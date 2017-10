Акции ушли в брак

Полина Дерипаска стала владельцем доли в En+ на полмиллиарда долларов

Накануне IPO En+ Полина Дерипаска получила 6,9% в холдинге. Исходя из оценки компании перед размещением, этот пакет стоит $483–586,5 млн. Но Олег Дерипаска оставил за собой право выкупить этот пакет

Полина Дерипаска (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Новый акционер

В октябре 2017 года 6,9% акций En+ были переданы Полине Дерипаске, супруге основного акционера холдинга Олега Дерипаски. Об этом говорится в проспекте к размещению En+, копия которого есть у РБК.

Полина Дерипаска — дочь бывшего руководителя администрации президента Валентина Юмашева. Она вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 году. Брачного контракта супруги не заключали. «Мне кажется, в России это не очень принято», — говорила Полина в интервью «Ведомостям» в 2008 году.

En+, который объединяет алюминиевые активы (48,13% UC Rusal), электроэнергетическую компанию «Евросибэнерго» и угольную «Востсибуголь», планирует провести IPO на Московской и Лондонской биржах в ноябре. Для размещения оценка En+ составила $7–8,5 млрд, сообщил холдинг в понедельник, 23 октября. В ходе подготовки к размещению холдинг проведет допэмиссию акций на $1 млрд, на IPO будут проданы как эти бумаги (от лица En+), так и доля подконтрольных Олегу Дерипаске структур на сумму не менее $500 млн, сообщала ранее En+. Таким образом, инвесторы получат от 15,8 до 18,8% увеличенного уставного капитала компании. Сейчас основной частью акций En+ Олег Дерипаска владеет через две структуры — B-Finance и Basic Element Limited (61,55 и 21,1%) соответственно, говоритcя в проспекте En+. Еще 13% принадлежит семье Олега Дерипаски (с учетом доли Полины Дерипаски) и оставшиеся 4,35% En+ — у «ВТБ Капитала».

Исходя из первоначальной оценки En+ ($7–8,5 млрд за 100%) пакет Полины Дерипаски в холдинге стоит $483–586,5 млн. Но у Олега Дерипаски есть call-опцион на выкуп этого пакета, говорится в проспекте, он может выкупить весь пакет или его часть. Срок реализации опциона в документе не указан.

Олег Дерипаска мог просто подарить своей супруге 6,9% акций в холдинге накануне IPO, предполагает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Если говорить о потенциальных имущественных спорах между супругами, они иногда улаживаются с помощью такого добровольного отчуждения части совместного имущества, добавляет партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Call-опцион дает Олегу Дерипаске право выкупить этот пакет по оговоренной цене — фиксированной, либо предусмотренной определенной формулой, отмечает партнер юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева. В случае если Полина решит продать эти акции, то условиями договора может быть предусмотрено, что в первую очередь она должна их предложить Олегу Дерипаске и только в случае его отказа может продать их на сторону, замечает эксперт. Этот опцион также не ограничивает Полину Дерипаску в праве закладывать акции или получать по ним дивиденды, добавляет Савельева. Новая дивидендная политика En+, принятая в преддверии IPO, предполагает выплату акционерам не менее $250 млн ежегодно. Таким образом, пакет в 6,9% обеспечит выплаты минимум $17,25 млн в год.

РБК направил запрос Полине Дерипаске через ассистента, но ответа пока не получил. Представитель En+ отказался от комментариев.

Полине Дерипаске принадлежит издательский дом Forward Media Group, который издает журналы Hello! , «Кроха и я», «Интерьер». В начале сентября Forward Media Group объявил об объединении с издательским домом Look At Media (издания The Village, Wonderzine, Look At Me и FurFur).

Исходя из рейтинга 25 богатейших женщин России, который в августе выпустил журнал Forbes Woman, пакет в En+ позволил бы Полине Дерипаске занять четвертую позицию, пропустив вперед только президента компании Inteco management Елену Батурину (ее состояние журнал оценил в $1 млрд), бывшую жену Дмитрия Рыболовлева Елену и председателя совета директоров группы S7 Наталию Филеву (по $600 млн).

Деньги для ВТБ

Часть средств от размещения акций En+ планирует направить на полное погашение долга ВТБ, следует из проспекта холдинга. По состоянию на 30 июня 2017 года непогашенная часть долга составляла $942 млн, говорится в документе.

«Дочке» ВТБ «ВТБ Капиталу» принадлежит 4,35% En+, этот пакет инвестбанк получил в 2011 году в ходе конвертации долга в акции. Согласно проспекту к размещению En+, ВТБ может предъявить к выкупу эту долю компании Eastern Carriers Trading Ltd Дерипаски за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 года. Соответствующее соглашение было подписано в декабре 2013 года. А Eastern Carriers Trading Ltd может выкупить этот пакет у ВТБ и раньше декабря 2018 года.

Кроме того, в проспекте указывается, что еще две структуры Дерипаски — B-Finance Ltd и Basic Element Ltd — заложили в ВТБ в общей сложности 32,55% En+.

IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне с начала введения санкций против России в 2014 году. Предполагается, что в нем будет участвовать якорный инвестор AnAn Group, структура китайской CEFC, которая вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Китайский инвестор получит место в совете директоров En+ (сейчас состоит из девяти человек) и право вето по некоторым вопросам, в частности, касающимся выпуска новых акций или сделок с заинтересованностью, говорится в проспекте​​.

Организаторами IPO выступают Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».



Накануне IPO En+ международная трейдинговая компания Glencore заявила о решении обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+. В итоге сделки Дерипаска получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13 до 56,88%.