Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,46 EUR Нал. 68,11 67,51 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,83 +0,24 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5500,40 -23,00 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,42 -0,19% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7526,54 +0,03%
Криптовалюта получает законную прописку
Лента новостей
В России ответили на сообщения СМИ об отказе Индии в производстве Су-57 02:55, Политика Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме 02:47, Политика Twitter ужесточит правила размещения рекламы после «российского дела» 02:15, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о планах Сбербанка увеличить прибыль до 1 трлн руб. 02:12, Бизнес Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб. 01:19, Бизнес Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда» 01:04, Общество Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде» 00:44, Общество Эксперты рассказали об отличиях вирусов Bad Rabbit и ExPetya 00:28, Технологии и медиа В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен 00:15, Технологии и медиа ЦБ придумал средство оценки реальной долговой нагрузки заемщиков 00:02, Финансы «Биткоин в законе»: как в России отрегулируют криптовалюты и ICO 24 окт, 23:48, Деньги Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды» 24 окт, 23:41, Общество Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн 24 окт, 23:30, Общество Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по химатаке в Сирии 24 окт, 23:29, Политика Поездки вместо покупок: выручка «Яндекс.Такси» превысила доход «Маркета» 24 окт, 23:12, Технологии и медиа Госдеп ответил на блокировку Россией в Совбезе ООН резолюции по Сирии 24 окт, 22:55, Политика Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж 24 окт, 22:47, Фотогалерея  «Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ 24 окт, 22:45, Политика СМИ узнали о письме Полтавченко о возможном дефиците хлеба в Петербурге 24 окт, 22:35, Общество Собчак рассказала о предложении выдвинуть в президенты жену Навального 24 окт, 22:16, Политика Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова 24 окт, 22:06, Политика Во время премьерного показа «Матильды» в Москве задержали семь человек 24 окт, 22:04, Общество Максим Орешкин — РБК: «Российскую экономполитику называют лучшей в мире» 24 окт, 21:54, Интервью Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса 24 окт, 21:50, Политика Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка 24 окт, 21:48, Общество Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях 24 окт, 21:42, Общество Розенберг счел соглашение с «Телеграфом» признанием своей правоты 24 окт, 21:27, Общество ФАС выставила новые условия Schlumberger для покупки EDC 24 окт, 21:08, Бизнес
Криптовалюта получает законную прописку
Газета № 182 (2679) (2510) Деньги, 24 окт, 23:48
0
Криптовалюта получает законную прописку
Правительство подготовит правовую базу оборота цифровых денег
Скоро в российском законодательстве наконец появятся понятия криптовалюты, майнинга и ICO. Распоряжение о разработке законопроекта дал Владимир Путин. Эксперты ожидают консервативного подхода — к деньгам биткоин не приравняют
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Владимир Путин во вторник, 24 октября, поручил Банку России и правительству разработать регулирование криптовалют, майнинга и ICO. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере 10 октября.

Согласно поручению, в законе будут определены такие понятия, как технология распределенных реестров (к которой относится блокчейн), цифровой аккредитив, цифровая закладная, токен, смарт-контракт и «долгожданное» понятие криптовалюты. При этом при разработке изменений в законодательство необходимо исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации», говорится в поручении.

Кроме того, будут разработаны требования к организации и осуществлению добычи криптовалюты (майнинг), регистрации хозяйствующих субъектов и порядок налогообложения полученных от майнинга доходов. Также будет создана система регулирования ICO (Initial Coin Offering), то есть «публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов». При этом в документе подчеркивается, что система контроля должна быть разработана по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Таким образом, Россия сказала «да» указанным технологиям, вопрос в том, в какой форме будет организовано их регулирование.

Тайный рубль: зачем российской экономике национальная криптовалюта
Мнение

В криптосообществе новость восприняли позитивно. «Мы приветствуем решение властей развивать регулирование в сфере ICO и криптовалют, а не вводить запреты», — комментирует руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. «Для криптосообщества это поручение означает в первую очередь то, что за регулирование большинства понятий и вопросов в сфере цифровых технологий в финансах взялись всерьез», — отмечает основатель блокчейна Universa Александр Бородич. Ранее споры и обсуждения самых разных вариантов шли разрозненно по отдельно взятым понятиям — криптовалюте, токенам и т.д.

История вопроса

Разговоры о разработке законопроекта ходили не один месяц. В августе Минфин заявлял о намерении разрешить торговать криптовалютой только на Московской бирже и допускать к торгам только квалифицированных инвесторов. Затем в начале сентября Антон Силуанов говорил, что законопроект, регулирующий криптовалюты, будет готов к концу года. В то же время глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозировал, что законопроект появится в октябре.

В этом же месяце директор департамента финансового регулирования Министерства финансов Яна Пурескина заявляла, что ведомство предлагает разрешить добывать криптовалюту только юридическим лицам и ввести регистрацию майнеров. «Мы поддерживаем предложение идентификации участников оборота цифровых валют, чтобы противодействовать отмыванию. Считаем целесообразным разрешить выпуск криптовалют только юридическим лицам, ввести регистрацию майнеров и лицензирование цифровых площадок», — заявила она.

В то же время в сентябре Банк России заявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению на территории России.

