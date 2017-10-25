Сладкая альтернатива

Какой доход приносит производство сахарозаменителя

Галина Родюшкова открыла в Нижнем Новгороде фитнес-центр, но обнаружила, что большинство клиенток не хотят заниматься физкультурой, хотя и мечтают похудеть. Тогда предпринимательница придумала низкокалорийную альтернативу сахару

Галина Родюшкова (Фото: Антон Афанасьев для РБК)

Производство на окраине города Балахны, неподалеку от Нижнего Новгорода, полуразрушено. Некоторые здания уже восстановлены, но основную часть комплекса еще предстоит реконструировать. «Я до сих пор поверить не могу, что стала собственницей этой территории, где в советское время располагался огромный Балахнинский хлебокомбинат», — признается 54-летняя Галина Родюшкова.

Она не печет хлеб, а выпускает целую линейку товаров с низким содержанием калорий для тех, кто хочет похудеть, — сахарозаменители, сиропы, натуральные завтраки и напитки под брендом FitParad. Галина Родюшкова вовремя разглядела тренд на здоровый образ жизни и с нуля построила масштабный пищевой бизнес. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ее ООО «Питэко» в 2016 году достигла 179 млн руб., а прибыль — 37,7 млн руб.

Напитки полегче

В начале 1990-х выпускница Нижегородского коммерческого института Галина Родюшкова работала «челноком». Привозила из-за границы все, что может принести прибыль, — от одежды до продуктов питания.

В середине 1990-х она познакомилась с представителями болгарской компании, которые приехали в Нижний Новгород продавать свое оборудование для производства лимонада. Получалось не очень хорошо: иностранцам местные не доверяли. Зато местная предпринимательница быстро наладила сбыт и стала продавать «бизнес по производству напитков под ключ». Открыла и свой небольшой цех, но после встречи с рэкетирами решила его продать.

Выйти на новый уровень помог один из покупателей оборудования — Александр Смагин, вместе с которым Родюшкова ​50 на 50 организовала компанию РОСМ (от «Родюшкова и Смагин»), которая выпускала сладкую газировку. «Стартовали почти без денег. Можно сказать, что мы выжили тогда благодаря дешевым подсластителям: в подвальчиках лили этот лимонад», — вспоминает Родюшкова.

На первых порах газировка продавалась под торговой маркой РОСМ, позже появился бренд «Ярмарка». Начинали с кустарного производства, однако по мере роста оборотов вкладывались в инфраструктуру и развитие. В итоге стали одними из лидеров в Нижегородской области. Как вспоминает предпринимательница, в лучшие годы оборот составлял 120 млн руб. «Тогда я впервые стала думать: почему мы покупаем эти смеси для изготовления напитков? Я купила учебник пищевой химии, поговорила со специалистами и со временем научилась разрабатывать рецептуру сама», — вспоминает Родюшкова.

В поисках «волшебной таблетки»

Со временем между партнерами все чаще стали возникать разногласия, да и бизнес перестал расти (например, в 2016 году, по данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «РОСМ» принесло 55 млн руб. выручки и всего 22 тыс. руб. прибыли). Так что еще в 2005 году Родюшкова решила продать свою долю партнеру и отдохнуть.

«Мне было 42 года, у меня было две дочки, я купила дом своей мечты на «нижегородской Рублевке» и решила создать небольшой стабильный бизнес — фитнес-клуб в спальном районе, чтобы потихоньку готовиться к рождению внуков. Думала, отдохну от нервотрепки», — вспоминает она.

Фото: Антон Афанасьев для РБК

При фитнесе она открыла косметологический кабинет и массажную зону. Поначалу было интересно разобраться в новом бизнесе, поставить его на ноги и пробовать процедуры по омоложению на себе. «Но через пару лет я стала ощущать себя трофейной женой, которой подарили бизнес-игрушку», — смеется Родюшкова. Хотя в ее семье все было наоборот: на передовой всегда была она сама, а супруг поддерживал и занимался хозяйственными делами.

Предпринимательнице стало скучно, и даже пришло некое разочарование в индустрии. Она заметила, что страстное желание привести себя в порядок у ее клиентов длится ежегодно с 3 января до 1 мая. «В это время шли усиленные тренировки, покупались курсы аппаратной косметологии, антицеллюлитные кремы, — рассказывает Родюшкова. — Но энтузиазм быстро сходил на нет. В этой гонке за красотой женщины не хотят работать над собой, они хотят «волшебную таблетку», которая расправится с ненавистными килограммами».

Такие рассуждения натолкнули предпринимательницу на мысль о заменителе сахара. «Известно, что вес зачастую набирается от быстрых углеводов. Вся пищевая промышленность до сих пор работает либо на калорийном сахаре, либо на дешевых химических аналогах, а мне хотелось найти безвредную для здоровья альтернативу», — говорит Галина Родюшкова.

Без дома, но с цехом

Загоревшись идеей, предпринимательница тут же позвонила своим поставщикам по лимонадному бизнесу. Те рассказали, что в пищевой индустрии за рубежом набирает популярность новый фаворит — натуральный сахарозаменитель эритрит. Родюшкова выяснила, что клинические испытания этого продукта уже проводились в НИИ питания РАМН в 2001 году и что действительно ученые рекомендовали его для использования в диетотерапии больных сахарным диабетом. Но в отечественной пищевой промышленности новинка не использовалась из-за высокой цены: эритрит в чистом виде стоил тогда около 1 тыс. руб. за килограмм, а по сладости заметно уступал обычному сахару.

Родюшкова не растерялась: она придумала делать смеси на основе эритрита с добавлением более дешевых стевиозида (натуральный сахарозаменитель) и сукралозы (интенсивный термостабильный подсластитель). В таком случае удавалось получить продукт с минимумом калорий, в несколько раз слаще и всего в полтора-два раза дороже обычного сахара. Родюшкова решила, что такой продукт неминуемо будет пользоваться спросом у диабетиков и желающих похудеть.

Чтобы запустить новый бизнес, предпринимательница продала «запасную» однокомнатную квартиру, арендовала здание бывшей столовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (за 130 тыс. руб. в месяц), купила 10 т эритрита и первое китайское фасовочное оборудование.

Соотношения веществ в смесях Галина выводила сама. И, найдя оптимальное сочетание вкуса и стоимости ингредиентов, она отправилась в Нижегородский центр стандартизации и метрологии, где ее все знали еще со времен лимонадного бизнеса. Но вот про эритрит в Нижнем Новгороде никто не слышал. Товар был новым и необычным — было необходимо разработать технологическую инструкцию, технические условия и получить государственную регистрацию. Пришлось ехать в Москву в Институт питания РАН, но и здесь оформить документы долго не удавалось.

Фото: Антон Афанасьев для РБК

«Пришлось буквально жить в Москве. Муж отговаривал: мол, может, оставить эту затею, пока не поздно, — вспоминает предпринимательница. — Это были очень непростые времена для меня, когда отчаяние сменялось огромным отчаянием». Лишь спустя два года хождения по инстанциям, в 2009 году, Родюшковой удалось получить заветное свидетельство о государственной регистрации на свои смеси за подписью тогдашнего руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Позднее она получила еще и два патента.

Бренд FitParad предпринимательница выкупила у нижегородского бизнесмена, занимающегося сетями общепита, а с упаковкой решила экспериментировать. Как правило, заменители сахара выпускаются в форме таблеток, которые упаковываются в небольшие флаконы. Но разместить на таком флакончике информацию о пользе и натуральности нового продукта было невозможно, да и надо было выделяться среди импортных конкурентов. Родюшкова предложила фасовать продукт в баночки с мерной ложкой (идею она подсмотрела в Бразилии), а также в маленькие пакетики-саше по одному грамму, которые пакуются в иллюстрированные коробки, напоминающие чайные.

Оформление документов, аренда и покупка оборудования съедали накопления семьи, а продаж все не было. В итоге Родюшковым пришлось продать семейный коттедж — в общей сложности на старт ушло около 18 млн руб.

«Белая смерть» Вплоть до недавнего времени сахарозаменители, как правило, использовались в пищевой промышленности, или их покупали люди, кому по медицинским показаниям противопоказан сахар. Но мода на здоровый образ жизни привела к тому, что все больше людей стали отказываться от сахара и искать аналоги. «Сахарозаменителей великое множество, но не все из них обладают нулевой калорийностью и какой-либо пользой. К примеру, декстроза, фруктоза, мальтодекстрин, мальтоза и патока — это либо аналоговые названия сахара, либо производные от него. Они калорийные, и это не самая лучшая альтернатива. А например, стевиозид делают из растений — в нем нет калорий и углеводов, он не влияет на уровень инсулина, но при этом имеет далеко не идеальный вкус», — объясняет сертифицированный тренер Ксения Овсюк, куратор онлайн-школы фитнеса Star Project. Ключевой конкурент FitParad — это немецкий сахарозаменитель в таблетках Milford. «Продукция FitParad ориентирована в первую очередь на тех, кто считает калории, заботится о своем рационе. Одной из его отличительных особенностей является возможность использовать для выпечки кондитерских изделий. В настоящий момент продажи бренда у нас невелики, так как товар нишевый, но мы видим потенциал для роста», — рассказали РБК в пресс-службе X5 Retail Group. Фото: Антон Афанасьев для РБК

Рост на ЗОЖ

Нижегородская предпринимательница наконец-то разрешила проблемы с регистрацией и выпустила первые партии, но тут возникла новая проблема: сетевая розница не понимала, зачем им нужен новый сахарозаменитель от неизвестного производителя. «Как мы вставали на рынок, это просто уму непостижимо. Первые пять лет вообще никакого просвета не было», — рассказывает Родюшкова.

