Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,43 EUR Нал. 68,17 67,59 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5949,64 -22,26 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,95 +0,02% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
Кампания солидных специалистов
Лента новостей
«Ведомости» узнали о планах властей повысить минимальный трудовой стаж 01:58, Политика Саакашвили призвал упразднить СБУ и Нацгвардию Украины 01:54, Политика В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих 01:26, Общество В Штутгарте прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова 00:59, Общество В итальянских Венето и Ломбардии прошли референдумы об автономии 00:58, Политика На выборах в Грузии правящая партия получила более половины голосов 00:23, Политика Mercedes выиграл Кубок конструкторов в «Формуле-1» 00:14, Спорт СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы 00:03, Политика В ВТБ назвали «чушью» слухи о связях своих менеджеров с «ФК Открытие» 00:00, Финансы Юрий Соловьев — РБК: «На рынках все движется жадностью и страхом» 00:00, Интервью Мексиканский Interjet заинтересовался российскими лайнерами МС-21 22 окт, 23:45, Бизнес В аварии в Ярославской области погибли три человека 22 окт, 23:38, Общество В Львовской области избили депутата Рады от «Радикальной партии» 22 окт, 23:20, Политика Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 22 окт, 22:53, РБК и Phillips В ХМАО при столкновении трех автомобилей погибли два человека 22 окт, 22:25, Общество Китайский врач рассказала о массовом допинге в олимпийской сборной 22 окт, 21:57, Спорт Британская полиция арестовала захватившего заложников в боулинг-клубе 22 окт, 21:47, Общество Порошенко пообещал жителям Авдеевки добиться ввода миротворцев в Донбасс 22 окт, 21:39, Политика Прямая и явная угроза: успеет ли Каталония объявить независимость 22 окт, 21:37, Политика В Москве задержали двоих полицейских при получении взятки 22 окт, 21:07, Общество Роберто Манчини назвал причины стычки с игроком ЦСКА 22 окт, 20:54, Спорт Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша 22 окт, 20:43, Политика При пожаре на рынке в Ростовской области ликвидировали открытое горение 22 окт, 19:56, Общество Особый подход: как банк помог компании-клиенту со значимой сделкой 22 окт, 19:51, РБК и Промсвязьбанк Дамир Джумхур установил рекорд российских теннисных турниров 22 окт, 19:29, Спорт В школе на севере Москвы произошел пожар 22 окт, 19:25, Общество В Англии вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе 22 окт, 19:07, Общество Пожар на хозяйственном рынке под Ростовом-на-Дону локализовали 22 окт, 19:01, Общество
Кампания солидных специалистов
Газета № 180 (2677) (2310) 20 окт, 18:53
0
Кампания солидных специалистов
Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак
Директор Центра исследований постиндустриального общества подготовит экономическую программу для штаба Ксении Собчак. Об этом РБК рассказали два источника, близких к команде телеведущей — кандидата в президенты
Владислав Иноземцев (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Экономика и политика для Собчак

Штаб телеведущей Ксении Собчак, которая 18 октября заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах, привлек директора Центра исследования постиндустриального общества Владислава Иноземцева для подготовки экономической программы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к предвыборному штабу. Иноземцев не стал комментировать РБК эту информацию.

«Кроме Иноземцева привлечены много достойных людей, каждый из них — первый в своей сфере», — сообщил один из собеседников РБК. Другой источник РБК отметил, что команда «только формируется» и Собчак — «сложный заказчик».

Кто такой Владислав Иноземцев

Экономист и социолог, директор НКО «Центр исследований постиндустриального общества». Член Совета по внешней и оборонной политике и Российского совета по международным делам, автор книги «Как санкции ударят по России». СМИ называют его последовательным сторонником либеральной демократии. Одна из его статей, «Власть — от Бога, Бог — от власти», была включена в федеральный список экстремистских материалов решением Центрального районного суда города Омска, но потом это решение было отменено.

Кампанию Собчак консультирует политтехнолог Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Об этом РБК сообщил глава штаба Гудкова Максим Кац и подтвердил сам Шкляров.

Шкляров рассказал РБК, что Собчак пригласила его в команду около недели назад. «Я буду отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью, за вовлечение как можно большего количества людей», — пояснил он. По словам специалиста, он призван мобилизовать «ту часть людей, девочек, мальчиков, которые смотрели «Дом-2», — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации Путина». Никаких конкретных задач штаб перед ним не ставил, и о договоренностях Собчак с представителями оппозиции ему неизвестно, заявил Шкляров.

