Кампания солидных специалистов

Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак

Директор Центра исследований постиндустриального общества подготовит экономическую программу для штаба Ксении Собчак. Об этом РБК рассказали два источника, близких к команде телеведущей — кандидата в президенты

Владислав Иноземцев (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Экономика и политика для Собчак

Штаб телеведущей Ксении Собчак, которая 18 октября заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах, привлек директора Центра исследования постиндустриального общества Владислава Иноземцева для подготовки экономической программы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к предвыборному штабу. Иноземцев не стал комментировать РБК эту информацию.

«Кроме Иноземцева привлечены много достойных людей, каждый из них — первый в своей сфере», — сообщил один из собеседников РБК. Другой источник РБК отметил, что команда «только формируется» и Собчак — «сложный заказчик».

Кто такой Владислав Иноземцев Экономист и социолог, директор НКО «Центр исследований постиндустриального общества». Член Совета по внешней и оборонной политике и Российского совета по международным делам, автор книги «Как санкции ударят по России». СМИ называют его последовательным сторонником либеральной демократии. Одна из его статей, «Власть — от Бога, Бог — от власти», была включена в федеральный список экстремистских материалов решением Центрального районного суда города Омска, но потом это решение было отменено.

Кампанию Собчак консультирует политтехнолог Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом РБК сообщил глава штаба Гудкова Максим Кац и подтвердил сам Шкляров.

Шкляров рассказал РБК, что Собчак пригласила его в команду около недели назад. «Я буду отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью, за вовлечение как можно большего количества людей», — пояснил он. По словам специалиста, он призван мобилизовать «ту часть людей, девочек, мальчиков, которые смотрели «Дом-2», — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации Путина». Никаких конкретных задач штаб перед ним не ставил, и о договоренностях Собчак с представителями оппозиции ему неизвестно, заявил Шкляров.

Штаб Собчак может возглавить политтехнолог Алексей Ситников, сообщили 20 октября «Дождь» и Би-би-си. Он, в частности, консультировал бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко во время «оранжевой революции». Сам Ситников не смог подтвердить РБК свое участие в кампании. «Кого она пригласит, узнаем на следующей неделе на пресс-конференции», — сказал он. По мнению Ситникова, Собчак ищет «сильного политтехнолога с опытом работы и в России и с оппозицией по всему миру, понятного Западу и независимого от [российской] власти».

Специалисты-консультанты

Выбор каждого из экспертов для кампании не случаен, считает политолог Константин Калачев. «Шкляров, вероятно, должен продемонстрировать отсутствие связи с Кремлем, Ситников — обеспечить коммуникацию с администрацией президента, Иноземцев — просто экономист с именем», — рассказал он РБК. Все привлеченные эксперты, по мнению Калачева, призваны продемонстрировать «солидность кампании». Но пока привлечение опытных специалистов не помогает ее программе, убежден он: «Заявление «Я кандидат против всех», признание в отсутствии программы и ставка на зрителей «Дома-2» — плохое начало. Отсутствие эффектной и эффективной стратегии очевидно».

Собчак обладает навыками общения с аудиторией, ей не нужны технологи, которые будут диктовать ей, что делать, отметил политтехнолог Вячеслав Смирнов. Поэтому, вероятнее всего, перечисленные эксперты выступят именно как ее консультанты по узким вопросам, считает он. Например, мощный, по мнению Смирнова, эксперт Ситников наверняка возьмет на себя вопросы идеологии и взаимодействия с чиновниками. «Иноземцев же как раз тот эпатажный провокационный экономист, который ей нужен, — считает эксперт. — Он сможет отразить популярные среди аудитории Собчак либеральные и оппозиционные экономические взгляды».​

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, участие Иноземцева в разработке программы означает, что в документе появится риторика, связанная с ужесточением антикоррупционного законодательства, существенное изменение налогового законодательства в сторону его смягчения, увеличение расходов на социальную сферу и пересмотр отношения к санкциям против России и их восприятия на государственном уровне.

Инфраструктура Каца

По словам Максима Каца, они с Гудковым рассматривают возможность продать штабу Собчак часть инфраструктуры, которую они использовали во время думской кампании 2016 года. Он отметил, что решение о продаже сайта еще не принято. В систему входят «телефонная звонилка», СМС- и Тelegram-рассылка и другие инструменты. «Это поможет активировать большое количество интернет-читателей и сторонников Собчак, которых нужно превратить в политических активистов. Это и есть то, чем будет заниматься Шкляров», — пояснил Кац, добавив, что сам не будет принимать участие в кампании телеведущей.

Ранее Собчак в интервью The Guardian заявила, что пока политической программы у нее нет, а ее целевая аудитория — это электорат, недовольный нынешним президентом. О своем решении баллотироваться она заявила 18 октября в письме, опубликованном «Ведомостями».

После этого в эфире телеканала «Дождь» телеведущая рассказала об основных пунктах программы, которую собирается представить. Среди них — отмена запретов на проявление политической воли и инициативы, распределение средств в пользу регионов, приватизация крупных госкорпораций, развитие частного бизнеса, ограничения влияния власти на СМИ, реформа судов и образования, ограничение финансирований религиозных институтов, отмена ограничений прав людей по полу и сексуальной ориентации. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех» и представителя протеста. Но большинство опрошенных РБК оппозиционеров и политологов негативно отозвались о ее решении и заявили, что ее выдвижение не могло произойти без участия Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оп​роверг причастность властей к выдвижению телеведущей, но сама Собчак заявила, что она рассказала Путину о своем намерении баллотироваться в ходе встречи с ним и что президент, по ее мнению, не был доволен ее решением.