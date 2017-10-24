Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,76 57,44 EUR Нал. 67,96 67,44 USD Бирж. 57,55 +0,07 EUR Бирж. 67,59 -0,15 USD ЦБ. 57,47 -0,04 EUR ЦБ. 67,56 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5777,82 -95,58 ММВБ 2063,81 -0,39% РТС 1131,08 -0,30% Brent 57,43 +0,17% DJIA 23273,96 -0,23% Nasdaq 6586,83 -0,64% FTSE 7524,45 +0,02%
Акции ушли в брак
Лента новостей
Собянин допустил увеличение пенсии на 3 тыс руб 02:57, Общество «Эхо Москвы» опубликовало видео прохода через охрану напавшего на ведущую 02:08, Общество «Вертолеты России» назвали срок первого контракта на поставку Ми-171А2 02:00, Бизнес Собянин рассказал о планах баллотироваться на новый срок 01:27, Политика Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак 01:26, Политика В России уточнили сроки начала поставок МС-21 мексиканской Interjet 01:10, Бизнес Маккейн призвал пересмотреть решение об аннулировании визы Браудера 00:25, Политика Обвиняемую в растрате ₽146 млн. в компании Артема Чайки отправили в СИЗО 00:11, Общество «Мираторг» займется производством овощей для борща 00:04, Бизнес Президент «Мираторга» — РБК: «Есть все условия, чтобы кормить мир» 00:03, Интервью На Гудкова завели дело за нарушения при интернет-агитации в Москве 00:03, Политика СМИ узнали о вхождении экс-топ-менеджера «Первого канала» в штаб Собчак 23 окт, 23:49, Политика В Армении российский военнослужащий застрелил сослуживца 23 окт, 23:33, Общество Нож в ньюсруме: почему стало возможным нападение в редакции «Эха Москвы» 23 окт, 23:17, Общество Премьера «Матильды» в Санкт-Петербурге. Фотогалерея 23 окт, 23:09, Фотогалерея  Научный демарш: как академики ответили на решение ВАК по делу Мединского 23 окт, 23:03, Общество В Щелково от отравления сероводородом в колодце погибли два человека 23 окт, 23:02, Общество Выгодный протест: почему продолжается акция Саакашвили в Киеве 23 окт, 23:00, Политика ФИФА назвала лучшего игрока, тренера и гол года 23 окт, 22:55, Спорт СМИ узнали о причинах нападения сотрудника Росгвардии на сослуживцев 23 окт, 22:47, Общество Консилиум врачей согласовал методику лечения раненой ведущей «Эха Москвы» 23 окт, 22:29, Общество Подмосковный Минздрав опроверг отстранение главного судмедэксперта 23 окт, 22:28, Общество СБУ объяснило рассылку сообщения о раскрытии покушения на Порошенко 23 окт, 21:58, Политика В Рио-де-Жанейро военная полиция застрелила пожилую туристку из Испании 23 окт, 21:43, Общество Эксперт «Диссернета» потребовал снова рассмотреть диссертацию Мединского 23 окт, 21:42, Общество Шойгу прибыл с визитом на Филиппины 23 окт, 21:38, Политика «Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России 23 окт, 21:29, Спорт Главу отделения Российского союза молодежи поместили под домашний арест 23 окт, 21:27, Общество
Акции ушли в брак
Газета № 181 (2678) (2410) Бизнес, 23 окт, 16:08
0
Акции ушли в брак
Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на полмиллиарда долларов
Накануне IPO En+ Полина Дерипаска получила 6,9% в холдинге. Исходя из оценки компании перед размещением, этот пакет стоит $483–586,5 млн. Но Олег Дерипаска оставил за собой право выкупить этот пакет
Полина Дерипаска (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Новый акционер

В октябре 2017 года 6,9% акций En+ были переданы Полине Дерипаске, супруге основного акционера холдинга Олега Дерипаски. Об этом говорится в проспекте к размещению En+, копия которого есть у РБК.

Полина Дерипаска — дочь бывшего руководителя администрации президента Валентина Юмашева. Она вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 году. Брачного контракта супруги не заключали. «Мне кажется, в России это не очень принято», — говорила Полина в интервью «Ведомостям» в 2008 году.

En+, который объединяет алюминиевые активы (48,13% UC Rusal), электроэнергетическую компанию «Евросибэнерго» и угольную «Востсибуголь», планирует провести IPO на Московской и Лондонской биржах в ноябре. Для размещения оценка En+ составила $7–8,5 млрд, сообщил холдинг в понедельник, 23 октября. В ходе подготовки к размещению холдинг проведет допэмиссию акций на $1 млрд, на IPO будут проданы как эти бумаги (от лица En+), так и доля подконтрольных Олегу Дерипаске структур на сумму не менее $500 млн, сообщала ранее En+. Таким образом, инвесторы получат от 15,8 до 18,8% увеличенного уставного капитала компании. Сейчас основной частью акций En+ Олег Дерипаска владеет через две структуры — B-Finance и Basic Element Limited (61,55 и 21,1%) соответственно, говоритcя в проспекте En+. Еще 13% принадлежит семье Олега Дерипаски (с учетом доли Полины Дерипаски) и оставшиеся 4,35% En+ — у «ВТБ Капитала».

Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Исходя из первоначальной оценки En+ ($7–8,5 млрд за 100%) пакет Полины Дерипаски в холдинге стоит $483–586,5 млн. Но у Олега Дерипаски есть call-опцион на выкуп этого пакета, говорится в проспекте, он может выкупить весь пакет или его часть. Срок реализации опциона в документе не указан.

Олег Дерипаска мог просто подарить своей супруге 6,9% акций в холдинге накануне IPO, предполагает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Если говорить о потенциальных имущественных спорах между супругами, они иногда улаживаются с помощью такого добровольного отчуждения части совместного имущества, добавляет партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Call-опцион дает Олегу Дерипаске право выкупить этот пакет по оговоренной цене — фиксированной, либо предусмотренной определенной формулой, отмечает партнер юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева. В случае если Полина решит продать эти акции, то условиями договора может быть предусмотрено, что в первую очередь она должна их предложить Олегу Дерипаске и только в случае его отказа может продать их на сторону, замечает эксперт. Этот опцион также не ограничивает Полину Дерипаску в праве закладывать акции или получать по ним дивиденды, добавляет Савельева. Новая дивидендная политика En+, принятая в преддверии IPO, предполагает выплату акционерам не менее $250 млн ежегодно. Таким образом, пакет в 6,9% обеспечит выплаты минимум $17,25 млн в год.

РБК направил запрос Полине Дерипаске через ассистента, но ответа пока не получил. Представитель En+ отказался от комментариев.

Полине Дерипаске принадлежит издательский дом Forward Media Group, который издает журналы Hello! , «Кроха и я», «Интерьер». В начале сентября Forward Media Group объявил об объединении с издательским домом Look At Media (издания The Village, Wonderzine, Look At Me и FurFur).

Исходя из рейтинга 25 богатейших женщин России, который в августе выпустил журнал Forbes Woman, пакет в En+ позволил бы Полине Дерипаске занять четвертую позицию, пропустив вперед только президента компании Inteco management Елену Батурину (ее состояние журнал оценил в $1 млрд), бывшую жену Дмитрия Рыболовлева Елену и председателя совета директоров группы S7 Наталию Филеву (по $600 млн).

Деньги для ВТБ

Часть средств от размещения акций En+ планирует направить на полное погашение долга ВТБ, следует из проспекта холдинга. По состоянию на 30 июня 2017 года непогашенная часть долга составляла $942 млн, говорится в документе.

«Дочке» ВТБ «ВТБ Капиталу» принадлежит 4,35% En+, этот пакет инвестбанк получил в 2011 году в ходе конвертации долга в акции. Согласно проспекту к размещению En+, ВТБ может предъявить к выкупу эту долю компании Eastern Carriers Trading Ltd Дерипаски за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 года. Соответствующее соглашение было подписано в декабре 2013 года. А Eastern Carriers Trading Ltd может выкупить этот пакет у ВТБ и раньше декабря 2018 года.

Кроме того, в проспекте указывается, что еще две структуры Дерипаски — B-Finance Ltd и Basic Element Ltd — заложили в ВТБ в общей сложности 32,55% En+.

IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне с начала введения санкций против России в 2014 году. Предполагается, что в нем будет участвовать якорный инвестор AnAn Group, структура китайской CEFC, которая вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Китайский инвестор получит место в совете директоров En+ (сейчас состоит из девяти человек) и право вето по некоторым вопросам, в частности, касающимся выпуска новых акций или сделок с заинтересованностью, говорится в проспекте​​.

Организаторами IPO выступают Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

Накануне IPO En+ международная трейдинговая компания Glencore заявила о решении обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+. В итоге сделки Дерипаска получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13 до 56,88%.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Илья Немченко, Сергей Соболев.
Теги: UC Rusal , En+ , Полина Дерипаска
Материалы по теме
Компания Дерипаски предупредила инвесторов о рисках в банковской системе Бизнес
En+ Дерипаски объявила диапазон цен на первом после санкций IPO в Лондоне Бизнес
Олег Дерипаска получит контроль в UC Rusal Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав