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Чем плоха новая программа правительства по труду
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Чем плоха новая программа правительства по труду
Газета № 183 (2680) (2610) Экономика, 25 окт, 13:37
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Ирина Гладышева Чем плоха новая программа правительства по труду
Чтобы повысить производительность труда, нужно реформировать госкомпании, провести либерализацию трудового законодательства, снизить налоги, ввести квоты на трудовую миграцию. Однако этих мер нет в правительственной программе

В сентябре правительство запустило новую программу повышения производительности труда и поддержки занятости. Документ, утвержденный на заседании президиума Совета при президенте по приоритетным проектам, состоит из двух блоков мер.

В первый из них включены шаги, призванные обеспечить благоприятные условия для бизнеса. В частности, будут созданы федеральный и региональные центры компетенций: к 2020 году они предложат типовые решения, за счет которых предприятия смогут увеличить среднюю выработку без дополнительных затрат. Второй блок мер предполагает поддержку региональных программ увеличения производительности. В следующем году в 15 регионах Минэкономразвития отберет 150 предприятий и наймет внешних консультантов, которые дадут рекомендации по повышению их эффективности, в том числе за счет сокращения персонала. Высвобожденным сотрудникам из средств бюджета окажут помощь в переквалификации и трудоустройстве.

Повышение производительности труда — очевидный резерв роста российской экономики, и нет ничего удивительного, что правительство обратилось к этой теме в кризис. Однако предложенные меры общей картины сильно не изменят. В 2015 году средняя часовая выработка одного работника в России, согласно данным ОЭСР, составляла $23,9, тогда как в Японии — $41,4, в Германии — $59,2, а в США — $63,1. По этому показателю Россия уступает и ряду бывших социалистических стран, таким как Польша ($28,4), Эстония ($29,9) или Венгрия ($31,3).

Приватизация госкомпаний

Сократить отставание можно в первую очередь за счет демонополизации экономики. Пример тому — российская угольная отрасль, прошедшая через глубокую реструктуризацию в 1990-е. За 1993–2001 годы доля частных шахт в добыче угля выросла с 5,5 до 68,3% (данные «Росинформугля»), при этом численность шахтеров, по данным Всемирного банка, сократилась вдвое — с 373 тыс. до 178 тыс. человек. Как результат, среднегодовая выработка одного шахтера увеличилась почти в 2 раза (с 789 до 1517 т), тогда как добыча угля снизилась лишь на 9% — с 294 млн до 269 млн т.

В отличие от угольной отрасли в газовой промышленности монопольная структура была сохранена. Несмотря на сокращение доли «Газпрома» во внутрироссийском потреблении газа (с 61,4% в 2011-м до 47,5% в 2015-м, по данным годового отчета за 2015 год), за компанией остается единоличное право на экспорт (за исключением СПГ). Это позволяет ей сохранять рентабельность вопреки растущей неэффективности. К примеру, за 1999–2016 годы добыча «Газпрома» снизилась на четверть (с 546 млрд до 420 млрд куб. м), притом что численность сотрудников увеличилась в 1,5 раза — с 298 тыс. до 456 тыс. человек. Растут и удельные операционные издержки: если в 2011-м на 1 тыс. куб. м добытого газа приходилось 730 руб. расходов на оплату труда, то в 2015-м — уже 1436 руб. (подсчеты Института энергетической политики). В условиях конкуренции столь сильный рост издержек «Газпром» вряд ли бы мог себе позволить.

То же самое касается и ОАО «РЖД», численность сотрудников которого по итогам 2016 года составила 759 тыс. человек (данные годового отчета за 2016 год). Это на треть меньше, чем в 2008 году (1,2 млн), однако международные сопоставления дают менее благостную картину. К примеру, в США в 2016 году численность персонала железных дорог составляла 170 тыс. человек (данные Ассоциации американских железных дорог) при общей протяженности линий 225,3 тыс. км. Таким образом, в Соединенных Штатах на 1 км эксплуатационной длины путей приходится 1,3 работника, тогда как в России — 8,8 при общей протяженности линий 86,4 тыс. км, согласно данным Росстата.

