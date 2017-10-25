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Валюта ждет нового года
Газета № 182 (2679) (2510) Деньги, 24 окт, 18:08
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Валюта ждет нового года
Как изменились ставки по вкладам в долларах и евро в октябре
Ставки по валютным вкладам остаются на низком уровне, и эта ситуация сохранится до конца года, полагают эксперты. Надежда на изменение ситуации есть в следующем году, но она не очень велика
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Ставки по валютным вкладам с 21 сентября по 23 октября 2017 года в большинстве из 15 крупнейших по объему привлеченных средств российских банков остались неизменными. Однако изменение условий несколькими игроками рынка скорректировало средние ставки — в основном в сторону повышения.

Так, средние ставки по вкладам в долларах на три и на шесть месяцев выросли на 0,17 процентного пункта (п.п.) и 0,07 п.п., до 0,41 и 0,72% годовых соответственно. Это было вызвано повышением ставок лидером рынка — Сбербанком (повышение в пределах 0,2 п.п.), а также пересмотром линейки вкладов СМП Банка (он ввел короткие валютные вклады и увеличил ставку по полугодовому вкладу в долларах).

В то же время по годовым вкладам в долларах средняя ставка снизилась на 0,04 п.п., до 1,12% годовых. Повышение долларовых ставок со стороны Сбербанка и Промсвязьбанка нивелировалось снижением годовых ставок СМП Банком, банком «Открытие» и Московским индустриальным банком. Остальные банки годовые ставки по вкладам в долларах не меняли.

Незначительно повысились средние ставки по трехмесячным и годовым вкладам в евро. Ставки по вкладам на три месяца выросли на 0,04 п.п. (до 0,1% годовых) за счет пересмотра линейки СМП Банком. По годовым вкладам средняя ставка увеличилась на 0,02 п.п. (до 0,29% годовых), поскольку повышение ставки Промсвязьбанком перевесило снижение ставок Газпромбанком и СМП Банком (другие банки ставки не меняли). Средняя ставка по вкладам в евро на полгода осталась неизменной (0,15% годовых).

«Никаких кардинальных изменений на рынке валютных вкладов мы не видим, хотя некоторые банки могут решать свои локальные задачи по привлечению валютной ликвидности», — говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. «Мы сейчас не можем подтвердить какой-то явной динамики, тенденции этого рынка», — согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Самые доходные

Наибольшую доходность по годовым депозитам в долларах сейчас предлагает Промсвязьбанк — 1,75% годовых, месяцем ранее он не входил в тройку лидеров по доходности вкладов. Далее следуют Бинбанк (1,65%) и СМП Банк (1,5%). По долларовым вкладам на полгода с большим отрывом лидирует СМП Банк, предлагающий 2% годовых, отстают от него Бинбанк (1,3%) и МКБ (1,1% годовых).

По краткосрочным трехмесячным вкладам в долларах наиболее высокие ставки предлагают СМП Банк (2% годовых), Московский кредитный банк (0,75% годовых) и Бинбанк (0,55%).

Фото: Akos Stiller / Bloomberg

По годовым вкладам в евро самую высокую доходность предлагает Бинбанк (0,8% годовых), затем идут МКБ (0,7%) и Промсвязьбанк (0,6%). На полгода вклады в евро выгоднее всего разместить в СМП Банке и Бинбанке — под 0,4% годовых, в Совкомбанке ставка составляет 0,35% годовых.

Трехмесячные вклады в евро выгодно разместить в СМП Банке — под 0,4% годовых, Бинбанке — под 0,25%, в остальных банках выборки — не более чем под 0,1% годовых.

Ждать ли перемен

В ближайшей перспективе эксперты не ждут каких-то значимых изменений на рынке валютных вкладов. «Спрос на валютную ликвидность со стороны корпоративных клиентов банков остается весьма сдержанным. Поэтому повода для повышения ставок по вкладам в целях увеличения валютной ликвидности нет», — говорит Порывай.

«Ставки по валютным вкладам в среднесрочной перспективе могут оставаться низкими», — считает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. Спрос на кредитование в валюте низок, а привлекать валютные вклады без соответствующей возможности увеличения активов банки не будут, потому что в таком случае принимают на себя риски волатильности валютного курса. «В результате ставки по валютным вкладам останутся на минимальном уровне», — говорит он. «Рынок стагнирующий, и никаких резких движений по ставкам мы не ожидаем», — согласен Юрий Грибанов.

Сейчас ставки по валютным депозитам практически не дают заработать на них, но такие вклады по-прежнему интересны определенной группе людей. «Те, кто держит валютные вклады, не рассматривают ставку по вкладу как источник дохода. Храня деньги в валюте, они стараются обезопасить сбережения от возможного ослабления рубля или рассчитывают заработать на ослаблении. И, мне кажется, ситуация в этом смысле принципиально не изменится в ближайшей перспективе», — отмечает Самиев.

По мнению Дениса Порывая, ситуация с вкладами в долларах в российских банках может несколько измениться в следующем году, и это будет связано с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Рынок ждет, что ФРС в следующем году может трижды повысить базовую ставку (по 0,25 п.п.), в результате чего ставки по доллару на денежном рынке могут возрасти, что опосредованно скажется и на депозитах. «В следующем году можно ожидать рост ставок по вкладам в долларах на 0,3–0,5 процентного пункта при условии, что ФРС будет воплощать свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики», — полагает эксперт. По ставкам вкладов в евро он не ждет похожих изменений, поскольку, по его мнению, Европейский центральный банк вряд ли будет менять ставки ранее 2019 года.

Павел Самиев более скептичен в отношении ставок по вкладам в долларах. «Сейчас российским банкам не нужен рост доли валютных вкладов. Поэтому влияние того, какие процентные ставки по доллару будут в мире и какова позиция ФРС, на российский рынок валютных вкладов будет очень небольшим», — считает он.

Тем, кто не удовлетворен нынешним уровнем процентных ставок, можно обратить внимание на валютные облигации, полагают эксперты. «Есть альтернатива — облигации в валюте. Те, кто вкладывает деньги в бумаги качественных российских эмитентов, могут рассчитывать на 3–4% годовых», — говорит Самиев. Денис Порывай говорит, что физическим лицам «можно посмотреть на еврооблигации российских эмитентов», однако эти инструменты подразумевают больший риск и более высокий уровень финансовой грамотности инвестора по сравнению с депозитами.

Автор: Иван Аношин.
При участии: Алексей Митраков.
Теги: доллар , вклады , ставки , европейская валюта , ключевая ставка ФРС
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