Консервативный подход

Впрочем, эксперты полной либерализации криптовалют не ждут и, пока проекта закона нет, делают свои предположения. «Думаю, что криптовалюте могут дать определение цифрового актива и цифрового товара. Понятие криптовалюты как средства платежа для России неприемлемо», — считает руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе Элина Сидоренко. По ее словам, именно такая позиция была в приоритете в рабочей группе.

Звонкие токены: как запустить криптовалюту с обеспечением золотом
Бизнес

По мнению сооснователя криптобанка Wirex Павла Матвеева, очевидно, что криптовалюта не приобретет статуса платежного средства, а останется цифровым активом, возможно близким к ценным бумагам. «И облагаться налогами она может в соответствии с существующей практикой налогообложения ценных бумаг», — сказал он. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил РБК, что криптовалюты с точки зрения Гражданского кодекса должны рассматриваться как «иное имущество».

Операционной зал криптовалютной биржи в Москве (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Также в законопроекте необходимо урегулировать так называемые точки контроля — это в первую очередь биржи и обменные площадки, считает Сидоренко. «Скорее всего, в начальном законопроекте основное внимание уделят биржам как профессиональным платформам. Возможно, их работу предложат выстраивать по типу торгов на валютном рынке», — говорит она.

Золото цифровой пробы: чего ждать от Bitcoin Gold
Деньги

При этом налогом, скорее всего, будут облагаться доходы с продажи криптовалюты, а также доход от колебания курса валют, считает Роман Бузько, партнер адвокатского бюро Buzko & Partners. «Сегодня валютные колебания учитываются в статьях расходов или доходов. Думаю, что-то подобное произойдет и в системе налогообложения криптовалют», — говорит он. Именно поэтому, считает юрист, регулироваться в первую очередь будут обменники и биржи, на которых совершаются операции купли-продажи валют.

Наибольших успехов в отношении государственного регулирования криптовалюты пока достигли в Японии. В этой стране биткоину и некоторым другим криптовалютам с 1 апреля 2017 года присвоен статус платежного средства наравне с иенами. В США оговорены вопросы того, как облагать налогом сделки с биткоинами и как предотвращать возможное при их посредничестве финансирование терроризма.

Сложный вопрос

Непонятно пока, кому будет разрешено заниматься майнингом и как предполагается отслеживать майнеров в целях налогообложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал точку зрения, что «придется формировать реестр майнеров и ими смогут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица». Он не исключил, что майнерами могли бы выступать и физические лица при условии их включения в реестр. «Я думаю, что это [майнинг физическими лицами] трудно запретить, потому что категория самозанятых у нас велика», — сказал он. Причем здесь налогообложение должно быть «не запретительным» — тут может применяться подоходный налог 13% или другая мягкая шкала, полагает Аксаков.

Голос из будущего: как работает построенный на блокчейне бизнес
Бизнес

С этим мнением соглашается и Элина Сидоренко. «Я не поддерживаю позицию о запрете майнинга для физических лиц. Реалии таковы, что основной пул майнеров в России составляют частные лица, которые майнят на частных фермах. Если будет введен запрет на частный майнинг, мы сделаем так, что они уйдут в тень», — говорит она.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин отметил, что введение системы налогообложения и регистрации для майнеров — «это необходимая часть регуляторики этого рынка», но он считает важным сохранить отрасль интересной для инвесторов. «Например, можно ввести льготную ставку налогообложения и набор преференций для участников этого рынка. Мы работаем над идеей введения нового термина в налоговом законодательстве — «криптопредприниматель», — рассказал Припачкин.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, чья компания Radius Group разместила оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич», считает бессмысленным введение регистрации и налогообложения компаний, занимающихся майнингом криптовалют. Введение налогообложения для майнеров, по его мнению, будет неправильным, поскольку с точки зрения технического процесса они занимаются не добычей криптовалюты, а поддержанием работы сети.

Подход к размещению

Что касается регулирования ICO, по мнению Анатолия Аксакова, размещения должны проходить на организованных площадках (например, в РТС, на Московской бирже и т.д.), к которым должны предъявляться определенные требования. «В том числе должно быть требование, что на такой площадке есть эксперты, которые отбирают проекты, и средства привлекаются не под «пустышки», — отметил он.

Если средства в рамках ICO привлекаются в криптовалютах, к ним следует допускать только квалифицированных инвесторов, «понимающих суть явлений», считает он. Если же в ICO привлекаются средства в фиатных (общепризнанных) валютах, возможно, к ним можно допускать и частных инвесторов, но ограничивать объем вложения сравнительно небольшой суммой, «чтобы не допустить, например, чтобы человек продал квартиру ради вложения в ICO».

По мнению Элины Сидоренко, вводить ограничение для участия в ICO только квалифицированным инвесторам нельзя. «ICO — это легкие инвестиции, подобные краудинвестингу. Если мы убьем это позитивное начало ICO, в нем отпадет всякий смысл», — полагает она.

Сохранить
Авторы: Людмила Петухова, Иван Аношин, Анна Балашова.
Теги: законопроект , госрегулирование , криптовалюта , ICO
Материалы по теме
Рынок ICO в России вдвое превысил объемы венчурных инвестиций Деньги
Первый зампред ЦБ предложил рассматривать ICO как игру Деньги
В России решили легализовать привлечение денег на ICO Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав