Доход на бочку

Как правильно вкладываться в нефть

Изменение цены нефти на мировом рынке может приносить прибыль и рядовым инвесторам. В какие инструменты можно вложить средства, чтобы выиграть от движения нефтяных котировок

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Ситуация на нефтяном рынке традиционно влияет на жизненный уровень населения России. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета еще достаточно высока (39% по итогам девяти месяцев 2017 года, по данным Минфина).

Но цена нефти волатильна — с начала 2017 года стоимость контрактов на Brent сначала упала на 19%, а потом выросла на 28%. Простые граждане могут извлекать выгоду из движений нефтяного рынка, используя разные инструменты.

В качестве таковых эксперты называют покупку фьючерсов, нефтяных ETF, акций и ПИФов акций нефтяных компаний, а также специальных структурированных финансовых продуктов.

Фьючерсы на нефть

Доступным способом сыграть на изменении цены является покупка и продажа нефтяных фьючерсов на Московской бирже. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с брокером — компанией, которая обеспечит доступ к самостоятельному участию на торгах.

Фьючерсы — это контракты по купле-продаже базового актива (в данном случае — нефти), которые будут совершены в будущем по оговоренной цене. Существуют поставочные фьючерсы, подразумевающие, что в конце срока их обращения (в день исполнения контракта) придется иметь дело с поставкой базового актива, и беспоставочные, по которым расчеты в день исполнения контракта происходят только в деньгах, в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой базового актива на дату исполнения контракта. Но в любом случае цена фьючерсов практически полностью повторяет движение цены базового актива (реальной нефти) на мировом рынке.

Но игрокам совсем не обязательно ждать даты исполнения контрактов: покупать и продавать их можно в любой момент в течение торгового дня, в зависимости от движения рынка (покупать, рассчитывая на дальнейший рост, и продавать в случае ожидания снижения) или необходимости получить средства раньше срока истечения контракта.

На Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы, то есть никакой реальной поставки нефти не происходит. Цена на торгах указывается в долларах за баррель нефти, минимальный лот — контракт на 10 барр. Но особенность фьючерсов заключается в том, что человеку не нужно оплачивать всю стоимость контракта, достаточно только части суммы, так называемого гарантийного обеспечения, которое может меняться в процессе изменения цены контракта.

«Чисто технически покупка производных инструментов достаточно проста: необходимо потратить немного времени и во всем разобраться. На деле вы ищете в списке инструментов срочного рынка биржи нужный вам контракт, например сейчас актуален ноябрьский. Основной плюс — это его цена: вам нужно оплатить только гарантийное обеспечение. Порог входа на текущий момент около 3,7 тыс. руб. за контракт, иными словами, вы можете извлечь выгоду из движения нефти, располагая даже небольшой суммой», — говорит начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Но нужно иметь в виду несколько особенностей, предупреждают специалисты. Фьючерс имеет «срок жизни», и он относительно короткий. «Активная торговля во фьючерсах на нефть идет обычно в последний месяц его существования (теоретически доступны фьючерсы на год вперед, но они неликвидны. — РБК). В результате инвестору надо следить за тем, чтобы регулярно переносить инвестиции из одного контракта в другой», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Второй важный фактор, который необходимо учитывать, — гарантийное обеспечение, на котором отражается каждое изменение стоимости контракта. «Инвестору нужно следить за достаточностью гарантийного обеспечения. Однако это также создает возможности для покупок с «плечом» — фактически инвестор, имея средства на один контракт, может купить десять. Это повышает возможный заработок, но и ведет к повышенным рискам, поскольку неблагоприятное изменение цены может привести к существенному снижению гарантийного обеспечения», — говорит Зварич.

Например, за последние 30 дней цена ноябрьского фьючерса на нефть на Московской бирже выросла на 3,8% (более чем на $2), примерно до $57,6 за баррель. Поскольку минимальный контракт — 10 барр., то выигрыш для тех, кто ставил на повышение, составил более $20 (1,2 тыс. руб.) с контракта при первоначальном вложении гарантийного обеспечения в 3,7 тыс. руб. за контракт. Те же, кто играл на понижение, всего за месяц лишились около трети внесенного гарантийного обеспечения.

ETF на нефть

Другой способ — вложить средства в торгуемые на иностранных биржах бумаги ETF (Exchange Traded Funds — иностранные инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже), ориентированные на динамику цен нефти. Как правило, такие фонды вкладываются во фьючерсы, при этом инструмент избавлен от недостатка короткого «срока жизни» фьючерса.

На международном рынке есть существенное количество таких ETF, стоимость активов которых исчисляется сотнями миллионов долларов: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United States Brent Oil Fund и т.д. Они двигаются параллельно цене нефти, например со второй половины июня нефть Brent выросла на 28%, а бумаги United States Brent Oil Fund — на 29%.

Чтобы купить такие бумаги, необходимо иметь доступ на международный рынок, а получить его можно через российского или зарубежного брокера. Основным плюсом ETF является то, что он не требует особых навыков обращения с инструментом, имеет относительно низкий порог входа и в отличие от фьючерса не имеет гарантийного обеспечения, которое корректируется ежедневно на прибыль-убыток, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По словам руководителя управления персонального инвестиционного консультирования компании «Атон» Дмитрия Регузова, «этот вариант весьма разнообразен». «Есть, например, ETF, которые позволяют через них шортить (играть на понижение. — РБК) нефть», — добавляет он. В частности, это фонды ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund и другие, которые растут, когда нефть падает. Например, с начала 2017 года и до середины июня, когда в рамках тренда снижения нефть подешевела на 22%, бумаги ETFS 1x Daily Short Brent Crude подорожали на 23%.