Первоначально она сделала ставку на аптеки — раздавала пробные партии врачам-эндокринологам бесплатно, участвовала в мероприятиях вроде «Дней диабета». Однако вся эта работа не увенчалась успехом. Например, Родюшкова вела переговоры с сетью «Ригла», но ее представители попросили разработать что-то более привычное для покупателей — кисель и кашу. «Питэко» разработало и то и другое, но на полки товар так и не попал.

Первые попытки пробиться в продуктовые сети тоже не увенчались успехом: экспериментировать с новой товарной категорией мало кто был готов. Родюшкова разместила товар в нескольких небольших сетях, оплатила входные бонусы, но сахарозаменитель не пользовался спросом, и вскоре его сняли с реализации. Первое время годовые продажи не превышали несколько миллионов рублей. «Мы выживали только за счет прибыли от фитнес-клуба», — вспоминает Родюшкова. Муж предлагал продать бизнес, но предпринимательница справедливо рассудила, что убыточный проект никто не купит.

Первой всерьез стала торговать продукцией «Питэко» петербургская сеть «Лента» в 2011 году. «Мы активно работаем с покупательской аудиторией, ориентированной на здоровый и активный образ жизни», — объясняет Мария Филиппова, представитель «Ленты». Следом подтянулись сети «О'кей» и SPAR. Причем продажи шли в основном в столице: до регионов мода на здоровый образ жизни еще не дошла.

Пока Галина Родюшкова пыталась наладить отношения с торговыми сетями, неожиданно выстрелила интернет-торговля. Сначала менеджеры «Питэко» даже не стали открывать свой интернет-магазин, рассчитывая на привычную офлайн-торговлю. В интернет-магазине Fitparad.com бренд продает ИП Евгения Пугача, а в соцсети Instagram интересы компании представляет другой посредник — компания «Форвард». Сейчас бренд уже сотрудничает с крупными сетями «Магнит», «Карусель», но при этом интернет по-прежнему приносит около 50% продаж. Дело в том, что компания практически не тратится на рекламу, но ее при этом часто рекомендуют топовые блогеры вроде Василия Смольного из онлайн-шоу «Бешеная сушка». Родюшкова утверждает, что никогда не использовала блогеров для продвижения (им просто понравился ее товар), и называет интернет-продажи «дикими» — она не понимает, как на них повлиять.

По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2012 года выручка «Питэко» практически удваивается каждый год: если в 2012 году оборот был 22 млн руб., то в 2016-м — 179 млн. Родюшкова говорит, что в 2017 году есть все шансы выйти на выручку 260 млн руб. Она приобрела новый фасовочный аппарат за 19 млн руб. и переехала на огромную территорию площадью 11 га, которая раньше принадлежала Балахнинскому хлебозаводу.

Галина Родюшкова (Фото: Антон Афанасьев для РБК)

Здесь много места и есть возможности расширять производство. Недавно Родюшкова занялась выпуском конфет. Совместно с фабрикой «Богатырь» ей удалось выпустить карамель без сахара. «Сделать такие конфеты на сахарозаменителе почти невозможно. Текстура получается фарфоровой, скалывается. Мы долго мучились, но когда у нас получилась первая партия карамели, это было настоящее счастье», — вспоминает предпринимательница. Сейчас она готовит к выпуску сиропы и крем-десерты без сахара, ведь многие любят сладкое и при этом хотят похудеть.

​Взгляд со стороны «Любая диета имеет риски» Игорь Ворожцов, директор подразделения «Внутренней медицины, иммунологии и онкологии» в Shire (международная биофармацевтическая компания) «Успех сахарозаменителей на рынке обусловлен разумным трендом на уменьшение количества рафинированных калорий (сахарозы) в рационе. Желание сохранить привычные вкусовые свойства пищи или напитка заставляет искать альтернативы сахару. Но мы воздерживаемся от категоричных утверждений в отношении безопасности таких ингредиентов. Любая диета и диетическое вмешательство имеет свои риски». «Сахар записали в продукты нон грата» Кирилл Шишаев, VentureClub «Идея сделать сахарозаменитель для потребителей кажется рискованной. Возможно, продавать его оптом производителям сладостей было бы выгоднее. Однако тренд на здоровое питание и уменьшение калорийности рациона очевиден. Сахар наравне с глютеном и лактозой записали в продукты нон грата. Сейчас массово отказываться от этих продуктов и заменять их на более здоровые аналоги стали в основном в больших и крупных городах. Но вскоре мода доберется и до регионов. Следовательно, у компании уже есть хороший задел на успех. Они успели застолбить за собой нишу».

Сохранить