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Си вошел в уставной фонд
Газета № 183 (2680) (2610) Политика, 25 окт, 15:14
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Си вошел в уставной фонд
Съезд КПК не выявил следующего лидера страны
Съезд Компартии Китая впервые за два десятка лет не дал ответа на вопрос, кто станет следующим председателем КНР. Лидером в нарушение сложившихся традиций может остаться Си Цзиньпин. Его усиление выгодно России, говорят эксперты
Фото: Thomas Peter / Reuters

Линия без преемника

Связанные с XIX съездом мероприятия закончились 25 октября совместным выходом к фотографам нового состава постоянного комитета политбюро (ПКПБ) Компартии Китая.

Однако в семерке, вышедшей к фотографам, не угадывается явный преемник, который может сменить Си по окончании его второго пятилетнего срока. В среду глава государства был переизбран на пять лет в качестве генсека Компартии и переутвержден в должности председателя Центрального военного совета партии.

Компартия порвала с прежней традицией и представила новый состав лидеров без четкого преемника Си Цзиньпина, который стал, возможно, самым влиятельным китайским лидером со времен Мао Цзэдуна, пишет Reuters. Более того, всем новичкам в ПКПБ 60 и более лет, и через пять лет они будут стары для выдвижения на пост генсека, отмечает Bloomberg. По негласному правилу из ПКПБ уходят его члены, достигшие 68 лет, а претендентами на пост руководителя страны чаще всего были самые молодые члены постоянного комитета, чтобы у них было время как минимум на пять лет работы в комитете и еще на две пятилетки во главе страны. Си стал членом ПКПБ в 54 года.

Новый состав ПКПБ не указывает на потенциального будущего преемника, согласен руководитель Школы востоковедения, профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Партийный съезд — главное политическое событие пятилетки. Нынешний начался 19 октября с выступления перед более чем 2 тыс. его участников председателя КНР Си Цзиньпина, а завершился 24 октября принятием поправок в устав Компартии и утверждением нового состава центрального комитета партии из 300 человек.

25 октября прошел первый пленум центрального комитета Компартии 19-го созыва, в котором приняли участие 204 члена с правом голоса. Они избрали состав нового политбюро из 25 человек и новый состав постоянного комитета политбюро —​ главного органа управления Китаем, в который входят семь человек. Постоянный комитет встречается еженедельно для решения главных вопросов страны, политбюро собирается раз в месяц.

Кадровый вопрос был главным занимавшим экспертов до начала съезда. Они обращали внимание на то, что при ​двух предыдущих лидерах КНР — Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао — на съезде, который пришелся на окончание первого срока их работы, еще до начала мероприятия было известно, кто войдет ​в политбюро и постоянный комитет. Можно было с уверенностью указать на того, кто займет пост генсека партии, а потом и председателя страны по окончании следующей пятилетки. Так было и с самим Си Цзиньпином: он вошел в состав ПКПБ в 2007 году. Тогда эксперты почти со стопроцентной уверенностью указывали на него как на следующего руководителя Китая. Прогноз оправдался: Си Цзиньпин в 2012 году был избран генсеком Компартии, а позже занял и два других высших руководящих поста — председателя КНР и главы Центрального военного совета.

Новички без близости

Из семи человек, работавших в предыдущие пять лет в составе постоянного комитета, свои места сохранили двое — 64-летний Си Цзиньпин и 62-летний председатель Госсовета Ли Кэцян. По прогнозу Reuters, главой парламента страны, Всекитайского собрания народных представителей, станет вошедший в ПКПБ Ли Чжаньшу, начальник канцелярии центрального комитета Компартии. Ли Чжаньшу 67 лет, он один из самых близких к Си чиновников, работавший с ним еще с 1980-х и фактически возглавлявший его аппарат, пишет Bloomberg. Его утверждение на пост третьего человека в стране произойдет только в марте, когда парламент соберется на очередной съезд, сообщает Reuters.

Имена вошедших в ПКПБ людей расставлены в утвержденном списке по рангу в порядке убывания, говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. В таком же порядке новый состав ПКПБ вышел на фотографирование. Первым после Си Цзиньпина вышел второй человек в иерархии — Ли Кэцян, за ним — Ли Чжаньшу. Далее вышел вице-премьер Госсовета Ван Ян, пятым — заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, шестым — новый глава партийной дисциплинарной комиссии Чжао Лэцзи, замкнул семерку глава парткома Шанхая Хань Чжэн, сообщило агентство «РИА Новости».

