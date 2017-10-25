Владимир Путин похвалил осторожность ЦБ

Регулятор продолжит медленно снижать ключевую ставку

Инфляция, опустившаяся значительно ниже ориентира ЦБ, вызывает опасения у экспертов, признал Владимир Путин. Однако вряд ли это вынудит ЦБ снизить ключевую ставку более чем на 25 базисных пунктов, полагают аналитики

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Владимир Путин во вторник, 24 октября, на форуме «Россия зовет», организованном «ВТБ Капиталом», ответил на опасения по поводу чрезмерно низкой инфляции, зафиксированной в России.

Инфляция упала до 2,7% в годовом выражении по состоянию на 16 октября, заявил он, и это «позволяет рассчитывать», что по итогам года она окажется ниже целевого уровня ЦБ в 4%. «Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики», — сказал Путин.

Сильнее всего от низкой инфляции пострадают банковский сектор, инфраструктурные монополии, влияние она окажет также на добычу, нефтепереработку, строительство, оценивали ранее аналитики АКРА. Дело в том, что предприятия из этих секторов при высокой инфляции могли экономить, замораживая зарплаты и цены поставщиков, однако при медленном росте цен выигрыш от таких мер снижается.

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При этом на последнем заседании совета директоров ЦБ в сентябре ставка была снижена на 50 б.п., хотя инфляция с июля держалась в годовом выражении ниже таргета регулятора. Однако, по мнению президента, центральные банки и регуляторы, которые таргетируют инфляцию, практически во всех странах мира проявляют подобную «чрезмерную на первый взгляд осторожность», которая «в известной степени оправданна, потому что рисков пока еще много». Для российской экономики они в первую очередь связаны с мировым сырьевым рынком, пояснил Владимир Путин.

«Поэтому я прекрасно понимаю и в целом одобряю деятельность Центрального банка, который ведет себя таким образом, так осторожно. Но вместе с тем хочу подчеркнуть, что ценовая устойчивость (этого никто никогда не отрицает) играет важную роль с точки зрения процентных ставок в целом для макроэкономической стабильности», — резюмировал президент, который в этом году, отличие от прошлогоднего форума, ограничился докладом по основным макроэкономическим параметрам и не стал общаться с иностранными инвесторами.

Без «дополнительных импульсов»

Заявление президента прозвучало в преддверии заседания совета директоров ЦБ, который в пятницу должен принять решение по ключевой ставке, составляющей сейчас 8,5%. Согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, регулятор сократит ее лишь на 25 базисных пунктов, несмотря на наиболее низкие за весь постсоветский период темпы роста цен.

Позиция Путина вряд ли окажет влияние на решение ЦБ, полагает главный экономист Евразийского банка развития ​Ярослав Лисоволик: «Не думаю, что здесь нужны какие-нибудь дополнительные импульсы». Полгода или год назад можно было бы говорить о том, насколько значимы «стимулы» со стороны правительства, но сейчас ситуация «достаточно определенная», указывает он, инфляция замедляется ускоренными темпами, и в самом ЦБ «есть понимание», что потенциал для краткосрочного снижения ставки существует.

На ближайшем заседании ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов, полагает Лисоволик. У регулятора есть основания «оглянуться на глобальные факторы», в частности на повышение ставок в США. Снижение на 50 б.п. в сентябре — это уже «достаточно значимый» шаг, который позволит «замедлить ход», полагает эксперт.

Ответственность не только на ЦБ По итогам 2017 года инфляция составит 3,2%, говорится в прогнозе Минэкономразвития, на основе которого верстается бюджет 2018–2020 годов. На следующие три года ожидания министерства совпадают с таргетом ЦБ в 4%. Разговоры о снижении ориентира пока преждевременны, но «могут появиться», ​говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ЦБ нужна не только низкая, но и предсказуемая инфляция, отмечает Лисоволик. Регулятор ранее разработал план по сокращению влияния на инфляцию немонетарных факторов и отправил его в правительство, писал РБК. ЦБ, например, предлагает реформировать программу поддержки продовольствия, ввести льготы по налогу на имущество, прибыль и землю, создать программы переквалификации специалистов, расширить использование производных финансовых инструментов и так далее.

Три причины замедления цен

Инфляция находится ниже таргета ЦБ по трем причинам, объясняет эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов: «Во-первых, вследствие ограничения темпов роста номинальных показателей, зависящих от действий правительства (тарифов естественных монополий, заработных плат в госсекторе, пенсий). Во-вторых, в результате жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики Банка России (сдерживание конкретных видов кредитования, высокая реальная краткосрочная ставка). В-третьих, благодаря укреплению курса рубля при благоприятной конъюнктуре нефтяного рынка».

Укрепление рубля — краткосрочный фактор, и «по-хорошему» на отклонение от таргета из-за него ЦБ реагировать не должен, считает Куликов. Поэтому снижение ставки будет «более спокойным» (скорее всего, до 8,25% на ближайшем заседании и до 8% по итогам года), считают в АКРА. Рубль на решение ЦБ не среагирует, полагает Куликов, рынок уже заложил изменения ставки в свои ожидания.

ЦБ в преддверии заседаний по ставке традиционно воздерживается от комментариев. Представители регулятора даже отказались по этой причине участвовать в форуме, сказал президент ВТБ Андрей Костин. Снижать ставку быстрее ЦБ поможет консервативный подход Минфина к бюджету, заявил глава ведомства Антон Силуанов: «Вопрос жесткости бюджетной политики дает больше маневра Центральному банку».

Переход к низкой инфляции — «точка запуска» нового кредитного цикла, но важно не повторить ошибок 2011–2012 годов, «когда кредитная экспансия практически вся ушла в необеспеченное потребление», сказал на форуме министр экономического развития Максим Орешкин. Многие недооценивают плюсы от низкой инфляции и обращают внимание на «краткосрочные негативные последствия», а именно на проблемы бизнес-моделей, которые «прятали свою неэффективность за высокой инфляцией», отметил он. Но это краткосрочный отрицательный эффект, и хорошо, что он происходит на фазе роста экономики, сказал министр.