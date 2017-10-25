Криптовалюта получает законную прописку

Правительство подготовит правовую базу оборота цифровых денег

Скоро в российском законодательстве наконец появятся понятия криптовалюты, майнинга и ICO. Распоряжение о разработке законопроекта дал Владимир Путин. Эксперты ожидают консервативного подхода — к деньгам биткоин не приравняют

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Владимир Путин во вторник, 24 октября, поручил Банку России и правительству разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере 10 октября.

Согласно поручению, в законе будут определены такие понятия, как технология распределенных реестров (к которой относится блокчейн), цифровой аккредитив, цифровая закладная, токен, смарт-контракт и «долгожданное» понятие криптовалюты. При этом при разработке изменений в законодательство необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации», говорится в поручении.

Кроме того, будут разработаны требования к организации и осуществлению добычи криптовалюты (майнинг), регистрации хозяйствующих субъектов и порядок налогообложения полученных от майнинга доходов. Также будет создана система регулирования ICO (Initial Coin Offering), то есть «публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов». При этом в документе подчеркивается, что система контроля должна быть разработана по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Таким образом, Россия сказала «да» указанным технологиям, вопрос в том, в какой форме будет организовано их регулирование.

В криптосообществе новость восприняли позитивно. «Мы приветствуем решение властей развивать регулирование в сфере ICO и криптовалют, а не вводить запреты», — комментирует руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. «Для криптосообщества это поручение означает в первую очередь то, что за регулирование большинства понятий и вопросов в сфере цифровых технологий в финансах взялись всерьез», — отмечает основатель блокчейна Universa Александр Бородич. Ранее споры и обсуждения самых разных вариантов шли разрозненно по отдельно взятым понятиям — криптовалюте, токенам и т.д.

История вопроса

Разговоры о разработке законопроекта ходили не один месяц. В августе Минфин заявлял о намерении разрешить торговать криптовалютой только на Московской бирже и допускать к торгам только квалифицированных инвесторов. Затем в начале сентября Антон Силуанов говорил, что законопроект, регулирующий криптовалюты, будет готов к концу года. В то же время глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозировал, что законопроект появится в октябре.

В этом же месяце директор департамента финансового регулирования Министерства финансов Яна Пурескина заявляла, что ведомство предлагает разрешить добывать криптовалюту только юридическим лицам и ввести регистрацию майнеров. «Мы поддерживаем предложение идентификации участников оборота цифровых валют, чтобы противодействовать отмыванию. Считаем целесообразным разрешить выпуск криптовалют только юридическим лицам, ввести регистрацию майнеров и лицензирование цифровых площадок», — заявила она.

В то же время в сентябре Банк России заявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению на территории России.

Консервативный подход

Впрочем, эксперты полной либерализации криптовалют не ждут и, пока проекта закона нет, делают свои предположения. «Думаю, что криптовалюте могут дать определение цифрового актива и цифрового товара. Понятие криптовалюты как средства платежа для России неприемлемо», — считает руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе Элина Сидоренко. По ее словам, именно такая позиция была в приоритете в рабочей группе.

По мнению сооснователя криптобанка Wirex Павла Матвеева, очевидно, что криптовалюта не приобретет статуса платежного средства, а останется цифровым активом, возможно близким к ценным бумагам. «И облагаться налогами она может в соответствии с существующей практикой налогообложения ценных бумаг», — сказал он. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил РБК, что криптовалюты с точки зрения Гражданского кодекса должны рассматриваться как «иное имущество».

Операционной зал криптовалютной биржи в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Также в законопроекте необходимо урегулировать так называемые точки контроля — это в первую очередь биржи и обменные площадки, считает Сидоренко. «Скорее всего, в начальном законопроекте основное внимание уделят биржам как профессиональным платформам. Возможно, их работу предложат выстраивать по типу торгов на валютном рынке», — говорит она.

При этом налогом, скорее всего, будут облагаться доходы с продажи криптовалюты, а также доход от колебания курса валют, считает Роман Бузько, партнер адвокатского бюро Buzko & Partners. «Сегодня валютные колебания учитываются в статьях расходов или доходов. Думаю, что-то подобное произойдет и в системе налогообложения криптовалют», — говорит он. Именно поэтому, считает юрист, регулироваться в первую очередь будут обменники и биржи, на которых совершаются операции купли-продажи валют.

Наибольших успехов в отношении государственного регулирования криптовалюты пока достигли в Японии. В этой стране биткоину и некоторым другим криптовалютам с 1 апреля 2017 года присвоен статус платежного средства наравне с иенами. В США оговорены вопросы того, как облагать налогом сделки с биткоинами и как предотвращать возможное при их посредничестве финансирование терроризма.

Сложный вопрос

Непонятно пока, кому будет разрешено заниматься майнингом и как предполагается отслеживать майнеров в целях налогообложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал точку зрения, что «придется формировать реестр майнеров и ими смогут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица». Он не исключил, что майнерами могли бы выступать и физические лица при условии их включения в реестр. «Я думаю, что это [майнинг физическими лицами] трудно запретить, потому что категория самозанятых у нас велика», — сказал он. Причем здесь налогообложение должно быть «не запретительным» — тут может применяться подоходный налог 13% или другая мягкая шкала, полагает Аксаков.

С этим мнением соглашается и Элина Сидоренко. «Я не поддерживаю позицию о запрете майнинга для физических лиц. Реалии таковы, что основной пул майнеров в России составляют частные лица, которые майнят на частных фермах. Если будет введен запрет на частный майнинг, мы сделаем так, что они уйдут в тень», — говорит она.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин отметил, что введение системы налогообложения и регистрации для майнеров — «это необходимая часть регуляторики этого рынка», но он считает важным сохранить отрасль интересной для инвесторов. «Например, можно ввести льготную ставку налогообложения и набор преференций для участников этого рынка. Мы работаем над идеей введения нового термина в налоговом законодательстве — «криптопредприниматель», — рассказал Припачкин.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, чья компания Radius Group разместила оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич», считает бессмысленным введение регистрации и налогообложения компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Введение налогообложения для майнеров, по его мнению, будет неправильным, поскольку с точки зрения технического процесса они занимаются не добычей криптовалюты, а поддержанием работы сети.

Подход к размещению

Что касается регулирования ICO, по мнению Анатолия Аксакова, размещения должны проходить на организованных площадках (например, в РТС, на Московской бирже и т.д.), к которым должны предъявляться определенные требования. «В том числе должно быть требование, что на такой площадке есть эксперты, которые отбирают проекты, и средства привлекаются не под «пустышки», — отметил он.

Если средства в рамках ICO привлекаются в криптовалютах, к ним следует допускать только квалифицированных инвесторов, «понимающих суть явлений», считает он. Если же в ICO привлекаются средства в фиатных (общепризнанных) валютах, возможно, к ним можно допускать и частных инвесторов, но ограничивать объем вложения сравнительно небольшой суммой, «чтобы не допустить, например, чтобы человек продал квартиру ради вложения в ICO».

По мнению Элины Сидоренко, вводить ограничение для участия в ICO только квалифицированным инвесторам нельзя. «ICO — это легкие инвестиции, подобные краудинвестингу. Если мы убьем это позитивное начало ICO, в нем отпадет всякий смысл», — полагает она.

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