В новом составе ПКПБ семь человек, как и в предыдущем, поэтому можно ожидать, что новички займут те же позиции, что и их предшественники, говорит Габуев. По словам эксперта, можно ожидать, что Ван Ян станет председателем Народного политического консультативного совета, Ван Хунин — первым секретарем ЦК партии, Чжао Лэцзи уже назначен председателем Центральной комиссии проверки дисциплины, а Хань Чжэн может стать первым вице-премьером Госсовета.

Впервые состав ПКПБ сформирован из участников, родившихся уже после китайской революции 1949 года. Большинство в новом ПКПБ не принадлежит людям, которых можно считать близкими к Си, однако в 25-местном политбюро как минимум 14 человек в разные годы работали с ним вместе, подсчитал Reuters.

Фото: Ng Han Guan / AP

Возвышение Си

Съезд закрепил особую роль Си Цзиньпина в истории КНР. Он стал первым современным лидером, чье имя было вписано в устав Компартии. До нынешнего съезда в уставе по имени были названы только основатель современного Китая Мао Цзэдун и реформатор Дэн Сяопин: «Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства (производительных сил, культуры и широких слоев населения) и научной концепцией развития». Теперь в уставе прописаны также «идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», процитировал текст принятой поправки Reuters.

В устав КПК также вошли инициативы Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией («Партия должна твердо проводить самоконтроль и строго следить за своей деятельностью во всех отношениях»), а также предложенная им в 2013 году масштабная экономическая инициатива «Один пояс, один путь». По ходу ее реализации должна быть создана торговая и инфраструктурная сеть, связывающая Азию с Европой и Африкой вдоль и за пределами маршрутов древнего Шелкового пути, напоминает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что Си рассматривает себя в качестве третьего большого лидера после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Называние преемника сейчас ослабило бы позиции Си», — цитирует Bloomberg Джозефа Фьюсмита, профессора Бостонского университета.

Закрепление статуса Си и отсутствие явного указания на преемника связаны не столько с личными амбициями председателя КНР, сколько с задачами, которые стоят перед Китаем, говорит Алексей Маслов из НИУ ВШЭ. По его наблюдению, характер китайской власти становится более авторитарным, так как руководством поставлены масштабные задачи в экономике, страна хочет сделать новый рывок, а для него нужно зафиксировать новую команду. Лидер же может остаться прежним, указывает Маслов. Эксперт напоминает, что Дэн Сяопин не обладал титулом председателя КНР или генсека Компартии, однако с 1978 по 1989 год был лидером страны. По окончании второй пятилетки Си может изменить Конституцию Китая, запрещающую сейчас одному человеку занимать пост председателя более двух сроков подряд, указывает Маслов. Однако скорее Си останется фактическим лидером, занимая другой пост. То, что в китайском планировании появился 2035 год, к которому должна быть модернизирована армия и завершено строительство «среднезажиточного общества» (обе цели Ци назвал на съе​зде), может сигнализировать о планах Си оставаться у власти до этого времени, говорит Маслов.

Концентрация власти необходима для выполнения задачи по серьезной перестройке экономики, говорит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. А для сохранения Си у власти после 2022 года три высших поста китайской власти — пост председателя страны, генсека Компартии и председателя Центрального военного совета — могут быть разделены, их больше не будет занимать один и тот же человек, говорит Кашин. Рост ВВП Китая в годовом выражении сокращается с 2010 года, когда этот показатель был на уровне 10,4%. К 2015 году темпы роста экономики Китая замедлились до 6,9%, а в 2016 году — до 6,7%. В конце сентября международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до А+ с АА- с прогнозом «стабильный». Агентство понизило суверенный кредитный рейтинг Китая впервые с 1999 года. До этого в конце мая суверенный кредитный рейтинг Китая пересмотрело (впервые с 1989 года) агентство Moody’s: он был понижен с Aa3 до A1 со стабильным прогнозом.

Усиление Си выгодно России, так как он настроен позитивно к развитию отношений с Москвой, у него хорошие личные отношения с президентом Владимиром Путиным, некоторые новые члены ПКПБ также хорошо известны в России, говорит Кашин. Так, Ван Ян активно участвует в развитии экономического сотрудничества, регулярно принимал участие в Восточном экономическом форуме. В политике сотрудничество Пекина с Москвой будет нарастать, так как Китай поставил задачу сформировать вокруг себя «зону комфорта», говорит Маслов. Однако в экономическом сотрудничестве китайская сторона может стать более прагматичной, так как ставит себе жесткие задачи по развитию.

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Автор: Полина Химшиашвили.
При участии: Павел Кошкин.
Теги: Китай , Си Цзиньпин , съезд , Компартия
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