Из минусов этого инструмента Сергей Королев отмечает более низкую доходность по сравнению с фьючерсом, в том числе за счет меньшего финансового рычага, и комиссию за управление порядка 1%, кроме комиссий брокеру и бирже, которые придется платить в любом случае. Порог входа в рынок зависит от брокера, но может исчисляться не очень большими суммами — сотнями долларов, говорят эксперты.

Акции или ПИФы нефтяных компаний

Еще одним — опосредованным — вариантом инвестиций в нефть является вложение денег в акции нефтяных компаний. При росте цены на нефть нефтедобывающие компании получают дополнительную выгоду, что должно отражаться на котировках. Многие российские голубые фишки — из нефтегазового сектора («Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и т.д.), поэтому выбор бумаг и их ликвидность довольно велики. «Акции нефтяных компаний привлекательны, при росте цен на нефть растут их прибыли, а вместе с ней и стоимость ценной бумаги», — говорит Сергей Королев.

Но не все так считают. «На первый взгляд с акциями проще всего: выбрал нефтяную компанию, купил акции за рубли или за доллары — и в случае роста цены на нефть, возможно, вырастет и стоимость нефтяной компании. Но, к сожалению, стоимость акций зависит от множества дополнительных факторов, как внутренних, зависящих от компании, так и внешних — сектора рынка, страны и глобальных факторов», — отмечает руководитель отдела портфельных управляющих компании «БКС Брокер» Максим Двоеглазов.

«Пожалуй, самый неочевидный вариант из возможных. Сложно назвать такую инвестицию инвестицией в нефть как в товар, так как на стоимость компании влияет не только цена на базовый актив, но и много других технических, фундаментальных, страновых и прочих внешних факторов», — добавляет Дмитрий Регузов. Акции нефтяных компаний не всегда могут быть бенефициарами роста цены нефти как из-за страновых рисков, так и из-за риска эмитента в частности, соглашается Сергей Дроздов.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Это наглядно демонстрирует динамика отдельных акций: в то время как цена нефти Brent со второй половины июня 2017 года выросла почти на 28%, акции «Татнефти» подорожали на 11%, бумаги ЛУКОЙЛа — на 8%, а акции «Роснефти» практически не изменились в цене.

«Можно убрать данные риски путем широкой диверсификации, включая страновую, — покупать широкий спектр компаний, занимающихся добычей нефти, из различных стран, однако для такого портфеля инвестору может понадобиться достаточно большой объем (несколько тысяч долларов)», — отмечает Богдан Зварич.

Другой похожий вариант — вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) акций нефтяных компаний. «Что касается ПИФов, то вложения в них в принципе идентичны вложению в акции нефтегазовых компаний. Единственное отличие — инвестор сразу получает диверсифицированный портфель из компаний, работающих в нефтегазовом секторе России, что сгладит влияние специфических рисков отдельных компаний, однако у ПИФа останутся становые риски», — говорит Зварич. Среди возможных минусов Дроздов из «Финама» отмечает комиссионные за управление фондом (может составлять несколько процентов в год) и риски не очень высокого профессионализма управляющих.

Порог входа при вложении на рынке акций у всех компаний разный: за лот акций «Роснефти» на Московской бирже нужно заплатить около 3,2 тыс. руб., за лот ЛУКОЙЛа — 3,0 тыс. руб., за лот «Татнефти» — 4,2 тыс. руб., указывает Сергей Королев. Для ПИФов порог входа также разный и, как правило, составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Готовые структурированные продукты

Некоторые инвестиционные компании предлагают готовые финансовые инструменты — так называемые структурированные продукты, чья доходность связана с динамикой того или иного базового актива, в том числе нефти марки Brent. Это решение подходит для тех, кто не располагает временем или желанием разбираться в фондовом рынке, но хочет заработать на нефти, говорит Сергей Королев.

Приобретение таких финансовых продуктов дает следующее: если итоговое значение цены на нефть через определенное время окажется в рамках заранее заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала плюс повышенный доход (доходность может составить 15–20% годовых, указывают компании на своих сайтах). Если же итоговое значение цены на нефть окажется вне заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала.

Это обеспечивается за счет того, что большая часть средств используется для вложения в консервативные инструменты (облигации, депозиты), а меньшая часть — в высокорисковые инструменты (в данном случае — в срочные инструменты на нефть), поясняет Богдан Зварич. Возврат средств получается за счет того, что проценты от консервативных вложений компенсируют потери от возможной негативной динамики высокорисковых инструментов, а при благоприятном развитии ситуации клиент получает и проценты по низкорисковым инструментам, и прибыль от изменения стоимости нефти.

«Очевидные преимущества данного инструмента — вы получите определенную минимальную доходность. К недостаткам относится ограниченная ликвидность — вы не можете в любой момент без потери доходности продать структурированный продукт», — говорит Максим Двоеглазов. Обычно в такие продукты инвестируют на срок от года, то есть деньги будут заморожены и инвестор не сможет их забрать, поясняет Богдан Зварич.

Из минусов аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца также отмечает относительно высокий порог входа (от 100 тыс. руб.).