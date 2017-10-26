ЦБ отправляет спасателя в «Росгосстрах»

Главой компании могут назначить Игоря Жука

Вывод из кризиса проблемной страховой компании, которая вошла в периметр санации «ФК Открытие», могут поручить Игорю Жуку. Восстановление «Росгосстраха» — колоссальная задача, предупреждают эксперты

Игорь Жук (Фото: Кристина Кормилицина / «Коммерсантъ»)

Страховую компанию «Росгосстрах» (РГС) может возглавить директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, сообщили РБК два источника на страховом рынке и один источник в ЦБ.

По их словам, вопрос о его назначении на этот пост в скором времени предстоит решить регулятору, который как санатор банка ФК «Открытие» должен назначить органы управления и в подконтрольные банку структуры, в том числе и РГС, который вошел в периметр санации. «Идет обсуждение назначения Жука на место гендиректора «Росгосстраха», при этом со своего поста в Банке России он уйдет», — уточнил один из собеседников.

«Жук — единственный представитель ЦБ, который знаком с «Росгосстрахом» изнутри, так как работал там длительное время. И в то же время он четвертый год курирует страховой рынок в Банке России и знаком с внутренней кухней лучше, чем кто-либо», — уточняет другой собеседник издания. Сейчас внутри «Росгосстраха» работают и оценивают ситуацию около восьми человек из департамента страхового рынка во главе с заместителем Игоря Жука Алексеем Барбашовым, добавил он. Но они представители регулятора, в случае с Жуком речь идет о переходе в штат страховщика, пояснил он.

ЦБ и РГС не ответили на запрос издания. Игорь Жук не ответил на звонок РБК.

Эксперты отмечают, что возможное назначение представителя ЦБ на должность гендиректора страховщика логично.

«Игорь Жук — один из самых профессиональных людей на рынке страхования, который имеет уникальный опыт построения процесса со всех сторон», — говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. «Жук — великолепное кадровое решение для любого крупного страховщика, в том числе и для «Росгосстраха», — сказал он.

История вопроса

В декабре 2016 года источники на страховом рынке сообщали РБК о возможности приобретения СК «Росгосстрах» холдингом «Открытие». Сделка официально почти полгода не признавалась сторонами. Вместе с тем средства «Открытие» предоставляло группе «Росгосстраха» и без оформления юридического контр​оля. Совокупно объем выделенных «Открытием» «Росгосстраху» средств в первом полугодии составлял 40 млрд руб. 29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» вместе с рядом его активов, в том числе компанией «Росгосстрах», через Фонд консолидации банковского сектора. Согласно последним данным, ЦБ оценивает затраты на санацию группы банка «Открытие» в 450 млрд руб.

В преддверии сделки с «Открытием» к середине 2017 года «Росгосстрах» сформировал новый штат сотрудников. Как сообщал «Интерфакс», Дмитрий Тимохин — управляющий директор из ВТБ — возглавил филиал «Росгосстраха» по Москве и Московской области, экс-гендиректор СГ МСК Максим Шепелев был назначен финансовым директором страховщика. Кроме того, в РГС из Сбербанка на должность управляющего директора страховщика пришел Филипп Майзенберг.

Сейчас генеральным директором «Росгосстраха» является Николаус Фрай, который занял эту должность 5 сентября в связи с увольнением занимавшего последние четыре года этот пост Дмитрия Маркарова. Как сообщало отраслевое агентство АСН со ссылкой на источники, Фрай занимает эту должность на основании срочного трудового договора: ему доверили временное управление страховщиком до момента прихода постоянного гендиректора. Кроме того, в «Росгосстрахе» агентству сказали, что из-за требований миграционного законодательства Фрай переоформляет рабочую визу в связи с изменением должности. В компании не уточнили, на какие сроки заключен срочный трудовой договор.

Текущие проблемы

Задачи, которые Жуку придется решать в «Росгосстрахе», колоссальные, указывают страховщики. «Россгосстрах» был одним из крупнейших игроков на убыточном для большинства страховщиков рынке ОСАГО. «Основная причина убыточности «Росгосстраха» — обязательное страхование автогражданки», — говорит генеральный директор страхового брокера Mains Group Сергей Худяков.

И даже после сокращения доли на рынке с 35% в 2015 году до 24 и 20% в 2016-м и первой половине 2017-го соответственно продолжает нести убытки (за первое полугодие 2017 года — 23,6 млрд руб.). При этом, как ранее сообщал РБК, средняя выплата страховщика по ОСАГО в первом полугодии 2017 года, напротив, резко выросла и превысила среднюю выплату по рынку на 70%, составив 98 тыс. руб. Отрыв был и ранее, но существенно меньше: в 2015 году средняя выплата «Росгосстраха» превышала средний показатель по рынку на 20%, а в 2016 году — на 32%.

В компании тогда официально поясняли, что разница обусловлена разной практикой «учета и отражения страховых выплат», а «Росгосстрах» всегда показывает страховые выплаты в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику.

Однако у аналитиков это объяснение вопросов не сняло. Была даже выдвинута версия о том, что рост страховых выплат мог быть связан с «разбалансировкой руководства компании» и «недобросовестностью» сотрудников.

Возможные стратегии​

Вся проблема РГС в том, что из-за своей широкой региональной сети и большего присутствия в убыточных регионах, чем иные страховщики, компания терпит высокие убытки в проблемном сегменте ОСАГО, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. По мнению эксперта, выздоровлению страховщика могут способствовать комплексные изменения в убыточном сегменте ОСАГО на фоне повышения эффективности внутренних процессов — это и обсуждаемая ЦБ и РСА реформа либерализации тарифов, и законодательные изменения, направленные на борьбу с мошенничеством в сфере ОСАГО. «Возможность дать страховщикам больше свободы при определении размера тарифа и отказ от коэффициентов определения размера премии повлекут кратное увеличение тарифов в убыточных регионах, где из-за автоюристов выплаты в несколько раз превышают премии. С таким комплексом мер извне у РГС будет возможность постепенно восстанавливать свое убыточное на данный момент финансовое положение», — поясняет он.

Однако не стоит ожидать значительных изменений законодательства до президентских выборов в марте, добавляет Бредихин.

При принятии решения о стратегии дальнейшего развития «Росгосстраха» необходимо использовать конкурентные преимущества страховщика, говорит аналитик. «К примеру, у него самая большая агентская сеть, но также возможной точкой приложения сил компании может [быть] расширение участия в обязательном страховании жилья», — заключает он.

По мнению Сергея Худякова, одно из возможных направлений по оздоровлению страховщика — дальнейшее сокращение доли ОСАГО. Параллельно с этим нужно более активно развивать те виды бизнеса, в которых компания сейчас прибыльна — страхование имущества, различных видов ответственности и других видов из линейки продуктов «Росгосстраха», полагает Худяков.

В ЦБ на момент публикации не прокомментировали стратегию дальнейшего развития «Росгосстраха».