Либерализация рынка труда

Увеличить производительность можно не только за счет дробления и приватизации госкомпаний, но и за счет смягчения трудового законодательства, которое облегчит работодателям процедуры найма и увольнения. В 2012 году эксперты ОЭСР оценили жесткость российского законодательства в сегменте постоянных работников в 2,5 балла (более поздних данных нет) по шкале от 0 до 6 (чем ниже балл, тем меньше у работодателя ограничений), тогда как для США и Великобритании этот показатель составил 1,2 и 1,6 балла.

Жесткость норм Трудового кодекса вынуждает бизнес сокращать издержки не через увольнение лишних сотрудников, а за счет сокращения заработных плат. Так, к примеру, обстояло дело в кризис 1990-х: к концу 1998 года реальная месячная заработная плата на крупных и средних предприятиях опустилась более чем на 60% в сравнении с дореформенным уровнем (оценка ВШЭ), в то время как численность их сотрудников снизилась менее чем на треть. Общая же безработица в переходный период не превышала 13,3%, тогда как в странах Восточной Европы она составляла более 20%.

В кризисном 2009 году безработица увеличилась лишь с 6,3 до 8,4%, притом что Россия испытала самый глубокий спад ВВП среди всех стран «Большой двадцатки» (–7,8%). Стабильной безработица оставалась и в последние три года: по итогам 2016 года она была ровно на том же уровне (5,5%), что и в конце 2013-го.

Однако на фоне спада реальных доходов все более заметной становится проблема «работающих бедных»: по данным Росстата, в 2016 году заработок ниже прожиточного минимума (10 722 руб. в месяц) имели 10,7% работников, еще у 27,5% работников он не превышал двух прожиточных минимумов. Либерализация рынка труда приведет к ликвидации малопроизводительных, а потому низкооплачиваемых рабочих мест — переобучение уволенных сотрудников государство должно будет взять на себя.

Миграционные квоты

На производительности труда негативно сказывается и мягкая миграционная политика. Приток дешевой рабочей силы дестимулирует применение спецтехники, что хорошо видно на примере сферы ЖКХ: управляющим компаниям дешевле нанимать иностранцев, нежели закупать мини-погрузчики для уборки снега и листьев. В условиях кризиса правительству было бы целесообразно вернуть институт миграционных квот для безвизовых мигрантов, который был отменен в 2015 году.

Квоту на мигрантов, к примеру, использует Казахстан. Так, в благополучные 2005–​2008 годы правительство этой республики увеличило ее с 0,45 до 1,6% от экономически активного населения, в 2009 году снизило до 0,75%, а с 2011 года стало поднимать ее вновь. С 2017 года размер квоты зависит от отрасли трудоустройства мигранта, однако сам этот инструмент отменен в Казахстане не был.

Еще один важный фактор — мобильность рабочей силы, которую пока что ограничивает институт прописки. С 1995 года регистрация по месту жительства носит уведомительный характер, однако де-факто она является обязательной, так как без нее невозможно устроиться на работу, получить ИНН и зарегистрировать ИП.

Снижение налогов

Наконец, влияние на производительность труда оказывает и большая налоговая нагрузка, из-за которой у несырьевого бизнеса остается меньше возможностей для обновления основных фондов и закупки технологий, повышающих среднюю выработку.

Как следует из рейтинга Paying Taxes-2017, Россия входит в число десяти стран с самой высокой долей налогов на труд в валовой выручке модельной компании: 36,1% против 11,2% у Казахстана и 24,9% у Польши — бывших социалистических стран со схожей с Россией структурой экономики. В этой связи повышение страховых взносов, предпринятое в 2011 году, вряд ли помогло бизнесу работать эффективнее.

Об авторах
Ирина Гладышева эксперт инвестиционной компании QBF
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: экономический рост , правительство , мнение , производительность труда
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