ранее о высоком негативе респондентов по отношению к Собчак сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опросам 2015 года, которые были представлены только в этом октябре, хорошо знали ее 72% респондентов, еще 23% что-то слышали о телеведущей. Узнаваемость Собчак росла в последние годы: в 2012 году 57% хорошо знали ее. В то же время, несмотря на популярность, журналистка вызывала в первую очередь негативные эмоции у респондентов: в 2015 году 60% относились к ней скорее отрицательно, тогда как 21% скорее положительно.

«Принцип Белковского»

«Россияне испытывают некоторое благоговение перед фигурой президента, его роль воспринимается как значительно более весомая, чем в некоторых других странах, — прокомментировал РБК итоги исследования социолог Левада-центра Степан Гончаров. — Поэтому человек, который претендует на такую должность, должен обладать, по мнению россиян, какими-то значительными подтвержденными лидерскими качествами». По его словам, образ Ксении Собчак изначально строился на других основаниях — «скандальная публичность, звездные тусовочки», поэтому ее амбиции раздражают тех, кто привык к традиционной, во многом патриархальной политической культуре.

Собчак ориентирована на вполне конкретную часть аудитории, у нее свой определенный электорат, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Это всего лишь реакция простых людей на нее. А эта реакция и должна быть отрицательной — никто не ждет от Собчак всероссийского доверия. Как раз разрыв между «народом» и средним классом и нужен власти», — рассуждает эксперт.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев согласен с тем, что Собчак для успеха кампании необходимо иметь доверие меньшинства и проводить таргетированные акции, направленные на целевую аудиторию. По его словам, для выхода из «электоральной резервации» ее штабу надо искать нестандартные ходы, анализировать причины неприязни и выбирать асимметричные ответы. Например, пытаться подчеркивать такие ее качества, как искренность, подлинность, смелость.

На вопрос РБК о том, как штаб Собчак намерен реагировать на негативное отношение к ней граждан, ее политконсультант Виталий Шкляров лаконично ответил: «Хорошими делами».

«Принцип Белковского заключается в следующем: чтобы приобрести рейтинг, надо сначала приобрести антирейтинг, — прокомментировал РБК главный политконсультант штаба Собчак Станислав Белковский. — Плохое надо превращать в хорошее». В качестве примера он привел Юлию Тимошенко, «которая в 90-х была самым непопулярным политиком в стране, но потом стала самым популярным». «Мы превратим плохое в хорошее. Я знаю, как это сделать», — заверил РБК политконсультант, но конкретные методы раскрывать не стал, сославшись на то, что все решения принимают начальник штаба Игорь Малашенко и сама Ксения Собчак.

В правильном направлении

Что касается рейтинга доверия, который также представил Левада-центр, то в нем первое место традиционно занял Владимир Путин, которого поддержали 60% опрошенных. Это лучший его результат с марта прошлого года. На вопрос о том, одобряют ли граждане деятельность Путина на посту президента, положительно ответили 82%.

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Второе место в рейтинге доверия занял Сергей Шойгу, в пользу которого высказались 30% опрошенных. За министром обороны следуют глава МИДа Сергей Лавров (27%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (11%).

Шойгу и Лавров занимаются самыми ответственными и актуальными направлениями в сфере госдеятельности, объяснил РБК социолог Гончаров их высокие рейтинги. По его словам, именно об угрозе извне и успехах во внешней политике регулярно сообщают медиа. Присутствие Жириновского в топ-4 лидеров по доверию граждан эксперт объяснил тем, что снизился рейтинг Медведева, на что повлияло расследование ФБК Алексея Навального.

«Жириновский раньше лидировал с наибольшим антирейтингом в роли безопасного квазиоппозиционера, но с появлением Навального, усилением претензий к Медведеву и выдвижением Собчак он ушел на второй план», — добавил Гончаров.

В целом россияне положительно оценил​​и ситуацию в стране — 57% уверены, что «дела идут в правильном направлении». Противоположной точки зрения придерживаются 27%.

Больше половины опрошенных Левада-центром не одобряет деятельность правительства (51% против 52% в сентябре) и Государственной думы (57%), однако при этом положительно оценивают деятельность глав своих регионов (53%).

Опрос был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова, Артем Филипенок.
Теги: Алексей Навальный , Ксения Собчак , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев
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