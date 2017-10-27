Перевозки идут на взлет

Иностранные авиакомпании доставляют в Россию больше пассажиров

Иностранные авиакомпании впервые с 2013 года увеличили перевозки пассажиров в Россию, следует из данных Транспортной клиринговой палаты. Наибольший прирост показывают турецкие авиакомпании

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По итогам 2017 года иностранные авиакомпании перевезут в Россию и из страны 18 млн пассажиров, по сравнению с 14,2 млн в 2016 году (+27%), следует из презентации аэропорта Домодедово, которая есть в распоряжении РБК. Домодедово ссылается на данные Транспортной клиринговой палаты, которая занимается взаиморасчетами между агентами и авиакомпаниями.

За последние десять лет пик перевозок иностранных компаний в Россию пришелся на 2013 год, тогда они перевезли 19,1 млн человек. А с 2014 года начался спад, говорится в презентации.

В топ-10 авиакомпаний с самым большим приростом по объему перевозок в 2017 году вошли четыре турецкие авиакомпании, включая крупнейшего национального перевозчика Turkish Airlines (+73%), а также казахстанская Air Astana (+27%), белорусская «Белавиа» (+25%), европейская группа KLM (+27%) и молдавская Fly One (пятикратный рост). Представитель Fly One сказал РБК, что такой существенный рост в первую очередь связан с тем, что компания начала регулярные рейсы из Кишинева в Москву только летом 2016 года. В компании заявляют, что росту пассажиропотока способствуют низкие тарифы и удобные стыковки до стран ЕС. «Есть еще и политический момент. У молдавских компаний есть ряд преимуществ в сравнении с российскими, которые не могут летать по воздушному пространству Украины. Поэтому время перелета у российских авиакомпаний больше», — говорит представитель компании.

В целом рынок пассажирских перевозок в России с учетом российских авиакомпаний по итогам полугодия растет медленнее. По данным Росавиации, в январе—июне 2017 года российские аэропорты обслужили 82 млн человек, что на 19% больше, чем годом ранее.

Иностранные авиакомпании растут чуть быстрее, чем рынок в целом, из-за более низкой базы, говорит аналитик «ВТБ Капитала» Ольга Болтрукевич. В кризис они очень активно уходили с российского рынка, полностью прекращая полеты или сокращая их количество, отмечает эксперт. А турецкие компании наращивают присутствие после почти годового перерыва из-за дипломатического скандала между Россией и Турцией. После того​ как турецкие истребители сбили российский самолет на территории Сирии в ноябре 2015 года, Россия ввела ряд экономических санкций в отношении Турции, в том числе и ограничение чартерных полетов в эту страну. Однако в конце лета 2016 года эти ограничения были сняты.

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров добавляет, что перевозки иностранных авиакомпаний растут в том числе и за счет транзитных пассажиров: например, китайцы активно используют маршрут через Москву. Рост показателей «Белавиа» он связывает с тем, что через Белоруссию идет большой трафик пассажиров с Украины, прямое сообщение с которой было прекращено в октябре 2015 года. Тот миллион пассажиров, которые летали в Россию напрямую, теперь вынуждены летать через Белоруссию, указывает он.

Дальнейший рост перевозок иностранных авиакомпаний будет зависеть от курсов валют, считает Гусаров из Avia.ru. «Мы помним, что из-за роста курса иностранных валют цены на билеты иностранных авиакомпаний значительно выросли, преимущество получили российские авиакомпании. Теперь эта разница будет постепенно нивелироваться», — говорит он.

Представители турецких Turkish Airlines и Onur Air пока не ответили на запросы РБК.