Штаб Собчак может возглавить политтехнолог Алексей Ситников, сообщили 20 октября «Дождь» и Би-би-си. Он, в частности, консультировал бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко во время «оранжевой революции». Сам Ситников не смог подтвердить РБК свое участие в кампании. «Кого она пригласит, узнаем на следующей неделе на пресс-конференции», — сказал он. По мнению Ситникова, Собчак ищет «сильного политтехнолога с опытом работы и в России и с оппозицией по всему миру, понятного Западу и независимого от [российской] власти».

Специалисты-консультанты

Выбор каждого из экспертов для кампании не случаен, считает политолог Константин Калачев. «Шкляров, вероятно, должен продемонстрировать отсутствие связи с Кремлем, Ситников — обеспечить коммуникацию с администрацией президента, Иноземцев — просто экономист с именем», — рассказал он РБК. Все привлеченные эксперты, по мнению Калачева, призваны продемонстрировать «солидность кампании». Но пока привлечение опытных специалистов не помогает ее программе, убежден он: «Заявление «Я кандидат против всех», признание в отсутствии программы и ставка на зрителей «Дома-2» — плохое начало. Отсутствие эффектной и эффективной стратегии очевидно».

Собчак обладает навыками общения с аудиторией, ей не нужны технологи, которые будут диктовать ей, что делать, отметил политтехнолог Вячеслав Смирнов. Поэтому, вероятнее всего, перечисленные эксперты выступят именно как ее консультанты по узким вопросам, считает он. Например, мощный, по мнению Смирнова, эксперт Ситников наверняка возьмет на себя вопросы идеологии и взаимодействия с чиновниками. «Иноземцев же как раз тот эпатажный провокационный экономист, который ей нужен, — считает эксперт. — Он сможет отразить популярные среди аудитории Собчак либеральные и оппозиционные экономические взгляды».​

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, участие Иноземцева в разработке программы означает, что в документе появится риторика, связанная с ужесточением антикоррупционного законодательства, существенное изменение налогового законодательства в сторону его смягчения, увеличение расходов на социальную сферу и пересмотр отношения к санкциям против России и их восприятия на государственном уровне.

«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине Еще 6 фото
Фотогалерея

Инфраструктура Каца

По словам Максима Каца, они с Гудковым рассматривают возможность продать штабу Собчак часть инфраструктуры, которую они использовали во время думской кампании 2016 года. Он отметил, что решение о продаже сайта еще не принято. В систему входят «телефонная звонилка», СМС- и Тelegram-рассылка и другие инструменты. «Это поможет активировать большое количество интернет-читателей и сторонников Собчак, которых нужно превратить в политических активистов. Это и есть то, чем будет заниматься Шкляров», — пояснил Кац, добавив, что сам не будет принимать участие в кампании телеведущей.

Ранее Собчак в интервью The Guardian заявила, что пока политической программы у нее нет, а ее целевая аудитория — это электорат, недовольный нынешним президентом. О своем решении баллотироваться она заявила 18 октября в письме, опубликованном «Ведомостями».

Октябрьские тезисы: что нужно знать о предвыборной программе Собчак
Политика

После этого в эфире телеканала «Дождь» телеведущая рассказала об основных пунктах программы, которую собирается представить. Среди них — отмена запретов на проявление политической воли и инициативы, распределение средств в пользу регионов, приватизация крупных госкорпораций, развитие частного бизнеса, ограничения влияния власти на СМИ, реформа судов и образования, ограничение финансирований религиозных институтов, отмена ограничений прав людей по полу и сексуальной ориентации. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех» и представителя протеста. Но большинство опрошенных РБК оппозиционеров и политологов негативно отозвались о ее решении и заявили, что ее выдвижение не могло произойти без участия Кремля.

Возвращение к нормальности: как ускорить рост российской экономики
Мнение

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оп​роверг причастность властей к выдвижению телеведущей, но сама Собчак заявила, что она рассказала Путину о своем намерении баллотироваться в ходе встречи с ним и что президент, по ее мнению, не был доволен ее решением.

Авторы: Евгения Кузнецова, Илья Немченко.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Ксения Собчак , президентские выборы , Владислав Иноземцев
Материалы по теме
Собчак примет участие в выборах без политической программы Политика
Путин рассказал о перспективе появления женщины-президента в России Политика
Алексей Макаркин Снова на экране: как участие Ксении Собчак повлияет на выборы-2018 Мнение
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав