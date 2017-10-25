Владимир Путин похвалил осторожность ЦБ

Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,46 EUR Нал. 68,11 67,51 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,83 +0,24 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5500,40 -23,00 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,42 -0,19% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7526,54 +0,03%
Оправданная жесткость: как Путин оценил неожиданно низкую инфляцию
Лента новостей
В России ответили на сообщения СМИ об отказе Индии в производстве Су-57 02:55, Политика Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме 02:47, Политика Twitter ужесточит правила размещения рекламы после «российского дела» 02:15, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о планах Сбербанка увеличить прибыль до 1 трлн руб. 02:12, Бизнес Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб. 01:19, Бизнес Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда» 01:04, Общество Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде» 00:44, Общество Эксперты рассказали об отличиях вирусов Bad Rabbit и ExPetya 00:28, Технологии и медиа В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен 00:15, Технологии и медиа ЦБ придумал средство оценки реальной долговой нагрузки заемщиков 00:02, Финансы «Биткоин в законе»: как в России отрегулируют криптовалюты и ICO 24 окт, 23:48, Деньги Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды» 24 окт, 23:41, Общество Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн 24 окт, 23:30, Общество Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по химатаке в Сирии 24 окт, 23:29, Политика Поездки вместо покупок: выручка «Яндекс.Такси» превысила доход «Маркета» 24 окт, 23:12, Технологии и медиа Госдеп ответил на блокировку Россией в Совбезе ООН резолюции по Сирии 24 окт, 22:55, Политика Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж 24 окт, 22:47, Фотогалерея  «Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ 24 окт, 22:45, Политика СМИ узнали о письме Полтавченко о возможном дефиците хлеба в Петербурге 24 окт, 22:35, Общество Собчак рассказала о предложении выдвинуть в президенты жену Навального 24 окт, 22:16, Политика Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова 24 окт, 22:06, Политика Во время премьерного показа «Матильды» в Москве задержали семь человек 24 окт, 22:04, Общество Максим Орешкин — РБК: «Российскую экономполитику называют лучшей в мире» 24 окт, 21:54, Интервью Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса 24 окт, 21:50, Политика Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка 24 окт, 21:48, Общество Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях 24 окт, 21:42, Общество Розенберг счел соглашение с «Телеграфом» признанием своей правоты 24 окт, 21:27, Общество ФАС выставила новые условия Schlumberger для покупки EDC 24 окт, 21:08, Бизнес
Оправданная жесткость: как Путин оценил неожиданно низкую инфляцию
Газета № 182 (2679) (2510) Экономика, 24 окт, 14:05
0
Владимир Путин похвалил осторожность ЦБ
Регулятор продолжит медленно снижать ключевую ставку
Инфляция, опустившаяся значительно ниже ориентира ЦБ, вызывает опасения у экспертов, признал Владимир Путин. Однако вряд ли это вынудит ЦБ снизить ключевую ставку более чем на 25 базисных пунктов, полагают аналитики
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Владимир Путин во вторник, 24 октября, на форуме «Россия зовет», организованном «ВТБ Капиталом», ответил на опасения по поводу чрезмерно низкой инфляции, зафиксированной в России.

Инфляция упала до 2,7% в годовом выражении по состоянию на 16 октября, заявил он, и это «позволяет рассчитывать», что по итогам года она окажется ниже целевого уровня ЦБ в 4%. «Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики», — сказал Путин.

Сильнее всего от низкой инфляции пострадают банковский сектор, инфраструктурные монополии, влияние она окажет также на добычу, нефтепереработку, строительство, оценивали ранее аналитики АКРА. Дело в том, что предприятия из этих секторов при высокой инфляции могли экономить, замораживая зарплаты и цены поставщиков, однако при медленном росте цен выигрыш от таких мер снижается.

Видео: RT на русском / YouTube

При этом на последнем заседании совета директоров ЦБ в сентябре ставка была снижена на 50 б.п., хотя инфляция с июля держалась в годовом выражении ниже таргета регулятора. Однако, по мнению президента, центральные банки и регуляторы, которые таргетируют инфляцию, практически во всех странах мира проявляют подобную «чрезмерную на первый взгляд осторожность», которая «в известной степени оправданна, потому что рисков пока еще много». Для российской экономики они в первую очередь связаны с мировым сырьевым рынком, пояснил Владимир Путин.

«Поэтому я прекрасно понимаю и в целом одобряю деятельность Центрального банка, который ведет себя таким образом, так осторожно. Но вместе с тем хочу подчеркнуть, что ценовая устойчивость (этого никто никогда не отрицает) играет важную роль с точки зрения процентных ставок в целом для макроэкономической стабильности», — резюмировал президент, который в этом году, отличие от прошлогоднего форума, ограничился докладом по основным макроэкономическим параметрам и не стал общаться с иностранными инвесторами.

Без «дополнительных импульсов»

Заявление президента прозвучало в преддверии заседания совета директоров ЦБ, который в пятницу должен принять решение по ключевой ставке, составляющей сейчас 8,5%. Согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, регулятор сократит ее лишь на 25 базисных пунктов, несмотря на наиболее низкие за весь постсоветский период темпы роста цен.

Ограниченный инструмент: стоит ли менять денежно-кредитную политику ЦБ
Мнение

Позиция Путина вряд ли окажет влияние на решение ЦБ, полагает главный экономист Евразийского банка развития ​Ярослав Лисоволик: «Не думаю, что здесь нужны какие-нибудь дополнительные импульсы». Полгода или год назад можно было бы говорить о том, насколько значимы «стимулы» со стороны правительства, но сейчас ситуация «достаточно определенная», указывает он, инфляция замедляется ускоренными темпами, и в самом ЦБ «есть понимание», что потенциал для краткосрочного снижения ставки существует.

На ближайшем заседании ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов, полагает Лисоволик. У регулятора есть основания «оглянуться на глобальные факторы», в частности на повышение ставок в США. Снижение на 50 б.п. в сентябре — это уже «достаточно значимый» шаг, который позволит «замедлить ход», полагает эксперт.

Ответственность не только на ЦБ

По итогам 2017 года инфляция составит 3,2%, говорится в прогнозе Минэкономразвития, на основе которого верстается бюджет 2018–2020 годов. На следующие три года ожидания министерства совпадают с таргетом ЦБ в 4%. Разговоры о снижении ориентира пока преждевременны, но «могут появиться», ​говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ЦБ нужна не только низкая, но и предсказуемая инфляция, отмечает Лисоволик. Регулятор ранее разработал план по сокращению влияния на инфляцию немонетарных факторов и отправил его в правительство, писал РБК. ЦБ, например, предлагает реформировать программу поддержки продовольствия, ввести льготы по налогу на имущество, прибыль и землю, создать программы переквалификации специалистов, расширить использование производных финансовых инструментов и так далее.

Три причины замедления цен

Инфляция находится ниже таргета ЦБ по трем причинам, объясняет эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов: «Во-первых, вследствие ограничения темпов роста номинальных показателей, зависящих от действий правительства (тарифов естественных монополий, заработных плат в госсекторе, пенсий). Во-вторых, в результате жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики Банка России (сдерживание конкретных видов кредитования, высокая реальная краткосрочная ставка). В-третьих, благодаря укреплению курса рубля при благоприятной конъюнктуре нефтяного рынка».

Укрепление рубля — краткосрочный фактор, и «по-хорошему» на отклонение от таргета из-за него ЦБ реагировать не должен, считает Куликов. Поэтому снижение ставки будет «более спокойным» (скорее всего, до 8,25% на ближайшем заседании и до 8% по итогам года), считают в АКРА. Рубль на решение ЦБ не среагирует, полагает Куликов, рынок уже заложил изменения ставки в свои ожидания.

ЦБ в преддверии заседаний по ставке традиционно воздерживается от комментариев. Представители регулятора даже отказались по этой причине участвовать в форуме, сказал президент ВТБ Андрей Костин. Снижать ставку быстрее ЦБ поможет консервативный подход Минфина к бюджету, заявил глава ведомства Антон Силуанов: «Вопрос жесткости бюджетной политики дает больше маневра Центральному банку».

Переход к низкой инфляции — «точка запуска» нового кредитного цикла, но важно не повторить ошибок 2011–2012 годов, «когда кредитная экспансия практически вся ушла в необеспеченное потребление», сказал на форуме министр экономического развития Максим Орешкин. Многие недооценивают плюсы от низкой инфляции и обращают внимание на «краткосрочные негативные последствия», а именно на проблемы бизнес-моделей, которые «прятали свою неэффективность за высокой инфляцией», отметил он. Но это краткосрочный отрицательный эффект, и хорошо, что он происходит на фазе роста экономики, сказал министр.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Владимир Путин , «ВТБ Капитал» , инфляция
Материалы по теме
Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию Экономика
Аналитики назвали наиболее уязвимые к низкой инфляции отрасли Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав